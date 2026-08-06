Newcastle aborde la saison 2026/27 sous les ordres de son nouvel entraîneur Matthias Jaissle, arrivé après le départ d’Eddie Howe et une décevante 12e place la saison dernière. Sans Coupe d’Europe cette saison, l’accent est mis sur la Premier League. GOAL a tout ce qu’il vous faut pour obtenir des billets à St James’ Park.

Réserver des billets pour Newcastle United Acheter maintenant

Le calendrier complet de Newcastle United en Premier League pour la saison 2026/27

Date et heure Match Lieu Compétition Billets dim. 23 août 2026, 16 h 30 Newcastle United vs Liverpool St James' Park (domicile) Premier League Billets sam. 29 août 2026, 15 h 00 Tottenham Hotspur vs Newcastle United Tottenham Hotspur Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 5 septembre 2026, 15 h 00 Newcastle United vs Bournemouth St James' Park (domicile) Premier League Billets sam. 12 septembre 2026, 15 h 00 Leeds United vs Newcastle United Elland Road (extérieur) Premier League Billets sam. 19 septembre 2026, 15 h 00 Newcastle United vs Hull City St James' Park (domicile) Premier League Billets sam. 10 octobre 2026, 15 h 00 Coventry City vs Newcastle United Coventry Building Society Arena (extérieur) Premier League Billets sam. 17 octobre 2026, 15 h 00 Newcastle United vs Aston Villa St James' Park (domicile) Premier League Billets sam. 24 octobre 2026, 15 h 00 Crystal Palace vs Newcastle United Selhurst Park (extérieur) Premier League Billets sam. 31 octobre 2026, 16 h 00 Newcastle United vs Everton St James' Park (domicile) Premier League Billets sam. 7 novembre 2026, 15 h 00 Fulham vs Newcastle United Craven Cottage (extérieur) Premier League Billets sam. 21 novembre 2026, 15 h 00 Newcastle United vs Arsenal St James' Park (domicile) Premier League Billets sam. 28 novembre 2026, 15 h 00 Brighton and Hove Albion vs Newcastle United American Express Stadium (extérieur) Premier League Billets mer. 2 décembre 2026, 20 h 00 Newcastle United vs Manchester United St James' Park (domicile) Premier League Billets sam. 5 décembre 2026, 15 h 00 Newcastle United vs Sunderland (derby Tyne-Wear) St James' Park (domicile) Premier League Billets sam. 12 décembre 2026, 15 h 00 Ipswich Town vs Newcastle United Portman Road (extérieur) Premier League Billets sam. 19 décembre 2026, 15 h 00 Brentford vs Newcastle United Gtech Community Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 26 décembre 2026, 15 h 00 Newcastle United vs Manchester City St James' Park (domicile) Premier League Billets mer. 30 décembre 2026, 20 h 00 Newcastle United vs Nottingham Forest St James' Park (domicile) Premier League Billets sam. 2 janvier 2027, 15 h 00 Chelsea vs Newcastle United Stamford Bridge (extérieur) Premier League Billets mer. 6 janvier 2027, 20 h 00 Manchester United vs Newcastle United Old Trafford (extérieur) Premier League Billets sam. 16 janvier 2027, 15 h 00 Newcastle United vs Fulham St James' Park (domicile) Premier League Billets sam. 23 janvier 2027, 15 h 00 Arsenal vs Newcastle United Emirates Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 30 janvier 2027, 15 h 00 Newcastle United vs Brighton and Hove Albion St James' Park (domicile) Premier League Billets sam. 6 février 2027, 15 h 00 Everton vs Newcastle United Hill Dickinson Stadium (extérieur) Premier League Billets mer. 10 février 2027, 20 h 00 Newcastle United vs Chelsea St James' Park (domicile) Premier League Billets sam. 20 février 2027, 15 h 00 Manchester City vs Newcastle United Etihad Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 27 février 2027, 15 h 00 Newcastle United vs Brentford St James' Park (domicile) Premier League Billets mer. 3 mars 2027, 20 h 00 Nottingham Forest vs Newcastle United The City Ground (extérieur) Premier League Billets sam. 13 mars 2027, 15 h 00 Bournemouth vs Newcastle United Vitality Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 20 mars 2027, 16 h 00 Newcastle United vs Leeds United St James' Park (domicile) Premier League Billets sam. 10 avril 2027, 15 h 00 Liverpool vs Newcastle United Anfield (extérieur) Premier League Billets sam. 17 avril 2027, 15 h 00 Newcastle United vs Tottenham Hotspur St James' Park (domicile) Premier League Billets sam. 24 avril 2027, 15 h 00 Newcastle United vs Ipswich Town St James' Park (domicile) Premier League Billets sam. 1 mai 2027, 15 h 00 Sunderland vs Newcastle United (derby Tyne-Wear) Stadium of Light (extérieur) Premier League Billets sam. 8 mai 2027, 15 h 00 Newcastle United vs Coventry City St James' Park (domicile) Premier League Billets sam. 15 mai 2027, 15 h 00 Aston Villa vs Newcastle United Villa Park (extérieur) Premier League Billets dim. 23 mai 2027, 15 h 00 Newcastle United vs Crystal Palace St James' Park (domicile) Premier League Billets dim. 30 mai 2027, 16 h 00 Hull City vs Newcastle United MKM Stadium (extérieur) Premier League Billets

Comment acheter des billets pour Newcastle United ?

Les billets pour les jours de match ne sont jamais mis en vente générale, la demande dépassant l’offre une fois que les membres Mags et les abonnés ont réservé leurs places pendant les fenêtres prioritaires.

Les adhésions au club sont Mags+ (47 £), Mags (37 £) et Junior Mags (20 £). Mags+ comprend un accès prioritaire à l’achat, l’accès gratuit à un match amical de pré-saison et une place dans les critères de la liste d’attente des abonnements de saison.

Les sites secondaires comme StubHub offrent une alternative si les canaux officiels affichent complet.

Réserver des billets pour Newcastle United Acheter maintenant

Combien coûtent les billets pour Newcastle United ?

Les tarifs adultes via le club vont de 56 £ à 75 £ au match, selon l’adversaire et l’emplacement du siège.

Les billets les moins chers se trouvent généralement dans la zone familiale, en hauteur au niveau 7 de la tribune Milburn.

Les prix ont augmenté de 5 % puis de 3,3 % lors des deux dernières saisons, sur fond d’amélioration des résultats du club.

Réserver des billets pour Newcastle United Acheter maintenant

Tout ce qu’il faut savoir sur St James' Park

Domicile de Newcastle depuis 1892, St James' Park a une capacité de 52 264 places, la 10e plus grande du football anglais. Le stade a accueilli des matches internationaux pendant l’Euro 1996, des épreuves lors des Jeux olympiques de Londres 2012, ainsi que des rencontres de la Coupe du monde de rugby 2015, et a été confirmé comme site hôte de l’Euro 2028.

L’avenir du stade à plus long terme n’est toujours pas tranché. Les propriétaires, Public Investment Fund, étudient la possibilité d’agrandir l’enceinte actuelle à environ 65 000 places ou de construire un tout nouveau stade à proximité, pouvant potentiellement atteindre 70 000 places, mais aucune décision finale n’a été prise. En attendant, le club s’est concentré sur des améliorations progressives, notamment une refonte du système de sonorisation ainsi que de nouveaux sièges et points de restauration.