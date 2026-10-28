Arne Slot a peut-être été démis de ses fonctions à la tête de Liverpool après une saison dernière décevante, mais il aura au moins contribué à qualifier le club pour la Ligue des champions. Vous pouvez dès aujourd’hui réserver vos billets pour une grande soirée européenne à venir, à Anfield ou ailleurs.

Sous la direction d’Andoni Iraola, les supporters de Liverpool espèrent retrouver la magie de leurs récentes aventures européennes. À l’époque de Klopp, le club avait atteint trois finales de Ligue des champions en cinq ans (2018-2022) et remporté son sixième titre continental en 2019, après avoir battu Tottenham à Madrid.

Liverpool a entamé sa campagne de Ligue des champions la saison dernière par une victoire à domicile contre l’Atlético de Madrid, avant de terminer à la 3e place de la phase de ligue. Le club espère y voir un bon présage, puisqu’il a également commencé son parcours européen cette année par un succès face à l’équipe de Diego Simeone à Anfield, en septembre. Avec notamment des rencontres contre l’Inter Milan et Porto encore à venir, les supporters de Liverpool peuvent s’attendre à des affiches européennes passionnantes dans les prochains mois.

GOAL vous présente toutes les dernières informations pour obtenir des billets pour les prochains matches de Liverpool en Ligue des champions : où les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Quel est le calendrier de Liverpool en Ligue des champions 2026/27 ?

Date (heure locale) Match Billets Stade Mercredi 4 novembre (20 h 45) Fenerbahçe contre Liverpool Billets Stade Şükrü Saracoğlu (extérieur) Mercredi 25 novembre (21 h) Club Brugge contre Liverpool Billets Stade Jan Breydel (extérieur) Mercredi 9 décembre (20 h) Liverpool contre Porto Billets Anfield (domicile) Mardi 19 janvier (21 h) Inter Milan contre Liverpool À confirmer San Siro (extérieur) Mercredi 27 janvier (20 h) Liverpool contre RC Lens Billets Anfield (domicile)

Comment acheter des billets pour les matches de Liverpool en Ligue des champions

Les billets officiels pour les matches de Liverpool en Ligue des champions peuvent être achetés directement sur la page billetterie du club, ou dans le cadre des ventes réservées aux adhérents et du dispositif de billetterie pour les coupes. Il est également possible d’obtenir des billets pour certaines offres d’hospitalité du LFC sans disposer des crédits requis pour les adhérents ordinaires.

Une adhésion officielle au LFC en cours de validité (Full, Light ou Junior) est nécessaire pour accéder aux ventes de billets ordinaires et aux tirages au sort réservés aux adhérents. Pour les matches de Ligue des champions et de coupe, les billets sont attribués aux personnes éligibles par l’intermédiaire de l’Auto Cup Scheme, ou proposés aux adhérents dans le cadre de ventes et de tirages au sort propres à chaque match.

Les premières ventes et inscriptions aux tirages au sort pour les rencontres de Ligue des champions ont débuté en juillet, lors du lancement de la billetterie pour la saison, avec d’autres phases après le tirage au sort de la phase de ligue de l’UEFA.

Si le portail officiel du club reste le moyen le plus sûr pour les supporters d’acheter des billets de Liverpool, ceux qui souhaitent assister à un match de Ligue des champions peuvent aussi envisager des plateformes de revente comme StubHub et Ticombo, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d’en obtenir.

Combien coûtent les billets pour les matches de Liverpool en Ligue des champions ?

Les billets officiels ordinaires pour les matches de Liverpool en Ligue des champions à Anfield coûtent entre 30 et plus de 60 £ pour la saison 2026/27. Le club a limité la hausse des prix des billets ordinaires à 3 % cette saison, avant un gel des tarifs pour la saison 2027/28. Les billets réservés aux supporters locaux dans la partie haute de la tribune principale restent à 9 £, sans aucune augmentation.

Pour fixer ses tarifs de base, Liverpool ne classe pas les matches de Ligue des champions dans une catégorie différente de celle des rencontres ordinaires de Premier League. Le prix facial dépend uniquement du niveau, de la tribune et de la section précise du stade d’Anfield :

Section et tribune Tarif adulte Caractéristiques principales Tribune principale (niveaux centraux) 62 £ (tarif le plus élevé) Places les plus proches des bancs de touche et installations modernes, avec une vue panoramique privilégiée Tribune principale (niveau supérieur) 31 à 55 £ Vue surélevée sur le terrain ; comprend également la section réservée aux « billets locaux » à 9 £ Tribune Sir Kenny Dalglish 55 à 60 £ Places le long du terrain, face à la tribune principale, offrant une vue comparable à celle des retransmissions télévisées Le Kop 39 à 44 £ La tribune la plus célèbre pour ses supporters locaux qui donnent de la voix et son ambiance intense les jours de match Tribune Anfield Road (niveaux inférieur et supérieur) 31 à 54 £ Située face au Kop, elle comprend une nouvelle section réservée aux jeunes adultes (jusqu’à 24 ans)

Les offres d’hospitalité officielles du LFC pour les soirées de phase de groupes de la Ligue des champions coûtent généralement entre 175 et plus de 400 £ par place. Elles comprennent des places de catégorie supérieure dans la tribune principale ou la tribune Anfield Road, l’accès à un salon et un repas avant le match (par exemple au Brodies Sports Bar, au The Boot Room Restaurant ou au The Carlsberg Dugout).

Consultez régulièrement le site officiel du PSG pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub et Ticombo pour connaître les billets actuellement disponibles.

Les derniers résultats de Liverpool en Ligue des champions

Ces dernières campagnes européennes, Liverpool a gagné ou perdu, sans jamais faire match nul. Fait étonnant, le club en est à 46 rencontres sans résultat nul en Ligue des champions et en Ligue Europa. La dernière fois qu’il a partagé les points, c’était contre Benfica à Anfield, en avril 2022, lors du quart de finale retour de la Ligue des champions.

Date Tour et adversaire Score (résultat) Stade 20 octobre 2026 Phase de ligue : Villarreal 4-3 (victoire) Anfield (Liverpool) 14 octobre 2026 Phase de ligue : LASK 6-3 (victoire) Raiffeisen Arena (Linz) 9 septembre 2026 Phase de ligue : Atlético de Madrid 2-1 (victoire) Anfield (Liverpool) 14 avril 2026 Quarts de finale (retour) : PSG 0-2 (défaite) Anfield (Liverpool) 8 avril 2026 Quarts de finale (aller) : PSG 0-2 (défaite) Parc des Princes (Paris) 18 mars 2026 Huitièmes de finale (retour) : Galatasaray 4-0 (victoire) Anfield (Liverpool) 10 mars 2026 Huitièmes de finale (aller) : Galatasaray 0-1 (défaite) RAMS Park (Istanbul) 28 janvier 2026 Phase de ligue : Qarabağ FK 6-0 (victoire) Anfield (Liverpool) 21 janvier 2026 Phase de ligue : Marseille 3-0 (victoire) Stade Vélodrome (Marseille)



