Sacré champion de Serie A à deux reprises au cours des quatre dernières saisons, Naples vise de nouveaux trophées. Vous pouvez voir Scott McTominay, Kevin De Bruyne et Rasmus Højlund à l’œuvre en réservant dès aujourd’hui vos billets pour les matches.

Après avoir remporté le titre de Serie A pour la première fois en 33 ans lors de la saison 2022-2023, I Ciucciarelli (« les petits ânes ») ont poursuivi sur leur lancée, retrouvant leur couronne deux saisons plus tard et terminant deuxièmes du classement lors de la dernière campagne.

Le nouvel entraîneur de Naples, Massimiliano Allegri, a peut-être eu besoin de temps pour trouver ses marques après avoir succédé à Antonio Conte cet été, mais les récentes bonnes performances de l’équipe sur les scènes nationale et européenne auront remonté le moral des supporters du Stadio Diego Armando Maradona.

GOAL vous présente toutes les dernières informations pour obtenir des places aux matches de Naples, notamment où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Les prochains matches de Naples

Date et heure locales Match Billets Lieu Dim. 1er novembre (20 h 45) Serie A : Juventus contre Naples Billets Allianz Stadium (Turin) Mer. 4 novembre (20 h) Ligue des champions : Porto contre Naples Billets Estádio do Dragão (Porto) Dim. 8 novembre (12 h 30) Serie A : Naples contre la Lazio Billets Stadio Diego Armando Maradona (Naples) Dim. 21 novembre (20 h 45) Serie A : Naples contre le Torino Billets Stadio Diego Armando Maradona (Naples) Mar. 24 novembre (20 h) Ligue des champions : Manchester City contre Naples Billets Etihad Stadium (Manchester) Dim. 29 novembre (15 h) Serie A : Sassuolo contre Naples Billets Mapei Stadium (Reggio d’Émilie) Sam. 5 décembre (20 h 45) Serie A : Naples contre Lecce Billets Stadio Diego Armando Maradona (Naples) Mar. 8 décembre (21 h) Ligue des champions : Naples contre le Club Bruges Billets Stadio Diego Armando Maradona (Naples) Dim. 13 décembre (20 h 45) Serie A : Naples contre l’AC Milan Billets Stadio Diego Armando Maradona (Naples) Mer. 16 décembre (21 h) Coupe d’Italie : Naples contre la Fiorentina À annoncer Stadio Diego Armando Maradona (Naples) Dim. 20 décembre (20 h 45) Serie A : l’Atalanta contre Naples Billets New Balance Arena (Bergame) Dim. 3 janvier (18 h) Serie A : Parme contre Naples Billets Stadio Ennio Tardini (Parme) Jeu. 7 janvier (20 h 45) Serie A : Naples contre Cagliari Billets Stadio Diego Armando Maradona (Naples) Lun. 11 janvier (20 h 45) Serie A : l’Udinese contre Naples Billets Bluenergy Stadium (Udine)

Comment acheter des billets pour les matches de Naples

Les billets officiels pour les matches de Naples peuvent être achetés directement sur le portail TicketOne Napoli ou sur le site du club. Pour utiliser TicketOne, partenaire officiel de Naples pour la billetterie, il faut créer un compte utilisateur gratuit.

Les billets sont généralement mis en vente 7 à 10 jours avant le match, même si le calendrier peut être différent pour les grandes affiches ou les rencontres particulières. Les phases de vente sont les suivantes :

Phase 1 (Fan Stadium Card / Fidelity Card) : accès prioritaire et tarifs réduits pour les détenteurs de la carte de fidélité payante.

: accès prioritaire et tarifs réduits pour les détenteurs de la carte de fidélité payante. Phase 2 (membres Premium) : accès réservé aux membres du club avant l’ouverture au grand public.

: accès réservé aux membres du club avant l’ouverture au grand public. Phase 3 (vente au grand public) : ouverte à tous via TicketOne. Les matches très demandés contre des adversaires de premier plan, comme la Juventus, la Roma ou l’Inter, ainsi que les rencontres de Ligue des champions, affichent souvent complet dès la phase 1 ou 2 et peuvent ne jamais être proposés au grand public.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour les matches de Naples sur le marché secondaire. StubHub est l’une des principales plateformes pour ceux qui souhaitent obtenir des places par d’autres canaux. Elle offre une option fiable aux supporters à la recherche de billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour les matches de Naples ?

Les billets officiels pour les matches de Naples au Stadio Diego Armando Maradona coûtent généralement entre 20 € et 275 €, selon le niveau de la tribune, l’emplacement et l’importance de la rencontre. Les matches ordinaires se situent dans le bas de cette fourchette, tandis que les grandes affiches européennes ou nationales coûtent davantage.

Tribunes et catégories de places

Curva (Curva A et Curva B) : situées derrière les buts, elles accueillent les ultras et les supporters les plus bruyants. Les prix vont d’environ 20 € pour les matches ordinaires dans les catégories inférieures à des tarifs plus élevés pour les grandes affiches et les rencontres européennes.

Distinti : cette tribune longe le terrain et offre une bonne vue d’ensemble à un tarif intermédiaire.

Tribuna Nisida et Tribuna Posillipo : situées de part et d’autre du terrain, face à face au niveau de la ligne médiane. Elles proposent les places les plus confortables et les plus chères du stade, ainsi que la vue la plus complète. Les tarifs les plus élevés atteignent 275 € pour les grandes affiches.

Tribuna Family : située dans la partie basse, sous la Tribuna Nisida, elle offre une option abordable aux familles. Selon les récentes communications du club, les billets coûtent 14 € par adulte et 10 € pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Consultez régulièrement le portail officiel de billetterie du club pour obtenir davantage d’informations, ou des sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur le Stadio Diego Armando Maradona

Le Stadio Diego Armando Maradona est le troisième plus grand stade de football d’Italie et l’enceinte emblématique du SSC Napoli. Situé dans le quartier de Fuorigrotta, à l’ouest de Naples, ce stade de 54 726 places assises est bien plus qu’un assemblage de béton et de pelouse : c’est un temple laïque où se rencontrent le football, la passion et l’esprit éternel de Diego Maradona.

La construction du stade a débuté en 1952 pour remplacer le Stadio Partenopeo, ravagé par la guerre. Il a été officiellement inauguré en décembre 1959 lors d’un match entre Naples et la Juventus, remporté 2-1 par l’équipe locale.

L’enceinte a été profondément transformée pour la Coupe du monde de la FIFA 1990 : toutes les places sont devenues assises et sa célèbre toiture en porte-à-faux a été ajoutée. Une autre rénovation, d’un coût de 20 millions d’euros, a été réalisée pour l’Universiade d’été 2019. Les anciens sièges ont été remplacés par des sièges d’un bleu vif rappelant les couleurs du golfe de Naples.

Après la mort de la légende du football Diego Maradona, le conseil municipal a officiellement rebaptisé le Stadio San Paolo « Stadio Diego Armando Maradona » en décembre 2020.

Les moments marquants du Stadio Diego Armando Maradona

Le premier Scudetto (1987) : Naples a obtenu un match nul 1-1 contre la Fiorentina dans ce stade pour décrocher son tout premier titre de Serie A. Ce succès historique a mis fin à des décennies de domination des riches clubs du Nord et déclenché un véritable carnaval d’une semaine dans toute la ville.

: Naples a obtenu un match nul 1-1 contre la Fiorentina dans ce stade pour décrocher son tout premier titre de Serie A. Ce succès historique a mis fin à des décennies de domination des riches clubs du Nord et déclenché un véritable carnaval d’une semaine dans toute la ville. La demi-finale de la Coupe UEFA 1989 (Naples contre le Bayern Munich) : avant le coup d’envoi, Maradona a offert au public l’échauffement d’avant-match le plus emblématique de l’histoire, dansant et jonglant avec le ballon, lacets défaits, tandis que les haut-parleurs du stade diffusaient « Live Is Life » d’Opus à plein volume. Naples a fait match nul 2-2, s’imposant 4-2 sur l’ensemble des deux rencontres, avant de remporter son seul trophée européen.

: avant le coup d’envoi, Maradona a offert au public l’échauffement d’avant-match le plus emblématique de l’histoire, dansant et jonglant avec le ballon, lacets défaits, tandis que les haut-parleurs du stade diffusaient « Live Is Life » d’Opus à plein volume. Naples a fait match nul 2-2, s’imposant 4-2 sur l’ensemble des deux rencontres, avant de remporter son seul trophée européen. La demi-finale de la Coupe du monde 1990 (Italie contre Argentine) : peut-être l’un des matches les plus chargés en émotions contradictoires de l’histoire du football. Maradona, fils adoptif de Naples, était capitaine de l’Argentine face à l’Italie dans le stade de son propre club. Il a demandé aux Napolitains de soutenir l’Argentine, ce qui a inspiré la célèbre banderole des ultras : « Maradona, Naples t’aime, mais l’Italie est notre patrie. » L’Argentine s’est imposée aux tirs au but, et ce stade a été le seul d’Italie où l’hymne argentin n’a pas été sifflé.

Deux stades Maradona : Naples n’est pas la seule ville à utiliser ce nom. Le stade d’Argentinos Juniors, à Buenos Aires, s’appelle lui aussi Estadio Diego Armando Maradona, en hommage au lieu où Diego a commencé sa carrière professionnelle.

Records et statistiques de Naples

Fondé en 1926, le SSC Napoli (Società Sportiva Calcio Napoli) est l’un des clubs de football les plus importants d’Italie sur les plans culturel et historique.

Installé à Naples, ville du Sud où la passion du football est intense, le club dispute ses matches à domicile au Stadio Diego Armando Maradona. Naples incarne une forte fierté régionale, ayant notamment mis fin à la domination historique du football du nord de l’Italie.

Palmarès et principaux trophées du club

Serie A : 4 titres (1986-1987, 1989-1990, 2022-2023, 2024-2025)

: 4 titres (1986-1987, 1989-1990, 2022-2023, 2024-2025) Coupe d’Italie : 6 titres (1961-1962, 1975-1976, 1986-1987, 2011-2012, 2013-2014, 2019-2020)

: 6 titres (1961-1962, 1975-1976, 1986-1987, 2011-2012, 2013-2014, 2019-2020) Supercoupe d’Italie : 3 titres (1990, 2014, 2025)

: 3 titres (1990, 2014, 2025) Coupe UEFA (Ligue Europa) : 1 titre (1988-1989)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches disputés : Marek Hamšík (520), Giuseppe Bruscolotti (508)

Plus grand nombre de buts : Dries Mertens (148), Lorenzo Insigne (122)

Le numéro 10 divin

Après son départ et en raison de l’empreinte durable qu’il a laissée sur la ville, Naples a officiellement retiré le maillot numéro 10 en l’honneur de Diego Maradona. Aucun autre joueur du club ne le portera jamais.

De la faillite au sommet

En 2004, Naples a fait faillite et a été relégué en Serie C1, la troisième division. Le producteur de cinéma Aurelio De Laurentiis a racheté le club, l’a relancé sous le nom provisoire de « Napoli Soccer » et a orchestré une remontée historique jusqu’au plus haut niveau du football.

La mascotte de l’âne

Alors que le premier écusson du club représentait un cheval majestueux, une première saison désastreuse a conduit les habitants à plaisanter en comparant l’équipe à un « âne braillard » (O Ciuccio). Plutôt que de s’en offusquer, le club a pris la plaisanterie à son compte et a fait de l’âne sa mascotte officielle.