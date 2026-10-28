Sacré champion de Serie A à deux reprises lors des quatre dernières saisons, Naples vise de nouveaux trophées. Vous pouvez voir Scott McTominay, Kevin De Bruyne et Rasmus Højlund à l’œuvre en réservant dès aujourd’hui des billets pour ses matches.

Après avoir remporté le titre de Serie A pour la première fois en 33 ans lors de la saison 2022-2023, I Ciucciarelli (les petits ânes) ont poursuivi sur leur lancée : ils ont reconquis le titre deux saisons plus tard et terminé deuxièmes du classement lors de la dernière saison.

Le nouvel entraîneur de Naples, Massimiliano Allegri, a peut-être eu besoin de temps pour trouver ses marques après avoir succédé à Antonio Conte cet été, mais les récentes bonnes prestations contre la Roma et Bodø/Glimt auront remonté le moral des supporters du Stadio Diego Armando Maradona.

Découvrez avec GOAL toutes les dernières informations pour obtenir des places aux matches de Naples : où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Les prochains matches de Naples

Date et heure (locales) Match Billets Lieu Mercredi 28 octobre (20 h 45) Serie A : Monza contre Naples Billets Stadio Brianteo (Monza) Dimanche 1er novembre (20 h 45) Serie A : Juventus contre Naples Billets Allianz Stadium (Turin) Mercredi 4 novembre (20 h) Ligue des champions : Porto contre Naples Billets Estádio do Dragão (Porto) Dimanche 8 novembre (12 h 30) Serie A : Naples contre la Lazio Billets Stadio Diego Armando Maradona (Naples) Dimanche 21 novembre (20 h 45) Serie A : Naples contre le Torino Billets Stadio Diego Armando Maradona (Naples) Mardi 24 novembre (20 h) Ligue des champions : Manchester City contre Naples Billets Etihad Stadium (Manchester) Dimanche 29 novembre (15 h) Serie A : Sassuolo contre Naples Billets Mapei Stadium (Reggio Emilia) Samedi 5 décembre (20 h 45) Serie A : Naples contre Lecce Billets Stadio Diego Armando Maradona (Naples) Mardi 8 décembre (21 h) Ligue des champions : Naples contre le Club Bruges Billets Stadio Diego Armando Maradona (Naples) Dimanche 13 décembre (20 h 45) Serie A : Naples contre l’AC Milan Billets Stadio Diego Armando Maradona (Naples) Mercredi 16 décembre (21 h) Coupe d’Italie : Naples contre la Fiorentina À annoncer Stadio Diego Armando Maradona (Naples) Dimanche 20 décembre (20 h 45) Serie A : l’Atalanta contre Naples Billets New Balance Arena (Bergame) Dimanche 3 janvier (18 h) Serie A : Parme contre Naples Billets Stadio Ennio Tardini (Parme) Jeudi 7 janvier (20 h 45) Serie A : Naples contre Cagliari Billets Stadio Diego Armando Maradona (Naples) Lundi 11 janvier (20 h 45) Serie A : l’Udinese contre Naples Billets Bluenergy Stadium (Udine)

Comment acheter des billets pour les matches de Naples

Les billets officiels pour les matches de Naples peuvent être achetés directement sur le portail TicketOne Napoli ou sur le site du club. Si vous passez par TicketOne, partenaire officiel de Naples pour la billetterie, vous devrez créer un compte utilisateur gratuit.

Les billets sont généralement mis en vente 7 à 10 jours avant le match, même si le calendrier peut différer pour les grandes affiches ou les rencontres particulières. La vente se déroule en plusieurs phases :

Phase 1 (Fan Stadium Card / Fidelity Card) : accès prioritaire et tarifs réduits pour les détenteurs de la carte de fidélité payante.

Phase 2 (membres Premium) : accès réservé aux membres du club avant l’ouverture au grand public.

Phase 3 (vente au grand public) : ouverte à tous via TicketOne. Les matches très demandés contre des adversaires de premier plan, comme la Juventus, la Roma ou l’Inter, ainsi que les rencontres de Ligue des champions, affichent souvent complet dès la phase 1 ou la phase 2 et peuvent ne jamais être proposés au grand public.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour les matches de Naples sur le marché secondaire. StubHub figure parmi les principales plateformes pour obtenir des places par d’autres canaux et offre une option fiable aux supporters qui cherchent des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour les matches de Naples ?

Les billets officiels pour les matches de Naples au Stadio Diego Armando Maradona coûtent généralement entre 20 € et 275 €, selon le niveau, la tribune et l’importance de la rencontre. Les matches ordinaires se situent dans le bas de cette fourchette, tandis que les grandes affiches européennes ou les rencontres phares coûtent davantage.

Tribunes et catégories de places

Curva (Curva A et Curva B) : situées derrière les buts, ces tribunes accueillent les ultras et les supporters les plus fervents. Les prix vont d’environ 20 € pour les matches ordinaires de moindre importance à des tarifs plus élevés pour les grandes affiches et les rencontres européennes.

Distinti : cette tribune longe le terrain et offre une bonne vue d’ensemble à un prix intermédiaire.

Tribuna Nisida et Tribuna Posillipo : situées le long des lignes de touche, face à face de part et d’autre de la ligne médiane. Elles proposent les places les plus confortables et les plus chères du stade, avec la vue la plus complète. Pour les grandes affiches, les prix atteignent 275 €.

Tribuna Family : située dans la partie basse, sous la Tribuna Nisida, elle constitue une option abordable pour les familles. D’après de récentes communications du club, les billets coûtent 14 € par adulte et 10 € pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Consultez le portail officiel de billetterie du club pour obtenir davantage d’informations, ou les sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur le Stadio Diego Armando Maradona

Le Stadio Diego Armando Maradona est le troisième plus grand stade de football d’Italie et l’enceinte emblématique du SSC Napoli. Situé dans le quartier de Fuorigrotta, dans l’ouest de Naples, ce stade de 54 726 places assises est bien plus qu’un assemblage de béton et de pelouse : c’est un temple laïc où se rejoignent le football, la passion et l’esprit éternel de Diego Maradona.

La construction du stade a commencé en 1952 afin de remplacer le Stadio Partenopeo, ravagé par la guerre. Il a été officiellement inauguré en décembre 1959 lors d’un match entre Naples et la Juventus, remporté 2-1 par l’équipe locale.

L’enceinte a connu une transformation majeure pour la Coupe du monde de la FIFA 1990, avec l’installation de sièges pour tous les spectateurs et de sa célèbre toiture en porte-à-faux. Une nouvelle rénovation, d’un coût de 20 millions d’euros, a été réalisée pour l’Universiade d’été 2019 : les anciens sièges ont été remplacés par des sièges d’un bleu éclatant rappelant les couleurs du golfe de Naples.

Après la disparition de la légende du football Diego Maradona, le conseil municipal a officiellement rebaptisé le Stadio San Paolo « Stadio Diego Armando Maradona » en décembre 2020.

Les moments mémorables du Stadio Diego Armando Maradona

Le premier Scudetto (1987) : Naples a obtenu un nul 1-1 contre la Fiorentina dans ce stade pour décrocher son tout premier titre de Serie A. Cette victoire historique a mis fin à des décennies de domination des riches clubs du nord de l’Italie et déclenché une semaine entière de fête dans toute la ville.

La demi-finale de la Coupe UEFA 1989 (Naples contre le Bayern Munich) : avant le coup d’envoi, Maradona a offert au public l’un des échauffements d’avant-match les plus emblématiques de l’histoire, dansant et jonglant avec le ballon, lacets défaits, tandis que les haut-parleurs du stade diffusaient « Live Is Life » d’Opus. Naples a fait match nul 2-2, s’imposant 4-2 sur l’ensemble des deux rencontres, avant de remporter son unique trophée européen.

La demi-finale de la Coupe du monde 1990 (Italie contre Argentine) : peut-être l’un des matches les plus chargés d’émotion et les plus complexes de l’histoire du football. Maradona, fils adoptif de Naples, était le capitaine de l’Argentine face à l’Italie dans le stade de son propre club. Il a demandé aux Napolitains de soutenir l’Argentine, ce qui a suscité la célèbre banderole des ultras : « Maradona, Naples t’aime, mais l’Italie est notre patrie. » L’Argentine s’est imposée aux tirs au but, et ce fut le seul stade d’Italie où l’hymne argentin n’a pas été sifflé.

Deux stades Maradona : Naples n’est pas la seule ville à posséder un stade portant ce nom. Le stade des Argentinos Juniors, à Buenos Aires, s’appelle lui aussi Estadio Diego Armando Maradona, en hommage au lieu où Diego a commencé sa carrière professionnelle.

Records et statistiques de Naples

Fondé en 1926, le SSC Napoli (Società Sportiva Calcio Napoli) est l’un des clubs de football les plus importants sur le plan culturel et les plus riches en histoire d’Italie.

Basé à Naples, ville passionnée du sud de l’Italie, le club dispute ses matches à domicile au Stadio Diego Armando Maradona. Naples incarne une forte fierté régionale et a notamment brisé la domination historique du nord de l’Italie sur le football.

Palmarès et principaux trophées du club

Serie A : 4 titres (1986-1987, 1989-1990, 2022-2023, 2024-2025)

Coupe d’Italie : 6 titres (1961-1962, 1975-1976, 1986-1987, 2011-2012, 2013-2014, 2019-2020)

Supercoupe d’Italie : 3 titres (1990, 2014, 2025)

Coupe UEFA (Ligue Europa) : 1 titre (1988-1989)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches : Marek Hamšík (520), Giuseppe Bruscolotti (508)

Plus grand nombre de buts : Dries Mertens (148), Lorenzo Insigne (122)

Le numéro 10 divin

Après le départ de Diego Maradona, dont l’empreinte sur la ville reste indélébile, Naples a officiellement retiré le maillot numéro 10 en son honneur. Aucun joueur du club ne le portera plus jamais.

De la faillite au sommet

En 2004, Naples a fait faillite et a été relégué en Serie C1, le troisième échelon. Le producteur de cinéma Aurelio De Laurentiis a racheté le club, l’a relancé sous le nom provisoire de « Napoli Soccer » et a orchestré une remontée historique parmi l’élite du football.

La mascotte de l’âne

Alors que l’emblème original du club représentait un cheval majestueux, une première saison désastreuse a conduit les habitants à plaisanter en décrivant l’équipe comme un « âne braillard » (O Ciuccio). Plutôt que de s’en offusquer, le club a repris la plaisanterie à son compte et fait de l’âne sa mascotte officielle.



