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Ethiad Stadium Manchester CityGetty Images
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Comment acheter des billets pour Manchester City en 2026-2027 : calendrier de Premier League, prix des billets et plus encore

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Si vous souhaitez acheter des billets pour les matchs de Manchester City lors de la saison 2026-2027, vous pouvez utiliser les liens ci-dessous pour réserver des billets et des forfaits.

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Les prochains matchs de Manchester City en 2026-2027

Date (et heure locale)MatchStadeBillets
Mercredi 14 octobre 2026, 20 h 00Ligue des champions : Manchester City contre Paris Saint-GermainEtihad Stadium (domicile)Billets
Samedi 17 octobre 2026, 15 h 00Premier League : Manchester City contre Ipswich TownEtihad Stadium (domicile)Billets
Mardi 20 octobre 2026, 20 h 00Ligue des champions : Manchester City contre AEK AthènesEtihad Stadium (domicile)Billets
Samedi 24 octobre 2026, 15 h 00Premier League : Aston Villa contre Manchester CityVilla Park (extérieur)Billets
Mercredi 28 octobre 2026, 19 h 30Coupe de la Ligue anglaise : Manchester City contre Brighton & Hove AlbionEtihad Stadium (domicile)Billets
Samedi 31 octobre 2026, 15 h 00Premier League : Manchester City contre Brighton and Hove AlbionEtihad Stadium (domicile)Billets
Mercredi 4 novembre 2026, 21 h 00Ligue des champions : RB Leipzig contre Manchester CityRed Bull Arena (extérieur)Billets
Samedi 7 novembre 2026, 17 h 30Premier League : Nottingham Forest contre Manchester CityThe City Ground (extérieur)Billets
Samedi 21 novembre 2026, 12 h 30Premier League : Manchester City contre FulhamEtihad Stadium (domicile)Billets
Mardi 24 novembre 2026, 20 h 00Ligue des champions : Manchester City contre NaplesEtihad Stadium (domicile)Billets
Dimanche 29 novembre 2026, 16 h 30Premier League : Arsenal contre Manchester CityEmirates Stadium (extérieur)Billets
Mercredi 2 décembre 2026, 20 h 00Premier League : Manchester City contre Leeds UnitedEtihad Stadium (domicile)Billets
Samedi 5 décembre 2026, 15 h 00Premier League : Brentford contre Manchester CityGtech Community Stadium (extérieur)Billets
Mardi 8 décembre 2026, 21 h 00Ligue des champions : FC Barcelone contre Manchester CityEtihad Stadium (domicile)Billets
Samedi 12 décembre 2026, 15 h 00Premier League : Manchester City contre ChelseaEtihad Stadium (domicile)Billets
Samedi 19 décembre 2026, 15 h 00Premier League : Manchester City contre Hull CityEtihad Stadium (domicile)Billets
Samedi 26 décembre 2026, 20 h 00Premier League : Newcastle United contre Manchester CitySt. James' Park (extérieur)Billets
Mardi 29 décembre 2026, 20 h 15Premier League : Everton contre Manchester CityHill Dickinson Stadium (extérieur)Billets
Dimanche 3 janvier 2027, 16 h 30Premier League : Manchester City contre Tottenham HotspurEtihad Stadium (domicile)Billets
Mercredi 6 janvier 2027, 20 h 15Premier League : Leeds United contre Manchester CityElland Road (extérieur)Billets
Samedi 16 janvier 2027, 15 h 00Premier League : Manchester City contre Nottingham ForestEtihad Stadium (domicile)Billets
Mercredi 20 janvier 2027, 21 h 00Ligue des champions : Lens contre Manchester CityStade Bollaert-Delelis (extérieur)À annoncer
Samedi 23 janvier 2027, 15 h 00Premier League : Brighton and Hove Albion contre Manchester CityAmerican Express Stadium (extérieur)Billets
Mercredi 27 janvier 2027, 21 h 00Ligue des champions : Manchester City contre Sporting CPEtihad Stadium (domicile)Billets
Samedi 30 janvier 2027, 15 h 00Premier League : Manchester City contre ArsenalEtihad Stadium (domicile)Billets
Samedi 6 février 2027, 15 h 00Premier League : Fulham contre Manchester CityCraven Cottage (extérieur)Billets
Mercredi 10 février 2027, 20 h 00Premier League : Tottenham Hotspur contre Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (extérieur)Billets
Samedi 20 février 2027, 15 h 00Premier League : Manchester City contre Newcastle UnitedEtihad Stadium (domicile)Billets
Samedi 27 février 2027, 15 h 00Premier League : Hull City contre Manchester CityMKM Stadium (extérieur)Billets
Mercredi 3 mars 2027, 20 h 00Premier League : Manchester City contre EvertonEtihad Stadium (domicile)Billets
Samedi 13 mars 2027, 15 h 00Premier League : Coventry City contre Manchester CityCoventry Building Society Arena (extérieur)Billets
Samedi 20 mars 2027, 15 h 00Premier League : Manchester City contre Manchester UnitedEtihad Stadium (domicile)Billets
Samedi 10 avril 2027, 15 h 00Premier League : Bournemouth contre Manchester CityVitality Stadium (extérieur)Billets
Samedi 17 avril 2027, 15 h 00Premier League : Manchester City contre Crystal PalaceEtihad Stadium (domicile)Billets
Samedi 24 avril 2027, 15 h 00Premier League : Chelsea contre Manchester CityStamford Bridge (extérieur)Billets
Samedi 1er mai 2027, 15 h 00Premier League : Manchester City contre BrentfordEtihad Stadium (domicile)Billets
Samedi 8 mai 2027, 15 h 00Premier League : Manchester City contre LiverpoolEtihad Stadium (domicile)Billets
Samedi 15 mai 2027, 15 h 00Premier League : Ipswich Town contre Manchester CityPortman Road (extérieur)Billets
Dimanche 23 mai 2027, 15 h 00Premier League : Manchester City contre Aston VillaEtihad Stadium (domicile)Billets
Dimanche 30 mai 2027, 16 h 00Premier League : Sunderland contre Manchester CityStadium of Light (extérieur)Billets

Comment acheter des billets pour Manchester City ?

Achetez-les sur la billetterie officielle de Manchester City, qui vend directement les billets pour les matchs à domicile. 

Les clubs attribuent les billets en trois étapes : d’abord aux détenteurs d’un abonnement, puis aux membres selon leurs points de fidélité et enfin au grand public lors de la vente générale. 

Comment acheter un abonnement à Manchester City ?

L’abonnement est le seul moyen garanti d’assister à tous les matchs à domicile, mais il n’est actuellement pas disponible pour les nouveaux acheteurs. Consultez régulièrement la billetterie officielle pour suivre les mises à jour. Sachez qu’il faudra être membre du club pour en acheter un lorsque des abonnements seront de nouveau disponibles.

Comment acheter des billets pour les matchs de Manchester City à l’extérieur ?

Comme pour les matchs à domicile, achetez-les sur le site officiel du club. Il faut être membre de City. Vous pouvez aussi essayer le site du club adverse, même s’il faut généralement en être membre également.

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Tout savoir sur l’Etihad Stadium

Manchester City joue à l’Etihad Stadium depuis 2003. Le stade avait été construit à l’origine pour les Jeux du Commonwealth de 2002. Il peut actuellement accueillir 55 097 spectateurs, ce qui en fait l’un des plus grands stades de Premier League.

Le meilleur moyen de s’y rendre est d’emprunter les transports en commun. Le Metrolink relie Manchester Piccadilly à l’arrêt Etihad Campus en moins de 10 minutes, avec cinq tramways par heure les jours de match. Les arrêts voisins de Holt Town et de Velopark restent fermés pendant au moins une heure après la fin du match. Il est possible de réserver une place de parking à l’avance, mais leur nombre est limité.

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