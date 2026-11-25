Le Paris Saint-Germain ambitionne de devenir le quatrième club de l’histoire, après l’Ajax, le Bayern Munich et le Real Madrid, à remporter trois Coupes d’Europe ou Ligues des champions consécutives. Vous pouvez réserver dès aujourd’hui vos billets pour voir le PSG en Ligue des champions 2026-2027.

Le géant français veut à nouveau briller sur la scène européenne après avoir ajouté à son éclatante victoire 5-0 contre l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions 2025 un succès aux tirs au but face à Arsenal lors de la finale 2026 à Budapest.

La constellation de stars de Luis Enrique cherchera à poursuivre sur sa lancée après avoir commencé cette campagne de Ligue des champions par une large victoire 6-1 contre le Slovan Bratislava, deux succès 4-2 face à Manchester City et Barcelone, puis une victoire 6-0 contre Villarreal. Avec notamment des rencontres de phase de ligue contre la Roma, Aston Villa et Côme encore au programme, les prochains mois européens promettent d’être passionnants.

Laissez GOAL vous présenter toutes les informations disponibles pour obtenir des places pour les prochains matches du Paris Saint-Germain en Ligue des champions : où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Quel est le calendrier du PSG en Ligue des champions 2026-2027 ?

Date (heure locale) Match Billets Stade Mercredi 25 novembre (21 h) PSG contre AS Roma Billets Parc des Princes (domicile) Mardi 8 décembre (20 h) Aston Villa contre PSG Billets Villa Park (extérieur) Mercredi 20 janvier (21 h) Côme 1907 contre PSG Billets Stade Giuseppe-Sinigaglia (extérieur) Mercredi 27 janvier (21 h) PSG contre Galatasaray Billets Parc des Princes (domicile)

Comment acheter des billets pour les matches du PSG en Ligue des champions

Plusieurs formules de billetterie sont proposées pour les matches du Paris Saint-Germain, des billets à l’unité aux offres d’hospitalité. Le moyen le plus fiable d’acheter des places reste la billetterie officielle du PSG.

Il est utile de consulter régulièrement le site pour connaître les modalités de vente, les dates de mise en vente et les disponibilités. Les billets sont souvent mis en ligne quelques semaines avant chaque match. Il peut être nécessaire de créer un compte et de fournir des informations personnelles. L’adhésion au club donne également la priorité pour obtenir des places au Parc des Princes.

Lorsque les billets pour un match du PSG portent la mention « Grand Public », ils sont en vente libre et aucune adhésion n’est nécessaire pour les acheter. Auparavant, les supporters du PSG titulaires de l’adhésion Red & Blue Membership bénéficient d’une courte période de priorité avant l’ouverture de la vente au grand public.

Si la billetterie officielle du club est le moyen le plus sûr d’acheter des places pour le PSG, les personnes souhaitant assister à un match de Ligue des champions peuvent aussi envisager les plateformes de revente comme StubHub et Ticombo, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d’en trouver.

Combien coûtent les billets pour les matches du PSG en Ligue des champions ?

Pour les personnes souhaitant acheter des billets à l’unité pour les matches du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, les tarifs adultes se sont généralement situés entre 40 € et 280 € en passant directement par le club. Les prix de la saison 2026-2027 restent toutefois à confirmer sur la billetterie officielle du PSG : ils peuvent varier d’une année à l’autre, d’autant que les succès européens répétés du club stimulent la demande.

Le prix varie selon l’adversaire et l’emplacement dans le stade. Les billets les moins chers pour le PSG se trouvent généralement derrière le but, dans la tribune Virage Boulogne.

Consultez le site officiel du PSG pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub et Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Les derniers résultats du PSG en Ligue des champions

Le PSG espère se montrer plus convaincant lors de la phase de ligue de cette saison en Ligue des champions. Malgré un deuxième sacre consécutif, il avait subi deux défaites, face au Bayern Munich et au Sporting CP, et concédé deux matches nuls lors de la phase de groupes. Il avait ainsi manqué une place parmi les huit premiers et dû passer par les barrages de la phase à élimination directe.