Comment acheter des billets pour Sunderland en 2026-2027 : prix moyens, hospitalité et informations sur les abonnements saisonniers

Le Nord-Est de l’Angleterre est une terre de passion footballistique, et les supporters de Sunderland savourent leur retour dans la terre promise de la Premier League à l’approche de la saison 2026/27. L’attente autour de leurs affiches dans l’élite et de l’ambiance des derbies fait de nouveau grimper le pouls dans tout le Wearside.

Désormais bien installé de retour parmi l’élite, le public fidèle va s’arracher les billets de Premier League de Sunderland pour la saison à venir.

Laissez GOAL vous donner tous les détails sur la manière d’obtenir des places pour Sunderland pour la saison 2026/27 de Premier League.

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Prochains matches de Sunderland en 2026/27 et billets

Comment acheter des billets de Premier League pour Sunderland ?

Plusieurs options de billetterie sont en place pour les matches de Sunderland, des billets à l’unité aux abonnements, en passant par des offres d’hospitalité supplémentaires. Vous pouvez généralement les acheter via le portail officiel du club à l’adresse eticketing.co.uk/safc.

Voici ce qu’il faut savoir :

Vente générale : Les billets grand public pour Sunderland sont mis en vente dès l’ouverture de la fenêtre de vente, généralement environ trois à quatre semaines avant le match. Contrairement à beaucoup de clubs de l’élite, Sunderland ne fonctionne pas avec un système d’adhésion payant traditionnel pour accéder à l’achat basique de billets. La plupart des billets standards de Sunderland sont directement mis en vente générale, ce qui est inhabituel pour des billets de Premier League.

Les billets grand public pour Sunderland sont mis en vente dès l’ouverture de la fenêtre de vente, généralement environ trois à quatre semaines avant le match. Contrairement à beaucoup de clubs de l’élite, Sunderland ne fonctionne pas avec un système d’adhésion payant traditionnel pour accéder à l’achat basique de billets. La plupart des billets standards de Sunderland sont directement mis en vente générale, ce qui est inhabituel pour des billets de Premier League. Derbies : Si vous essayez d’acheter des billets de Sunderland pour des affiches à forte demande, comme le derby Tyne-Wear contre Newcastle United ou des matches face à des équipes du « Big Six », vous devrez disposer d’un historique d’achat documenté sur votre compte.

: Si vous essayez d’acheter des billets de Sunderland pour des affiches à forte demande, comme le derby Tyne-Wear contre Newcastle United ou des matches face à des équipes du « Big Six », vous devrez disposer d’un historique d’achat documenté sur votre compte. Black Cat Points : Même s’il n’existe pas de programme d’adhésion obligatoire, les supporters cumulent des Black Cat Points (BCP) en assistant aux matches à l’extérieur et aux rencontres de coupe à domicile. Pour les affiches à forte demande où celle-ci dépasse largement l’offre, la priorité des billets est attribuée en fonction du total de BCP.

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Combien coûtent les billets de Premier League pour Sunderland ?

Le prix facial des billets adultes pour les matches à domicile de Sunderland varie de 28 £ à 45 £ lorsqu’ils sont achetés directement à la billetterie du club.

Les prix varient en fonction de la catégorie du match, allant des affiches de gala en catégorie A* jusqu’aux matches de catégorie C, ainsi que de l’emplacement du siège entre l’East Stand, le West Stand, le Premier Concourse et les Family Zones.

Des tarifs réduits s’appliquent dans toutes les tribunes pour les seniors (plus de 65 ans), les jeunes adultes (moins de 22 ans), les juniors (moins de 18 ans) et les moins de 14 ans.

Comment obtenir un abonnement à Sunderland ?

Un abonnement est la seule manière garantie d’obtenir une place réservée pour chaque match à domicile au Stadium of Light pendant la campagne 2026/27 de Premier League.

En raison d’une demande en forte hausse, le contingent de plus de 38 000 abonnements de Sunderland est complètement épuisé pour la saison 2026/27.

Les abonnements adultes pour cette campagne démarraient à 610 £ et pouvaient dépasser 810 £ dans les zones premium du concourse.

Les supporters souhaitant obtenir un abonnement pour les prochaines saisons doivent rejoindre la liste d’attente officielle sur le site du club.

Des offres d’hospitalité saisonnières, comme 76 Yards et Banks on the Wear, restent disponibles pour les supporters à la recherche de places garanties sur la saison, associées à des options de restauration.

Où séjourner autour du Stadium of Light

Vous vous rendez à Sunderland pour un match au Stadium of Light ? L’emplacement du stade, au bord de la rivière et près du centre-ville, permet un accès facile depuis le centre et les environs, avec des commerces, cafés et liaisons de transport à proximité, idéal pour les amateurs de football.

Le centre-ville constitue un point de chute pratique, avec de nombreuses options de restauration, de vie nocturne et de shopping, ainsi que de bonnes connexions en métro dans toute la région. Le stade est accessible en quelques minutes à pied ou en transport, ce qui convient aux visiteurs recherchant à la fois animation et praticité.

Pour un séjour plus calme, les zones côtières comme Roker et Seaburn offrent des vues sur la mer, des promenades sur la plage et un rythme plus détendu, tout en restant facilement reliées au stade en voiture ou en métro.

Vous cherchez un hébergement pour des matches de Sunderland AFC ? Vous pouvez découvrir la ville et ses options grâce à la carte ci-dessous, avec des possibilités pour tous les budgets.

Histoire du Stadium of Light

Le Stadium of Light est un stade de football entièrement assis situé à Sunderland. Il est le stade de Sunderland AFC depuis son ouverture en 1997. Avec une capacité de 49 000 places, le Stadium of Light est le 10e plus grand stade de football d’Angleterre.

Son design simple viserait apparemment à permettre de futurs réaménagements, qui pourraient porter la capacité à 64 000 places. Le stade a été nommé par le président Bob Murray afin de refléter l’héritage minier du Nord-Est et l’ancien site de la mine de Monkwearmouth sur lequel il se dresse.

En plus d’accueillir les matches de Sunderland, le Stadium of Light a reçu des rencontres internationales des sélections masculine et féminine de l’Angleterre. Une affluence de 47 667 spectateurs y a vu l’Angleterre battre la Turquie 2-0 en 2003, pendant la phase de qualification pour l’Euro 2004.

En dehors du football, le stade a accueilli certaines des plus grandes stars de la musique mondiale, comme Beyonce, Rihanna, Oasis, Coldplay et Elton John.

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Les guides des prix des billets pour des clubs anglais historiques aident les supporters passionnés à organiser leurs sorties les jours de match tout au long de campagnes de championnat éprouvantes. Disposer d’une application réactive sur votre smartphone vous permet de réagir instantanément aux cartons rouges ou aux ajustements tactiques à la mi-temps. Découvrez notre analyse experte des avantages utilisateurs débloqués via notre code promo melbet.