Sacré champion de Serie A à deux reprises au cours des quatre dernières saisons, Naples veut ajouter de nouveaux trophées à son palmarès. Vous pouvez voir Scott McTominay, Kevin De Bruyne et Rasmus Højlund en action en réservant dès aujourd’hui vos billets.

Après avoir remporté son premier titre de Serie A en 33 ans lors de la saison 2022/23, I Ciucciarelli (les Petits Ânes) ont poursuivi sur leur lancée, retrouvant leur couronne deux saisons plus tard et terminant deuxièmes du classement lors de la dernière campagne.

Le nouvel entraîneur de Naples, Massimiliano Allegri, a peut-être eu besoin de temps pour trouver ses marques après avoir succédé à Antonio Conte cet été, mais les récentes bonnes performances sur les scènes nationale et européenne auront redonné le moral aux supporters du stade Diego Armando Maradona.

Laissez GOAL vous présenter les dernières informations pour obtenir des places pour les matches de Naples : où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Les prochains matches de Naples

Date et heure locales Match Billets Lieu Samedi 21 novembre (20 h 45) Serie A : Naples - Torino Billets Stade Diego Armando Maradona (Naples) Mardi 24 novembre (20 h) Ligue des champions : Manchester City - Naples Billets Etihad Stadium (Manchester) Dimanche 29 novembre (15 h) Serie A : Sassuolo - Naples Billets Mapei Stadium (Reggio d’Émilie) Samedi 5 décembre (20 h 45) Serie A : Naples - Lecce Billets Stade Diego Armando Maradona (Naples) Mardi 8 décembre (21 h) Ligue des champions : Naples - Club Bruges Billets Stade Diego Armando Maradona (Naples) Dimanche 13 décembre (20 h 45) Serie A : Naples - AC Milan Billets Stade Diego Armando Maradona (Naples) Mercredi 16 décembre (21 h) Coupe d’Italie : Naples - Fiorentina À annoncer Stade Diego Armando Maradona (Naples) Dimanche 20 décembre (20 h 45) Serie A : Atalanta - Naples Billets New Balance Arena (Bergame) Dimanche 3 janvier (18 h) Serie A : Parme - Naples Billets Stade Ennio Tardini (Parme) Jeudi 7 janvier (20 h 45) Serie A : Naples - Cagliari Billets Stade Diego Armando Maradona (Naples) Lundi 11 janvier (20 h 45) Serie A : Udinese - Naples Billets Bluenergy Stadium (Udine)

Comment acheter des billets pour Naples

Les billets officiels pour les matches de Naples peuvent être achetés directement sur le portail TicketOne Napoli ou sur le site du club. Pour utiliser TicketOne, partenaire officiel de Naples pour la billetterie, il faut créer un compte utilisateur gratuit.

Les billets sont généralement mis en vente 7 à 10 jours avant le match, même si les affiches importantes ou les rencontres particulières peuvent suivre un autre calendrier. La vente se déroule en plusieurs phases :

Phase 1 (Fan Stadium Card / Fidelity Card) : accès prioritaire et tarifs réduits pour les détenteurs de cette carte de fidélité payante.

: accès prioritaire et tarifs réduits pour les détenteurs de cette carte de fidélité payante. Phase 2 (membres Premium) : accès réservé aux membres du club avant l’ouverture au grand public.

: accès réservé aux membres du club avant l’ouverture au grand public. Phase 3 (vente générale) : ouverte au grand public sur TicketOne. Les matches très demandés contre des adversaires de premier plan, comme la Juventus, la Roma ou l’Inter, ainsi que les rencontres de Ligue des champions, affichent souvent complet dès la phase 1 ou 2 et peuvent ne jamais être proposés à la vente générale.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour les matches de Naples sur le marché de la revente. StubHub est l’une des principales plateformes pour obtenir des places par d’autres canaux et constitue une option fiable pour les supporters qui espèrent trouver des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Naples ?

Les billets officiels pour les matches de Naples au stade Diego Armando Maradona coûtent généralement entre 20 et 275 €, selon le niveau, la tribune et l’importance de la rencontre. Les matches ordinaires se situent dans le bas de cette fourchette, tandis que les grandes affiches européennes ou autres rencontres de prestige sont plus chères.

Tribunes et catégories de places

Curva (Curva A & Curva B) : situées derrière les buts, elles accueillent les ultras et les supporters les plus fervents. Les prix vont d’environ 20 € pour les matches ordinaires contre des équipes moins cotées à des tarifs plus élevés pour les affiches de prestige ou européennes.

Distinti : cette tribune longe le terrain et offre une bonne vue d’ensemble à un prix intermédiaire.

Tribuna Nisida & Tribuna Posillipo : situées le long des lignes de touche, au centre du terrain et face à face. Ce sont les places les plus confortables et les plus chères du stade, offrant la vue la plus complète. Les prix peuvent atteindre 275 € pour les grandes affiches.

Tribuna Family : située dans la partie basse, sous la Tribuna Nisida, elle propose une option abordable aux familles. Selon les récentes communications du club, les billets coûtent 14 € par adulte et 10 € pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Consultez régulièrement le portail officiel de billetterie du club pour obtenir davantage d’informations, ou les sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur le stade Diego Armando Maradona

Le stade Diego Armando Maradona est le troisième plus grand stade de football d’Italie et l’enceinte emblématique du SSC Naples. Situé dans le quartier de Fuorigrotta, à l’ouest de Naples, ce stade de 54 726 places toutes assises est bien plus qu’un assemblage de béton et de pelouse : c’est un temple laïque où se rencontrent le football, la passion et l’esprit éternel de Diego Maradona.

La construction du stade a commencé en 1952 pour remplacer le Stadio Partenopeo, ravagé par la guerre. Il a été officiellement inauguré en décembre 1959 par un match entre Naples et la Juventus, remporté 2-1 par l’équipe locale.

L’enceinte a été profondément transformée pour la Coupe du monde de la FIFA 1990 : toutes les places sont devenues assises et sa célèbre toiture en porte-à-faux a été ajoutée. Une nouvelle rénovation, d’un coût de 20 millions d’euros, a été réalisée pour l’Universiade d’été 2019. Les anciens sièges ont été remplacés par des sièges d’un bleu marin éclatant, rappelant les couleurs du golfe de Naples.

Après la mort de la légende du football Diego Maradona, le conseil municipal a officiellement rebaptisé le Stadio San Paolo « stade Diego Armando Maradona » en décembre 2020.

Les moments marquants du stade Diego Armando Maradona

Le premier Scudetto (1987) : Naples a décroché un match nul 1-1 contre la Fiorentina dans ce stade pour s’assurer son tout premier titre de Serie A. Ce succès historique a mis fin à des décennies de domination des riches clubs du Nord et déclenché un véritable carnaval d’une semaine dans toute la ville.

: Naples a décroché un match nul 1-1 contre la Fiorentina dans ce stade pour s’assurer son tout premier titre de Serie A. Ce succès historique a mis fin à des décennies de domination des riches clubs du Nord et déclenché un véritable carnaval d’une semaine dans toute la ville. La demi-finale de la Coupe de l’UEFA 1989 (Naples - Bayern Munich) : avant le coup d’envoi, Maradona a offert au public l’un des échauffements d’avant-match les plus emblématiques de l’histoire, dansant et jonglant avec le ballon, les lacets défaits, tandis que les haut-parleurs du stade diffusaient « Live Is Life » d’Opus. Naples a fait match nul 2-2, s’imposant 4-2 sur l’ensemble des deux rencontres, avant de remporter son seul trophée européen.

: avant le coup d’envoi, Maradona a offert au public l’un des échauffements d’avant-match les plus emblématiques de l’histoire, dansant et jonglant avec le ballon, les lacets défaits, tandis que les haut-parleurs du stade diffusaient « Live Is Life » d’Opus. Naples a fait match nul 2-2, s’imposant 4-2 sur l’ensemble des deux rencontres, avant de remporter son seul trophée européen. La demi-finale de la Coupe du monde 1990 (Italie - Argentine) : peut-être l’un des matches les plus chargés d’émotion de l’histoire du football. Maradona, fils adoptif de Naples, était capitaine de l’Argentine face à l’Italie dans le stade de son propre club. Il a demandé aux Napolitains de soutenir l’Argentine, ce qui a inspiré la célèbre banderole des ultras : « Maradona, Naples t’aime, mais l’Italie est notre patrie. » L’Argentine s’est imposée aux tirs au but, et ce fut le seul stade d’Italie où l’hymne argentin n’a pas été sifflé.

Deux stades portent le nom de Maradona : Naples n’a pas l’exclusivité de ce nom. Le stade d’Argentinos Juniors, à Buenos Aires, s’appelle également Estadio Diego Armando Maradona, en hommage au lieu où Diego a commencé sa carrière professionnelle.

Records et statistiques de Naples

Fondé en 1926, le SSC Naples (Società Sportiva Calcio Napoli) est l’un des clubs de football italiens les plus importants sur le plan culturel et les plus riches en histoire.

Basé à Naples, ville passionnée du sud de l’Italie, le club dispute ses matches à domicile au stade Diego Armando Maradona. Naples incarne une forte fierté régionale et a notamment mis fin à la domination historique du nord de l’Italie sur le football du pays.

Palmarès du club

Serie A : 4 titres (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25)

: 4 titres (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25) Coupe d’Italie : 6 titres (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20)

: 6 titres (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20) Supercoupe d’Italie : 3 titres (1990, 2014, 2025)

: 3 titres (1990, 2014, 2025) Coupe de l’UEFA (Ligue Europa) : 1 titre (1988-89)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches disputés : Marek Hamšík (520), Giuseppe Bruscolotti (508)

Plus grand nombre de buts : Dries Mertens (148), Lorenzo Insigne (122)

Le numéro 10 divin

Après son départ, et en raison de l’empreinte indélébile qu’il a laissée sur la ville, Naples a officiellement retiré le maillot numéro 10 en l’honneur de Diego Maradona. Aucun joueur ne le portera plus jamais au club.

De la faillite au sommet

En 2004, Naples a fait faillite et a été relégué en Serie C1, la troisième division. Le producteur de cinéma Aurelio De Laurentiis a racheté le club, l’a relancé sous le nom provisoire de « Napoli Soccer » et a orchestré une remontée historique jusqu’à l’élite du football.

La mascotte de l’âne

Si le blason d’origine du club représentait un cheval majestueux, une première saison désastreuse a poussé les habitants à plaisanter en qualifiant l’équipe d’« âne braillard » (O Ciuccio). Plutôt que de s’en offusquer, le club a accueilli cette plaisanterie et fait de l’âne sa mascotte officielle.