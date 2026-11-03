Al-Ahli aborde la saison 2026/27 avec deux titres consécutifs en Ligue des champions Élite de l’AFC, sous la direction de son nouvel entraîneur Marino Pusic, nommé après le départ de Matthias Jaissle pour prendre les rênes de Newcastle United. Connu dans tout le royaume sous le surnom d’« Al-Malaki » (« le Royal »), Al-Ahli reste l’une des grandes attractions du football saoudien, avec une affluence moyenne à son plus haut niveau depuis 10 ans dans son stade de Djeddah.vous donne toutes les informations nécessaires sur les billets jusqu’en mai 2027, notamment où les acheter, les catégories de places et leurs tarifs.

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Calendrier d’Al-Ahli Saudi FC pour la saison 2026/27

Date et heure Match Stade Compétition Billets Jeudi 13 août 2026, 23 h 00 Al Diriyah contre Al-Ahli Stade Prince Faisal bin Fahd (extérieur) Saudi Pro League, 1re journée Billets Lundi 17 août 2026, 18 h 00 Al Anwar contre Al-Ahli À l’extérieur (stade à confirmer) Coupe du Roi, seizièmes de finale Billets Samedi 22 août 2026, 23 h 00 Al-Ahli contre Abha King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 2e journée Billets Mercredi 26 août 2026, 21 h 00 Al-Ahli contre Auckland FC King Abdullah Sports City (domicile) Coupe intercontinentale de la FIFA, 1er tour Billets Samedi 29 août 2026, 21 h 05 Al Kholood contre Al-Ahli Stade de l’Al Hazem Club (extérieur) Saudi Pro League, 4e journée Billets Mardi 1er septembre 2026, 23 h 00 Al Hilal contre Al-Ahli Kingdom Arena (extérieur) Saudi Pro League, 3e journée (Clásico) Billets Vendredi 4 septembre 2026, 23 h 00 Al-Ahli contre Al Riyadh King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 5e journée Billets Mardi 8 septembre 2026, 23 h 00 Al Qadsiah contre Al-Ahli Stade Prince Mohammed Bin Fahd (extérieur) Saudi Pro League, 6e journée Billets Vendredi 11 septembre 2026, 21 h 00 Al-Ahli contre Al Hazem King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 7e journée Billets Lundi 14 septembre 2026, 21 h 15 Al-Ahli contre Pakhtakor King Abdullah Sports City (domicile) Ligue des champions Élite de l’AFC, 1re journée Billets Samedi 19 septembre 2026, 20 h 00 Mamelodi Sundowns contre Al-Ahli Stade Loftus Versfeld (extérieur) Coupe intercontinentale de la FIFA, 2e tour Billets Vendredi 9 octobre 2026, 20 h 00 Al Fateh contre Al-Ahli Stade Maydan Al-Fateh Club (extérieur) Saudi Pro League, 8e journée Billets Lundi 12 octobre 2026, 19 h 00 Al Wasl contre Al-Ahli Stade Zabeel (extérieur) Ligue des champions Élite de l’AFC, 2e journée Billets Lundi 19 octobre 2026, 20 h 00 Al Fayha contre Al-Ahli Al Majma’ah Sports City (extérieur) Saudi Pro League, 10e journée Billets Vendredi 23 octobre 2026, 20 h 00 Al-Ahli contre Al Khaleej King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 11e journée Billets Lundi 26 octobre 2026, 21 h 15 Al-Ahli contre Al Gharafa King Abdullah Sports City (domicile) Ligue des champions Élite de l’AFC, 3e journée Billets Vendredi 30 octobre 2026, 20 h 00 Al Shabab contre Al-Ahli Stade de l’Al-Shabab Club (extérieur) Saudi Pro League, 12e journée Billets Lundi 2 novembre 2026, 19 h 00 Al Sadd contre Al-Ahli Stade Jassim Bin Hamad (extérieur) Ligue des champions Élite de l’AFC, 4e journée Billets Samedi 7 novembre 2026, 20 h 30 Al-Ahli contre Al Taawoun King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 13e journée Billets Vendredi 20 novembre 2026, 20 h 00 Al-Ahli contre Al Faisaly King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 14e journée Billets Lundi 23 novembre 2026, 19 h 00 Al Shamal contre Al-Ahli Stade Al Bayt (extérieur) Ligue des champions Élite de l’AFC, 5e journée Billets Jeudi 26 novembre 2026, 20 h 00 Al Ittihad contre Al-Ahli King Abdullah Sports City (extérieur) Saudi Pro League, 15e journée (derby de Djeddah) Billets Mardi 1er décembre 2026, 16 h 40 Al Ula contre Al-Ahli Stade Prince Mohammed bin Abdulaziz (extérieur) Coupe du Roi, huitièmes de finale Billets Jeudi 3 décembre 2026, 20 h 00 Al-Ahli contre Al Ettifaq King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 16e journée Billets Mardi 8 décembre 2026, 21 h 15 Al-Ahli contre Shabab Al Ahli Stade Prince Abdullah Al Faisal (domicile) Ligue des champions Élite de l’AFC, 6e journée Billets Jeudi 10 décembre 2026, 20 h 00 NEOM SC contre Al-Ahli Stade King Khalid Sport City (extérieur) Saudi Pro League, 17e journée Billets Lundi 14 décembre 2026, 20 h 00 Al-Ahli contre Al Diriyah King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 18e journée Billets Samedi 19 décembre 2026, 20 h 00 Al Qadsiah contre Al-Ahli Terrain neutre (Arabie saoudite) Supercoupe d’Arabie saoudite, demi-finale Billets Mardi 9 février 2027, 17 h 45 Neftchi Fergana contre Al-Ahli Stade Istiqlol (extérieur) Ligue des champions Élite de l’AFC, 7e journée Billets Jeudi 11 février 2027, 22 h 00 Abha contre Al-Ahli Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City (extérieur) Saudi Pro League, 19e journée Billets Lundi 15 février 2027, 21 h 15 Al-Ahli contre Al Ain King Abdullah Sports City (domicile) Ligue des champions Élite de l’AFC, 8e journée Billets Jeudi 18 février 2027, 22 h 00 Al-Ahli contre Al Hilal King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 20e journée (Clásico) Billets Jeudi 25 février 2027, 22 h 00 Al-Ahli contre Al Kholood King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 21e journée Billets Samedi 6 mars 2027, 21 h 00 Al-Ahli contre Al Nassr King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 9e journée (reportée) Billets Jeudi 11 mars 2027, 21 h 00 Al Riyadh contre Al-Ahli Stade Prince Turki bin Abdul Aziz (extérieur) Saudi Pro League, 22e journée Billets Jeudi 18 mars 2027, 21 h 00 Al-Ahli contre Al Qadsiah King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 23e journée Billets Vendredi 2 avril 2027, 21 h 00 Al Hazem contre Al-Ahli Stade de l’Al Hazem Club (extérieur) Saudi Pro League, 24e journée Billets Jeudi 8 avril 2027, 21 h 00 Al-Ahli contre Al Fateh King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 25e journée Billets Jeudi 15 avril 2027, 21 h 00 Al Nassr contre Al-Ahli Al-Awwal Park (extérieur) Saudi Pro League, 26e journée Billets Dimanche 18 avril 2027, 21 h 00 Al-Ahli contre Al Fayha King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 27e journée Billets Jeudi 22 avril 2027, 21 h 00 Al Khaleej contre Al-Ahli Stade Prince Nayef bin Abdulaziz (extérieur) Saudi Pro League, 28e journée Billets Jeudi 29 avril 2027, 21 h 00 Al-Ahli contre Al Shabab King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 29e journée Billets Jeudi 6 mai 2027, 21 h 00 Al Taawoun contre Al-Ahli Stade King Abdullah Sport City (extérieur) Saudi Pro League, 30e journée Billets Mercredi 12 mai 2027, 21 h 00 Al Faisaly contre Al-Ahli Al Majma’ah Sports City (extérieur) Saudi Pro League, 31e journée Billets Jeudi 20 mai 2027, 21 h 00 Al-Ahli contre Al Ittihad King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 32e journée (derby de Djeddah) Billets Lundi 24 mai 2027, 21 h 00 Al Ettifaq contre Al-Ahli Stade Prince Mohammed Bin Fahd (extérieur) Saudi Pro League, 33e journée Billets Samedi 29 mai 2027, 21 h 00 Al-Ahli contre NEOM SC King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 34e journée Billets

Le calendrier de la Saudi Pro League (SPL) s’étend sur 34 journées jusqu’à fin mai 2027, parallèlement à la défense du titre d’Al-Ahli en Ligue des champions Élite de l’AFC, à la Supercoupe d’Arabie saoudite et à la Coupe du Roi. Voici le calendrier match par match d’Al-Ahli, toutes compétitions confondues, jusqu’à la fin de la saison 2026/27.La SPL publie les horaires précis des coups d’envoi par journée, selon les périodes prévues dans son calendrier opérationnel. En plus du championnat, Al-Ahli devra gérer son parcours dans la phase à élimination directe de la Ligue des champions Élite de l’AFC et en Coupe du Roi jusqu’au printemps 2027.

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Comment acheter des billets pour Al-Ahli Saudi FC ?

Pour assister à un match d’Al-Ahli à domicile, les billets sont d’abord mis en vente sur les canaux officiels de billetterie de la Saudi Pro League (SPL) ou sur la plateforme dédiée WeBook.Les billets pour les rencontres d’Al-Ahli sont généralement mis en vente 7 à 10 jours avant le match. Al-Ahli affichant l’une des plus fortes affluences moyennes d’Arabie saoudite, les billets pour les grandes affiches, notamment le derby de Djeddah contre Al-Ittihad et les venues très attendues d’Al-Hilal et d’Al-Nassr, se vendent systématiquement en quelques heures.L’adhésion au club n’est pas strictement obligatoire pour accéder aux places en admission générale, mais les différentes formules d’abonnement « Raqi » d’Al-Ahli donnent accès à des périodes de réservation prioritaires pour les meilleures places le long du terrain à King Abdullah Sports City.Pour les supporters qui manquent la mise en vente initiale, GrintaHub est la principale plateforme de revente de billets en Arabie saoudite et dans l’ensemble de la région MENA. Elle propose des billets authentiques et vérifiés pour les matchs à guichets fermés, livrés directement sur mobile.

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Combien coûtent les billets pour Al-Ahli Saudi FC ?

Admission générale : généralement de 30 à 90 SAR.

généralement de 30 à 90 SAR. Catégories Gold et Silver : les places offrant une vue privilégiée depuis l’anneau inférieur et les tribunes latérales centrales coûtent généralement entre 250 et 600 SAR.

les places offrant une vue privilégiée depuis l’anneau inférieur et les tribunes latérales centrales coûtent généralement entre 250 et 600 SAR. Hospitalité VIP et VVIP : les salons haut de gamme proposant une restauration sur mesure, un parking réservé et des places en tribune de prestige sont accessibles à partir de 1 500 SAR.

Le prix des billets pour Al-Ahli varie selon l’adversaire, l’emplacement de la place à King Abdullah Sports City et l’importance du match :Sur les plateformes de revente comme GrintaHub , les prix des billets reflètent la demande du marché. Les derbys contre Al-Ittihad et les matchs décisifs dans la course au titre susciteront davantage d’intérêt à mesure que la saison approchera de mai 2027.

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À quoi s’attendre pour Al-Ahli Saudi FC en 2026/27 ?

Histoire de King Abdullah Sports City

Al-Ahli entame la saison 2026/27 en tant que membre établi du « Big Four » traditionnel de la Saudi Pro League, aux côtés de son rival local Al-Ittihad et des deux grands clubs de Riyad, Al-Hilal et Al-Nassr. Après son retour dans l’élite en 2022, le club a remporté deux titres continentaux consécutifs en soulevant le trophée de la Ligue des champions Élite de l’AFC en 2024/25 et en 2025/26.L’été a apporté d’importants changements dans l’organisation du club. Après le départ de Matthias Jaissle pour Newcastle United, Marino Pusic est arrivé avec un contrat courant jusqu’en 2028, fort de passages réussis au Shakhtar Donetsk et à Al Jazira. À la suite de la résiliation du contrat de Riyad Mahrez en juillet 2026, Al-Ahli a remanié son attaque en recrutant le meneur de jeu arménien Eduard Spertsyan, en provenance de Krasnodar, et l’ailier portugais Francisco Trincão pour 85 millions d’euros.L’attaquant Ivan Toney, Soulier d’or de la saison 2025/26, mène le front de l’attaque. Roger Ibañez et le gardien Edouard Mendy constituent les piliers défensifs d’une équipe engagée dans quatre compétitions jusqu’en mai 2027.King Abdullah Sports City, surnommé « le Joyau » (Al-Jawhara), se trouve à 30 kilomètres au nord du centre de Djeddah, près de l’aéroport international du Roi-Abdelaziz. Construit pour doter l’ouest de l’Arabie saoudite d’un complexe sportif de premier plan, il a succédé au stade historique Prince Abdullah Al Faisal comme principal lieu d’accueil des grands événements sportifs de Djeddah.Inauguré en mai 2014, le stade possède une capacité officielle de 62 241 places, ce qui en fait la deuxième plus grande enceinte sportive d’Arabie saoudite derrière King Fahd Sports City, à Riyad. Al-Ahli partage les installations avec son rival de la ville, Al-Ittihad. Outre les matchs réguliers de clubs et d’équipes nationales, le stade a accueilli de grands événements internationaux, dont le Greatest Royal Rumble de la WWE (2018), la revanche entre les poids lourds Oleksandr Usyk et Anthony Joshua, baptisée « Rage on the Red Sea » (2022), ainsi que la finale de la Supercoupe d’Espagne 2026.