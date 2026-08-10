Alors que West Ham United entame la saison 2026/27 d’EFL Championship, l’énergie est palpable dans l’est de Londres pour les supporters qui cherchent à obtenir des billets pour West Ham.

Avec l’entraîneur principal Nuno Espírito Santo à la barre dans une campagne intense visant à assurer un retour immédiat en Premier League, chaque jour de match au London Stadium revêt une importance énorme.

Vous pourriez y être en personne pour soutenir West Ham dans sa quête de promotion. GOAL vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pour acheter des billets de West Ham pour la saison 2026/27.

Prochains matchs de West Ham en 2026/27

Comment acheter des billets de West Ham pour 2026/27 ?

Plusieurs options de billetterie sont proposées pour les matchs de West Ham, allant des billets à l’unité aux renouvellements d’abonnement, en passant par les offres hospitality.

Vous pouvez acheter des billets officiels via le portail eTicketing officiel du club à l’adresse eticketing.co.uk/whufc.

Voici ce que vous devez savoir :

Priorité Claret Membership : Les billets en vente générale directement via le club sans adhésion sont rares en raison de la forte demande. La plupart des contingents individuels pour les jours de match sont rapidement écoulés par les membres Claret pendant leur fenêtre de vente prioritaire exclusive.

Les billets en vente générale directement via le club sans adhésion sont rares en raison de la forte demande. La plupart des contingents individuels pour les jours de match sont rapidement écoulés par les membres Claret pendant leur fenêtre de vente prioritaire exclusive. Avantages membres : Une adhésion Claret adulte coûte environ 45 £ par saison et comprend des fenêtres de réservation prioritaires, des réductions sur les billets, des bons pour la boutique et l’accès à des concours exclusifs.

Une adhésion Claret adulte coûte environ 45 £ par saison et comprend des fenêtres de réservation prioritaires, des réductions sur les billets, des bons pour la boutique et l’accès à des concours exclusifs. Plateformes secondaires : Si les contingents officiels en vente générale sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une alternative pour obtenir des places de dernière minute.

Combien coûtent les billets de West Ham en 2026/27 ?

Les prix des billets varient en fonction de la catégorisation de l’adversaire et du placement dans le stade :

Catégories de match : Les rencontres sont classées en catégories A, B ou C. Les matchs à forte demande ou les derbies locaux (catégorie A) se situent dans la fourchette de prix la plus élevée.

Places économiques : Les sièges les plus abordables se trouvent dans les tribunes supérieures derrière les buts, dans la Bobby Moore Stand et la Sir Trevor Brooking Stand, avec des prix compris entre 30 £ et 55 £.

Places premium : Les sièges dans la Billy Bonds Stand (East) et la West Stand offrent une vue latérale de premier choix. Les places centrales sur la ligne médiane, comme les prestigieuses places 1966, correspondent au palier tarifaire le plus élevé (de 55 £ à plus de 110 £).

Comment obtenir des billets et offres hospitality de West Ham ?

West Ham propose une vaste gamme d’options premium pour celles et ceux qui aiment profiter du football dans un cadre plus raffiné et confortable.

Les prix vont d’environ 100 £ à 700 et varient selon l’adversaire et l’offre choisie.

Des sports bars animés, qui offrent une version plus exclusive de l’admission générale, aux expériences de restauration très haut de gamme, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets au London Stadium. Exemples :

Boleyn : Hommage à l’ancien stade de West Ham, le Boleyn propose une ambiance de sports bar avec des sièges rembourrés VIP, un programme de match offert et une boisson à la mi-temps, le tout imprégné de l’histoire du club.

Hommage à l’ancien stade de West Ham, le Boleyn propose une ambiance de sports bar avec des sièges rembourrés VIP, un programme de match offert et une boisson à la mi-temps, le tout imprégné de l’histoire du club. Royal East : Avec vue sur la pelouse et élégant, le Royal East propose un repas raffiné en trois services, des boissons incluses et des places de milieu de gamme. Vous avez aussi l’occasion de rencontrer une légende de West Ham.

D’autres espaces/sections hospitality comprennent « Londoner », « Great Briton », « Forge » et « Arnold Hills ».

Gardez toutefois à l’esprit que les affiches les plus populaires sont susceptibles de voir leurs options se vendre plus tôt que prévu. Le plus simple pour garantir votre place est de surveiller la section hospitality du site du club afin de connaître les options disponibles.

Où séjourner autour du London Stadium

Si vous vous déplacez pour un match, vous pouvez consulter les hébergements autour du stade grâce à la carte interactive ci-dessous.

Histoire du London Stadium

Le London Stadium, anciennement et également connu sous le nom d’Olympic Stadium, est un stade extérieur polyvalent situé dans le Queen Elizabeth Olympic Park, dans le quartier de Stratford à Londres.

Le stade a été construit spécifiquement pour les Jeux olympiques d’été de 2012, en tant que site des épreuves d’athlétisme ainsi que des cérémonies d’ouverture et de clôture. Après les Jeux, il a été reconstruit pour un usage polyvalent et sert désormais principalement de domicile à West Ham United, qui en est locataire depuis la saison 2016.

UK Athletics est l’autre locataire du stade et y accueille chaque année une manche de l’IAAF Diamond League, connue sous le nom de London Grand Prix. Le stade avait une capacité de 80 000 personnes pour les Jeux olympiques, mais il a été remanié après ceux-ci, et la capacité pour les matchs de football est désormais limitée à 62 500 places conformément aux termes du bail.

Depuis qu’il est devenu le London Stadium, le site a également accueilli la Coupe du monde de rugby 2015, la London Series 2019 de Major League Baseball, ainsi que des artistes tels que les Rolling Stones, Foo Fighters, Guns N’ Roses et Red Hot Chilli Peppers.

Examiner les catégories de billets et les guides de placement aide les supporters les plus assidus de West Ham à planifier efficacement leur budget match tout au long de la saison nationale. Pour vous assurer que vos sélections analytiques de match sont effectuées sur une plateforme sûre et conforme, avec des transactions rapides, les codes d’introduction sont essentiels. Lisez notre guide simple pour activer dès aujourd’hui vos récompenses personnalisées grâce à notre code promo megapari vérifié.