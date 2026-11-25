Le Bayern Munich a beau avoir dominé la scène nationale, en terminant en tête de la Bundesliga lors de 13 des 14 dernières saisons, il vise désormais un nouveau parcours couronné de succès en Europe. Réservez dès aujourd’hui vos billets pour voir Michael Olise, Luis Díaz, Joshua Kimmich et leurs coéquipiers disputer la Ligue des champions cette saison.

Le Bayern Munich a atteint au moins les quarts de finale lors des sept dernières éditions de la Ligue des champions, mais n’a plus disputé de finale depuis 2020, année où il a été sacré champion d’Europe pour la sixième fois de son histoire.

L’équipe de Vincent Kompany cherchera à progresser sur la scène européenne cette saison et a inscrit but sur but au début de la compétition. Le Bayern a démarré par une large victoire 5-0 contre Bodø/Glimt à Munich, est revenu de 2-0 à 3-3 face à Viking en Norvège, a fait match nul 2-2 contre Arsenal, champion de Premier League, puis a battu l’Atlético de Madrid 2-0 en Espagne.

Avec notamment des rencontres de phase de ligue à venir contre Manchester United et le Real Betis, les prochains mois s’annoncent passionnants. GOAL vous donne les dernières informations pour obtenir des places pour les matches du Bayern Munich en Ligue des champions.

Quel est le calendrier du Bayern Munich en Ligue des champions 2026/27 ?

Date (heure locale) Match Billets Stade Mercredi 25 novembre (21 h) Lille contre le Bayern Munich Billets Stade Pierre-Mauroy (extérieur) Mardi 8 décembre (21 h) Bayern Munich contre le Slavia Prague Billets Allianz Arena (domicile) Mercredi 20 janvier (20 h) Manchester United contre le Bayern Munich Billets Old Trafford (extérieur) Mercredi 27 janvier (21 h) Bayern Munich contre le Real Betis Billets Allianz Arena (domicile)

Comment acheter des billets pour le Bayern Munich en Ligue des champions ?

Les billets officiels pour les matches du Bayern Munich en Ligue des champions s’achètent exclusivement par les canaux officiels du club. La demande étant exceptionnellement forte à l’Allianz Arena, les demandes de billets dépassent régulièrement le nombre de places disponibles. Le club procède donc à un tirage au sort sélectif.

Ces canaux officiels sont les suivants :

Le portail de demande de billets : Accessible depuis la billetterie officielle du Bayern, c’est le principal moyen de s’inscrire au tirage au sort pour obtenir directement des billets.

: Accessible depuis la billetterie officielle du Bayern, c’est le principal moyen de s’inscrire au tirage au sort pour obtenir directement des billets. La bourse aux billets du Bayern (Zweitmarkt) : C’est la plateforme officielle de revente du club, au prix initial. Lorsque des demandes au tirage au sort sont annulées ou qu’un match affiche complet, les abonnés peuvent y revendre légalement leurs places.

: C’est la plateforme officielle de revente du club, au prix initial. Lorsque des demandes au tirage au sort sont annulées ou qu’un match affiche complet, les abonnés peuvent y revendre légalement leurs places. Les partenaires de voyage officiels : Si vous venez de l’étranger, vous pouvez acheter en toute sécurité des forfaits officiels comprenant un match auprès d’agences agréées comme Champions Travel ou Travel Connection.

: Si vous venez de l’étranger, vous pouvez acheter en toute sécurité des forfaits officiels comprenant un match auprès d’agences agréées comme Champions Travel ou Travel Connection. Les offres d’hospitalité officielles : Des forfaits VIP pour la journée peuvent être demandés directement sur le portail d’hospitalité de l’Allianz Arena.

Si le portail officiel du club est le moyen le plus sûr d’acheter des billets pour le Bayern Munich, les supporters souhaitant assister à un match de Ligue des champions peuvent aussi envisager des sites de revente comme StubHub et Ticombo, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d’en obtenir.

Combien coûtent les billets pour le Bayern Munich en Ligue des champions ?

Les prix officiels des billets pour les matches à domicile du Bayern Munich en Ligue des champions, à l’Allianz Arena, varient selon le profil de l’adversaire.

Le club distingue les rencontres ordinaires de la phase de ligue (par exemple contre le Slavia Prague, le Real Betis ou Bodø/Glimt) des affiches de prestige (par exemple contre Arsenal).

Catégorie Prix 1 - Places premium sur les côtés 100 à 130 € 2 - Virages et parties hautes des tribunes latérales 80 à 110 € 3 - Parties hautes des virages 60 à 90 € 4 - Derrière les buts, places assises 50 à 60 € 5 - Zones de supporters, places debout 19 €

Consultez régulièrement le site officiel du Bayern Munich pour plus d’informations, ainsi que les sites de revente comme StubHub et Ticombo pour connaître les billets actuellement disponibles.

Les derniers résultats du Bayern Munich en Ligue des champions

Le Bayern n’en finit plus de marquer en Europe : il a inscrit en moyenne plus de trois buts par match en Ligue des champions tout au long de l’année 2026. Il a même trouvé le chemin des filets lors de 25 rencontres consécutives dans la compétition depuis janvier 2025, lorsqu’il s’était incliné 3-0 face au Feyenoord à Rotterdam.