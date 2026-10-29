Sacré champion de Serie A à deux reprises au cours des quatre dernières saisons, Naples vise de nouveaux trophées pour garnir sa vitrine. Vous pouvez voir Scott McTominay, Kevin De Bruyne et Rasmus Højlund à l’œuvre en réservant dès aujourd’hui vos billets pour un match.

Après avoir remporté la Serie A pour la première fois en 33 ans lors de la saison 2022-2023, I Ciucciarelli (« les petits ânes ») ont poursuivi sur leur lancée, retrouvant leur couronne deux saisons plus tard et terminant deuxièmes du classement lors de la dernière saison.

Le nouvel entraîneur de Naples, Massimiliano Allegri, a peut-être eu besoin de temps pour prendre ses marques après avoir succédé à Antonio Conte cet été, mais les récentes bonnes performances de l’équipe sur les scènes nationale et européenne auront remonté le moral des supporters du Stadio Diego Armando Maradona.

Avec GOAL, retrouvez toutes les dernières informations pour obtenir des places aux matches de Naples : où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Les prochains matches de Naples

Date et heure (locales) Match Billets Lieu Dim. 1er novembre (20 h 45) Serie A : Juventus - Naples Billets Allianz Stadium (Turin) Mer. 4 novembre (20 h) Ligue des champions : Porto - Naples Billets Estádio do Dragão (Porto) Dim. 8 novembre (12 h 30) Serie A : Naples - Lazio Billets Stadio Diego Armando Maradona (Naples) Dim. 21 novembre (20 h 45) Serie A : Naples - Torino Billets Stadio Diego Armando Maradona (Naples) Mar. 24 novembre (20 h) Ligue des champions : Manchester City - Naples Billets Etihad Stadium (Manchester) Dim. 29 novembre (15 h) Serie A : Sassuolo - Naples Billets Mapei Stadium (Reggio d’Émilie) Sam. 5 décembre (20 h 45) Serie A : Naples - Lecce Billets Stadio Diego Armando Maradona (Naples) Mar. 8 décembre (21 h) Ligue des champions : Naples - Club Bruges Billets Stadio Diego Armando Maradona (Naples) Dim. 13 décembre (20 h 45) Serie A : Naples - AC Milan Billets Stadio Diego Armando Maradona (Naples) Mer. 16 décembre (21 h) Coupe d’Italie : Naples - Fiorentina À annoncer Stadio Diego Armando Maradona (Naples) Dim. 20 décembre (20 h 45) Serie A : Atalanta - Naples Billets New Balance Arena (Bergame) Dim. 3 janvier (18 h) Serie A : Parme - Naples Billets Stadio Ennio Tardini (Parme) Jeu. 7 janvier (20 h 45) Serie A : Naples - Cagliari Billets Stadio Diego Armando Maradona (Naples) Lun. 11 janvier (20 h 45) Serie A : Udinese - Naples Billets Bluenergy Stadium (Udine)

Comment acheter des billets pour les matches de Naples

Les billets officiels pour les matches de Naples peuvent être achetés directement sur le portail TicketOne Napoli ou sur le site du club. Pour utiliser TicketOne, partenaire officiel de la billetterie de Naples, il faut créer un compte utilisateur gratuit.

Les billets sont généralement mis en vente 7 à 10 jours avant le match, même si les affiches prestigieuses ou particulières peuvent suivre un autre calendrier. La vente se déroule en plusieurs phases :

Phase 1 (Fan Stadium Card / Fidelity Card) : Accès prioritaire et tarifs réduits pour les détenteurs de cette carte de fidélité payante.

: Accès prioritaire et tarifs réduits pour les détenteurs de cette carte de fidélité payante. Phase 2 (membres Premium) : Accès réservé aux membres du club avant l’ouverture au grand public.

: Accès réservé aux membres du club avant l’ouverture au grand public. Phase 3 (vente au grand public) : Ouverture à tous via TicketOne. Les billets pour les matches très demandés face à des adversaires de premier plan, comme la Juventus, la Roma ou l’Inter, ainsi que pour les rencontres de Ligue des champions, sont souvent épuisés dès la phase 1 ou 2 et peuvent ne jamais être proposés au grand public.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour les matches de Naples sur le marché de la revente. StubHub est l’une des principales plateformes pour obtenir des places par d’autres canaux et offre une solution fiable aux supporters qui espèrent trouver des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour les matches de Naples ?

Les billets officiels pour les matches de Naples au Stadio Diego Armando Maradona coûtent généralement entre 20 et 275 €, selon le niveau, la tribune et l’importance de la rencontre. Les matches ordinaires se situent dans le bas de cette fourchette, tandis que les grandes affiches européennes ou les rencontres les plus prestigieuses coûtent plus cher.

Tribunes et catégories de places

Curva (Curva A & Curva B) : Situées derrière les buts, elles accueillent les ultras et les supporters les plus fervents. Les prix débutent autour de 20 € pour les matches ordinaires les moins cotés et augmentent pour les grandes affiches et les rencontres européennes.

Distinti : Cette tribune longe le terrain et offre une bonne vue d’ensemble à un prix intermédiaire.

Tribuna Nisida & Tribuna Posillipo : Situées le long des lignes de touche, de part et d’autre de la ligne médiane, elles proposent les places les plus confortables et les plus chères du stade, ainsi que la vue la plus complète. Les tarifs atteignent 275 € pour les matches les plus prestigieux.

Tribuna Family : Située dans la partie basse, sous la Tribuna Nisida, elle offre une option abordable aux familles. Selon de récentes communications du club, les billets coûtent 14 € par adulte et 10 € pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Consultez le portail de billetterie officiel du club pour obtenir davantage d’informations, ou des sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur le Stadio Diego Armando Maradona

Le Stadio Diego Armando Maradona est le troisième plus grand stade de football d’Italie et l’enceinte emblématique du SSC Naples. Situé dans le quartier de Fuorigrotta, à l’ouest de Naples, ce stade de 54 726 places assises est bien plus qu’un assemblage de béton et de gazon : c’est un temple laïque où se mêlent le football, la passion et l’esprit éternel de Diego Maradona.

La construction du stade a commencé en 1952 afin de remplacer le Stadio Partenopeo, ravagé par la guerre. Il a été officiellement inauguré en décembre 1959 à l’occasion d’un match entre Naples et la Juventus, remporté 2-1 par l’équipe locale.

L’enceinte a connu une transformation majeure pour la Coupe du monde de la FIFA 1990, avec l’installation de sièges dans toutes les tribunes et de sa célèbre toiture en porte-à-faux. Une nouvelle rénovation, d’un coût de 20 millions d’euros, a été menée pour l’Universiade d’été 2019 : les anciens sièges ont été remplacés par des sièges d’un bleu vif rappelant les couleurs du golfe de Naples.

Après la disparition de la légende du football Diego Maradona, le conseil municipal a officiellement rebaptisé le Stadio San Paolo « Stadio Diego Armando Maradona » en décembre 2020.

Les moments mémorables du Stadio Diego Armando Maradona

Le premier Scudetto (1987) : Naples a obtenu un nul 1-1 contre la Fiorentina dans ce stade pour décrocher son tout premier titre de Serie A. Ce succès historique a mis fin à des décennies de domination des riches clubs du nord et déclenché, au sens propre, une semaine de carnaval dans toute la ville.

: Naples a obtenu un nul 1-1 contre la Fiorentina dans ce stade pour décrocher son tout premier titre de Serie A. Ce succès historique a mis fin à des décennies de domination des riches clubs du nord et déclenché, au sens propre, une semaine de carnaval dans toute la ville. La demi-finale de la Coupe UEFA 1989 (Naples - Bayern Munich) : Avant le coup d’envoi, Maradona a offert au public l’échauffement d’avant-match le plus emblématique de l’histoire, dansant et jonglant avec le ballon, lacets défaits, tandis que « Live Is Life » d’Opus retentissait dans les haut-parleurs du stade. Naples a fait match nul 2-2, s’imposant 4-2 sur l’ensemble des deux rencontres, avant de remporter son seul trophée européen.

: Avant le coup d’envoi, Maradona a offert au public l’échauffement d’avant-match le plus emblématique de l’histoire, dansant et jonglant avec le ballon, lacets défaits, tandis que « Live Is Life » d’Opus retentissait dans les haut-parleurs du stade. Naples a fait match nul 2-2, s’imposant 4-2 sur l’ensemble des deux rencontres, avant de remporter son seul trophée européen. La demi-finale de la Coupe du monde 1990 (Italie - Argentine) : Ce fut peut-être l’un des matches les plus complexes sur le plan émotionnel de l’histoire du football. Maradona, fils adoptif de Naples, était capitaine de l’Argentine face à l’Italie dans le stade de son club. Il a demandé aux Napolitains de soutenir l’Argentine, ce qui a inspiré la célèbre banderole des ultras : « Maradona, Naples t’aime, mais l’Italie est notre patrie. » L’Argentine s’est imposée aux tirs au but, et ce stade fut le seul d’Italie où l’hymne argentin n’a pas été sifflé.

Deux stades portant le nom de Maradona : Naples n’a pas l’exclusivité de ce nom. Le stade d’Argentinos Juniors, à Buenos Aires, s’appelle lui aussi Estadio Diego Armando Maradona, en hommage au lieu où Diego a commencé sa carrière professionnelle.

Palmarès et statistiques de Naples

Fondé en 1926, le SSC Naples (Società Sportiva Calcio Napoli) est l’un des clubs de football les plus importants sur le plan culturel et les plus riches en histoire d’Italie.

Implanté à Naples, ville passionnée du sud du pays, le club dispute ses matches à domicile au Stadio Diego Armando Maradona. Il incarne une forte fierté régionale, lui qui a notamment brisé la domination historique du nord de l’Italie sur le football.

Les principaux trophées du club

Serie A : 4 titres (1986-1987, 1989-1990, 2022-2023, 2024-2025)

: 4 titres (1986-1987, 1989-1990, 2022-2023, 2024-2025) Coupe d’Italie : 6 titres (1961-1962, 1975-1976, 1986-1987, 2011-2012, 2013-2014, 2019-2020)

: 6 titres (1961-1962, 1975-1976, 1986-1987, 2011-2012, 2013-2014, 2019-2020) Supercoupe d’Italie : 3 titres (1990, 2014, 2025)

: 3 titres (1990, 2014, 2025) Coupe UEFA (Ligue Europa) : 1 titre (1988-1989)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches disputés : Marek Hamšík (520), Giuseppe Bruscolotti (508)

Plus grand nombre de buts : Dries Mertens (148), Lorenzo Insigne (122)

Le numéro 10 divin

Après son départ, en hommage à l’empreinte indélébile qu’il a laissée sur la ville, Naples a officiellement retiré le maillot numéro 10 de Diego Maradona. Aucun joueur du club ne le portera plus jamais.

De la faillite aux sommets

En 2004, Naples a fait faillite et a été relégué en Serie C1, la troisième division. Le producteur de cinéma Aurelio De Laurentiis a racheté le club, l’a relancé sous le nom provisoire de « Napoli Soccer » et a orchestré sa remontée historique parmi l’élite du football.

L’âne, mascotte du club

Alors que l’écusson d’origine du club représentait un cheval majestueux, une première saison désastreuse a conduit les habitants à plaisanter en comparant l’équipe à un « âne braillard » (O Ciuccio). Plutôt que de s’en offusquer, le club a repris la plaisanterie à son compte et fait de l’âne sa mascotte officielle.