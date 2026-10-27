La Roma a réalisé sa meilleure performance en championnat depuis huit saisons en terminant troisième de Serie A lors de l’exercice 2025-2026. Elle cherchera à poursuivre sur sa lancée en Italie comme en Europe au cours des prochains mois.

Vous pouvez voir la Roma jouer en réservant dès aujourd’hui des billets pour ses matches.

Sous la direction de Rudi Garcia et Luciano Spalletti, la Roma a terminé trois fois vice-championne de Serie A dans les années 2010 (2013-2014, 2014-2015 et 2016-2017). Les fidèles du Stadio Olimpico espèrent désormais que Gian Piero Gasperini continuera à faire des merveilles sur le banc après une première saison convaincante à la tête de l’équipe.

La Roma a terminé la saison dernière sur une série de cinq victoires consécutives en championnat, dont un succès 2-0 face à la Lazio dans le Derby della Capitale. Elle a repris sur le même rythme cette saison, en enchaînant une longue série de matches sans défaite en Serie A.

La saison des Giallorossi s’annonce incontournable. GOAL vous livre toutes les dernières informations pour obtenir des places pour les matches de la Roma : où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Les prochains matches de la Roma

Date et heure (locales) Match Billets Lieu Samedi 31 octobre (18 h) Serie A : Udinese contre Roma Billets Bluenergy Stadium (Udine) Mardi 3 novembre (20 h) Ligue des champions : Manchester United contre Roma Billets Old Trafford (Manchester) Samedi 7 novembre (20 h 45) Serie A : Roma contre Sassuolo Billets Stadio Olimpico (Rome) Samedi 21 novembre (18 h) Serie A : Parme contre Roma Billets Stadio Ennio Tardini (Parme) Mercredi 25 novembre (21 h) Ligue des champions : Paris Saint-Germain contre Roma Billets Parc des Princes (Paris) Dimanche 29 novembre (18 h) Serie A : Roma contre Monza Billets Stadio Olimpico (Rome) Vendredi 4 décembre (20 h 45) Serie A : Bologne contre Roma Billets Stade Renato Dall’Ara (Bologne) Mardi 8 décembre (21 h) Ligue des champions : Roma contre Sporting CP Billets Stadio Olimpico (Rome) Dimanche 13 décembre (12 h 30) Serie A : Lazio contre Roma Billets Stadio Olimpico (Rome) Samedi 19 décembre (20 h 45) Serie A : Roma contre Juventus Billets Stadio Olimpico (Rome) Samedi 2 janvier (18 h) Serie A : Roma contre Frosinone Billets Stadio Olimpico (Rome) Mardi 5 janvier (18 h 30) Serie A : Venezia contre Roma Billets Stadio Pier Luigi Penzo (Venise) Samedi 9 janvier (18 h) Serie A : Roma contre AC Milan Billets Stadio Olimpico (Rome) Mardi 12 janvier (21 h) Coupe d’Italie : Roma contre Hellas Verona Billets Stadio Olimpico (Rome)

Comment acheter des billets pour la Roma

Les billets officiels pour les matches de la Roma peuvent être achetés en ligne sur la billetterie officielle du club ou, les jours de match, au guichet prévu à cet effet au Stadio Olimpico. Un « MyASR Account » gratuit est obligatoire pour acheter, sur le portail officiel du club, des billets à l’unité ou des abonnements pour les matches à domicile de l’AS Roma au Stadio Olimpico.

Les billets sont généralement mis en vente deux à quatre semaines avant un match, environ trois à quatre semaines avant une rencontre ordinaire de Serie A.

Périodes de vente prioritaires : la vente se déroule par étapes, et non en une seule fois :

Étape 1 : les abonnés (PLUS et CLASSIC EXTRA) bénéficient d’un accès prioritaire et de tarifs réduits sur les billets supplémentaires.

Étape 2 : les détenteurs de l’AS Roma Card et les membres MyASR ayant déjà effectué des achats.

Étape 3 : la vente au grand public s’ouvre à tous les détenteurs d’un compte MyASR.

Pour les rencontres très demandées, comme le Derby della Capitale contre la Lazio, les matches face à la Juventus, à l’Inter ou à l’AC Milan, ou encore les confrontations européennes, les billets peuvent se vendre rapidement pendant les phases prioritaires réservées aux abonnés. Il faut alors être prêt à acheter dès la minute d’ouverture de la vente.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour les matches de la Roma sur le marché de la revente. StubHub est l’une des principales plateformes pour obtenir des places par d’autres moyens et constitue une option fiable pour les supporters qui espèrent trouver des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour la Roma ?

Les billets officiels pour les matches de la Roma au Stadio Olimpico coûtent généralement entre 20 € et 125 €, voire davantage, selon l’adversaire et la catégorie de la rencontre. Les matches très demandés, comme le Derby della Capitale ou les grandes affiches européennes, coûtent nettement plus cher à la revente ou dans les catégories supérieures.

Le Stadio Olimpico est divisé en plusieurs grandes zones de places assises :

Curva Sud (virage sud) : le cœur historique des supporters les plus fervents et des ultras de l’AS Roma. Les prix y sont généralement plus bas et l’ambiance intense, mais la demande est considérable et peu de places sont disponibles pour le grand public.

Curva Nord (virage nord) : généralement réservée aux supporters visiteurs ou aux autres spectateurs, selon l’organisation du match.

Distinti (Distinti Sud / Distinti Nord) : situés à côté des virages, ces secteurs offrent une vue latérale sur le terrain depuis les niveaux inférieurs, à des tarifs modérés.

Tribuna Tevere : la tribune principale le long du terrain, divisée en niveaux supérieur, inférieur et parterre. Elle comprend des zones à tarification particulière, notamment le secteur familial (pour les adultes accompagnés d’enfants de moins de 14 ans), ainsi que des places destinées aux femmes et aux plus de 65 ans.

Tribuna Monte Mario : la tribune latérale haut de gamme, avec des places de catégorie supérieure, une vue centrale et une proximité avec les espaces d’accueil et VIP.

Consultez la billetterie officielle du club pour plus d’informations, ou des sites de revente tels que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur le Stadio Olimpico

Le Stadio Olimpico de Rome est l’une des enceintes sportives les plus chargées d’histoire et à l’ambiance la plus marquante au monde. Pouvant accueillir plus de 70 000 spectateurs, il est le plus grand équipement sportif de la capitale italienne et le stade emblématique de deux grands rivaux romains de Serie A, l’AS Roma et la SS Lazio. Il accueille également des matches des équipes nationales italiennes de football et de rugby à XV.

Bien que le stade ait ouvert dans les années 1930, il a été rebaptisé Stadio Olimpico après l’attribution à Rome des 17es Jeux olympiques d’été. Il a été réaménagé pour ne comporter que des places assises afin d’accueillir les cérémonies d’ouverture et de clôture ainsi que les épreuves d’athlétisme sur piste.

Pour accueillir la Coupe du monde de la FIFA 1990, le stade a été presque entièrement démoli, puis reconstruit en béton. Cette transformation l’a doté de son désormais célèbre toit ovale en téflon et fibre de verre.

Les moments marquants du Stadio Olimpico

Finale du Championnat d’Europe de l’UEFA 1968 : après un premier match nul 1-1 contre la Yougoslavie, l’Italie a remporté la finale rejouée 2-0 à l’Olimpico pour décrocher son premier titre européen.

Finale de la Coupe du monde de la FIFA 1990 : l’Allemagne de l’Ouest a battu l’Argentine de Diego Maradona 1-0 grâce à un penalty tardif d’Andreas Brehme, remportant le titre mondial lors de l’un des moments les plus marquants de l’histoire du stade.

« Le miracle de la Roma » (2018) : battue 4-1 par Barcelone à l’aller en quarts de finale de la Ligue des champions, la Roma a réalisé une remontée spectaculaire en s’imposant 3-0 au retour à l’Olimpico pour se qualifier grâce aux buts inscrits à l’extérieur.

Tournoi des Six Nations de rugby : depuis 2012, le stade est la forteresse où l’équipe italienne de rugby s’est fait connaître du monde entier, remportant notamment des victoires historiques dans le Tournoi des Six Nations face à de grandes équipes comme la France.

Les adieux de Francesco Totti (2017) : l’un des jours les plus émouvants de l’histoire du football a eu lieu lorsque le capitaine emblématique de la Roma a disputé son dernier match, faisant pleurer des dizaines de milliers de supporters dans la Curva Sud.

Records et statistiques de la Roma

L’AS Roma (Associazione Sportiva Roma) est l’un des clubs de football les plus historiques et les plus importants culturellement en Italie. Fondés en 1927 à la suite d’une fusion destinée à doter Rome d’un club capable de rivaliser avec les puissances dominantes du nord, les Giallorossi se sont forgé une identité profondément liée à l’histoire et à la fierté de la capitale italienne.

Palmarès et principaux trophées du club

Si la Roma compte moins de grands titres de champion que ses rivaux du nord, son palmarès témoigne d’un immense prestige en Italie comme en Europe.

Serie A : 3 titres (1941-1942, 1982-1983, 2000-2001)

Coupe d’Italie : 9 titres (1963-1964, 1968-1969, 1979-1980, 1980-1981, 1983-1984, 1985-1986, 1990-1991, 2006-2007, 2007-2008)

Supercoupe d’Italie : 2 titres (2001, 2007)

Ligue Europa Conférence de l’UEFA : 1 titre (2021-2022)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches disputés : Francesco Totti (786), Daniele De Rossi (616)

Plus grand nombre de buts : Francesco Totti (307), Roberto Pruzzo (138)

Un club né d’une fusion

Le club est né de la fusion de trois entités sportives romaines : Roman FC, Alba-Audace et Fortitudo-Pro Roma. Cette fusion a été organisée pour créer une puissance unifiée dans le sud de l’Italie, mais la Lazio a refusé d’y participer, un épisode resté célèbre.

La louve du Capitole

Le célèbre écusson du club représente une louve allaitant les frères jumeaux Romulus et Rémus. Cette image reprend directement le mythe antique de la fondation de Rome.

Le « huitième roi de Rome »

Francesco Totti a refusé des offres considérables de grands clubs européens, notamment du Real Madrid, pour rester dans son club de jeunesse tout au long de sa carrière de 25 ans. Il demeure universellement vénéré comme le « huitième roi de Rome ».



