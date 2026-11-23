Le Real Madrid a décroché en 2024 sa 15e Ligue des champions (Coupe d’Europe). Avec huit titres d’avance sur son plus proche poursuivant au palmarès de la compétition, le club madrilène n’en continue pas moins de viser de nouveaux trophées. Vous pouvez rejoindre ses supporters au Bernabéu et ailleurs en réservant dès aujourd’hui vos billets.

Malgré son élimination en quarts de finale de la Ligue des champions lors des deux dernières saisons, le Real Madrid a offert à ses supporters des affiches mémorables, notamment des victoires à domicile contre Manchester City (3-0), Monaco (6-1) et le Borussia Dortmund (5-2).

Les supporters peuvent s’attendre à d’autres rencontres passionnantes lors de la phase de ligue de cette saison. L’équipe de José Mourinho doit notamment affronter Arsenal et le PSV. Le Real Madrid se rendra également à Londres pour la deuxième fois : le Shakhtar Donetsk le recevra à Stamford Bridge, le stade de Chelsea, le 27 janvier.

Laissez GOAL vous présenter les dernières informations pour obtenir des places pour les prochains matches du Real Madrid en Ligue des champions : où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Quel est le calendrier du Real Madrid en Ligue des champions 2026-2027 ?

Date (heure locale) Match Billets Stade Mardi 24 novembre (21 h) Real Madrid contre PSV Billets Bernabéu (domicile) Mercredi 9 décembre (20 h) Arsenal contre Real Madrid Billets Emirates Stadium (extérieur) Mardi 19 janvier (21 h) Real Madrid contre LASK Billets Bernabéu (domicile) Mercredi 27 janvier (20 h) Shakhtar Donetsk contre Real Madrid Billets Stamford Bridge, Londres (extérieur)

Comment acheter des billets pour les matches du Real Madrid en Ligue des champions ?

Les billets officiels pour les matches du Real Madrid en Ligue des champions peuvent être achetés en ligne sur les plateformes de vente du club, Real Madrid Tickets et Entradas. Ils ne sont pas mis en vente plusieurs mois à l’avance : le club les propose d’abord environ 10 à 12 jours avant chaque match, selon un ordre de priorité strict :

1. Phase 1 : socios (membres du club) : ils ont la première possibilité d’acheter des billets, généralement environ deux semaines avant le coup d’envoi.

2. Phase 2 : membres Madridista Premium : les détenteurs de cette carte bénéficient du créneau exclusif suivant, généralement 7 à 8 jours avant le coup d’envoi.

3. Phase 3 : grand public : les billets restants sont mis en vente pour le grand public environ 4 à 6 jours avant le match.

Pour les rencontres de Ligue des champions très demandées, les billets sont souvent épuisés pendant les phases réservées aux membres, si bien qu’il en reste peu, voire aucun, pour la vente au grand public.

Si le portail officiel du club est le moyen le plus sûr pour les supporters d’acheter des billets du Real Madrid, ceux qui souhaitent assister à un match de Ligue des champions peuvent également envisager des sites de revente comme StubHub, susceptibles de leur offrir les meilleures chances d’en trouver.

Combien coûtent les billets pour les matches du Real Madrid en Ligue des champions ?

Les billets officiels en vente générale pour les matches du Real Madrid en Ligue des champions coûtent généralement à partir de 100 € pour les rencontres classiques de la phase de ligue. Selon l’emplacement et le stade de la compétition, les places standard les mieux situées peuvent atteindre 300 à 400 €, voire davantage. Les offres VIP officielles débutent à 375 €.

Le Real Madrid répartit ses matches à domicile en différentes catégories qui déterminent les tarifs de base :

Catégorie A : réservée aux grandes affiches, comme El Clásico ou les matches à élimination directe de la Ligue des champions. Pour ces rencontres, le prix officiel des places standard augmente souvent de 20 % à 50 %, voire davantage, par rapport aux phases de groupes ou de ligue précédentes.

: réservée aux grandes affiches, comme El Clásico ou les matches à élimination directe de la Ligue des champions. Pour ces rencontres, le prix officiel des places standard augmente souvent de 20 % à 50 %, voire davantage, par rapport aux phases de groupes ou de ligue précédentes. Catégorie B : matches classiques de la phase de ligue européenne, notamment contre des équipes comme le RB Leipzig ou le PSV Eindhoven, et rencontres de championnat national de haut niveau.

: matches classiques de la phase de ligue européenne, notamment contre des équipes comme le RB Leipzig ou le PSV Eindhoven, et rencontres de championnat national de haut niveau. Réductions pour les membres : les membres officiels du club (socios) et les membres Madridista Premium bénéficient d’une réduction de 20 % à 30 % sur les tarifs officiels standard appliqués au grand public lorsqu’ils achètent leurs billets directement sur le portail officiel Real Madrid Tickets.

Consultez le site officiel du Real Madrid pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les sites de revente tels que StubHub pour connaître les billets actuellement disponibles.

Les derniers résultats du Real Madrid en Ligue des champions

Les matches du Real Madrid en Ligue des champions ne manquent jamais de spectacle. Chacune de ses neuf dernières rencontres européennes a donné lieu à au moins trois buts. Voici le récapitulatif de ses résultats en Ligue des champions en 2026 :