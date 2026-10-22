Pour les passionnés de football, assister à un match de Bundesliga est un incontournable. Le championnat allemand est réputé pour sa ferveur incomparable et ses supporters incroyablement dévoués. L’ambiance dans les stades allemands est souvent électrique, tout particulièrement à l’Allianz Arena de Munich, où évolue bien sûr le Bayern Munich.

Ce club a été sacré champion d’Allemagne à 35 reprises et compte dans ses rangs des talents de classe mondiale comme Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise et Luis Díaz.

GOAL vous présente toutes les informations essentielles sur les billets du Bayern Munich, notamment leur prix, les endroits où les acheter et bien plus encore.

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Prochains matches du Bayern Munich en 2026-2027

Date et heure (heure britannique) Match Compétition Billets Samedi 24 octobre, 11 h SC Freiburg contre Bayern Munich Bundesliga Billets Samedi 31 octobre, 10 h Bayern Munich contre Borussia Dortmund Bundesliga (Der Klassiker) Billets Mardi 3 novembre, 20 h Atlético de Madrid contre Bayern Munich Ligue des champions, 4e journée Billets Samedi 7 novembre, 10 h 1. FSV Mainz 05 contre Bayern Munich Bundesliga Billets Samedi 21 novembre, 10 h Bayern Munich contre 1. FC Köln Bundesliga Billets Mercredi 25 novembre, 20 h LOSC contre Bayern Munich Ligue des champions, 5e journée Billets Samedi 28 novembre, 10 h Hamburger SV contre Bayern Munich Bundesliga Billets Samedi 5 décembre, 10 h Bayern Munich contre SC Paderborn 07 Bundesliga Billets Mardi 8 décembre, 20 h Bayern Munich contre Slavia Praha Ligue des champions, 6e journée Billets Samedi 12 décembre, 10 h TSG 1899 Hoffenheim contre Bayern Munich Bundesliga Billets Samedi 19 décembre, 10 h Bayern Munich contre SV Werder Bremen Bundesliga Billets Samedi 9 janvier, 10 h Borussia Mönchengladbach contre Bayern Munich Bundesliga Billets Mercredi 13 janvier, 10 h Bayern Munich contre Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Billets Samedi 16 janvier, 10 h Eintracht Frankfurt contre Bayern Munich Bundesliga Billets 20 janvier, 20 h Manchester United contre Bayern Munich Ligue des champions, 7e journée Billets Samedi 23 janvier, 10 h VfB Stuttgart contre Bayern Munich Bundesliga Billets 27 janvier, 20 h Bayern Munich contre Real Betis Ligue des champions, 8e journée Billets Samedi 30 janvier, 10 h Bayern Munich contre FC Schalke 04 Bundesliga Billets Samedi 6 février, 10 h Bayern Munich contre SV Elversberg Bundesliga Billets Samedi 13 février, 10 h 1. FC Union Berlin contre Bayern Munich Bundesliga Billets 16 ou 24 février, 20 h Bayern Munich contre adversaire à déterminer Barrages de la Ligue des champions Billets Samedi 20 février, 10 h Bayern Munich contre FC Augsburg Bundesliga Billets Samedi 27 février, 10 h RB Leipzig contre Bayern Munich Bundesliga Billets Mercredi 3 mars, 10 h Bayern Munich contre SC Freiburg Bundesliga Billets Samedi 6 mars, 10 h Borussia Dortmund contre Bayern Munich Bundesliga (Der Klassiker) Billets 9 ou 17 mars, 20 h Bayern Munich contre adversaire à déterminer Huitièmes de finale de la Ligue des champions Billets Samedi 13 mars, 10 h Bayern Munich contre 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Billets Samedi 20 mars, 10 h 1. FC Köln contre Bayern Munich Bundesliga Billets Samedi 3 avril, 11 h Bayern Munich contre Hamburger SV Bundesliga Billets 6 ou 14 avril, 20 h Bayern Munich contre adversaire à déterminer Quarts de finale de la Ligue des champions Billets Samedi 10 avril, 11 h SC Paderborn 07 contre Bayern Munich Bundesliga Billets Samedi 17 avril, 11 h Bayern Munich contre TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Billets Samedi 24 avril, 11 h SV Werder Bremen contre Bayern Munich Bundesliga Billets 27 avril ou 5 mai, 20 h Bayern Munich contre adversaire à déterminer Demi-finales de la Ligue des champions Billets Samedi 8 mai, 11 h Bayern Munich contre Borussia Mönchengladbach Bundesliga Billets Samedi 15 mai, 11 h Bayer 04 Leverkusen contre Bayern Munich Bundesliga Billets Samedi 22 mai, 14 h 30 Bayern Munich contre Eintracht Frankfurt Bundesliga (dernière journée) Billets Samedi 29 mai, 20 h Bayern Munich contre adversaire à déterminer Finale de la Ligue des champions Billets

Comment acheter des billets pour le Bayern Munich en 2026-2027 ?

Pour acheter des billets à leur prix initial, rendez-vous sur la billetterie officielle du Bayern Munich. Les matches à domicile affichant régulièrement complet, il est vivement conseillé de consulter fréquemment la billetterie pour connaître les dates de mise en vente et les modalités des tirages au sort.

Calendrier des mises en vente : Les billets officiels sont généralement mis en vente en ligne quelques semaines avant chaque match. Vous devez créer un compte officiel auprès du club pour participer aux ventes.

: Les billets officiels sont généralement mis en vente en ligne quelques semaines avant chaque match. Vous devez créer un compte officiel auprès du club pour participer aux ventes. Adhésion au club : Devenir membre officiel du Bayern Munich vous donne un accès prioritaire à la file d’attente, ce qui augmente considérablement vos chances d’obtenir des places à l’Allianz Arena.

: Devenir membre officiel du Bayern Munich vous donne un accès prioritaire à la file d’attente, ce qui augmente considérablement vos chances d’obtenir des places à l’Allianz Arena. Revente sur le marché secondaire : Si les billets mis en vente directement sont épuisés ou si vous organisez votre voyage à la dernière minute, des plateformes de revente comme LiveFootballTickets offrent une autre possibilité de réserver des places à l’avance. Veillez à vérifier les conditions générales du site sur lequel vous achetez vos billets.

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Combien coûtent les billets du Bayern Munich en 2026-2027 ?

Pour les supporters qui achètent leurs billets match par match directement auprès du club, les tarifs adultes se situent généralement entre 15 € et plus de 120 €.

Le prix final varie selon l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Catégories de matches : Les rencontres les plus prestigieuses, comme Der Klassiker contre le Borussia Dortmund ou les matches européens à élimination directe, sont classées dans la catégorie tarifaire la plus élevée.

: Les rencontres les plus prestigieuses, comme Der Klassiker contre le Borussia Dortmund ou les matches européens à élimination directe, sont classées dans la catégorie tarifaire la plus élevée. Tarifs réduits : Des tarifs différenciés selon l’âge sont proposés, avec des réductions pour les enfants, les jeunes et les seniors.

: Des tarifs différenciés selon l’âge sont proposés, avec des réductions pour les enfants, les jeunes et les seniors. Prix sur le marché secondaire : Sur les plateformes de revente comme LiveFootballTickets, le prix des billets fluctue en fonction de la demande en temps réel et commence généralement autour de 100 € pour les matches de championnat ordinaires.

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L’histoire de l’Allianz Arena

L’Allianz Arena de Munich, appelée Munich Football Arena pour les compétitions de l’UEFA, a ouvert ses portes en 2005. Elle peut accueillir 70 000 spectateurs pour les matches internationaux et 75 000 pour les matches nationaux.

C’est le deuxième plus grand stade d’Allemagne, derrière le Westfalenstadion de Dortmund.

Outre le fait d’accueillir le Bayern Munich, géant de la Bundesliga allemande, l’enceinte munichoise a reçu plusieurs matches lors de la Coupe du monde de la FIFA 2006 et de la phase finale de l’Euro 2024, l’an dernier. Elle a également accueilli la dernière finale de la Ligue des champions de l’UEFA, en mai, lorsque le PSG a largement battu l’Inter Milan 5-0. La finale de 2012 entre Chelsea et le Bayern Munich s’y était également déroulée.