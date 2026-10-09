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2023-0711-Bayern-Allianz ArenaGetty Images
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Comment obtenir des billets pour le Bayern Munich en 2026-2027 : matchs à venir, prix moyen des billets de Bundesliga et plus encore

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Tickets
Bayern Munich
Bundesliga

Voici exactement comment vous pouvez obtenir des billets pour le club de football allemand le plus titré

Pour les passionnés de football, assister à un match de Bundesliga est un incontournable. Le championnat d’Allemagne est réputé pour sa passion inégalée et des bases de supporters incroyablement dévouées. L’atmosphère dans les stades allemands est souvent électrique, et plus encore qu’à l’Allianz Arena de Munich, qui est bien sûr l’antre du Bayern Munich. 

Ce club a régné en maître comme champion d’Allemagne à l’incroyable total de 35 reprises et compte parmi ses rangsdes talents de classe mondiale comme Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise et Luis Díaz.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations essentielles à connaître sur les billets du Bayern Munich, notamment leur prix, où les acheter et bien plus encore.

Réserver des billets pour le Bayern MunichAcheter maintenant

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Prochains matchs du Bayern Munich en 2026/27

Date et heure (heure du Royaume-Uni)MatchCompétitionBillets
sam. 10 oct., 11:00FC Augsburg vs Bayern MunichBundesligaBillets
sam. 17 oct., 11:00Bayern Munich vs RB LeipzigBundesligaBillets
20 / 21 oct., 20:00Bayern Munich vs TBDLigue des champions J3Billets
sam. 24 oct., 11:00SC Freiburg vs Bayern MunichBundesligaBillets
sam. 31 oct., 10:00Bayern Munich vs Borussia DortmundBundesliga (Der Klassiker)Billets
3 / 4 nov., 20:00TBD vs Bayern MunichLigue des champions J4Billets
sam. 7 nov., 10:001. FSV Mainz 05 vs Bayern MunichBundesligaBillets
sam. 21 nov., 10:00Bayern Munich vs 1. FC KölnBundesligaBillets
24 / 25 nov., 20:00Bayern Munich vs TBDLigue des champions J5Billets
sam. 28 nov., 10:00Hamburger SV vs Bayern MunichBundesligaBillets
sam. 5 déc., 10:00Bayern Munich vs SC Paderborn 07BundesligaBillets
8 / 9 déc., 20:00TBD vs Bayern MunichLigue des champions J6Billets
sam. 12 déc., 10:00TSG 1899 Hoffenheim vs Bayern MunichBundesligaBillets
sam. 19 déc., 10:00Bayern Munich vs SV Werder BremenBundesligaBillets
sam. 9 janv., 10:00Borussia Mönchengladbach vs Bayern MunichBundesligaBillets
mer. 13 janv., 10:00Bayern Munich vs Bayer 04 LeverkusenBundesligaBillets
sam. 16 janv., 10:00Eintracht Frankfurt vs Bayern MunichBundesligaBillets
19 / 20 janv., 20:00Bayern Munich vs TBDLigue des champions J7Billets
sam. 23 janv., 10:00VfB Stuttgart vs Bayern MunichBundesligaBillets
mer. 27 janv., 20:00TBD vs Bayern MunichLigue des champions J8Billets
sam. 30 janv., 10:00Bayern Munich vs FC Schalke 04BundesligaBillets
sam. 6 févr., 10:00Bayern Munich vs SV ElversbergBundesligaBillets
sam. 13 févr., 10:001. FC Union Berlin vs Bayern MunichBundesligaBillets
16 / 24 févr., 20:00Bayern Munich vs TBDBarrages de Ligue des championsBillets
sam. 20 févr., 10:00Bayern Munich vs FC AugsburgBundesligaBillets
sam. 27 févr., 10:00RB Leipzig vs Bayern MunichBundesligaBillets
mer. 3 mars, 10:00Bayern Munich vs SC FreiburgBundesligaBillets
sam. 6 mars, 10:00Borussia Dortmund vs Bayern MunichBundesliga (Der Klassiker)Billets
9 / 17 mars, 20:00Bayern Munich vs TBDLigue des champions Huitièmes de finaleBillets
sam. 13 mars, 10:00Bayern Munich vs 1. FSV Mainz 05BundesligaBillets
sam. 20 mars, 10:001. FC Köln vs Bayern MunichBundesligaBillets
sam. 3 avr., 11:00Bayern Munich vs Hamburger SVBundesligaBillets
6 / 14 avr., 20:00Bayern Munich vs TBDLigue des champions Quarts de finaleBillets
sam. 10 avr., 11:00SC Paderborn 07 vs Bayern MunichBundesligaBillets
sam. 17 avr., 11:00Bayern Munich vs TSG 1899 HoffenheimBundesligaBillets
sam. 24 avr., 11:00SV Werder Bremen vs Bayern MunichBundesligaBillets
27 avr. / 5 mai, 20:00Bayern Munich vs TBDLigue des champions Demi-finalesBillets
sam. 8 mai, 11:00Bayern Munich vs Borussia MönchengladbachBundesligaBillets
sam. 15 mai, 11:00Bayer 04 Leverkusen vs Bayern MunichBundesligaBillets
sam. 22 mai, 14:30Bayern Munich vs Eintracht FrankfurtBundesliga (dernière journée)Billets
sam. 29 mai, 20:00Bayern Munich vs TBDFinale de la Ligue des championsBillets

Comment acheter des billets du Bayern Munich pour 2026/27 ?

Pour acheter des billets au tarif facial, rendez-vous sur le portail officiel de billetterie du Bayern Munich. Comme les matches à domicile affichent systématiquement complet, il est vivement recommandé de consulter régulièrement le portail pour connaître les dates de mise en vente et les détails du tirage au sort.

  • Calendrier des mises en vente : les billets officiels sont généralement mis en ligne quelques semaines avant chaque match. Vous devez créer un compte officiel du club pour participer à la vente des billets.
  • Adhésion au club : devenir membre officiel du Bayern Munich vous donne un accès prioritaire dans la file d’attente, ce qui améliore considérablement vos chances d’obtenir des places à l’Allianz Arena.
  • Revente secondaire : si les contingents directs sont épuisés ou si vous réservez un voyage à la dernière minute, des places de marché secondaires comme LiveFootballTickets offrent une alternative pour obtenir des places à l’avance. Assurez-vous de vérifier les conditions générales du site sur lequel vous achetez

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Combien coûtent les billets du Bayern Munich pour 2026/27 ?

Pour les supporters qui achètent des billets match par match directement via le club, les prix adultes varient généralement de 15 € à plus de 120 €. 

Le prix final varie selon l’emplacement du siège et la catégorie du match :

  • Catégorisation des matches : les affiches de prestige, comme Der Klassiker contre le Borussia Dortmund ou les soirées européennes à élimination directe, sont classées dans la tranche tarifaire la plus élevée.
  • Tarifs réduits : une tarification par tranches est disponible selon les catégories d’âge, avec des réductions pour les jeunes juniors, les jeunes et les supporters seniors.
  • Prix sur le marché secondaire : sur des plateformes secondaires comme LiveFootballTickets, les prix des billets fluctuent en fonction de la demande du marché en temps réel, en commençant généralement autour de 100 € pour des matches de championnat standards.

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Histoire de l’Allianz Arena

L’Allianz Arena de Munich, connue sous le nom de Munich Football Arena pour les compétitions de l’UEFA, a ouvert en 2005 et dispose d’une capacité de 70 000 places pour les matches internationaux et de 75 000 pour les matches nationaux. 

Il s’agit du deuxième plus grand stade d’Allemagne derrière le Westfalenstadion de Dortmund.

En plus d’être le domicile du géant de Bundesliga qu’est le Bayern Munich, l’enceinte munichoise a accueilli plusieurs matches lors de la Coupe du monde de la FIFA 2006 ainsi que la phase finale de l’Euro 2024 l’an dernier. Elle a aussi accueilli la plus récente finale de la Ligue des champions de l’UEFA en mai, lorsque le PSG a écrasé l’Inter Milan 5-0. La finale de 2012 entre Chelsea et le Bayern Munich s’est également tenue dans l’enceinte munichoise.

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