Pour la troisième saison consécutive, Lyon (Olympique Lyonnais), club de Ligue 1, vise les honneurs sur la scène nationale comme européenne. Vous pouvez réserver vos places pour voir l’équipe jouer en achetant dès aujourd’hui des billets pour ses matches.

Paulo Fonseca, nommé entraîneur par les propriétaires de Lyon en janvier 2025, cherchera à confirmer les progrès réalisés après plus de 18 mois prometteurs à la tête de l’équipe. Lyon a terminé 4e de Ligue 1 la saison dernière, son meilleur classement depuis 2020-2021, saison où le club avait également fini 4e.

Les Gones ont bien entamé la saison en cours, avec trois victoires et deux matches nuls lors de leurs cinq premières rencontres de Ligue 1. Ils se sont montrés particulièrement convaincants à domicile, remportant quatre de leurs cinq premiers matches au Groupama Stadium et inscrivant au moins deux buts lors de chacune de ces victoires.

Vous voulez voir Zachary Athekame, Ernest Nuamah et Corentin Tolisso à l’œuvre cette saison ? GOAL vous donne toutes les dernières informations pour obtenir des billets pour les matches de Lyon : où les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Les prochains matches de Lyon

Date et heure (locales) Match Billets Lieu Jeudi 5 novembre (18 h 45) Ligue Europa : Real Sociedad contre Lyon Billets Stade d’Anoeta (Saint-Sébastien) Dimanche 8 novembre (17 h 15) Ligue 1 : Brest contre Lyon Billets Stade Francis-Le Blé (Brest) Samedi 21 novembre (20 h 45) Ligue 1 : Lille contre Lyon Billets Stade Pierre Mauroy (Lille) Jeudi 26 novembre (21 h) Ligue Europa : Lyon contre Lillestrøm Billets Groupama Stadium (Lyon) Dimanche 29 novembre (20 h 45) Ligue 1 : Lyon contre Monaco Billets Groupama Stadium (Lyon) Dimanche 6 décembre (20 h 45) Ligue 1 : Troyes contre Lyon Billets Stade de l'Aube (Troyes) Jeudi 10 décembre (21 h) Ligue Europa : Lyon contre Union Saint-Gilloise Billets Groupama Stadium (Lyon) Dimanche 13 décembre (20 h 45) Ligue 1 : Lyon contre Marseille Billets Groupama Stadium (Lyon) Dimanche 3 janvier (15 h) Ligue 1 : Le Mans contre Lyon Billets Stade Marie-Marvingt (Le Mans) Dimanche 17 janvier (20 h 45) Ligue 1 : Lyon contre Lorient Billets Groupama Stadium (Lyon)

Comment acheter des billets pour les matches de Lyon

Les billets officiels pour les matches de Lyon (Olympique Lyonnais) peuvent être achetés directement sur la billetterie en ligne officielle de l’OL (billetterie.ol.fr).

Pour les matches ordinaires, la vente au grand public ouvre généralement de quelques semaines à deux mois avant le coup d’envoi, après des périodes de priorité réservées aux abonnés et aux membres du club.

Première période de priorité : les abonnés souhaitant obtenir des places supplémentaires.

: les abonnés souhaitant obtenir des places supplémentaires. Deuxième période de priorité : les membres du programme de fidélité MyOL.

: les membres du programme de fidélité MyOL. Vente au grand public : ouverte à toute personne disposant d’un compte gratuit, sous réserve de places disponibles.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour les matches de Lyon sur le marché secondaire. StubHub est l’une des principales plateformes pour ceux qui cherchent des places par d’autres canaux et constitue une option fiable pour les supporters espérant trouver des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour les matches de Lyon ?

Les tarifs officiels des billets pour les matches de Lyon (Olympique Lyonnais) commencent généralement entre 15 et 25 € pour les rencontres ordinaires de championnat et dépassent 180 € pour les zones premium ou les matches de gala, notamment contre le PSG ou Marseille.

Les billets sont classés selon la proximité du terrain et la qualité de la vue :

Tribunes des supporters et angles (15 à 25 €) : la catégorie la moins chère. Ces places se trouvent derrière les buts, dans les virages, ou dans les blocs d’angle, comme le bloc 107.

: la catégorie la moins chère. Ces places se trouvent derrière les buts, dans les virages, ou dans les blocs d’angle, comme le bloc 107. Catégorie intermédiaire et tribunes latérales (26 à 65 €) : des places offrant un excellent rapport qualité-prix, situées dans les parties hautes et intermédiaires des tribunes latérales (tribune Est et tribune Ouest).

: des places offrant un excellent rapport qualité-prix, situées dans les parties hautes et intermédiaires des tribunes latérales (tribune Est et tribune Ouest). Places premium grand public (76 à plus de 120 €) : des blocs bien situés en bord de touche, dans les parties basses les plus proches de la ligne médiane et des bancs des joueurs.

: des blocs bien situés en bord de touche, dans les parties basses les plus proches de la ligne médiane et des bancs des joueurs. VIP et prestations d’accueil (150 à plus de 300 €) : des formules haut de gamme comprenant l’accès à un salon, comme le Salon des Lumières, des sièges rembourrés et un service de restauration gastronomique.

Consultez la billetterie officielle du club pour plus d’informations ou les sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités du moment.

Tout savoir sur le Groupama Stadium

Le Groupama Stadium, également appelé Parc Olympique Lyonnais, est une enceinte ultramoderne de 59 186 places située à Décines-Charpieu, dans la banlieue de Lyon, en France.

Inauguré en 2016 et troisième plus grand stade de France, il accueille les matches à domicile de Lyon (Olympique Lyonnais), club de Ligue 1. Il est réputé dans le monde entier pour son architecture futuriste, sa polyvalence multisports et son acoustique de premier ordre pour les concerts.

Pendant 65 ans, Lyon a joué dans l’historique stade de Gerland. Mais pour répondre aux ambitions européennes grandissantes du club, l’emblématique président de l’OL Jean-Michel Aulas a proposé en 2008 un projet de stade entièrement nouveau, financé par des fonds privés.

Le stade a été officiellement inauguré en janvier 2016 par une large victoire de Lyon contre Troyes (4-1), Alexandre Lacazette inscrivant le premier but de son histoire.

Les moments marquants du Groupama Stadium

Finale de la Ligue Europa 2018 : le football européen était à l’honneur lorsque l’Atlético Madrid a facilement battu l’Olympique de Marseille 3-0, grâce notamment à un doublé magistral d’Antoine Griezmann.

: le football européen était à l’honneur lorsque l’Atlético Madrid a facilement battu l’Olympique de Marseille 3-0, grâce notamment à un doublé magistral d’Antoine Griezmann. Finale de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2019 : le stade est devenu l’épicentre du football féminin. Devant 57 900 spectateurs, dans une enceinte à guichets fermés, l’équipe nationale féminine des États-Unis (USWNT) a remporté son quatrième titre mondial en battant les Pays-Bas 2-0.

: le stade est devenu l’épicentre du football féminin. Devant 57 900 spectateurs, dans une enceinte à guichets fermés, l’équipe nationale féminine des États-Unis (USWNT) a remporté son quatrième titre mondial en battant les Pays-Bas 2-0. Jeux olympiques d’été de Paris 2024 : l’enceinte a accueilli plusieurs matches du tournoi de football, ajoutant un chapitre olympique à son histoire.

Les mégastars de la musique : le stade a accueilli des concerts mémorables, notamment l’Eras Tour de Taylor Swift en 2024, qui a attiré plus de 59 000 fans, ainsi que Coldplay, The Rolling Stones et Linkin Park.

Records et statistiques de Lyon

Lyon (Olympique Lyonnais), affectueusement surnommé Les Gones (« les enfants »), est l’un des clubs les plus prestigieux de l’histoire du football français.

Fondé en 1950, le club est passé du statut de spécialiste des coupes nationales au milieu du XXe siècle à celui de puissance européenne, dominant totalement le football français dans les années 2000.

Palmarès et principaux trophées du club

Ligue 1 : 7 titres (2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008)

: 7 titres (2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008) Coupe de France : 5 titres (1963-1964, 1966-1967, 1972-1973, 2007-2008, 2011-2012)

: 5 titres (1963-1964, 1966-1967, 1972-1973, 2007-2008, 2011-2012) Coupe de la Ligue : 1 titre (2000-2001)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches : Serge Chiesa (547), Grégory Coupet (520)

Plus grand nombre de buts : Fleury Di Nallo (222), Alexandre Lacazette (201)

Le record de sept titres consécutifs

Lyon détient le record français du plus grand nombre de titres consécutifs en Ligue 1 (7), remportés entre 2002 et 2008. À l’époque, il s’agissait également d’un record dans les cinq grands championnats européens.

La provocation des visages peints lors du derby de 2006

Avant le derby rhônalpin très disputé contre Saint-Étienne en avril 2006, les joueurs lyonnais sont entrés sur la pelouse avec le visage et les cheveux peints aux couleurs rouge, blanc et bleu du club. Ils ont confirmé leur assurance en écrasant leurs rivaux 4-0, décrochant ce soir-là leur cinquième titre de champion consécutif.

La pépinière de talents du centre de formation

Le club étant surnommé Les Gones (« les enfants » en parler local), il n’est guère surprenant que le centre de formation de Lyon soit l’un des plus réputés d’Europe. Il a formé des joueurs de classe mondiale, dont Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Anthony Martial, Samuel Umtiti et Corentin Tolisso.