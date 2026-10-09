Pour les passionnés de football, assister à un match de Bundesliga est un incontournable. Le championnat d’Allemagne est réputé pour sa passion inégalée et des bases de supporters incroyablement dévouées. L’atmosphère dans les stades allemands est souvent électrique, et plus encore qu’à l’Allianz Arena de Munich, qui est bien sûr l’antre du Bayern Munich.
Ce club a régné en maître comme champion d’Allemagne à l’incroyable total de 35 reprises et compte parmi ses rangsdes talents de classe mondiale comme Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise et Luis Díaz.
Laissez GOAL vous donner toutes les informations essentielles à connaître sur les billets du Bayern Munich, notamment leur prix, où les acheter et bien plus encore.
Prochains matchs du Bayern Munich en 2026/27
|Date et heure (heure du Royaume-Uni)
|Match
|Compétition
|Billets
|sam. 10 oct., 11:00
|FC Augsburg vs Bayern Munich
|Bundesliga
|Billets
|sam. 17 oct., 11:00
|Bayern Munich vs RB Leipzig
|Bundesliga
|Billets
|20 / 21 oct., 20:00
|Bayern Munich vs TBD
|Ligue des champions J3
|Billets
|sam. 24 oct., 11:00
|SC Freiburg vs Bayern Munich
|Bundesliga
|Billets
|sam. 31 oct., 10:00
|Bayern Munich vs Borussia Dortmund
|Bundesliga (Der Klassiker)
|Billets
|3 / 4 nov., 20:00
|TBD vs Bayern Munich
|Ligue des champions J4
|Billets
|sam. 7 nov., 10:00
|1. FSV Mainz 05 vs Bayern Munich
|Bundesliga
|Billets
|sam. 21 nov., 10:00
|Bayern Munich vs 1. FC Köln
|Bundesliga
|Billets
|24 / 25 nov., 20:00
|Bayern Munich vs TBD
|Ligue des champions J5
|Billets
|sam. 28 nov., 10:00
|Hamburger SV vs Bayern Munich
|Bundesliga
|Billets
|sam. 5 déc., 10:00
|Bayern Munich vs SC Paderborn 07
|Bundesliga
|Billets
|8 / 9 déc., 20:00
|TBD vs Bayern Munich
|Ligue des champions J6
|Billets
|sam. 12 déc., 10:00
|TSG 1899 Hoffenheim vs Bayern Munich
|Bundesliga
|Billets
|sam. 19 déc., 10:00
|Bayern Munich vs SV Werder Bremen
|Bundesliga
|Billets
|sam. 9 janv., 10:00
|Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich
|Bundesliga
|Billets
|mer. 13 janv., 10:00
|Bayern Munich vs Bayer 04 Leverkusen
|Bundesliga
|Billets
|sam. 16 janv., 10:00
|Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich
|Bundesliga
|Billets
|19 / 20 janv., 20:00
|Bayern Munich vs TBD
|Ligue des champions J7
|Billets
|sam. 23 janv., 10:00
|VfB Stuttgart vs Bayern Munich
|Bundesliga
|Billets
|mer. 27 janv., 20:00
|TBD vs Bayern Munich
|Ligue des champions J8
|Billets
|sam. 30 janv., 10:00
|Bayern Munich vs FC Schalke 04
|Bundesliga
|Billets
|sam. 6 févr., 10:00
|Bayern Munich vs SV Elversberg
|Bundesliga
|Billets
|sam. 13 févr., 10:00
|1. FC Union Berlin vs Bayern Munich
|Bundesliga
|Billets
|16 / 24 févr., 20:00
|Bayern Munich vs TBD
|Barrages de Ligue des champions
|Billets
|sam. 20 févr., 10:00
|Bayern Munich vs FC Augsburg
|Bundesliga
|Billets
|sam. 27 févr., 10:00
|RB Leipzig vs Bayern Munich
|Bundesliga
|Billets
|mer. 3 mars, 10:00
|Bayern Munich vs SC Freiburg
|Bundesliga
|Billets
|sam. 6 mars, 10:00
|Borussia Dortmund vs Bayern Munich
|Bundesliga (Der Klassiker)
|Billets
|9 / 17 mars, 20:00
|Bayern Munich vs TBD
|Ligue des champions Huitièmes de finale
|Billets
|sam. 13 mars, 10:00
|Bayern Munich vs 1. FSV Mainz 05
|Bundesliga
|Billets
|sam. 20 mars, 10:00
|1. FC Köln vs Bayern Munich
|Bundesliga
|Billets
|sam. 3 avr., 11:00
|Bayern Munich vs Hamburger SV
|Bundesliga
|Billets
|6 / 14 avr., 20:00
|Bayern Munich vs TBD
|Ligue des champions Quarts de finale
|Billets
|sam. 10 avr., 11:00
|SC Paderborn 07 vs Bayern Munich
|Bundesliga
|Billets
|sam. 17 avr., 11:00
|Bayern Munich vs TSG 1899 Hoffenheim
|Bundesliga
|Billets
|sam. 24 avr., 11:00
|SV Werder Bremen vs Bayern Munich
|Bundesliga
|Billets
|27 avr. / 5 mai, 20:00
|Bayern Munich vs TBD
|Ligue des champions Demi-finales
|Billets
|sam. 8 mai, 11:00
|Bayern Munich vs Borussia Mönchengladbach
|Bundesliga
|Billets
|sam. 15 mai, 11:00
|Bayer 04 Leverkusen vs Bayern Munich
|Bundesliga
|Billets
|sam. 22 mai, 14:30
|Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt
|Bundesliga (dernière journée)
|Billets
|sam. 29 mai, 20:00
|Bayern Munich vs TBD
|Finale de la Ligue des champions
|Billets
Comment acheter des billets du Bayern Munich pour 2026/27 ?
Pour acheter des billets au tarif facial, rendez-vous sur le portail officiel de billetterie du Bayern Munich. Comme les matches à domicile affichent systématiquement complet, il est vivement recommandé de consulter régulièrement le portail pour connaître les dates de mise en vente et les détails du tirage au sort.
- Calendrier des mises en vente : les billets officiels sont généralement mis en ligne quelques semaines avant chaque match. Vous devez créer un compte officiel du club pour participer à la vente des billets.
- Adhésion au club : devenir membre officiel du Bayern Munich vous donne un accès prioritaire dans la file d’attente, ce qui améliore considérablement vos chances d’obtenir des places à l’Allianz Arena.
- Revente secondaire : si les contingents directs sont épuisés ou si vous réservez un voyage à la dernière minute, des places de marché secondaires comme LiveFootballTickets offrent une alternative pour obtenir des places à l’avance. Assurez-vous de vérifier les conditions générales du site sur lequel vous achetez
Combien coûtent les billets du Bayern Munich pour 2026/27 ?
Pour les supporters qui achètent des billets match par match directement via le club, les prix adultes varient généralement de 15 € à plus de 120 €.
Le prix final varie selon l’emplacement du siège et la catégorie du match :
- Catégorisation des matches : les affiches de prestige, comme Der Klassiker contre le Borussia Dortmund ou les soirées européennes à élimination directe, sont classées dans la tranche tarifaire la plus élevée.
- Tarifs réduits : une tarification par tranches est disponible selon les catégories d’âge, avec des réductions pour les jeunes juniors, les jeunes et les supporters seniors.
- Prix sur le marché secondaire : sur des plateformes secondaires comme LiveFootballTickets, les prix des billets fluctuent en fonction de la demande du marché en temps réel, en commençant généralement autour de 100 € pour des matches de championnat standards.
Histoire de l’Allianz Arena
L’Allianz Arena de Munich, connue sous le nom de Munich Football Arena pour les compétitions de l’UEFA, a ouvert en 2005 et dispose d’une capacité de 70 000 places pour les matches internationaux et de 75 000 pour les matches nationaux.
Il s’agit du deuxième plus grand stade d’Allemagne derrière le Westfalenstadion de Dortmund.
En plus d’être le domicile du géant de Bundesliga qu’est le Bayern Munich, l’enceinte munichoise a accueilli plusieurs matches lors de la Coupe du monde de la FIFA 2006 ainsi que la phase finale de l’Euro 2024 l’an dernier. Elle a aussi accueilli la plus récente finale de la Ligue des champions de l’UEFA en mai, lorsque le PSG a écrasé l’Inter Milan 5-0. La finale de 2012 entre Chelsea et le Bayern Munich s’est également tenue dans l’enceinte munichoise.