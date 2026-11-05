Après son remarquable titre de champion de Championship de l’EFL la saison dernière sous la direction de Frank Lampard, Coventry City retrouve la Premier League après 25 ans d’absence. Ne manquez pas l’occasion de voir l’équipe jouer : réservez dès aujourd’hui vos billets pour ses prochains matches.

Coventry City sait qu’une saison difficile l’attend, mais les premiers signes montrent que l’équipe possède la combativité nécessaire pour se maintenir.

Après un début de saison délicat sans victoire, marqué notamment par des déplacements difficiles à Arsenal et à Manchester City, Coventry a battu Nottingham Forest, Newcastle et Sunderland. De quoi redonner le moral aux joueurs comme aux supporters, alors que l’équipe cherchera à confirmer ces performances.

Retrouvez avec GOAL toutes les dernières informations pour obtenir des billets pour les matches de Coventry City : où les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Les prochains matches de Coventry City

Date et heure Match Billets Lieu Vendredi 6 novembre (20 h) Premier League : Everton - Coventry City Billets Hill Dickinson Stadium (extérieur) Samedi 21 novembre (15 h) Premier League : Coventry City - Crystal Palace Billets Coventry Building Society Arena (domicile) Samedi 28 novembre (15 h) Premier League : Leeds United - Coventry City Billets Elland Road (extérieur) Mercredi 2 décembre (20 h) Premier League : Coventry City - Ipswich Town Billets Coventry Building Society Arena (domicile) Samedi 5 décembre (15 h) Premier League : Manchester United - Coventry City Billets Old Trafford (extérieur) Samedi 12 décembre (15 h) Premier League : Coventry City - Aston Villa Billets Coventry Building Society Arena (domicile) Samedi 19 décembre (15 h) Premier League : Bournemouth - Coventry City Billets Vitality Stadium (extérieur) Dimanche 27 décembre (14 h) Premier League : Coventry City - Chelsea Billets Coventry Building Society Arena (domicile) Mercredi 30 décembre (19 h 30) Premier League : Coventry City - Brentford Billets Coventry Building Society Arena (domicile) Samedi 2 janvier (15 h) Premier League : Liverpool - Coventry City Billets Anfield (extérieur) Mercredi 6 janvier (19 h 30) Premier League : Ipswich Town - Coventry City Billets Portman Road (extérieur)

Comment acheter des billets pour Coventry City

Pour acheter des billets officiels pour Coventry City, vous devez passer par les canaux de vente du club. Les ventes s’effectuent par étapes, avec une priorité accordée d’abord aux membres du club, puis aux supporters ayant déjà acheté des billets.

Les billets pour les matches sont d’abord mis en vente pour les membres Sky Blue. S’il reste des places, la vente s’ouvre ensuite aux supporters ayant déjà effectué un achat. Les rencontres très demandées ou les derbies locaux arrivent rarement jusqu’à une véritable vente au grand public, afin d’éviter que des supporters adverses achètent des places dans les tribunes réservées aux supporters locaux.

Pour chaque rencontre, le calendrier de mise en vente dépend strictement de la date du match. La billetterie ouvre généralement environ 3 à 4 semaines avant celui-ci.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour les matches de Coventry City sur le marché secondaire. StubHub compte parmi les principales plateformes permettant d’obtenir des places par d’autres canaux et offre une option fiable aux supporters qui espèrent trouver des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Coventry City ?

Les prix des billets officiels à l’unité et des abonnements de Coventry City pour la saison 2026-2027 de Premier League varient selon la catégorie du match, la zone de placement et la tranche d’âge. Les billets classiques coûtent généralement entre 30 £ et 55 £ pour les adultes.

Le club classe les rencontres selon la demande (catégories A, B et C) et distingue plusieurs zones de placement à la Coventry Building Society Arena :

Zone de placement / type de catégorie Fourchette de prix pour les adultes (environ) Zone standard 30 à 55 £ Zone familiale 30 à 55 £ Zone premium 42 à plus de 80 £ Zone premium avec sièges rembourrés 47 à plus de 60 £

Offres d’hospitalité : Les loges privatives, l’accès aux salons et les repas VIP sont proposés à partir d’environ 120 à plus de 250 £ par personne.

Consultez la billetterie officielle du club pour obtenir davantage d’informations, ou les sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur la Coventry Building Society Arena

La Coventry Building Society Arena (anciennement connue sous le nom de Ricoh Arena) est un stade polyvalent de 32 609 places et un complexe d’exposition situé à Coventry.

Ouvert en août 2005, ce site d’une valeur de 113 millions de livres sterling réunit dans un même complexe des installations sportives, de grands salons professionnels, un casino et un hôtel.

Coventry City Football Club a quitté son stade historique de Highfield Road pour s’y installer en 2005. L’histoire de l’enceinte a toutefois été fortement marquée par des conflits de propriété et des litiges concernant le loyer.

Ces différends ont contraint le club à disputer temporairement ses matches à domicile hors de la ville, au Sixfields de Northampton et au St Andrew’s de Birmingham.

Une étape historique a été franchie en août 2025, lorsque Coventry City a racheté l’enceinte, devenant pour la première fois de son histoire pleinement propriétaire de son stade.

Les moments marquants de la Coventry Building Society Arena

Le match inaugural : L’enceinte a accueilli son premier événement ouvert au public en août 2005. Coventry City y a battu Queens Park Rangers 3-0 devant des supporters locaux en liesse.

: L’enceinte a accueilli son premier événement ouvert au public en août 2005. Coventry City y a battu Queens Park Rangers 3-0 devant des supporters locaux en liesse. Le match décisif du record d’affluence : Le stade a enregistré sa plus forte affluence pour un match de football lorsque 31 452 supporters ont assisté à une rencontre décisive des barrages de Championship contre Middlesbrough (mai 2025), remportée 2-0 par Coventry.

: Le stade a enregistré sa plus forte affluence pour un match de football lorsque 31 452 supporters ont assisté à une rencontre décisive des barrages de Championship contre Middlesbrough (mai 2025), remportée 2-0 par Coventry. Les Jeux olympiques de Londres 2012 : L’enceinte a accueilli des matches de football olympiques et a été rebaptisée « City of Coventry Stadium » pendant le tournoi en raison des règles strictes encadrant le parrainage commercial.

Le premier triplé : En décembre 2009, l’attaquant de Coventry City Freddy Eastwood a inscrit le premier triplé de l’histoire de l’enceinte lors d’un match contre Peterborough United.

Records et statistiques de Coventry City

Coventry City Football Club, surnommé les « Sky Blues », occupe une place à part dans l’histoire du football anglais, marquée par sa résilience. Fondé en 1883 sous le nom de Singers F.C. avant de changer de nom en 1898, le club est notamment connu pour ses 34 saisons consécutives dans l’élite.

Palmarès du club et principaux trophées

FA Cup : 1 titre (1987)

: 1 titre (1987) EFL Trophy : 1 titre (2017)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches : Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

Plus grand nombre de buts : Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

La révolution bleu ciel (1962-1967)

L’emblématique entraîneur Jimmy Hill a transformé l’identité du club en introduisant le maillot bleu ciel, l’hymne du club et des programmes de match modernes. Il a mené Coventry en First Division pour la première fois en 1967.

La gloire en FA Cup

Sous la direction de John Sillett et George Curtis, Coventry a battu 3-2 après prolongation une équipe de Tottenham Hotspur riche en vedettes, à Wembley. La célèbre tête plongeante de Keith Houchen reste l’une des images les plus marquantes de l’histoire de la FA Cup.