Les espoirs du Sporting de décrocher un troisième titre consécutif en Primeira Liga ont peut-être été contrariés par Porto la saison dernière, mais le club sera prêt et déterminé à se lancer dans une nouvelle lutte pour le titre cette saison. Vous pouvez le voir à l’œuvre en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Réputé comme l’un des clubs du « Big Three » portugais, le Sporting joue devant une affluence moyenne de plus de 40 000 spectateurs dans son antre lisboète, l’Estádio José Alvalade. Les Leões (Lions) ont rugi jusqu’à 21 titres de champion et n’ont, célèbre fait, jamais été relégués de l’élite.

Le Sporting a débuté cette saison par une victoire devant son public, en battant Vitória de Guimaraes 3-2, et les fans lisboètes peuvent s’attendre à de nombreux thrillers riches en buts tout au long de la campagne.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations billetterie pour savoir comment obtenir des places pour les matches du Sporting CP, notamment où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Les grands matches à venir du Sporting CP

Date et heure (locale) Match Lieu Billets sam. 22 août (20 h 30) Sporting CP vs Alverca Stade José Alvalade (Lisbonne) Billets ven. 28 août (20 h 15) Rio Ave vs Sporting CP Estádio dos Arcos (Vila do Conde) Billets dim. 6 sept. (TBC) Sporting CP vs Nacional Stade José Alvalade (Lisbonne) Billets dim. 13 sept. (TBC) Famalicão vs Sporting CP Estádio Municipal 22 de Junho (V.N. de Famalicão) Billets dim. 20 sept. (TBC) Sporting CP vs Arouca Stade José Alvalade (Lisbonne) Billets dim. 11 oct. (TBC) Braga vs Sporting CP Stade municipal de Braga (Braga) Billets dim. 25 oct. (TBC) Sporting CP vs Académico de Viseu Stade José Alvalade (Lisbonne) Billets dim. 29 nov. (TBC) Porto vs Sporting CP Estádio do Dragão (Porto) Billets dim. 27 déc. (TBC) Benfica vs Sporting CP Estadio da Luz (Lisbonne) Billets

Comment acheter des billets pour le Sporting CP

Vous pouvez acheter des billets officiels pour les matches du Sporting CP via le portail billetterie du site du club, ou en personne au guichet de l’Estádio José Alvalade.

Les billets pour les matches de championnat classiques sont généralement mis en vente au grand public environ une semaine avant la rencontre, avec des fenêtres prioritaires d’abord ouvertes aux membres du club (Sócios) environ 10 à 14 jours avant le jour du match.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets pour les matches du Sporting CP sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, offrant une option fiable aux fans qui espèrent décrocher des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour le Sporting CP ?

Les billets officiels pour les matches à domicile du Sporting CP à l’Estádio José Alvalade coûtent généralement entre 17 € et 42 € pour les rencontres de championnat standard. Cependant, les prix varient fortement en fonction de l’adversaire, du fait que vous soyez membre du club (Sócio) ou non, et de la catégorie de place.

Les Sócios bénéficient d’un accès prioritaire et de remises substantielles, économisant souvent entre 30 % et 50 % par rapport aux billets destinés au grand public.

Les affiches à forte demande comme le Clássico de Lisboa contre Benfica, les matches contre le FC Porto ou les rencontres de Ligue des champions de l’UEFA font grimper les prix de manière significative. Les billets officiels peuvent dépasser 60 € et aller jusqu’à plus de 120 € selon la catégorie.

Consultez le portail officiel de billetterie du club pour plus d’informations, ou les sites de revente secondaire tels que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Estádio José Alvalade

L’Estádio José Alvalade est l’antre emblématique du Sporting CP (Sporting Clube de Portugal), situé au cœur de Lisbonne.

Classé stade de catégorie 4 par l’UEFA, il affiche une capacité de 50 095 places et constitue un monument célébré de la culture footballistique portugaise.

L’Estádio José Alvalade d’origine a ouvert à proximité en 1956 et a servi de domicile au Sporting pendant près de cinq décennies. La nouvelle version, l’actuelle, a été construite spécifiquement pour accueillir des matches de l’Euro 2004 de l’UEFA et a officiellement ouvert ses portes en août 2003.

Lors du match inaugural du nouvel Estádio José Alvalade en 2003, Cristiano Ronaldo, alors âgé de 18 ans, a livré une prestation si fascinante face à Manchester United que les joueurs de United auraient, selon la célèbre histoire, supplié Sir Alex Ferguson de le recruter dans l’avion du retour. United l’a signé quelques jours plus tard.

Au-delà du football, le stade a été une étape majeure pour d’immenses artistes internationaux, accueillant des concerts légendaires de groupes et artistes comme U2, The Rolling Stones et Metallica.

Records et statistiques du Sporting CP

Fondé en 1906, le Sporting CP est réputé pour son académie de classe mondiale, qui a formé des légendes du jeu comme Cristiano Ronaldo et Luís Figo, ainsi que des grands noms plus récents comme Rafael Leão et Nuno Mendes.

Palmarès du club et trophées marquants

Primeira Liga (championnat du Portugal) : 21 titres (1941, 1944, 1947, 1948, 1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1980, 1982, 2000, 2002, 2021, 2024, 2025)

Taça de Portugal (Coupe du Portugal) : 18 titres (1941, 1945, 1946, 1948, 1954, 1963, 1971, 1973, 1974, 1978, 1982, 1995, 2002, 2007, 2008, 2015, 2019, 2025)

Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe : 1 titre (1964)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches : Hilário (494), Rui Patrício (467)

Plus grand nombre de buts : Fernando Peyroteo (544), Manuel Vasques (225)

Plus large victoire européenne

Le Sporting CP a battu l’APOEL Nicosia 16-1 lors de la saison triomphale du club en Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe (1963/64). Cela reste un record en compétition de clubs de l’UEFA.

L’ère des « Five Violins »

Le Sporting CP a dominé le football portugais pendant les années 1940 et 1950, avec une attaque composée de Fernando Peyroteo, José Travassos, Albano Pereira, Jesus Correia et Manuel Vasques. Ils ont hérité de ce surnom en raison de leur jeu collectif symphonique et sans faille, remportant sept titres de champion en huit saisons.

Une immense base de membres à l’échelle mondiale

Le Sporting CP est une immense institution omnisports. Il figure régulièrement parmi les plus grands clubs du monde en nombre de membres officiels du club (socios), avec plus de 175 000 membres affiliés.



