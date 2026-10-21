Après une saison dernière mémorable, au cours de laquelle Arsenal a remporté la Premier League pour la première fois en 22 ans et terminé finaliste de la Ligue des champions de l’UEFA, la demande pour voir l’équipe jouer sur place atteint un niveau record. Ne perdez toutefois pas espoir d’obtenir des places pour les prochains matches : vous pouvez encore réserver vos billets dès aujourd’hui.

Arsenal a remporté ses huit rencontres de la phase de ligue avant d’atteindre la finale de la Ligue des champions 2026. L’équipe n’a même perdu aucun match dans le temps réglementaire durant toute la compétition, ne s’inclinant qu’aux tirs au but face au futur vainqueur, le Paris Saint-Germain, lors de la finale à Budapest.

Les hommes de Mikel Arteta ont plusieurs affiches de Ligue des champions à leur programme dans les semaines et les mois à venir, notamment face au Bayern Munich, au Borussia Dortmund et au Real Madrid. Vont-ils vivre une nouvelle épopée européenne ?

Quel est le calendrier d’Arsenal en Ligue des champions 2026/27 ?

Date (heure locale) Match Stade Billets Mercredi 21 octobre (21 h) Bayern Munich contre Arsenal Allianz Arena (Munich) Billets Mercredi 4 novembre (21 h) Slavia Prague contre Arsenal Fortuna Arena (Prague) Billets Mardi 24 novembre (20 h) Arsenal contre Borussia Dortmund Emirates Stadium (Londres) Billets Mercredi 9 décembre (20 h) Arsenal contre Real Madrid Emirates Stadium (Londres) Billets Mercredi 20 janvier (21 h) Real Betis contre Arsenal Estadio de La Cartuja (Séville) Billets Mercredi 27 janvier (20 h) Arsenal contre Sabah Emirates Stadium (Londres) Billets

Comment acheter des billets pour les matches d’Arsenal en Ligue des champions

En raison d’une demande sans précédent et d’un accès aux tourniquets de l’Emirates Stadium entièrement numérique, Arsenal attribue les billets selon un système structuré :

Détenteurs d’un abonnement : Une place garantie pour les 19 matches de Premier League et les 4 matches de Ligue des champions (phase de ligue) à domicile. Les billets non utilisés peuvent être remis en vente sur la plateforme de revente officielle du club.

Tirages au sort pour les membres Red : Les files d’attente en ligne, autrefois régies par le principe du premier arrivé, premier servi, ont été remplacées par des tirages au sort pour les membres Red payants. Les membres doivent s’inscrire pendant une période de candidature définie, plusieurs semaines avant chaque match.

Bourse officielle aux billets : Si un match affiche complet, les membres officiels qui n’ont pas obtenu de place lors du tirage au sort peuvent acheter, au prix initial, des billets remis en vente directement par des détenteurs d’abonnement sur l’Arsenal Ticket Exchange.

Formules hospitalité : Des offres haut de gamme, comprenant des places au Club Level, un service de restauration gastronomique et l’accès à des loges, sont disponibles directement sur le portail officiel d’Arsenal consacré à l’hospitalité, pour les matches de Premier League comme de Ligue des champions.

Plateformes de revente de billets : Pour les matches à guichets fermés ou pour obtenir une place au dernier moment le jour du match, les supporters peuvent chercher des billets sur des plateformes de revente vérifiées telles que Live Football Tickets.

Combien coûtent les billets pour les matches d’Arsenal en Ligue des champions ?

Arsenal classe les matches à domicile à l’Emirates Stadium en trois catégories (catégories A, B et C), qui déterminent le prix initial des billets :

Matches de catégorie A : Les tarifs les plus élevés s’appliquent aux adversaires de premier plan et aux derbies (par exemple, le Real Madrid, Tottenham et Manchester City). Les prix vont généralement de 65 £ à plus de 120 £ .

Matches de catégorie B : Adversaires de niveau intermédiaire (par exemple, le Borussia Dortmund, Leeds et Everton). Les prix vont généralement de 45 £ à 75 £ .

Matches de catégorie C : Adversaires suscitant moins de demande (par exemple, Sabah, Coventry City et Hull City). Les prix initiaux vont de 35 £ à 55 £ .

Tarifs réduits : Des tarifs réduits sont proposés dans certaines catégories aux Junior Gunners (moins de 18 ans), aux membres Young Adult (18 à 24 ans) et aux supporters seniors (plus de 66 ans).

Adhésion officielle obligatoire : Pour participer aux tirages au sort ou acheter des billets au prix initial par les canaux officiels, les supporters doivent disposer d’une adhésion officielle payante au club en cours de validité.

Prix et disponibilité des billets pour les matches à l’extérieur

Il est notoirement difficile d’acheter des billets officiels pour les matches d’Arsenal à l’extérieur en Ligue des champions de l’UEFA, tant la demande est forte. Le club gère toutefois leur attribution selon un système de priorité strict et transparent. Le prix initial des billets officiels pour les supporters visiteurs en Ligue des champions de l’UEFA est plafonné à 50 € (environ 40 £ ou plus).

Les billets officiels pour les matches à l’extérieur sont vendus exclusivement selon le système des Away Credits (points de priorité). Vous obtenez 1 Away Credit pour chaque match officiel à l’extérieur de l’équipe première masculine pour lequel vous achetez un billet par les canaux officiels et auquel vous assistez. Ces crédits ne restent valables que pour la saison en cours et les deux saisons précédentes.

Les derniers résultats d’Arsenal en Ligue des champions

Arsenal n’a plus perdu de match dans le temps réglementaire (90 minutes) en Europe depuis le 7 mai 2025, date de sa défaite 2-1 face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes. C’était lors du match retour des demi-finales de la Ligue des champions de l’UEFA 2024/25. Arsenal avait été éliminé sur le score cumulé de 3-1.

Date Tour/phase Adversaire Score (résultat) Stade 13 octobre 2026 Phase de ligue Lille 3-0 (victoire) Emirates Stadum (Londres) 9 septembre 2026 Phase de ligue Napoli 1-0 (victoire) Stadio Diego Armando Maradona (Naples) 30 mai 2026 Finale PSG 1-1 (4-3 aux tirs au but, défaite) Puskas Arena (Budapest) 5 mai 2026 Demi-finale (retour) Atlético Madrid 1-0 (victoire) Emirates Stadum (Londres) 29 avril 2026 Demi-finale (aller) Atlético Madrid 1-1 (match nul) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) 15 avril 2026 Quart de finale (retour) Sporting CP 0-0 (match nul) Emirates Stadum (Londres) 7 avril 2026 Quart de finale (aller) Sporting CP 1-0 (victoire) Estádio José Alvalade (Lisbonne) 17 mars 2026 Huitième de finale (retour) Bayer Leverkusen 2-0 (victoire) Emirates Stadum (Londres) 11 mars 2026 Huitième de finale (aller) Bayer Leverkusen 1-1 (match nul) BayArena (Leverkusen) 28 janvier 2026 Phase de ligue FC Kairat 3-2 (victoire) Emirates Stadum (Londres) 20 janvier 2026 Phase de ligue Inter Milan 3-1 (victoire) San Siro (Milan)







