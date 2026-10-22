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2023-0711-Bayern-Allianz ArenaGetty Images
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Comment obtenir des billets pour le Bayern Munich en 2026-2027 : prochains matchs, prix moyens des billets en Bundesliga et plus encore

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Bayern Munich
Bundesliga

Voici comment obtenir des billets pour le club de football allemand le plus titré

Pour les passionnés de football, assister à un match de Bundesliga est un incontournable. Le championnat allemand est réputé pour sa ferveur incomparable et ses supporters incroyablement dévoués. L’ambiance dans les stades allemands est souvent électrique, tout particulièrement à l’Allianz Arena de Munich, où évolue bien sûr le Bayern Munich. 

Ce club a été sacré champion d’Allemagne à 35 reprises et compte dans ses rangsdes talents de classe mondiale comme Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise et Luis Díaz.

GOAL vous présente toutes les informations essentielles sur les billets du Bayern Munich, notamment leur prix, les endroits où les acheter et bien plus encore.

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Prochains matches du Bayern Munich en 2026-2027

Date et heure (heure britannique)MatchCompétitionBillets
Samedi 24 octobre, 11 hSC Freiburg contre Bayern MunichBundesligaBillets
Samedi 31 octobre, 10 hBayern Munich contre Borussia DortmundBundesliga (Der Klassiker)Billets
Mardi 3  novembre, 20 hAtlético de Madrid contre Bayern MunichLigue des champions, 4e journéeBillets
Samedi 7 novembre, 10 h1. FSV Mainz 05 contre Bayern MunichBundesligaBillets
Samedi 21 novembre, 10 hBayern Munich contre 1. FC KölnBundesligaBillets
Mercredi 25 novembre, 20 hLOSC contre Bayern Munich Ligue des champions, 5e journéeBillets
Samedi 28 novembre, 10 hHamburger SV contre Bayern MunichBundesligaBillets
Samedi 5 décembre, 10 hBayern Munich contre SC Paderborn 07BundesligaBillets
Mardi 8 décembre, 20 hBayern Munich contre Slavia PrahaLigue des champions, 6e journéeBillets
Samedi 12 décembre, 10 hTSG 1899 Hoffenheim contre Bayern MunichBundesligaBillets
Samedi 19 décembre, 10 hBayern Munich contre SV Werder BremenBundesligaBillets
Samedi 9 janvier, 10 hBorussia Mönchengladbach contre Bayern MunichBundesligaBillets
Mercredi 13 janvier, 10 hBayern Munich contre Bayer 04 LeverkusenBundesligaBillets
Samedi 16 janvier, 10 hEintracht Frankfurt contre Bayern MunichBundesligaBillets
20 janvier, 20 hManchester United contre Bayern Munich Ligue des champions, 7e journéeBillets
Samedi 23 janvier, 10 hVfB Stuttgart contre Bayern MunichBundesligaBillets
27 janvier, 20 h Bayern Munich contre Real BetisLigue des champions, 8e journéeBillets
Samedi 30 janvier, 10 hBayern Munich contre FC Schalke 04BundesligaBillets
Samedi 6 février, 10 hBayern Munich contre SV ElversbergBundesligaBillets
Samedi 13 février, 10 h1. FC Union Berlin contre Bayern MunichBundesligaBillets
16 ou 24 février, 20 hBayern Munich contre adversaire à déterminerBarrages de la Ligue des championsBillets
Samedi 20 février, 10 hBayern Munich contre FC AugsburgBundesligaBillets
Samedi 27 février, 10 hRB Leipzig contre Bayern MunichBundesligaBillets
Mercredi 3 mars, 10 hBayern Munich contre SC FreiburgBundesligaBillets
Samedi 6 mars, 10 hBorussia Dortmund contre Bayern MunichBundesliga (Der Klassiker)Billets
9 ou 17 mars, 20 hBayern Munich contre adversaire à déterminerHuitièmes de finale de la Ligue des championsBillets
Samedi 13 mars, 10 hBayern Munich contre 1. FSV Mainz 05BundesligaBillets
Samedi 20 mars, 10 h1. FC Köln contre Bayern MunichBundesligaBillets
Samedi 3 avril, 11 hBayern Munich contre Hamburger SVBundesligaBillets
6 ou 14 avril, 20 hBayern Munich contre adversaire à déterminerQuarts de finale de la Ligue des championsBillets
Samedi 10 avril, 11 hSC Paderborn 07 contre Bayern MunichBundesligaBillets
Samedi 17 avril, 11 hBayern Munich contre TSG 1899 HoffenheimBundesligaBillets
Samedi 24 avril, 11 hSV Werder Bremen contre Bayern MunichBundesligaBillets
27 avril ou 5 mai, 20 hBayern Munich contre adversaire à déterminerDemi-finales de la Ligue des championsBillets
Samedi 8 mai, 11 hBayern Munich contre Borussia MönchengladbachBundesligaBillets
Samedi 15 mai, 11 hBayer 04 Leverkusen contre Bayern MunichBundesligaBillets
Samedi 22 mai, 14 h 30Bayern Munich contre Eintracht FrankfurtBundesliga (dernière journée)Billets
Samedi 29 mai, 20 hBayern Munich contre adversaire à déterminerFinale de la Ligue des championsBillets

Comment acheter des billets pour le Bayern Munich en 2026-2027 ?

Pour acheter des billets à leur prix initial, rendez-vous sur la billetterie officielle du Bayern Munich. Les matches à domicile affichant régulièrement complet, il est vivement conseillé de consulter fréquemment la billetterie pour connaître les dates de mise en vente et les modalités des tirages au sort.

  • Calendrier des mises en vente : Les billets officiels sont généralement mis en vente en ligne quelques semaines avant chaque match. Vous devez créer un compte officiel auprès du club pour participer aux ventes.
  • Adhésion au club : Devenir membre officiel du Bayern Munich vous donne un accès prioritaire à la file d’attente, ce qui augmente considérablement vos chances d’obtenir des places à l’Allianz Arena.
  • Revente sur le marché secondaire : Si les billets mis en vente directement sont épuisés ou si vous organisez votre voyage à la dernière minute, des plateformes de revente comme LiveFootballTickets offrent une autre possibilité de réserver des places à l’avance. Veillez à vérifier les conditions générales du site sur lequel vous achetez vos billets.

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Combien coûtent les billets du Bayern Munich en 2026-2027 ?

Pour les supporters qui achètent leurs billets match par match directement auprès du club, les tarifs adultes se situent généralement entre 15 € et plus de 120 €. 

Le prix final varie selon l’emplacement du siège et la catégorie du match :

  • Catégories de matches : Les rencontres les plus prestigieuses, comme Der Klassiker contre le Borussia Dortmund ou les matches européens à élimination directe, sont classées dans la catégorie tarifaire la plus élevée.
  • Tarifs réduits : Des tarifs différenciés selon l’âge sont proposés, avec des réductions pour les enfants, les jeunes et les seniors.
  • Prix sur le marché secondaire : Sur les plateformes de revente comme LiveFootballTickets, le prix des billets fluctue en fonction de la demande en temps réel et commence généralement autour de 100 € pour les matches de championnat ordinaires.

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L’histoire de l’Allianz Arena

L’Allianz Arena de Munich, appelée Munich Football Arena pour les compétitions de l’UEFA, a ouvert ses portes en 2005. Elle peut accueillir 70 000 spectateurs pour les matches internationaux et 75 000 pour les matches nationaux. 

C’est le deuxième plus grand stade d’Allemagne, derrière le Westfalenstadion de Dortmund.

Outre le fait d’accueillir le Bayern Munich, géant de la Bundesliga allemande, l’enceinte munichoise a reçu plusieurs matches lors de la Coupe du monde de la FIFA 2006 et de la phase finale de l’Euro 2024, l’an dernier. Elle a également accueilli la dernière finale de la Ligue des champions de l’UEFA, en mai, lorsque le PSG a largement battu l’Inter Milan 5-0. La finale de 2012 entre Chelsea et le Bayern Munich s’y était également déroulée.

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