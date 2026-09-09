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Le calendrier complet de Manchester City en Premier League pour 2026/27
|Date et heure
|Match
|Lieu
|Billets
|sam. 5 sept. 2026, 15:00
|Manchester City vs Coventry City
|Etihad Stadium (domicile)
|Billets
|sam. 12 sept. 2026, 15:00
|Manchester United vs Manchester City
|Old Trafford (extérieur)
|Billets
|sam. 19 sept. 2026, 15:00
|Manchester City vs Sunderland
|Etihad Stadium (domicile)
|Billets
|sam. 10 oct. 2026, 15:00
|Liverpool vs Manchester City
|Anfield (extérieur)
|Billets
|sam. 17 oct. 2026, 15:00
|Manchester City vs Ipswich Town
|Etihad Stadium (domicile)
|Billets
|sam. 24 oct. 2026, 15:00
|Aston Villa vs Manchester City
|Villa Park (extérieur)
|Billets
|sam. 31 oct. 2026, 15:00
|Manchester City vs Brighton and Hove Albion
|Etihad Stadium (domicile)
|Billets
|sam. 7 nov. 2026, 15:00
|Nottingham Forest vs Manchester City
|The City Ground (extérieur)
|Billets
|sam. 21 nov. 2026, 15:00
|Manchester City vs Fulham
|Etihad Stadium (domicile)
|Billets
|sam. 28 nov. 2026, 15:00
|Arsenal vs Manchester City
|Emirates Stadium (extérieur)
|Billets
|mer. 2 déc. 2026, 20:00
|Manchester City vs Leeds United
|Etihad Stadium (domicile)
|Billets
|sam. 5 déc. 2026, 15:00
|Brentford vs Manchester City
|Gtech Community Stadium (extérieur)
|Billets
|sam. 12 déc. 2026, 15:00
|Manchester City vs Chelsea
|Etihad Stadium (domicile)
|Billets
|sam. 19 déc. 2026, 15:00
|Manchester City vs Hull City
|Etihad Stadium (domicile)
|Billets
|sam. 26 déc. 2026, 15:00
|Newcastle United vs Manchester City
|St. James' Park (extérieur)
|Billets
|mer. 30 déc. 2026, 20:00
|Everton vs Manchester City
|Hill Dickinson Stadium (extérieur)
|Billets
|sam. 2 janv. 2027, 15:00
|Manchester City vs Tottenham Hotspur
|Etihad Stadium (domicile)
|Billets
|mer. 6 janv. 2027, 20:00
|Leeds United vs Manchester City
|Elland Road (extérieur)
|Billets
|sam. 16 janv. 2027, 15:00
|Manchester City vs Nottingham Forest
|Etihad Stadium (domicile)
|Billets
|sam. 23 janv. 2027, 15:00
|Brighton and Hove Albion vs Manchester City
|American Express Stadium (extérieur)
|Billets
|sam. 30 janv. 2027, 15:00
|Manchester City vs Arsenal
|Etihad Stadium (domicile)
|Billets
|sam. 6 févr. 2027, 15:00
|Fulham vs Manchester City
|Craven Cottage (extérieur)
|Billets
|mer. 10 févr. 2027, 20:00
|Tottenham Hotspur vs Manchester City
|Tottenham Hotspur Stadium (extérieur)
|Billets
|sam. 20 févr. 2027, 15:00
|Manchester City vs Newcastle United
|Etihad Stadium (domicile)
|Billets
|sam. 27 févr. 2027, 15:00
|Hull City vs Manchester City
|MKM Stadium (extérieur)
|Billets
|mer. 3 mars 2027, 20:00
|Manchester City vs Everton
|Etihad Stadium (domicile)
|Billets
|sam. 13 mars 2027, 15:00
|Coventry City vs Manchester City
|Coventry Building Society Arena (extérieur)
|Billets
|sam. 20 mars 2027, 15:00
|Manchester City vs Manchester United
|Etihad Stadium (domicile)
|Billets
|sam. 10 avr. 2027, 15:00
|Bournemouth vs Manchester City
|Vitality Stadium (extérieur)
|Billets
|sam. 17 avr. 2027, 15:00
|Manchester City vs Crystal Palace
|Etihad Stadium (domicile)
|Billets
|sam. 24 avr. 2027, 15:00
|Chelsea vs Manchester City
|Stamford Bridge (extérieur)
|Billets
|sam. 1 mai 2027, 15:00
|Manchester City vs Brentford
|Etihad Stadium (domicile)
|Billets
|sam. 8 mai 2027, 15:00
|Manchester City vs Liverpool
|Etihad Stadium (domicile)
|Billets
|sam. 15 mai 2027, 15:00
|Ipswich Town vs Manchester City
|Portman Road (extérieur)
|Billets
|dim. 23 mai 2027, 15:00
|Manchester City vs Aston Villa
|Etihad Stadium (domicile)
|Billets
|dim. 30 mai 2027, 16:00
|Sunderland vs Manchester City
|Stadium of Light (extérieur)
|Billets
Comment acheter des billets pour Manchester City ?
Achetez via le portail officiel de billetterie de Manchester City, le vendeur de première main pour les billets à domicile.
Les clubs attribuent les billets en trois étapes : d'abord aux abonnés, puis aux membres selon les points de fidélité, et enfin au grand public lors de la vente générale.
Comment acheter des abonnements pour Manchester City ?
Les abonnements sont le seul moyen garanti d'assister à tous les matches à domicile, mais ils ne sont actuellement pas disponibles pour les nouveaux acheteurs. Surveillez le portail officiel de billetterie pour les mises à jour, et notez qu'il faut être membre du club pour en acheter un lorsque des disponibilités reviendront.
Comment puis-je acheter des billets de Manchester City à l'extérieur ?
Achetez via le site officiel du club, comme pour les matches à domicile, avec une adhésion à City requise. Vous pouvez aussi essayer le site du club adverse, même si une adhésion y est généralement également requise.
Tout ce que vous devez savoir sur l'Etihad Stadium
Manchester City joue à l'Etihad Stadium, construit à l'origine pour les Jeux du Commonwealth de 2002, depuis 2003. Sa capacité est actuellement de 55 097 places, ce qui en fait l'un des plus grands stades de Premier League.
Le meilleur moyen de s'y rendre est d'utiliser les transports en commun. Le Metrolink relie Manchester Piccadilly à l'arrêt Etihad Campus en moins de 10 minutes, avec des tramways circulant cinq fois par heure les jours de match. Les arrêts voisins de Holt Town et Velopark restent fermés pendant au moins une heure après le coup de sifflet final. Le parking peut être réservé à l'avance, bien que les places soient limitées.