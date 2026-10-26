Après dix ans d’absence, Hull City est enfin de retour en Premier League. Vous pouvez voir l’équipe jouer cette saison en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Les supporters de Hull City sont encore sur un nuage après la victoire de leur équipe contre Middlesbrough en finale des barrages du Championship, en mai à Wembley. Cet enthousiasme se prolonge depuis le début de la nouvelle saison.

Les hommes de Sergej Jakirović ont réalisé des prestations convaincantes à domicile, notamment lors d’une victoire 2-0 contre Manchester United. Ils ont aussi fait preuve de résistance à l’extérieur, une qualité qu’ils devront conserver tout au long de la saison s’ils veulent éviter la relégation.

Voici, avec GOAL, toutes les dernières informations pour obtenir des places pour les matches de Hull City : où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Les prochains matches de Hull City

Date et heure Match Billets Lieu Samedi 31 octobre (15 h) Hull City contre Ipswich Town Billets MKM Stadium (domicile) Samedi 7 novembre (15 h) Arsenal contre Hull City Billets Emirates Stadium (extérieur) Dimanche 22 novembre (14 h) Hull City contre Brighton & Hove Albion Billets MKM Stadium (domicile) Dimanche 29 novembre (14 h 05) Crystal Palace contre Hull City Billets Selhurst Park (extérieur) Mercredi 2 décembre (20 h) Hull City contre Nottingham Forest Billets MKM Stadium (domicile) Samedi 5 décembre (15 h) Bournemouth contre Hull City Billets Vitality Stadium (extérieur) Samedi 12 décembre (15 h) Hull City contre Tottenham Hotspur Billets MKM Stadium (domicile) Samedi 19 décembre (15 h) Manchester City contre Hull City Billets Etihad Stadium (extérieur) Samedi 26 décembre (17 h 30) Hull City contre Liverpool Billets MKM Stadium (domicile) Mardi 29 décembre (19 h 30) Hull City contre Leeds United Billets MKM Stadium (domicile) Samedi 2 janvier (15 h) Sunderland contre Hull City Billets Stadium of Light (extérieur) Mardi 5 janvier (19 h 30) Nottingham Forest contre Hull City Billets City Ground (extérieur)

Comment acheter des billets pour Hull City

Vous pouvez acheter des billets officiels pour les matches de Hull City sur le portail de billetterie en ligne du club, par téléphone auprès de la billetterie ou directement à son guichet. Les détenteurs d’un abonnement et les membres peuvent également remettre en vente leurs places pour les matches à domicile affichant complet en suivant le guide officiel de la bourse aux billets de Hull City.

Les billets sont généralement mis en vente par étapes, selon un ordre de priorité :

Accès prioritaire : Les membres dont l’adhésion est en cours de validité peuvent acheter leurs places en premier, avant toute mise en vente générale.

Vente générale : Elle n’ouvre que s’il reste des places après la fin des périodes de priorité réservées aux membres et aux détenteurs d’un abonnement. Pour les matches de Premier League très demandés, les billets sont souvent épuisés dès ces premières étapes.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour les matches de Hull City sur le marché secondaire. StubHub est l’une des principales plateformes pour ceux qui cherchent des places par d’autres moyens. Elle offre une option fiable aux supporters qui espèrent trouver des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Hull City ?

Au MKM Stadium, les tarifs officiels des billets à l’unité commencent à 30 £ pour les adultes, 16 £ pour les personnes bénéficiant d’un tarif réduit et 8 £ pour les jeunes. Le prix exact dépend de la catégorie du match, liée à la renommée de l’adversaire, et de la zone du stade où se trouve votre place.

Les matches sont classés en catégorie A, B ou C. Les rencontres très demandées, comme celles face aux clubs du « Big Six », relèvent de la catégorie A, tandis que les affiches moins prestigieuses sont classées en catégorie C.

Les tarifs d’entrée de gamme, comme ceux indiqués ci-dessus, correspondent toujours à une place en zone 1 pour un match de catégorie C. Les prix augmentent selon la catégorie du match et l’emplacement de la place.

Tribunes et zones du stade

Le MKM Stadium forme une enceinte continue à un seul niveau, à l’exception de la tribune ouest, qui en compte un second. Le stade est divisé en plusieurs zones tarifaires :

Tribune est Chris Chilton : Cette tribune à un seul niveau longe le terrain. Les blocs centraux offrent une vue privilégiée depuis le côté du terrain, tandis que l’angle sud-est comprend des zones debout sécurisées, appréciées des supporters locaux les plus fervents.

Tribune ouest : C’est la partie la plus imposante du stade. Le niveau inférieur accueille les bancs de touche, les médias et des espaces d’hospitalité haut de gamme. Le niveau supérieur, appelé Upper West, se situe au sommet de la grille tarifaire du stade grâce à sa vue panoramique.

Tribune nord : Elle accueille traditionnellement les supporters locaux, notamment les groupes les plus bruyants dans les blocs N1–N5.

Tribune sud : C’est la tribune réservée aux familles. Les places n’y sont pas attribuées et cette zone propose les tarifs les plus accessibles du stade.

Zone réservée aux supporters visiteurs : Les supporters adverses sont placés dans l’angle nord-est. Cette zone comprend environ 1 105 places debout sécurisées.

Consultez le portail officiel de billetterie du club pour obtenir des informations supplémentaires, ou les sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur le MKM Stadium

Le MKM Stadium est un lieu emblématique qui accueille des événements sportifs et des spectacles à Kingston upon Hull, en Angleterre. Reconnaissable à son architecture contemporaine, il a la particularité d’être le stade de deux clubs, l’un de football et l’autre de rugby à XIII.

Le projet de stade a vu le jour à la fin des années 1990, lorsque le conseil municipal de Hull a vendu des actions de Kingston Communications et utilisé le produit de cette vente pour financer une installation ultramoderne. Sa construction a coûté 44 millions de livres sterling et n’a duré que 14 mois, avant son inauguration officielle en décembre 2002.

Le stade accueille deux grands clubs, qui ont quitté leurs enceintes historiques vieillissantes :

Hull City A.F.C. (Hull City) : l’équipe de football a quitté Boothferry Park

Hull FC (Hull FC) : l’équipe de rugby à XIII a quitté The Boulevard

Les moments marquants du MKM Stadium

Le match inaugural (décembre 2002) : Hull City a battu Sunderland 1-0 en match amical pour remporter le « Raich Carter Trophy », créé pour l’occasion. Steve Melton a inscrit le tout premier but de l’histoire du stade.

Les débuts en Premier League (2008) : Après la montée dans l’élite, les premiers matches à domicile en Premier League sont entrés dans la légende, notamment une célèbre victoire 3-1 contre Liverpool.

La bataille des 11 hommes (2003) : Le premier match de Hull FC dans le stade était une rencontre de Challenge Cup contre Halifax. Malgré l’expulsion de deux joueurs de Hull, l’effectif de 11 joueurs s’est battu pour décrocher une mémorable victoire 24-16.

Agrandissement futur : Arup Sport et Miller Partnership ont conçu la structure du stade de manière à permettre l’ajout d’un niveau supérieur au-dessus de la tribune est. Sa capacité pourrait ainsi passer à 34 000 places si nécessaire.

Records et statistiques de Hull City

Fondé en 1904, le Hull City Association Football Club, surnommé les Tigres, possède une histoire fascinante, marquée par ses luttes dans les divisions inférieures, son ascension spectaculaire vers la Premier League au XXIe siècle et des passages inoubliables à Wembley.

Palmarès du club et principaux trophées

Champion de la troisième division anglaise (League One / Division Three) : 4 fois

Vainqueur des barrages de la deuxième division anglaise(Championship) : 3 fois

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches disputés : Andy Davidson (579), Garreth Roberts (487)

Plus grand nombre de buts : Chris Chilton (222), Ken Wagstaff (197)

La fin d’une attente de 104 ans (2008)

Après plus d’un siècle passé dans les divisions inférieures, Hull City a accédé à l’élite pour la première fois. Dean Windass, héros local, a inscrit une volée spectaculaire en première période à Wembley, lors de la finale des barrages du Championship, pour offrir une victoire 1-0 contre Bristol City. Le capitaine Ian Ashbee a accompli l’exploit resté célèbre d’avoir porté le brassard du club dans les quatre divisions professionnelles.

La finale de la FA Cup 2014 et les débuts européens

Hull City a atteint sa première finale d’une coupe majeure en 2014. À Wembley, les buts de James Chester et Curtis Davies lui ont permis de mener 2-0 contre Arsenal après huit minutes de jeu. Arsenal est revenu au score avant de s’imposer 3-2 après prolongation, mais ce parcours historique a offert à Hull sa première et unique participation à la Ligue Europa de l’UEFA, lors de la saison 2014-2015.



