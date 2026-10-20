Ipswich Town a retrouvé la Premier League dès sa première tentative. Cette fois, sous la direction de Gary O'Neil, le club espère y rester plus longtemps. Vous pouvez réserver dès aujourd’hui vos billets pour assister à ses matches à Portman Road et à l’extérieur.

Les supporters d’Ipswich savourent encore la deuxième place obtenue en Championship et la promotion directe décrochée la saison dernière. Cet enthousiasme s’est prolongé au début du nouvel exercice.

Ipswich a livré des prestations convaincantes à domicile et fait preuve de résistance à l’extérieur. Le club devra conserver cette qualité tout au long de la saison s’il veut éviter la relégation.

GOAL vous présente les dernières informations pour obtenir des billets pour les matches d’Ipswich Town : où les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Les prochains matches d’Ipswich Town

Date et heure Match Billets Lieu Vendredi 23 octobre (20 h) Ipswich Town contre Nottingham Forest Billets Portman Road (domicile) Samedi 31 octobre (15 h) Hull City contre Ipswich Town Billets MKM Stadium (extérieur) Dimanche 8 novembre (14 h) Ipswich Town contre Bournemouth Billets Portman Road (domicile) Samedi 21 novembre (15 h) Tottenham Hotspur contre Ipswich Town Billets Tottenham Hotspur Stadium (extérieur) Samedi 28 novembre (17 h 30) Ipswich Town contre Aston Villa Billets Portman Road (domicile) Mardi 1er décembre (20 h) Coventry City contre Ipswich Town Billets Coventry Building Society Arena (extérieur) Samedi 5 décembre (20 h) Leeds United contre Ipswich Town Billets Elland Road (extérieur) Samedi 12 décembre (15 h) Ipswich Town contre Newcastle United Billets Portman Road (domicile) Dimanche 20 décembre (14 h) Brighton & Hove Albion contre Ipswich Town Billets American Express Stadium (extérieur) Samedi 26 décembre (15 h) Ipswich Town contre Brentford Billets Portman Road (domicile) Mercredi 30 décembre (20 h 15) Ipswich Town contre Chelsea Billets Portman Road (domicile) Samedi 2 janvier (15 h) Arsenal contre Ipswich Town Billets Emirates Stadium (extérieur) Mercredi 6 janvier (19 h 30) Ipswich Town contre Coventry City Billets Portman Road (domicile)

Comment acheter des billets pour Ipswich Town

Le principal moyen, et le plus sûr, d’acheter des billets officiels pour Ipswich Town est de passer par la billetterie en ligne du club. Il faut créer un compte numérique du club, puis s’y connecter au moyen d’un identifiant unique.

Il est également possible d’acheter des billets en personne à la boutique Planet Blue Superstore du club, située à Portman Road. Sachez toutefois que cela n’est généralement possible que les jours sans match et dans les rares cas où des billets sont encore disponibles.

Calendrier et étapes de mise en vente des billets

Étape de vente Calendrier et conditions Tirage au sort des billets Les inscriptions ouvrent environ quatre semaines avant le match. Le tirage au sort est réservé aux membres Super Blues qui ne sont pas abonnés. Les membres peuvent s’inscrire individuellement ou en groupe. Vente prioritaire aux membres Les personnes retenues lors du tirage au sort bénéficient d’un accès prioritaire. Les membres non retenus et les autres membres Super Blues disposent ensuite d’une période réservée pour acheter les billets restants, dans la limite d’un billet par membre. Revente des places des abonnés Elle se poursuit au fil des disponibilités jusqu’au jour du match. Si une personne abonnée ne peut pas assister à une rencontre, elle remet sa place en vente sur la plateforme officielle du club. D’autres membres remplissant les conditions peuvent alors l’acheter immédiatement. Vente au grand public Elle n’a lieu que s’il reste des billets après la fermeture de toutes les phases réservées aux membres, généralement deux semaines avant le match. Pour les grandes affiches de Premier League, les billets atteignent rarement cette étape.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour les matches d’Ipswich Town sur le marché secondaire. StubHub est l’une des principales plateformes pour obtenir des places par d’autres moyens et offre une option fiable aux supporters qui espèrent trouver des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Ipswich Town ?

Le prix des billets officiels pour les matches d’Ipswich Town à Portman Road dépend de la catégorie du match, de la catégorie d’âge ouvrant droit à un tarif réduit et de la tribune choisie.

Pour la saison 2026-2027, le club a gelé le prix des billets à l’unité, conservant la même grille tarifaire de base que lors de la saison précédente.

Les matches sont répartis en deux grandes catégories selon la demande et le profil de l’adversaire :

Catégorie A : les grandes affiches contre des clubs du top 6 ou des rivaux de premier plan, comme le derby d’East Anglia ou les rencontres contre les grands clubs de Londres et de Manchester.

Catégorie B : les rencontres ordinaires contre des équipes de milieu de tableau ou de bas de classement.

En règle générale, un billet adulte en vente au grand public directement auprès du club coûte entre 27 £ et plus de 38 £, selon que le match est classé en catégorie A ou B et que la place se trouve dans les gradins supérieurs ou inférieurs.

Consultez régulièrement la billetterie officielle du club pour plus d’informations, ou les sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur Portman Road

Portman Road est le stade historique d’Ipswich Town F.C. et le plus grand stade de football d’East Anglia en nombre de places, avec une capacité de 30 311 spectateurs. Il compte parmi les stades traditionnels les plus appréciés d’Angleterre et accueille Ipswich sans interruption depuis 1884.

À partir de 1855, le site de Portman Road était utilisé par l’East Suffolk Cricket Club. À son arrivée en 1884, Ipswich Town jouait sur un terrain qui empiétait sur l’aire centrale de cricket et libérait les lieux chaque été pour permettre la reprise de ce sport.

À la suite du rapport Taylor, Portman Road est devenu en 1992 le premier stade de Premier League doté de tribunes entièrement assises sur ses quatre côtés. D’importants travaux menés au tournant du millénaire ont permis de reconstruire les deux tribunes situées derrière les buts et de porter la capacité au-delà de 30 000 places.

Les moments marquants à Portman Road

L’affluence record : Ipswich Town 0-0 Leeds United (1975) : ce match du cinquième tour de la FA Cup a attiré 38 010 spectateurs, un record absolu. Les supporters se sont massés dans tous les recoins des anciennes tribunes debout pour assister à cette rencontre mémorable.

Une leçon de tactique : Ipswich Town 3-0 Barcelone (1977) : devant un stade comble, les joueurs de Bobby Robson ont largement dominé une équipe de Barcelone comptant dans ses rangs deux légendes du football, Johan Cruyff et Johan Neeskens. Eric Gates, Trevor Whymark et Brian Talbot ont marqué les buts.

Le retour après 22 ans : Ipswich Town 2-0 Huddersfield Town (2024) : les buts de Wes Burns et d’Omari Hutchinson ont déclenché un immense envahissement du terrain et une explosion de joie. L’équipe de Kieran McKenna a ainsi décroché une deuxième promotion consécutive et retrouvé la Premier League après 22 ans d’absence.

Un bilan européen unique : Portman Road est réputé être un stade redoutable pour les équipes étrangères. Ipswich Town y possède un bilan exceptionnel d’invincibilité en compétitions européennes : 31 matches à domicile sans la moindre défaite, avec des victoires contre des géants comme l’AC Milan, l’Inter et le Real Madrid.

Les stars de la musique : en dehors du football, Portman Road a également accueilli de grands concerts d’Elton John, de R.E.M., des Red Hot Chili Peppers et de Pink. À l’été 2025, la star mondiale Ed Sheeran, supporter d’Ipswich Town depuis toujours et actionnaire minoritaire du club, y a donné une série historique de trois concerts.

Records et statistiques d’Ipswich Town

Ipswich Town Football Club occupe une place à part dans l’histoire du football anglais, notamment grâce à ses trois grands titres et à son bilan européen à domicile sans égal.

Bien qu’originaire d’une région relativement peu connue pour son football, le club du Suffolk a conquis l’Angleterre et l’Europe durant ses périodes fastes du milieu du XXe siècle.

Palmarès et principaux trophées du club

Champion de First Division : une fois (1961-1962)

Vainqueur de la FA Cup : une fois (1977-1978)

Vainqueur de la Coupe de l’UEFA : une fois (1980-1981)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches disputés : Mick Mills (741), John Wark (678)

Plus grand nombre de buts : Ray Crawford (218), John Wark (190)

Un tremplin vers le poste de sélectionneur de l’Angleterre

Ipswich est réputé pour avoir formé des entraîneurs de classe mondiale. Sir Alf Ramsey, qui a remporté le championnat en 1962 avec Ipswich, et Sir Bobby Robson, vainqueur de la FA Cup et de la Coupe de l’UEFA, ont tous deux quitté directement le banc de Portman Road pour prendre les rênes de l’équipe nationale d’Angleterre. Ils l’ont menée lors de ses plus grandes périodes en Coupe du monde.

Le célèbre surnom « Tractor Boys »

Initialement surnommé « The Blues », le club a reçu le surnom de « Tractor Boys » de la part de supporters adverses pendant sa saison 2000-2001 en Premier League, en référence, sur le ton de la plaisanterie, aux racines agricoles du Suffolk. Le club et ses supporters l’ont fièrement adopté.



