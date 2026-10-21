Comment obtenir des billets pour les matches d’Arsenal en Ligue des champions 2026-2027 : où les acheter, prix des billets, calendrier de la phase de ligue et plus encore

Après une saison dernière mémorable, marquée par le premier titre d’Arsenal en Premier League depuis 22 ans et une place de finaliste en Ligue des champions de l’UEFA, la demande pour voir Arsenal jouer en personne atteint un niveau record. Ne perdez toutefois pas espoir d’obtenir des places pour les prochains matches : vous pouvez encore réserver des billets aujourd’hui.

Arsenal a remporté ses huit rencontres de phase de ligue avant d’atteindre la finale de la Ligue des champions 2026. Le club n’a perdu aucun match dans le temps réglementaire durant toute la compétition, ne s’inclinant qu’aux tirs au but face au futur vainqueur, le Paris Saint-Germain, lors de la finale à Budapest.

Les hommes de Mikel Arteta ont plusieurs affiches de Ligue des champions à disputer dans les semaines et les mois à venir, notamment contre le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Real Madrid. Un nouveau parcours européen euphorisant les attend-il ?

Quel est le calendrier d’Arsenal en Ligue des champions 2026/27 ?

Date (heure locale) Match Stade Billets Mercredi 21 octobre (21 h) Bayern Munich contre Arsenal Allianz Arena (Munich) Billets Mercredi 4 novembre (21 h) Slavia Prague contre Arsenal Fortuna Arena (Prague) Billets Mardi 24 novembre (20 h) Arsenal contre Borussia Dortmund Emirates Stadium (Londres) Billets Mercredi 9 décembre (20 h) Arsenal contre Real Madrid Emirates Stadium (Londres) Billets Mercredi 20 janvier (21 h) Real Betis contre Arsenal Estadio de La Cartuja (Séville) Billets Mercredi 27 janvier (20 h) Arsenal contre Sabah Emirates Stadium (Londres) Billets

Comment acheter des billets pour les matches d’Arsenal en Ligue des champions

Face à une demande sans précédent et avec un accès à l’Emirates Stadium entièrement numérique, Arsenal attribue les billets selon un système structuré :

Détenteurs d’un abonnement : une place garantie pour les 19 matches à domicile de Premier League et les 4 matches à domicile de Ligue des champions (phase de ligue). Les billets non utilisés peuvent être remis en vente sur la plateforme officielle de revente du club.

Tirages au sort pour les membres Red : les traditionnelles files d’attente en ligne, fondées sur le principe du premier arrivé, premier servi, ont été remplacées par des tirages au sort pour les membres Red disposant d’une adhésion payante. Les membres doivent s’inscrire pendant une période précise, plusieurs semaines avant chaque match.

Bourse officielle d’échange de billets : lorsqu’un match affiche complet, les membres officiels qui n’ont pas obtenu de billet au tirage au sort peuvent acheter directement aux abonnés des billets remis en vente à leur prix initial sur l’Arsenal Ticket Exchange.

Offres d’hospitalité : des formules haut de gamme, comprenant des places en tribune Club Level, des repas gastronomiques et l’accès à des loges, sont proposées directement sur le portail officiel d’Arsenal pour les matches de Premier League et de Ligue des champions.

Plateformes de billetterie secondaire : pour les matches à guichets fermés ou pour obtenir une place à la dernière minute le jour du match, les supporters peuvent trouver des billets sur des plateformes de billetterie secondaire vérifiées comme Live Football Tickets.

Combien coûtent les billets pour les matches d’Arsenal en Ligue des champions ?

Arsenal classe ses matches à domicile à l’Emirates Stadium en trois catégories (catégories A, B et C), qui déterminent le prix initial des billets :

Matches de catégorie A : tarifs élevés pour les adversaires de premier plan et les derbies (par exemple, le Real Madrid, Tottenham et Manchester City). Les prix se situent généralement entre 65 £ et plus de 120 £ .

Matches de catégorie B : adversaires de niveau intermédiaire (par exemple, le Borussia Dortmund, Leeds et Everton). Les prix se situent généralement entre 45 £ et 75 £ .

Matches de catégorie C : adversaires suscitant moins de demande (par exemple, Sabah, Coventry City et Hull City). Les prix initiaux vont de 35 £ à 55 £ .

Tarifs réduits : des tarifs réduits sont proposés dans les catégories concernées aux Junior Gunners (moins de 18 ans), aux membres Young Adult (18 à 24 ans) et aux supporters seniors (plus de 66 ans).

Adhésion officielle obligatoire : pour participer aux tirages au sort ou acheter des billets à leur prix initial par les canaux officiels, les supporters doivent disposer d’une adhésion officielle payante au club en cours de validité.

Prix et disponibilité des billets pour les matches à l’extérieur

Il est notoirement difficile d’acheter des billets officiels pour les matches d’Arsenal à l’extérieur en Ligue des champions de l’UEFA en raison d’une demande exceptionnellement forte, mais le club gère leur attribution selon un système de priorité strict et transparent. Le prix initial des billets officiels pour les supporters visiteurs en Ligue des champions de l’UEFA est plafonné à 50 € (environ 40 £ ou plus).

Les billets officiels pour les matches à l’extérieur sont vendus exclusivement selon le système Away Credits (Priority Points). Vous obtenez 1 Away Credit pour chaque match officiel à l’extérieur de l’équipe première masculine pour lequel vous achetez officiellement un billet et auquel vous assistez. Les crédits ne sont valables que pour la saison en cours et les deux saisons précédentes.

Les derniers résultats d’Arsenal en Ligue des champions

Arsenal n’a plus perdu dans le temps réglementaire (90 minutes) en Europe depuis le 7 mai 2025, date de sa défaite 2-1 contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. C’était lors du match retour des demi-finales de la Ligue des champions de l’UEFA 2024/25. Arsenal avait été éliminé sur le score cumulé de 3-1.

Date Tour/phase Adversaire Score (résultat) Stade 13 octobre 2026 Phase de ligue Lille 3-0 (victoire) Emirates Stadum (Londres) 9 septembre 2026 Phase de ligue Naples 1-0 (victoire) Stadio Diego Armando Maradona (Naples) 30 mai 2026 Finale PSG 1-1 (4-3 aux tirs au but, défaite) Puskas Arena (Budapest) 5 mai 2026 Demi-finale (retour) Atlético Madrid 1-0 (victoire) Emirates Stadum (Londres) 29 avril 2026 Demi-finale (aller) Atlético Madrid 1-1 (match nul) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) 15 avril 2026 Quart de finale (retour) Sporting CP 0-0 (match nul) Emirates Stadum (Londres) 7 avril 2026 Quart de finale (aller) Sporting CP 1-0 (victoire) Estádio José Alvalade (Lisbonne) 17 mars 2026 Huitième de finale (retour) Bayer Leverkusen 2-0 (victoire) Emirates Stadum (Londres) 11 mars 2026 Huitième de finale (aller) Bayer Leverkusen 1-1 (match nul) BayArena (Leverkusen) 28 janvier 2026 Phase de ligue FC Kairat 3-2 (victoire) Emirates Stadum (Londres) 20 janvier 2026 Phase de ligue Inter Milan 3-1 (victoire) San Siro (Milan)







