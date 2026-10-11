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Les prochains matchs de Manchester City en 2026-2027

Date (et heure locale) Match Stade Billets Mercredi 14 octobre 2026, 20 h 00 Ligue des champions : Manchester City contre Paris Saint-Germain Etihad Stadium (domicile) Billets Samedi 17 octobre 2026, 15 h 00 Premier League : Manchester City contre Ipswich Town Etihad Stadium (domicile) Billets Mardi 20 octobre 2026, 20 h 00 Ligue des champions : Manchester City contre AEK Athènes Etihad Stadium (domicile) Billets Samedi 24 octobre 2026, 15 h 00 Premier League : Aston Villa contre Manchester City Villa Park (extérieur) Billets Mercredi 28 octobre 2026, 19 h 30 Coupe de la Ligue anglaise : Manchester City contre Brighton & Hove Albion Etihad Stadium (domicile) Billets Samedi 31 octobre 2026, 15 h 00 Premier League : Manchester City contre Brighton and Hove Albion Etihad Stadium (domicile) Billets Mercredi 4 novembre 2026, 21 h 00 Ligue des champions : RB Leipzig contre Manchester City Red Bull Arena (extérieur) Billets Samedi 7 novembre 2026, 17 h 30 Premier League : Nottingham Forest contre Manchester City The City Ground (extérieur) Billets Samedi 21 novembre 2026, 12 h 30 Premier League : Manchester City contre Fulham Etihad Stadium (domicile) Billets Mardi 24 novembre 2026, 20 h 00 Ligue des champions : Manchester City contre Naples Etihad Stadium (domicile) Billets Dimanche 29 novembre 2026, 16 h 30 Premier League : Arsenal contre Manchester City Emirates Stadium (extérieur) Billets Mercredi 2 décembre 2026, 20 h 00 Premier League : Manchester City contre Leeds United Etihad Stadium (domicile) Billets Samedi 5 décembre 2026, 15 h 00 Premier League : Brentford contre Manchester City Gtech Community Stadium (extérieur) Billets Mardi 8 décembre 2026, 21 h 00 Ligue des champions : FC Barcelone contre Manchester City Etihad Stadium (domicile) Billets Samedi 12 décembre 2026, 15 h 00 Premier League : Manchester City contre Chelsea Etihad Stadium (domicile) Billets Samedi 19 décembre 2026, 15 h 00 Premier League : Manchester City contre Hull City Etihad Stadium (domicile) Billets Samedi 26 décembre 2026, 20 h 00 Premier League : Newcastle United contre Manchester City St. James' Park (extérieur) Billets Mardi 29 décembre 2026, 20 h 15 Premier League : Everton contre Manchester City Hill Dickinson Stadium (extérieur) Billets Dimanche 3 janvier 2027, 16 h 30 Premier League : Manchester City contre Tottenham Hotspur Etihad Stadium (domicile) Billets Mercredi 6 janvier 2027, 20 h 15 Premier League : Leeds United contre Manchester City Elland Road (extérieur) Billets Samedi 16 janvier 2027, 15 h 00 Premier League : Manchester City contre Nottingham Forest Etihad Stadium (domicile) Billets Mercredi 20 janvier 2027, 21 h 00 Ligue des champions : Lens contre Manchester City Stade Bollaert-Delelis (extérieur) À annoncer Samedi 23 janvier 2027, 15 h 00 Premier League : Brighton and Hove Albion contre Manchester City American Express Stadium (extérieur) Billets Mercredi 27 janvier 2027, 21 h 00 Ligue des champions : Manchester City contre Sporting CP Etihad Stadium (domicile) Billets Samedi 30 janvier 2027, 15 h 00 Premier League : Manchester City contre Arsenal Etihad Stadium (domicile) Billets Samedi 6 février 2027, 15 h 00 Premier League : Fulham contre Manchester City Craven Cottage (extérieur) Billets Mercredi 10 février 2027, 20 h 00 Premier League : Tottenham Hotspur contre Manchester City Tottenham Hotspur Stadium (extérieur) Billets Samedi 20 février 2027, 15 h 00 Premier League : Manchester City contre Newcastle United Etihad Stadium (domicile) Billets Samedi 27 février 2027, 15 h 00 Premier League : Hull City contre Manchester City MKM Stadium (extérieur) Billets Mercredi 3 mars 2027, 20 h 00 Premier League : Manchester City contre Everton Etihad Stadium (domicile) Billets Samedi 13 mars 2027, 15 h 00 Premier League : Coventry City contre Manchester City Coventry Building Society Arena (extérieur) Billets Samedi 20 mars 2027, 15 h 00 Premier League : Manchester City contre Manchester United Etihad Stadium (domicile) Billets Samedi 10 avril 2027, 15 h 00 Premier League : Bournemouth contre Manchester City Vitality Stadium (extérieur) Billets Samedi 17 avril 2027, 15 h 00 Premier League : Manchester City contre Crystal Palace Etihad Stadium (domicile) Billets Samedi 24 avril 2027, 15 h 00 Premier League : Chelsea contre Manchester City Stamford Bridge (extérieur) Billets Samedi 1er mai 2027, 15 h 00 Premier League : Manchester City contre Brentford Etihad Stadium (domicile) Billets Samedi 8 mai 2027, 15 h 00 Premier League : Manchester City contre Liverpool Etihad Stadium (domicile) Billets Samedi 15 mai 2027, 15 h 00 Premier League : Ipswich Town contre Manchester City Portman Road (extérieur) Billets Dimanche 23 mai 2027, 15 h 00 Premier League : Manchester City contre Aston Villa Etihad Stadium (domicile) Billets Dimanche 30 mai 2027, 16 h 00 Premier League : Sunderland contre Manchester City Stadium of Light (extérieur) Billets

Comment acheter des billets pour Manchester City ?

Achetez-les sur la billetterie officielle de Manchester City, qui vend directement les billets pour les matchs à domicile.

Les clubs attribuent les billets en trois étapes : d’abord aux détenteurs d’un abonnement, puis aux membres selon leurs points de fidélité et enfin au grand public lors de la vente générale.

Comment acheter un abonnement à Manchester City ?

L’abonnement est le seul moyen garanti d’assister à tous les matchs à domicile, mais il n’est actuellement pas disponible pour les nouveaux acheteurs. Consultez régulièrement la billetterie officielle pour suivre les mises à jour. Sachez qu’il faudra être membre du club pour en acheter un lorsque des abonnements seront de nouveau disponibles.

Comment acheter des billets pour les matchs de Manchester City à l’extérieur ?

Comme pour les matchs à domicile, achetez-les sur le site officiel du club. Il faut être membre de City. Vous pouvez aussi essayer le site du club adverse, même s’il faut généralement en être membre également.

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Tout savoir sur l’Etihad Stadium

Manchester City joue à l’Etihad Stadium depuis 2003. Le stade avait été construit à l’origine pour les Jeux du Commonwealth de 2002. Il peut actuellement accueillir 55 097 spectateurs, ce qui en fait l’un des plus grands stades de Premier League.

Le meilleur moyen de s’y rendre est d’emprunter les transports en commun. Le Metrolink relie Manchester Piccadilly à l’arrêt Etihad Campus en moins de 10 minutes, avec cinq tramways par heure les jours de match. Les arrêts voisins de Holt Town et de Velopark restent fermés pendant au moins une heure après la fin du match. Il est possible de réserver une place de parking à l’avance, mais leur nombre est limité.

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