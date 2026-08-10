Celtic est en train de vivre la période la plus dominatrice de son histoire, ayant régné sur le championnat d’Écosse lors de 14 des 15 dernières saisons.

Le club a officiellement dépassé son rival de la ville et adversaire de l’Old Firm, Rangers, au palmarès historique du championnat d’Écosse en décrochant sa 56e couronne de champion, un record, la saison dernière, soit la 5e saison de suite qu’il terminait en tête de la Premiership. C’était aussi le 5e titre de Scottish Premiership pour Brendan Rodgers, actuellement dans son deuxième passage au club de Glasgow. Celtic a terminé à la première place lors de chaque saison complète disputée sous les ordres de Rodgers à Celtic Park.

Laissez GOAL vous montrer comment vous pourriez vous rendre à Celtic Park à un moment donné au cours des prochains mois.

Prochains matchs du Celtic en 2026/27

Comment acheter des billets pour le Celtic ?

La voie standard pour obtenir des billets classiques les jours de match passe par le portail officiel eTicketing du Celtic à l’adresse eticketing.co.uk/celtic.

Vous n’avez pas besoin d’une adhésion payante pour vous inscrire, mais vous devrez créer un compte numérique gratuit Celtic FC. Les billets en vente générale pour les matches de championnat nationaux sont généralement mis en ligne quelques semaines avant le coup d’envoi. Comme la demande à Paradise est exceptionnellement forte, les quotas standard pour les affiches les plus populaires sont souvent écoulés en quelques minutes.

Le Celtic organise bien des tirages au sort pour les billets, mais ils sont presque entièrement réservés aux détenteurs d’abonnements :

Tirages au sort du Home Cup Ticket Scheme (HCTS) : pour les affiches très demandées qui ne sont pas couvertes par l’abonnement standard, comme les demi-finales et finales de Scottish Cup à Hampden Park ou les faibles contingents en déplacement en Europe, les billets sont attribués en interne par tirage au sort parmi les abonnés éligibles inscrits au HCTS.

pour les affiches très demandées qui ne sont pas couvertes par l’abonnement standard, comme les demi-finales et finales de Scottish Cup à Hampden Park ou les faibles contingents en déplacement en Europe, les billets sont attribués en interne par tirage au sort parmi les abonnés éligibles inscrits au HCTS. Matches en vente générale : il n’existe pas de tirages au sort publics pour les matches à domicile standard de Scottish Premiership. Les quotas en vente générale sont proposés uniquement selon le principe du premier arrivé, premier servi via le portail eTicketing.

Lorsque les matches affichent complet au guichet, les supporters à la recherche d’une entrée de dernière minute peuvent se tourner vers des places de marché secondaires. Vérifiez les conditions générales du site secondaire sur lequel vous achetez afin de garantir la sécurité des billets.

Combien coûtent les billets du Celtic ?

Les billets officiels en vente générale commencent à partir de 22 £ pour les adultes et 9 £ pour les enfants, avec des tarifs réduits pour les seniors, les étudiants et les jeunes adultes.

Les prix varient selon l’emplacement dans le stade et la catégorie du match :

Emplacement dans les tribunes : les sièges derrière les buts dans la West Stand et la Lisbon Lions Stand sont les plus abordables. Les places dans la Main Stand (Jock Stein Stand) sont proposées à des tarifs premium.

les sièges derrière les buts dans la West Stand et la Lisbon Lions Stand sont les plus abordables. Les places dans la Main Stand (Jock Stein Stand) sont proposées à des tarifs premium. Catégorie du match : les matches de championnat nationaux standard sont proposés au tarif de base, tandis que les grandes affiches, comme les soirées européennes ou les derbies de l’Old Firm, relèvent de catégories tarifaires plus élevées.

Comment obtenir des abonnements du Celtic pour la saison 2026/27 ?

Les abonnements pour la campagne 2026/27 sont totalement épuisés. Détenir un abonnement est le seul moyen garanti d’obtenir une place pour chaque rencontre nationale, le Celtic limitant les ventes d’abonnements à environ 52 000 à 53 000 places afin de réserver l’espace restant à la vente générale et aux supporters visiteurs.

Une demande sans précédent a porté les taux de renouvellement annuels à des niveaux extraordinaires de 98 % à 99 %. Comme très peu de places se libèrent chaque été, la liste d’attente officielle reste fermée. Pour la saison 2026/27, les prix de renouvellement des abonnements adultes débutaient à 626 £.

Comment obtenir des billets hospitalité du Celtic ?

Avec sa riche histoire dans le football écossais et l’attrait de soirées européennes régulières grâce à sa réussite continue sur la scène nationale, l’offre de billets hospitalité à Celtic Park ne manque pas.

Si vous recherchez certains forfaits premium disponibles, regardez du côté de :

Club 67

Disponible à partir de 105 £ par personne avec les avantages suivants :

Accès à l’hospitalité Club 67 dans la Kerrydale Suite, où nourriture et boissons peuvent être achetées

Animation en direct

Snacks à la mi-temps, thé et café

Programme du match

Siège rembourré pour voir le match

Accès au salon après-match avec boissons disponibles à l’achat

Number 7

Disponible à partir de 300 £ & TVA par personne avec les avantages suivants :

Réception au champagne

Repas 4 services avec vin

Snacks à la mi-temps, thés et café

Siège exécutif rembourré pour voir le match

Bar gratuit avant et après-match

Cadeau du jour de match

Programme du match

Vous pouvez réserver votre place avec un forfait premium à Celtic Park en envoyant un e-mail au club via son site internet.

Où séjourner autour de Celtic Park

Si vous vous rendez à Glasgow pour assister à un match du Celtic à Celtic Park, vous pouvez consulter les hébergements situés près du stade. La carte interactive ci-dessous montre ce qui est disponible à proximité immédiate de l’enceinte, même si le réseau de transports publics de la ville offrira des options faciles pour vous déplacer si vous logez plus loin.

Histoire de Celtic Park

Celtic Park, aussi appelé de manière moins formelle Parkhead ou « Paradise » par les supporters, se situe dans le quartier de Parkhead, dans l’East End de Glasgow. C’est le plus grand stade spécifiquement consacré au football en Écosse, avec une capacité de plus de 60 000 places. À l’échelle nationale, seul le Murrayfield Stadium d’Édimbourg, domicile de l’équipe nationale écossaise de rugby à XV, est plus grand. Le Celtic FC a déménagé sur le site actuel de Celtic Park en 1892, soit cinq ans après la création du club.

Un réaménagement dans les années 1990 a donné au stade sa forme actuelle, même si une section de places debout sécurisées a été introduite en 2016. L’équipe nationale d’Écosse a joué près de deux douzaines de fois dans ce stade au cours de son histoire, tandis que des concerts de The Who, Prince et U2 y ont également été organisés. Il a aussi auparavant accueilli des épreuves de speedway, même si cela a cessé depuis longtemps.

Obtenir des billets les jours de match dans des stades écossais historiques garantit une atmosphère électrique, portée par une passion incroyable et le soutien bruyant des supporters. Pour les parieurs qui aiment miser sur leurs intuitions pour les grands matches à travers des combinés personnalisés ou des bet builders, choisir un opérateur de premier plan fait toute la différence. Consultez notre liste soigneusement sélectionnée pour trouver les meilleurs bonus obtenus via notre code promo melbet.