Les supporters de l’Atalanta gardent un excellent souvenir de la saison 2023-2024. Le club de Bergame a remporté son premier titre européen en soulevant la Ligue Europa de l’UEFA. Il a aussi été finaliste de la Coupe d’Italie et a terminé 4e de Serie A.

Vous pouvez voir l’Atalanta écrire de nouveaux chapitres cette saison en réservant vos billets dès aujourd’hui.

La dynamique a peut-être été freinée par le départ de Gian Piero Gasperini, entraîneur du club pendant de longues années. Mais avec Maurizio Sarri, qui a notamment remporté des trophées avec la Juventus et Chelsea, désormais aux commandes, le public de la New Balance Arena peut espérer un avenir prometteur.

Vous voulez voir Nikola Krstović, Éderson et Charles De Ketelaere à l’œuvre cette saison ? GOAL vous donne toutes les dernières informations pour obtenir des places pour les matches de l’Atalanta : où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Les prochains matches de l’Atalanta

Date et heure locales Match Billets Lieu Lun. 2 novembre (20 h 45) Serie A : Atalanta contre Parme Billets New Balance Arena (Bergame) Jeu. 5 novembre (18 h 45) Ligue Conférence de l’UEFA : Atalanta contre FC Kairat Billets New Balance Arena (Bergame) Dim. 8 novembre (15 h) Serie A : Monza contre Atalanta Billets Stadio Brianteo (Monza) Dim. 22 novembre (20 h 45) Serie A : Atalanta contre l’Inter Milan Billets New Balance Arena (Bergame) Jeu. 26 novembre (21 h) Ligue Conférence de l’UEFA : Borac Banja Luka contre Atalanta Billets Stade municipal de Banja Luka (Banja Luka) Lun. 30 novembre (18 h 30) Serie A : Lecce contre Atalanta Billets Stadio Via del mare (Lecce) Dim. 6 décembre (15 h) Serie A : Lazio contre Atalanta Billets Stadio Olimpico (Rome) Jeu. 10 décembre (19 h 45) Ligue Conférence de l’UEFA : Riga contre Atalanta Billets Stade Skonto (Riga) Lun. 14 décembre (18 h 30) Serie A : Atalanta contre Genoa Billets New Balance Arena (Bergame) Jeu. 17 décembre (21 h) Ligue Conférence de l’UEFA : Atalanta contre Mjällby Billets New Balance Arena (Bergame) Dim. 20 décembre (20 h 45) Serie A : Atalanta contre Naples Billets New Balance Arena (Bergame) Dim. 3 janvier (15 h) Serie A : Udinese contre Atalanta Billets Bluenergy Stadium (Udine) Mer. 6 janvier (18 h) Serie A : Atalanta contre Côme Billets New Balance Arena (Bergame) Dim. 10 janvier (18 h) Serie A : Torino contre Atalanta Billets Stadio Olimpico Grande Torino (Turin)

Comment acheter des billets pour l’Atalanta

Les billets officiels pour les matches de l’Atalanta peuvent être achetés en ligne sur la boutique Vivaticket de l’Atalanta ou sur la page principale de billetterie du club.

Pour la plupart des matches ordinaires, il n’est pas nécessaire de détenir une carte de membre de l’Atalanta (Dea Card) pour acheter un billet à l’unité. La Dea Card est toutefois requise pour les achats en ligne de places dans la Curva Nord Pisani et la Curva Sud Morosini, ainsi que pour les matches à risque ou les derbies. Vous pouvez acheter la Dea Card sur la page Dea Card de l’Atalanta.

Les billets pour les matches ordinaires sont généralement mis en vente entre une semaine et 10 jours avant la rencontre. Les abonnés (abbonati) et les détenteurs de la Dea Card bénéficient parfois d’une courte période de priorité avant l’ouverture de la vente générale pour les matches très demandés ou les rencontres européennes.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour les matches de l’Atalanta sur le marché de la revente. StubHub est l’une des principales plateformes pour ceux qui cherchent des places par d’autres voies et offre une option fiable aux supporters souhaitant acheter des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour l’Atalanta ?

Les billets officiels pour les matches de l’Atalanta à la New Balance Arena coûtent généralement de 25 à 35 € pour les places les moins chères derrière les buts, et de 150 à plus de 195 € pour les places haut de gamme le long du terrain et les prestations d’hospitalité.

Après d’importants travaux de rénovation achevés avant la saison 2026-2027, la New Balance Arena, entièrement modernisée et d’une capacité de 23 439 places, compte quatre tribunes principales réparties en différentes catégories tarifaires :

Catégorie de places Nom de la tribune Fourchette de prix Description Virages derrière les buts Curva Nord Pisani / Curva Sud Morosini 25 à 35 € La catégorie la plus abordable. Le fief des ultras les plus fervents, avec une ambiance intense et bruyante, où les supporters restent debout. Places basses le long du terrain Parterre Rinascimento 80 à 85 € Partie basse de la tribune longeant la ligne de touche. Excellente proximité avec le terrain. Places latérales en tribune principale Tribuna Rinascimento / Rinascimento G 110 à 130 € Places dans la partie haute de la tribune principale, offrant une vue d’ensemble sur le terrain et le jeu. Places haut de gamme en tribune principale Tribuna Ovest / Tribuna Onore 110 à plus de 175 € Places couvertes dans un espace réservé, avec une vue centrale privilégiée. Hospitalité VIP Pitch View 150 à plus de 195 € Places de luxe haut de gamme au bord du terrain, avec restauration et accès à un salon. Secteur visiteurs Settore Ospiti 30 à 35 € Zone derrière un but, à capacité limitée et réservée exclusivement aux supporters visiteurs.

Consultez la billetterie officielle du club pour obtenir des informations supplémentaires, ou les sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur la New Balance Arena

Située au cœur de Bergame, en Italie, la New Balance Arena est le stade emblématique de l’Atalanta, club de Serie A, et un lieu où la ferveur est intense. Officiellement appelée Stadio di Bergamo dans les compétitions de l’UEFA, cette enceinte historique est saluée dans toute l’Europe comme un exemple remarquable de modernisation d’un stade.

Inauguré en 1928, le stade a été construit sur le site d’un ancien hippodrome et baptisé Stadio Mario Brumana. Au cours de son existence presque centenaire, il a changé de nom à plusieurs reprises. Il n’a pris le nom de New Balance Arena qu’en août 2025, à la suite d’un important partenariat technique.

Après avoir acheté le stade en 2017, l’Atalanta a mené une remarquable reconstruction par étapes, d’un coût supérieur à 100 millions d’euros, entre 2019 et 2024. Le club a démoli les anciens virages délabrés, supprimé la piste d’athlétisme et construit des tribunes compactes et pentues juste au bord de la pelouse.

Les moments marquants de la New Balance Arena

Le record d’affluence (1984) : Si sa capacité actuelle, avec uniquement des places assises, est de 23 439 spectateurs, le stade a établi son record historique d’affluence en 1984, lorsque pas moins de 43 000 personnes se sont massées dans ses anciennes tribunes ouvertes.

: Si sa capacité actuelle, avec uniquement des places assises, est de 23 439 spectateurs, le stade a établi son record historique d’affluence en 1984, lorsque pas moins de 43 000 personnes se sont massées dans ses anciennes tribunes ouvertes. Le retour des soirées européennes à Bergame (2020) : Pendant des années, l’Atalanta a été contrainte de disputer ses matches européens « à domicile » à San Siro, à Milan, car son stade ne répondait pas aux critères de l’UEFA. D’importants travaux de modernisation ont finalement permis à la Ligue des champions de revenir à Bergame pour la saison 2020-2021.

: Pendant des années, l’Atalanta a été contrainte de disputer ses matches européens « à domicile » à San Siro, à Milan, car son stade ne répondait pas aux critères de l’UEFA. D’importants travaux de modernisation ont finalement permis à la Ligue des champions de revenir à Bergame pour la saison 2020-2021. La forteresse de l’équipe nationale italienne : Le stade a accueilli l’équipe nationale italienne. Parmi les rencontres internationales marquantes figurent une large victoire 5-0 contre l’Estonie et un match nul 1-1 très disputé face aux Pays-Bas en Ligue des nations de l’UEFA.

Des hommages émouvants derrière les buts : Les deux virages, où résonnent les chants des supporters, sont intimement liés à l’histoire du club. La tribune nord, la Curva Nord Pisani, rend hommage à Federico Pisani, attaquant de l’Atalanta tragiquement décédé dans un accident de voiture en 1997. La tribune sud, la Curva Sud Morosini, honore Piermario Morosini, joueur apprécié formé au club qui a été victime d’un arrêt cardiaque mortel sur le terrain en 2012.

Records et statistiques de l’Atalanta

L’Atalanta BC (Atalanta Bergamasca Calcio) est un club de football professionnel italien basé à Bergame, en Lombardie. Surnommé « La Dea » (« la déesse »), le club est largement reconnu pour son centre de formation de classe mondiale et sa capacité particulière à compter parmi les clubs européens les plus solides financièrement et les plus avisés en matière de recrutement.

Palmarès du club

Ligue Europa de l’UEFA : 1 titre (2023-2024)

: 1 titre (2023-2024) Coupe d’Italie : 1 titre (1962-1963)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches : Marten de Roon (445), Gianpaolo Bellini (435)

Plus grand nombre de buts : Cristiano Doni (112), Duván Zapata (82)

Le club de province par excellence

L’Atalanta détient un record particulier : avec 65 saisons, c’est le club italien qui a disputé le plus grand nombre de saisons en Serie A parmi ceux qui ne sont pas basés dans une capitale régionale et n’ont jamais remporté le Scudetto, le titre de champion de Serie A.

Une finale de Ligue Europa magistrale

En 2024, l’Atalanta a signé l’une des plus grandes performances de l’histoire moderne des finales européennes en mettant fin à la série légendaire de 51 matches sans défaite du Bayer Leverkusen. Ademola Lookman a inscrit un triplé spectaculaire, devenant seulement le sixième joueur à réaliser cet exploit en finale d’une coupe d’Europe.

Un conte de fées financier

L’Atalanta est saluée comme un modèle de viabilité financière. Grâce à un réseau de recrutement d’élite et à son célèbre centre de formation de Zingonia, souvent classé comme le meilleur d’Italie, le club a dégagé près de 250 millions d’euros de bénéfices sur les ventes de joueurs en cinq ans, tout en améliorant continuellement ses classements en championnat.