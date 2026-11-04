Arne Slot a peut-être été écarté du banc de Liverpool après une saison dernière décevante, mais il a tout de même permis au club de se qualifier pour la Ligue des champions. Vous pouvez dès aujourd’hui réserver des billets pour une grande soirée européenne à Anfield ou à l’extérieur.

Sous la direction d’Andoni Iraola, les supporters de Liverpool espèrent retrouver la magie de leurs récentes campagnes européennes. À l’époque de Klopp, le club a atteint trois finales de Ligue des champions en cinq ans (2018-2022) et a remporté le titre continental pour la sixième fois de son histoire en 2019, après avoir battu Tottenham à Madrid.

Liverpool a entamé sa campagne de Ligue des champions la saison dernière par une victoire à domicile contre l’Atlético Madrid, avant de terminer à la 3e place de la phase de ligue. Le club espère que c’est de bon augure, puisqu’il a également commencé son parcours européen par une victoire contre l’équipe de Diego Simeone à Anfield en septembre dernier. Avec notamment des rencontres contre l’Inter Milan et Porto encore au programme, les supporters de Liverpool peuvent s’attendre à des rendez-vous européens passionnants au cours des prochains mois.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations pour obtenir des billets pour les prochains matches de Liverpool en Ligue des champions : où les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Quel est le calendrier de Liverpool en Ligue des champions 2026/27 ?

Date (heure locale) Match Billets Stade Mercredi 4 novembre (20 h 45) Fenerbahçe contre Liverpool Billets Stade Şükrü Saracoğlu (extérieur) Mercredi 25 novembre (21 h) Club Bruges contre Liverpool Billets Stade Jan-Breydel (extérieur) Mercredi 9 décembre (20 h) Liverpool contre Porto Billets Anfield (domicile) Mardi 19 janvier (21 h) Inter Milan contre Liverpool À venir San Siro (extérieur) Mercredi 27 janvier (20 h) Liverpool contre RC Lens Billets Anfield (domicile)

Comment acheter des billets pour les matches de Liverpool en Ligue des champions

Les billets officiels pour les matches de Liverpool en Ligue des champions peuvent être achetés directement sur la page billetterie du club, ou dans le cadre du programme de billetterie pour les coupes et des ventes réservées aux membres. Certaines offres d’hospitalité du LFC sont également accessibles sans les crédits exigés pour les billets classiques des membres.

Une adhésion officielle active au LFC (Full, Light ou Junior) est nécessaire pour accéder aux ventes de billets classiques réservées aux membres et aux tirages au sort. Les matches de Ligue des champions et de coupe sont proposés aux détenteurs éligibles via l’Auto Cup Scheme, ou dans le cadre de ventes et de tirages au sort réservés aux membres pour chaque rencontre.

Les premières ventes et inscriptions aux tirages au sort pour les matches de Ligue des champions ont ouvert en juillet, dans le cadre du lancement de la saison par le club. D’autres phases ont suivi le tirage au sort de la phase de ligue de l’UEFA.

Si le portail officiel du club reste le moyen le plus sûr pour les supporters d’acheter des billets pour Liverpool, ceux qui souhaitent assister à un match de Ligue des champions peuvent aussi envisager des plateformes de revente comme StubHub et Ticombo, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d’obtenir des billets.

Combien coûtent les billets pour les matches de Liverpool en Ligue des champions ?

Les billets officiels en vente générale pour les matches de Liverpool en Ligue des champions à Anfield coûtent de 30 à 60 £ et plus pour la saison 2026/27. Le club a limité la hausse des prix en vente générale à 3 % cette saison, et ces tarifs resteront gelés pour la saison 2027/28. Les billets destinés aux supporters locaux dans la partie haute de la tribune principale restent, eux, à 9 £.

Pour ses tarifs de base, Liverpool ne classe pas les matches de Ligue des champions dans une catégorie différente de celle des rencontres classiques de Premier League. Le prix nominal dépend uniquement de la catégorie de place, de la tribune et de l’emplacement précis dans Anfield :

Emplacement et tribune Prix adulte Principales caractéristiques Tribune principale (niveaux centraux) 62 £ (tarif le plus élevé) Places les plus proches des bancs de touche et des installations modernes, avec une vue panoramique privilégiée Tribune principale (niveau supérieur) 31 à 55 £ Vue surélevée sur le terrain ; comprend également la zone réservée aux « billets pour les supporters locaux » à 9 £ Tribune Sir Kenny Dalglish 55 à 60 £ Places sur le côté du terrain, face à la tribune principale, offrant une vue classique de retransmission télévisée Le Kop 39 à 44 £ La tribune la plus célèbre pour les chants des supporters locaux et son ambiance intense les jours de match Tribune Anfield Road (niveaux inférieur et supérieur) 31 à 54 £ Située face au Kop, elle comprend une nouvelle zone réservée aux jeunes adultes (jusqu’à 24 ans)

Les offres d’hospitalité officielles du LFC pour les soirées de phase de groupes de Ligue des champions coûtent généralement de 175 à 400 £ et plus par place. Elles comprennent des sièges haut de gamme dans la tribune principale ou la tribune Anfield Road, l’accès à un salon et un repas avant le match, par exemple au Brodies Sports Bar, au The Boot Room Restaurant ou au The Carlsberg Dugout.

Consultez régulièrement le site officiel du PSG pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub et Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Les récents résultats de Liverpool en Ligue des champions

Lors de ses récentes campagnes européennes, Liverpool a toujours gagné ou perdu. Fait étonnant, le club a disputé 46 matches de Ligue des champions et de Ligue Europa sans faire match nul. Son dernier nul remonte à avril 2022 contre Benfica à Anfield, lors du quart de finale retour de la Ligue des champions.