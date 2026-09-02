Séville n’a peut-être été sacré champion d’Espagne qu’une seule fois, en 1946, mais une série de trois 4es places entre 2020 et 2022, ainsi que ses exploits sur la scène européenne, a vu son statut grandir ces dernières années.

Plus de 35 000 supporters se rendent désormais régulièrement au Ramón Sánchez-Pizjuán pour voir Séville à l’œuvre, et vous pourriez rejoindre ces foules ferventes en réservant dès aujourd’hui des billets pour les prochains matches.

Séville a peut-être perdu les services de certains de ses joueurs les plus prolifiques de la saison dernière, à savoir Akor Adams, Djibril Sow et Alexis Sánchez, mais le club espère que certaines de ses recrues estivales et certains joueurs arrivés en prêt, comme Jon Guridi, Robbie Ure et Lucas Stassin, réussiront rapidement leur adaptation cette saison.

La scène du football espagnol promet d’être bouillante dans les mois à venir et vous pourriez assister à de l’action en direct en réservant votre place. GOAL vous donne toutes les informations sur les billets de Séville, leur prix, comment les obtenir et bien plus encore.

Prochains matches de Séville

Date et heure (heure locale) Match Lieu Billets dim. 6 sept. (21 h) Espanyol vs Séville RCDE Stadium (Barcelone) Billets ven. 11 sept. (21 h) Séville vs Valence Stade Ramón Sánchez-Pizjuán (Séville) Billets mer. 16 sept. (19 h) Deportivo de La Corogne vs Séville Stade Riazor (La Corogne) Billets sam. 19 sept. (21 h) Séville vs Barcelone Stade Ramón Sánchez-Pizjuán (Séville) Billets dim. 11 oct. (21 h) Levante vs Séville Estadio Ciudad de Valencia (Valence) Billets dim. 18 oct. (21 h) Real Madrid vs Séville Santiago Bernabéu (Madrid) Billets dim. 25 oct. (20 h) Séville vs Osasuna Stade Ramón Sánchez-Pizjuán (Séville) Billets dim. 1 nov. (20 h) Getafe vs Séville Estadio Coliseum (Getafe) Billets dim. 8 nov. (20 h) Séville vs Alavés Stade Ramón Sánchez-Pizjuán (Séville) Billets dim. 22 nov. (20 h) Séville vs Real Betis Stade Ramón Sánchez-Pizjuán (Séville) Billets dim. 29 nov. (20 h) Real Sociedad vs Séville Stade Anoeta (Saint-Sébastien) Billets

Comment acheter des billets pour Séville

Vous pouvez acheter des billets officiels pour les matches de Séville en ligne via le système de billetterie principal du club. Ils sont généralement mis en vente environ 7 à 10 jours avant le match, une fois que la Liga confirme officiellement la date précise et l’heure de diffusion de la rencontre.

Les billets sont entièrement dématérialisés pour la saison 2026/27 et sont envoyés sur votre e-mail ou via l’application du club sous la forme d’un code QR à scanner.

Séville met ses billets en vente selon un système à plusieurs niveaux :

Phase 1 : priorité aux membres du club : les Abonados (abonnés) et les Socios (membres, y compris les membres Socio Rojo non abonnés) bénéficient d’une fenêtre prioritaire pour acheter des places supplémentaires ou récupérer des quotas remis en vente.

Phase 2 : vente grand public : s’il reste des places après les fenêtres de vente réservées aux membres, les billets sont mis en vente générale environ 5 à 7 jours avant le match.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets pour les matches de Séville sur le marché secondaire. StubHub fait partie des principaux vendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, en offrant une option fiable aux supporters espérant acheter des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Séville ?

Les billets officiels pour les matches standards de Liga au stade Ramón Sánchez-Pizjuán de Séville se situent généralement entre 30 € et 90 € pour les places classiques en admission générale, et peuvent monter jusqu’à 150 € à 250 € ou plus pour des sièges premium en tribune principale, selon l’adversaire.

Séville fixe le prix des matches en fonction de la catégorie de l’équipe adverse :

Catégorie A : matches de prestige comme contre le Real Madrid, Barcelone, l’Atlético Madrid, ainsi que les rencontres européennes ou les derbies. Les prix grimpent fortement ou nécessitent une priorité via l’adhésion au club.

Catégorie B : adversaires de milieu de tableau en Liga. La tarification standard s’applique.

Catégorie C : matches de moindre prestige ou en semaine, qui offrent le point d’entrée le plus abordable pour le grand public.

La configuration du stade Ramón Sánchez-Pizjuán est répartie entre plusieurs niveaux distincts et zones fonctionnelles :

Gol Norte / Gol Sur (derrière les buts - catégorie 2 / côtés courts) : places moins chères, généralement entre 30 € et 60 € pour les matches standards. À noter que le groupe ultra/de supporters fervents, les Biris Norte, occupe une section de la tribune nord.

Fondo / Lateral (niveaux supérieurs - côtés longs) : places de gamme intermédiaire offrant une vision tactique plus large du terrain, généralement entre 50 € et 90 €.

Preferencia (tribune principale - niveaux inférieurs/centraux) : places premium sur le côté principal avec la meilleure couverture et la meilleure vue, allant de 90 € à 250 € ou plus pour les matches à forte demande.

Packages VIP et hospitalité : entre 150 € et 500 € ou plus, avec sièges exécutifs rembourrés, accès au salon et restauration.

Consultez le portail officiel de billetterie du club pour des informations supplémentaires, ou les sites de revente secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur le stade Ramón Sánchez-Pizjuán

Le stade Ramón Sánchez-Pizjuán, affectueusement surnommé « La Bombonera de Nervión », est l’antre légendaire de Séville et s’impose comme l’une des forteresses du football les plus intimidantes et passionnées d’Europe.

Situé dans le quartier animé de Nervión à Séville, le stade accueille actuellement 42 714 spectateurs, même s’il doit être transformé en une enceinte ultramoderne de 55 000 places.

Bien qu’il s’agisse d’un stade de club, le Sánchez-Pizjuán a accueilli certains des matches les plus mémorables et dramatiques de l’histoire du football international :

Le thriller de la Coupe du monde : le stade a accueilli la légendaire demi-finale de la Coupe du monde 1982 entre l’Allemagne de l’Ouest et la France. Conclu sur un spectaculaire match nul 3-3, il est devenu le premier match de l’histoire du tournoi à être décidé lors d’une séance de tirs au but.

La finale de Coupe d’Europe : énorme surprise, l’outsider roumain Steaua București a battu Barcelone aux tirs au but pour remporter la Coupe d’Europe 1986 après un 0-0.

La finale de la Ligue Europa : une séance de tirs au but a aussi été nécessaire lorsque la célèbre enceinte andalouse a accueilli la finale 2022, remportée par l’Eintracht Francfort face aux Rangers.

Le porte-bonheur ultime de la sélection nationale : l’équipe nationale d’Espagne considère le Sánchez-Pizjuán comme une forteresse imprenable. La sélection n’y a perdu aucun des 25 matches qu’elle y a disputés, avec 20 victoires et 5 nuls.

Liste des records et statistiques de Séville

Basé à Séville, le Sevilla FC a passé plus de 70 saisons en Liga et s’impose comme le club le plus titré de la région andalouse.

Palmarès et faits marquants

Liga (Primera División) : 1 titre (1946)

Coupe du Roi : 5 titres (1935, 1939, 1948, 2007, 2010)

Coupe UEFA / Ligue Europa : 7 titres (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches : Jesús Navas (706), Manolo Jiménez (379)

Plus grand nombre de buts : Juan Arza (187), Juan Araujo (144)

Le triplé d’Unai Emery (2014-2016)

Devenu la première et unique équipe à remporter trois titres consécutifs en Ligue Europa, en battant Benfica, Dnipro et Liverpool.



