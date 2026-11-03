Géant du football espagnol et européen, le FC Barcelone rêve de soulever à nouveau la Ligue des champions. Il ne l’a plus fait depuis 2015. Cette saison sera-t-elle la bonne ? Les millions de supporters du Barça à travers le monde l’espèrent.

Ne manquez pas l’occasion de voir Lamine Yamal et ses coéquipiers à l’œuvre : vous pouvez réserver dès aujourd’hui vos billets pour les matches de Ligue des champions du FC Barcelone.

L’entraîneur du Barça, Hansi Flick, aura à cœur de résoudre l’énigme européenne qui résiste au club catalan. Malgré sa domination en Liga, Barcelone n’a atteint les demi-finales de la Ligue des champions qu’une seule fois (2024/25) au cours des sept dernières années.

Les supporters ont de quoi se réjouir à l’idée de voir Barcelone jouer cette saison. Pas moins de 17 buts ont été inscrits lors de ses trois premiers matches de la phase de ligue, face à Feyenoord, Galatasaray et au PSG. Avec notamment des rencontres à venir contre Aston Villa, Manchester City et le Sporting, les prochains mois promettent du spectacle.

GOAL vous donne toutes les dernières informations pour obtenir des places pour les matches de Ligue des champions du FC Barcelone : où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Quel est le calendrier du FC Barcelone en Ligue des champions 2026/27 ?

Date (heure locale) Match Billets Stade Mardi 3 novembre (21 h) Barcelone contre Aston Villa Billets Camp Nou (domicile) Mercredi 25 novembre (21 h 45) Sabah contre Barcelone Billets Stade olympique de Bakou (extérieur) Mardi 8 décembre (21 h) Barcelone contre Manchester City Billets Camp Nou (domicile) Mercredi 20 janvier (20 h) Sporting CP contre Barcelone Billets Estádio José Alvalade (extérieur) Mercredi 27 janvier (20 h) Barcelone contre Como Billets Camp Nou (domicile)

Comment acheter des billets pour les matches du FC Barcelone en Ligue des champions

Vous pouvez acheter des billets officiels pour les matches du FC Barcelone en Ligue des champions directement sur la billetterie du club, via son site ou l’application Barça Tickets.

Les billets sont d’abord mis en vente pour les membres du club (socios), puis pour les membres premium (Culé Premium) et enfin pour le grand public en ligne.

Le programme officiel du club permet aux abonnés qui ne peuvent pas assister à un match de remettre leur place en vente. Ces billets apparaissent généralement sur le site officiel 48 à 72 heures avant le coup d’envoi.

Les billets officiels pour les matches de Ligue des champions sont généralement mis en vente une à quatre semaines avant la rencontre, selon le niveau de l’adversaire et la confirmation du calendrier.

Si la billetterie officielle du club reste le moyen le plus sûr d’acheter des billets pour les matches de Barcelone, les personnes souhaitant assister à une rencontre de Ligue des champions peuvent aussi envisager des plateformes de revente comme StubHub et Ticombo, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d’obtenir des places.

Combien coûtent les billets pour les matches du FC Barcelone en Ligue des champions ?

Les billets officiels vendus directement par le FC Barcelone pour ses matches de Ligue des champions coûtent généralement entre 60 € et plus de 250 €. Les prix exacts dépendent toutefois fortement du prestige de l’adversaire et augmenteront sans surprise à mesure que l’équipe avancera dans la compétition.

Prix des billets selon le stade de la compétition

Phase de ligue / phase de groupes : de 60 € à 150 € pour les rencontres ordinaires. Pour les affiches, comme la réception de Manchester City, les prix grimpent de 120 € à plus de 250 €.

: de 60 € à 150 € pour les rencontres ordinaires. Pour les affiches, comme la réception de Manchester City, les prix grimpent de 120 € à plus de 250 €. Phase à élimination directe : de 100 € à 400 € selon le niveau de l’adversaire.

: de 100 € à 400 € selon le niveau de l’adversaire. Quarts de finale et tours suivants : de 200 € à plus de 800 € pour les places haut de gamme en tribune latérale.

Consultez le site officiel du FC Barcelone pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que des plateformes de revente comme StubHub et Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Les derniers résultats du FC Barcelone en Ligue des champions

Barcelone n’a peut-être perdu qu’une seule fois en Ligue des champions au cours de l’année civile 2026, mais ses adversaires penseront toujours pouvoir percer sa défense. Fait étonnant, le géant catalan n’a plus gardé sa cage inviolée dans la compétition depuis 17 matches, soit depuis sa victoire 4-0 contre le Borussia Dortmund au Camp Nou en avril 2025.