Pour les passionnés de football, assister à un match de Bundesliga est un incontournable. Le championnat d’Allemagne est réputé pour sa passion inégalée et des bases de supporters incroyablement dévouées. L’atmosphère dans les stades allemands est souvent électrique, et plus encore qu’à l’Allianz Arena de Munich, qui est bien sûr l’antre du Bayern Munich.

Ce club a régné en maître comme champion d’Allemagne à l’incroyable total de 35 reprises et compte parmi ses rangs des talents de classe mondiale comme Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise et Luis Díaz.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations essentielles à connaître sur les billets du Bayern Munich, notamment leur prix, où les acheter et bien plus encore.

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Prochains matchs du Bayern Munich en 2026/27

Date et heure (heure du Royaume-Uni) Match Compétition Billets sam. 10 oct., 11:00 FC Augsburg vs Bayern Munich Bundesliga Billets sam. 17 oct., 11:00 Bayern Munich vs RB Leipzig Bundesliga Billets 20 / 21 oct., 20:00 Bayern Munich vs TBD Ligue des champions J3 Billets sam. 24 oct., 11:00 SC Freiburg vs Bayern Munich Bundesliga Billets sam. 31 oct., 10:00 Bayern Munich vs Borussia Dortmund Bundesliga (Der Klassiker) Billets 3 / 4 nov., 20:00 TBD vs Bayern Munich Ligue des champions J4 Billets sam. 7 nov., 10:00 1. FSV Mainz 05 vs Bayern Munich Bundesliga Billets sam. 21 nov., 10:00 Bayern Munich vs 1. FC Köln Bundesliga Billets 24 / 25 nov., 20:00 Bayern Munich vs TBD Ligue des champions J5 Billets sam. 28 nov., 10:00 Hamburger SV vs Bayern Munich Bundesliga Billets sam. 5 déc., 10:00 Bayern Munich vs SC Paderborn 07 Bundesliga Billets 8 / 9 déc., 20:00 TBD vs Bayern Munich Ligue des champions J6 Billets sam. 12 déc., 10:00 TSG 1899 Hoffenheim vs Bayern Munich Bundesliga Billets sam. 19 déc., 10:00 Bayern Munich vs SV Werder Bremen Bundesliga Billets sam. 9 janv., 10:00 Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich Bundesliga Billets mer. 13 janv., 10:00 Bayern Munich vs Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Billets sam. 16 janv., 10:00 Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich Bundesliga Billets 19 / 20 janv., 20:00 Bayern Munich vs TBD Ligue des champions J7 Billets sam. 23 janv., 10:00 VfB Stuttgart vs Bayern Munich Bundesliga Billets mer. 27 janv., 20:00 TBD vs Bayern Munich Ligue des champions J8 Billets sam. 30 janv., 10:00 Bayern Munich vs FC Schalke 04 Bundesliga Billets sam. 6 févr., 10:00 Bayern Munich vs SV Elversberg Bundesliga Billets sam. 13 févr., 10:00 1. FC Union Berlin vs Bayern Munich Bundesliga Billets 16 / 24 févr., 20:00 Bayern Munich vs TBD Barrages de Ligue des champions Billets sam. 20 févr., 10:00 Bayern Munich vs FC Augsburg Bundesliga Billets sam. 27 févr., 10:00 RB Leipzig vs Bayern Munich Bundesliga Billets mer. 3 mars, 10:00 Bayern Munich vs SC Freiburg Bundesliga Billets sam. 6 mars, 10:00 Borussia Dortmund vs Bayern Munich Bundesliga (Der Klassiker) Billets 9 / 17 mars, 20:00 Bayern Munich vs TBD Ligue des champions Huitièmes de finale Billets sam. 13 mars, 10:00 Bayern Munich vs 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Billets sam. 20 mars, 10:00 1. FC Köln vs Bayern Munich Bundesliga Billets sam. 3 avr., 11:00 Bayern Munich vs Hamburger SV Bundesliga Billets 6 / 14 avr., 20:00 Bayern Munich vs TBD Ligue des champions Quarts de finale Billets sam. 10 avr., 11:00 SC Paderborn 07 vs Bayern Munich Bundesliga Billets sam. 17 avr., 11:00 Bayern Munich vs TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Billets sam. 24 avr., 11:00 SV Werder Bremen vs Bayern Munich Bundesliga Billets 27 avr. / 5 mai, 20:00 Bayern Munich vs TBD Ligue des champions Demi-finales Billets sam. 8 mai, 11:00 Bayern Munich vs Borussia Mönchengladbach Bundesliga Billets sam. 15 mai, 11:00 Bayer 04 Leverkusen vs Bayern Munich Bundesliga Billets sam. 22 mai, 14:30 Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt Bundesliga (dernière journée) Billets sam. 29 mai, 20:00 Bayern Munich vs TBD Finale de la Ligue des champions Billets

Comment acheter des billets du Bayern Munich pour 2026/27 ?

Pour acheter des billets au tarif facial, rendez-vous sur le portail officiel de billetterie du Bayern Munich. Comme les matches à domicile affichent systématiquement complet, il est vivement recommandé de consulter régulièrement le portail pour connaître les dates de mise en vente et les détails du tirage au sort.

Calendrier des mises en vente : les billets officiels sont généralement mis en ligne quelques semaines avant chaque match. Vous devez créer un compte officiel du club pour participer à la vente des billets.

: les billets officiels sont généralement mis en ligne quelques semaines avant chaque match. Vous devez créer un compte officiel du club pour participer à la vente des billets. Adhésion au club : devenir membre officiel du Bayern Munich vous donne un accès prioritaire dans la file d’attente, ce qui améliore considérablement vos chances d’obtenir des places à l’Allianz Arena.

: devenir membre officiel du Bayern Munich vous donne un accès prioritaire dans la file d’attente, ce qui améliore considérablement vos chances d’obtenir des places à l’Allianz Arena. Revente secondaire : si les contingents directs sont épuisés ou si vous réservez un voyage à la dernière minute, des places de marché secondaires comme LiveFootballTickets offrent une alternative pour obtenir des places à l’avance. Assurez-vous de vérifier les conditions générales du site sur lequel vous achetez

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Combien coûtent les billets du Bayern Munich pour 2026/27 ?

Pour les supporters qui achètent des billets match par match directement via le club, les prix adultes varient généralement de 15 € à plus de 120 €.

Le prix final varie selon l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Catégorisation des matches : les affiches de prestige, comme Der Klassiker contre le Borussia Dortmund ou les soirées européennes à élimination directe, sont classées dans la tranche tarifaire la plus élevée.

: les affiches de prestige, comme Der Klassiker contre le Borussia Dortmund ou les soirées européennes à élimination directe, sont classées dans la tranche tarifaire la plus élevée. Tarifs réduits : une tarification par tranches est disponible selon les catégories d’âge, avec des réductions pour les jeunes juniors, les jeunes et les supporters seniors.

: une tarification par tranches est disponible selon les catégories d’âge, avec des réductions pour les jeunes juniors, les jeunes et les supporters seniors. Prix sur le marché secondaire : sur des plateformes secondaires comme LiveFootballTickets, les prix des billets fluctuent en fonction de la demande du marché en temps réel, en commençant généralement autour de 100 € pour des matches de championnat standards.

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Histoire de l’Allianz Arena

L’Allianz Arena de Munich, connue sous le nom de Munich Football Arena pour les compétitions de l’UEFA, a ouvert en 2005 et dispose d’une capacité de 70 000 places pour les matches internationaux et de 75 000 pour les matches nationaux.

Il s’agit du deuxième plus grand stade d’Allemagne derrière le Westfalenstadion de Dortmund.

En plus d’être le domicile du géant de Bundesliga qu’est le Bayern Munich, l’enceinte munichoise a accueilli plusieurs matches lors de la Coupe du monde de la FIFA 2006 ainsi que la phase finale de l’Euro 2024 l’an dernier. Elle a aussi accueilli la plus récente finale de la Ligue des champions de l’UEFA en mai, lorsque le PSG a écrasé l’Inter Milan 5-0. La finale de 2012 entre Chelsea et le Bayern Munich s’est également tenue dans l’enceinte munichoise.