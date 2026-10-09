Comment obtenir des billets d’Arsenal pour la Ligue des champions 2026/27 : où les acheter, prix des billets, matches de la phase de ligue et plus encore

Après la campagne mémorable de la saison dernière, qui a vu Arsenal remporter le titre de Premier League pour la première fois en 22 ans et terminer finaliste de l’UEFA Champions League, la demande pour voir Arsenal jouer en direct a atteint un niveau record. Ne renoncez pas à l’espoir d’obtenir des places pour les prochains matches, car vous pouvez encore réserver des billets dès aujourd’hui.

Arsenal a notamment remporté ses huit rencontres de phase de ligue, en route vers la finale de la Ligue des champions 2026. En fait, le club n’a perdu aucun match dans le temps réglementaire durant toute la compétition, ne cédant que face au futur vainqueur, le Paris Saint-Germain, aux tirs au but lors de l’affiche de Budapest.

L’équipe de Mikel Arteta a quelques affiches marquantes de Ligue des champions au programme dans les semaines/mois à venir, notamment contre le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Real Madrid. Est-elle partie pour une nouvelle épopée européenne euphorique ?

Quels sont les matches d’Arsenal en Ligue des champions 2026/27 ?

Date (heure locale) Match Stade Billets mar. 13 octobre (20 h) Arsenal vs Lille Emirates Stadium (Londres) Billets mer. 21 octobre (21 h) Bayern Munich vs Arsenal Allianz Arena (Munich) Billets mer. 4 novembre (21 h) Slavia Prague vs Arsenal Fortuna Arena (Prague) Billets mar. 24 novembre (20 h) Arsenal vs Borussia Dortmund Emirates Stadium (Londres) Billets mer. 9 décembre (20 h) Arsenal vs Real Madrid Emirates Stadium (Londres) Billets mer. 20 janvier (21 h) Real Betis vs Arsenal Estadio de La Cartuja (Séville) Billets mer. 27 janvier (20 h) Arsenal vs Sabah Emirates Stadium (Londres) Billets

Comment acheter des billets pour Arsenal en Ligue des champions

En raison d’une demande sans précédent et d’un accès 100 % numérique aux tourniquets de l’Emirates Stadium, Arsenal attribue les billets via un système structuré :

Abonnés : places garanties pour les 19 matches à domicile de Premier League et les 4 matches à domicile de Ligue des champions (phase de ligue). Les billets non utilisés peuvent être remis en vente via la plateforme officielle de revente du club.

Scrutins Red Membership : Les files d’attente traditionnelles en ligne, selon le principe du premier arrivé, premier servi, ont été remplacées par des tirages au sort pour les membres Red payants. Les membres doivent s’inscrire pendant une fenêtre de candidature spécifique, plusieurs semaines avant chaque match.

Official Ticket Exchange : Si un match affiche complet, les membres officiels qui n’ont pas été retenus lors du scrutin peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale directement auprès des abonnés via l’Arsenal Ticket Exchange.

Offres hospitalité : Des options premium d’hospitalité, notamment des places Club Level, de la restauration haut de gamme et l’accès aux loges exécutives, sont disponibles directement via le portail hospitalité officiel d’Arsenal pour les matches de Premier League comme de Ligue des champions.

Plateformes secondaires de billetterie : Pour les rencontres à guichets fermés ou pour obtenir un accès de dernière minute le jour du match, les supporters peuvent se procurer des billets via des plateformes secondaires de billetterie vérifiées comme Live Football Tickets .

Combien coûtent les billets d’Arsenal en Ligue des champions ?

Arsenal classe les matches à domicile à l’Emirates Stadium en trois catégories (catégorie A, B et C), qui déterminent le prix des billets à leur valeur faciale :

Matches de catégorie A : tarification premium pour les adversaires du plus haut niveau et les derbies (par ex., Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Les prix vont généralement de 65 £ à 120 £+ .

Matches de catégorie B : adversaires de niveau intermédiaire (par ex., Borussia Dortmund, Leeds, Everton) Les prix se situent généralement entre 45 £ et 75 £ .

Matches de catégorie C : oppositions suscitant moins de demande (par ex., Sabah, Coventry City, Hull City). Les prix à leur valeur faciale commencent entre 35 £ et 55 £ .

Tarifs réduits : des tarifs réduits sont disponibles dans certaines catégories pour les Junior Gunners (moins de 18 ans), les membres jeunes adultes (18–24 ans) et les supporters seniors (plus de 66 ans).

Condition d’adhésion officielle : pour participer aux scrutins ou acheter des billets à leur valeur faciale par les canaux officiels, les fans doivent disposer d’une adhésion officielle payante au club en cours de validité.

Prix et disponibilité des billets à l’extérieur

Acheter des billets officiels pour les matches d’Arsenal à l’extérieur en UEFA Champions League est réputé très difficile en raison d’une demande exceptionnellement forte, mais le club gère les allocations via un système de priorité strict et transparent. Le prix officiel des billets à leur valeur faciale pour les supporters visiteurs en UEFA Champions League est plafonné à un maximum de 50 € (environ 40 £+).

Les billets officiels à l’extérieur sont vendus exclusivement via le système Away Credits (Priority Points). Vous gagnez 1 Away Credit pour chaque match à l’extérieur de l’équipe première masculine en compétition que vous achetez et auquel vous assistez officiellement. Les crédits ne restent valables que pour la saison en cours ainsi que les deux saisons précédentes.

Les résultats récents d’Arsenal en Ligue des champions

Arsenal n’a plus perdu un match en Europe dans le temps réglementaire (90 minutes) depuis le 7 mai 2025, lorsque le club a été battu 2–1 par le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Cela s’est produit lors du match retour des demi-finales de l’UEFA Champions League 2024/25. Arsenal a été éliminé sur le score cumulé de 3-1.

Date Tour/phase Adversaire Score (résultat) Stade 9 sept. 2026 Phase de ligue Napoli 1-0 (victoire) Stadio Diego Armando Maradona (Naples) 30 mai 2026 Finale PSG 1-1 (4-3 t.a.b., défaite) Puskas Arena (Budapest) 5 mai 2026 Demi-finale (retour) Atlético de Madrid 1-0 (victoire) Emirates Stadum (Londres) 29 avr. 2026 Demi-finale (aller) Atlético de Madrid 1-1 (nul) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) 15 avr. 2026 Quart de finale (retour) Sporting CP 0-0 (nul) Emirates Stadum (Londres) 7 avr. 2026 Quart de finale (aller) Sporting CP 1-0 (victoire) Estádio José Alvalade (Lisbonne) 17 mars 2026 Huitième de finale (retour) Bayer Leverkusen 2-0 (victoire) Emirates Stadum (Londres) 11 mars 2026 Huitième de finale (aller) Bayer Leverkusen 1-1 (nul) BayArena (Leverkusen) 28 janv. 2026 Phase de ligue FC Kairat 3-2 (victoire) Emirates Stadum (Londres) 20 janv. 2026 Phase de ligue Inter Milan 3-1 (victoire) San Siro (Milan)







