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Ethiad Stadium Manchester CityGetty Images
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Comment acheter des billets pour Manchester City en 2026-2027 : calendrier de Premier League, prix et plus encore

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Tickets
Manchester City
Premier League

Si vous cherchez à acheter des billets de Manchester City pour la saison 2026/27, vous pouvez utiliser les liens ci-dessous pour réserver des billets et des packs.

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Le calendrier complet de Manchester City en Premier League pour 2026/27

Date et heureMatchLieuBillets
sam. 5 sept. 2026, 15:00Manchester City vs Coventry CityEtihad Stadium (domicile)Billets
sam. 12 sept. 2026, 15:00Manchester United vs Manchester CityOld Trafford (extérieur)Billets
sam. 19 sept. 2026, 15:00Manchester City vs SunderlandEtihad Stadium (domicile)Billets
sam. 10 oct. 2026, 15:00Liverpool vs Manchester CityAnfield (extérieur)Billets
sam. 17 oct. 2026, 15:00Manchester City vs Ipswich TownEtihad Stadium (domicile)Billets
sam. 24 oct. 2026, 15:00Aston Villa vs Manchester CityVilla Park (extérieur)Billets
sam. 31 oct. 2026, 15:00Manchester City vs Brighton and Hove AlbionEtihad Stadium (domicile)Billets
sam. 7 nov. 2026, 15:00Nottingham Forest vs Manchester CityThe City Ground (extérieur)Billets
sam. 21 nov. 2026, 15:00Manchester City vs FulhamEtihad Stadium (domicile)Billets
sam. 28 nov. 2026, 15:00Arsenal vs Manchester CityEmirates Stadium (extérieur)Billets
mer. 2 déc. 2026, 20:00Manchester City vs Leeds UnitedEtihad Stadium (domicile)Billets
sam. 5 déc. 2026, 15:00Brentford vs Manchester CityGtech Community Stadium (extérieur)Billets
sam. 12 déc. 2026, 15:00Manchester City vs ChelseaEtihad Stadium (domicile)Billets
sam. 19 déc. 2026, 15:00Manchester City vs Hull CityEtihad Stadium (domicile)Billets
sam. 26 déc. 2026, 15:00Newcastle United vs Manchester CitySt. James' Park (extérieur)Billets
mer. 30 déc. 2026, 20:00Everton vs Manchester CityHill Dickinson Stadium (extérieur)Billets
sam. 2 janv. 2027, 15:00Manchester City vs Tottenham HotspurEtihad Stadium (domicile)Billets
mer. 6 janv. 2027, 20:00Leeds United vs Manchester CityElland Road (extérieur)Billets
sam. 16 janv. 2027, 15:00Manchester City vs Nottingham ForestEtihad Stadium (domicile)Billets
sam. 23 janv. 2027, 15:00Brighton and Hove Albion vs Manchester CityAmerican Express Stadium (extérieur)Billets
sam. 30 janv. 2027, 15:00Manchester City vs ArsenalEtihad Stadium (domicile)Billets
sam. 6 févr. 2027, 15:00Fulham vs Manchester CityCraven Cottage (extérieur)Billets
mer. 10 févr. 2027, 20:00Tottenham Hotspur vs Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (extérieur)Billets
sam. 20 févr. 2027, 15:00Manchester City vs Newcastle UnitedEtihad Stadium (domicile)Billets
sam. 27 févr. 2027, 15:00Hull City vs Manchester CityMKM Stadium (extérieur)Billets
mer. 3 mars 2027, 20:00Manchester City vs EvertonEtihad Stadium (domicile)Billets
sam. 13 mars 2027, 15:00Coventry City vs Manchester CityCoventry Building Society Arena (extérieur)Billets
sam. 20 mars 2027, 15:00Manchester City vs Manchester UnitedEtihad Stadium (domicile)Billets
sam. 10 avr. 2027, 15:00Bournemouth vs Manchester CityVitality Stadium (extérieur)Billets
sam. 17 avr. 2027, 15:00Manchester City vs Crystal PalaceEtihad Stadium (domicile)Billets
sam. 24 avr. 2027, 15:00Chelsea vs Manchester CityStamford Bridge (extérieur)Billets
sam. 1 mai 2027, 15:00Manchester City vs BrentfordEtihad Stadium (domicile)Billets
sam. 8 mai 2027, 15:00Manchester City vs LiverpoolEtihad Stadium (domicile)Billets
sam. 15 mai 2027, 15:00Ipswich Town vs Manchester CityPortman Road (extérieur)Billets
dim. 23 mai 2027, 15:00Manchester City vs Aston VillaEtihad Stadium (domicile)Billets
dim. 30 mai 2027, 16:00Sunderland vs Manchester CityStadium of Light (extérieur)Billets

Comment acheter des billets pour Manchester City ?

Achetez via le portail officiel de billetterie de Manchester City, le vendeur de première main pour les billets à domicile. 

Les clubs attribuent les billets en trois étapes : d'abord aux abonnés, puis aux membres selon les points de fidélité, et enfin au grand public lors de la vente générale. 

Comment acheter des abonnements pour Manchester City ?

Les abonnements sont le seul moyen garanti d'assister à tous les matches à domicile, mais ils ne sont actuellement pas disponibles pour les nouveaux acheteurs. Surveillez le portail officiel de billetterie pour les mises à jour, et notez qu'il faut être membre du club pour en acheter un lorsque des disponibilités reviendront.

Comment puis-je acheter des billets de Manchester City à l'extérieur ?

Achetez via le site officiel du club, comme pour les matches à domicile, avec une adhésion à City requise. Vous pouvez aussi essayer le site du club adverse, même si une adhésion y est généralement également requise.

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Tout ce que vous devez savoir sur l'Etihad Stadium

Manchester City joue à l'Etihad Stadium, construit à l'origine pour les Jeux du Commonwealth de 2002, depuis 2003. Sa capacité est actuellement de 55 097 places, ce qui en fait l'un des plus grands stades de Premier League.

Le meilleur moyen de s'y rendre est d'utiliser les transports en commun. Le Metrolink relie Manchester Piccadilly à l'arrêt Etihad Campus en moins de 10 minutes, avec des tramways circulant cinq fois par heure les jours de match. Les arrêts voisins de Holt Town et Velopark restent fermés pendant au moins une heure après le coup de sifflet final. Le parking peut être réservé à l'avance, bien que les places soient limitées.

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