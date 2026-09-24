Après trois ans passés dans le purgatoire de la 2. Bundesliga, le FC Schalke 04 est de retour dans l’élite. L’affluence à la Veltins-Arena a dépassé les 60 000 spectateurs de moyenne lors de chacune des quatre dernières saisons et l’enceinte devrait faire le plein dans les mois à venir. Vous pouvez rejoindre cette foule passionnée en réservant dès aujourd’hui vos billets pour les matches de Schalke 04.

Lorsque les « Die Königsblauen » (les Bleus royaux) ont décroché pour la dernière fois la montée en Bundesliga lors de la saison 2021/22, ils sont redescendus immédiatement, et ils voudront donc absolument éviter le piège de la relégation cette fois-ci. Ainsi, en plus de conserver les stars qui les ont aidés à terminer en tête de la 2. Bundesliga la saison dernière, ils ont ajouté de nouveaux talents à l’effectif, avec Robin Gosens, Junior Dina Ebimbe, Maximilian Wöber et Satoshi Tanaka.

Malgré un début poussif dans cette nouvelle campagne de championnat, avec une défaite 3-0 sur la pelouse d’Augsbourg, Schalke 04 a bien réagi en tenant le Bayern Munich en échec sur un score de 0-0 à Gelsenkirchen, avant de décrocher sa première victoire, un succès 3-1 à l’extérieur contre l’Union Berlin.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations billetterie pour savoir comment obtenir des places pour les matches du FC Schalke 04 cette saison, notamment où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Prochains matches de Schalke 04

Date et heure (locale) Match Lieu Billets dim. 11 oct. (17 h 30) Bundesliga : SC Fribourg vs Schalke 04 Europa-Park-Stadion (Fribourg) Billets sam. 17 oct. (15 h 30) Bundesliga : Schalke 04 vs Mayence 05 Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Billets sam. 24 oct. (15 h 30) Bundesliga : FC Cologne vs Schalke 04 RheinEnergieSTADION (Cologne) Billets mer. 28 oct. (18 h) DFB-Pokal : SG Dynamo Dresde vs Schalke 04 Rudolf Harbig Stadion (Dresde) Billets sam. 31 oct. (15 h 30) Bundesliga : Schalke 04 vs RB Leipzig Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Billets dim. 8 nov. (19 h 30) Bundesliga : Hoffenheim vs Schalke 04 PreZero Arena (Sinsheim) Billets sam. 21 nov. (18 h 30) Bundesliga : Schalke 04 vs VfB Stuttgart Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Billets sam. 28 nov. (15 h 30) Bundesliga : Paderborn vs Schalke 04 Home Deluxe Arena (Paderborn) Billets sam. 5 déc. (à déterminer) Bundesliga : Schalke 04 vs Borussia Dortmund Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Billets

Comment acheter des billets de Schalke 04

Les billets officiels pour les matches du FC Schalke 04 doivent être achetés directement via le « S04 Ticketshop ». Le portail est entièrement accessible en anglais via « S04 Ticketshop English ».

Vous devrez créer gratuitement un compte en ligne pour consulter les matches disponibles et réserver vos places. Les billets sont nominatifs, ce qui signifie que votre pièce d’identité pourra être contrôlée aux portes de la Veltins-Arena lors de l’entrée.

Si les contingents standards sont épuisés, vous pouvez accéder à la « S04 Ticketbörse », qui est la place de marché secondaire officielle de Schalke, intégrée directement à son portail principal de billetterie. Les abonnés peuvent y mettre en vente en toute sécurité les billets de matches individuels qu’ils ne peuvent pas utiliser, à leur valeur faciale standard.

Schalke 04 applique un système de priorité dans lequel les membres officiels du club disposent d’un droit de priorité pour acheter jusqu’à quatre billets par match. Comme Schalke possède l’une des plus grandes bases de supporters en Allemagne, les matches affichent souvent complet pendant cette phase exclusive réservée aux membres, ce qui signifie que les billets standards arrivent rarement en vente générale au public.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets pour les matches du FC Cologne sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux vendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, offrant une option fiable aux supporters espérant décrocher des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets de Schalke 04 ?

Les billets officiels du FC Schalke 04 à la Veltins-Arena se situent généralement entre 15 € et 20 € pour les zones debout et entre 26 € et 62 € pour les catégories standards assises, avec de légers ajustements pour les affiches de prestige comme les derbies locaux.

Schalke 04 structure les tarifs à valeur faciale selon différentes catégories et zones de la Veltins-Arena comme suit :

Places debout (Stehplatz) : blocs de supporters et zones debout traditionnelles, comme la célèbre Nordkurve. Fourchette de prix : 15 €-20 €.

Catégories assises 1 à 4 : places assises standards réparties dans les anneaux supérieurs et inférieurs. Fourchette de prix : 26 €-62 €.

Catégorie 0 (places premium) : sections du niveau inférieur dans la tribune principale et sur le côté opposé, comme les blocs P, Q, D1, D2, C1 et C2. Tarification de niveau supérieur

Consultez régulièrement le portail officiel de billetterie du club pour plus d’informations, ou des sites de revente secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce que vous devez savoir sur la Veltins-Arena

La Veltins-Arena, à l’origine connue sous le nom d’Arena AufSchalke, est un stade polyvalent de renommée mondiale situé à Gelsenkirchen, en Allemagne. Réputée comme l’un des stades les plus avancés technologiquement et les plus innovants jamais construits, elle est l’antre passionnée du club de Bundesliga, le FC Schalke 04.

Le stade a une capacité de 62 271 places en championnat, zones debout incluses, et une capacité internationale de 54 740 places, toutes assises.

À la fin des années 1990, l’ancien domicile de Schalke, le Parkstadion, accusait sérieusement son âge. À la suite de la victoire historique du club en Coupe UEFA en 1997 et à l’approche de son centenaire, les plans pour un stade futuriste ont été accélérés.

La construction du stade actuel a commencé à la fin de l’année 1998. Lors de son ouverture en 2001, il est entré dans l’histoire en devenant le premier stade d’Allemagne à être entièrement financé par des fonds privés, sans subventions publiques.

Moments mémorables à la Veltins-Arena

Le match d’ouverture (2001) : le stade a été inauguré avec un tournoi amical entre Schalke, le Borussia Dortmund et le FC Nuremberg. Le premier but dans le stade n’a en réalité pas été inscrit par un footballeur, mais par la pop star Lionel Richie, qui s’est produit lors de la cérémonie d’ouverture et a envoyé un ballon dans les filets !

Finale de l’UEFA Champions League 2004 : le FC Porto de José Mourinho a battu de manière mémorable l’AS Monaco 3-0 pour soulever le trophée.

UEFA Euro 2024 : l’enceinte a accueilli une poignée de matches du tournoi, comme ce fut aussi le cas lors de la Coupe du monde de la FIFA 2006.

Le record du monde d’affluence pour un match de хоккей sur glace : le match d’ouverture du Championnat du monde IIHF 2010 a été disputé à la Veltins-Arena. Un total impressionnant de 77 803 supporters a rempli le stade pour voir l’Allemagne affronter les États-Unis sur une patinoire spécialement installée, établissant alors un record du monde.

Records et statistiques de Schalke 04

Le FC Schalke 04 (Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.), fondé en 1904, est l’un des clubs de football allemands les plus prestigieux et les plus passionnément soutenus.

Originaire de la ville industrielle et minière de Gelsenkirchen, le club possède un riche héritage, marqué par une domination locale dans les années 1930 et 1940, une gloire internationale dans les années 1990 et une immense base moderne de supporters.

Palmarès du club et principaux trophées

Champions d’Allemagne (avant la Bundesliga) : 7 titres (1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958)

DFB-Pokal : 5 titres (1937, 1972, 2001, 2002, 2011)

DFL-Supercup : 1 titre (2011)

Coupe UEFA / Ligue Europa : 1 titre (1997)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches : Klaus Fichtel (556), Norbert Nigbur (455)

Plus grand nombre de buts : Klaus Fischer (226), Bernhard Klodt (142)

Le premier doublé allemand

En 1937, Schalke 04 est devenu le premier club de l’histoire du football allemand à réaliser le doublé national, championnat d’Allemagne et DFB-Pokal lors de la même année civile.

La marche du charbon

La Veltins-Arena de Schalke 04 comprend un tunnel des joueurs à domicile explicitement conçu pour ressembler à une mine de charbon souterraine, tant dans son apparence que dans son atmosphère. Il s’agit d’un hommage aux Die Knappen (les Mineurs), qui ont à l’origine fondé et financé les premières années du club.

Des géants de l’adhésion à l’échelle mondiale

Malgré des relégations spectaculaires et mouvementées, ainsi que des crises financières, Schalke 04 compte environ 210 000 membres officiels. Cela en fait le troisième plus grand club d’Allemagne et le place confortablement parmi les six plus grandes adhésions de clubs sportifs au monde.



