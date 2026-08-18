Comment acheter des billets pour le San Diego FC : billets du SDFC, prix, calendrier 2026 et plus encore

San Diego FC n’a pas perdu de temps pour devenir l’une des plus grandes sensations de la Major League Soccer. L’équipe d’expansion 2025 a stupéfié la ligue en terminant en tête de la Conférence Ouest dès sa saison inaugurale, décrochant ainsi une place en Coupe des champions de la CONCACAF, et sa deuxième campagne au Snapdragon Stadium a maintenu l’engouement à un niveau très élevé.

La dernière ligne droite de la saison régulière 2026 s’annonce chargée. Le duel de rivalité Beat LA contre le LA Galaxy aura lieu au Snapdragon Stadium le samedi 29 août, avant le Clash of California face à San Jose le 9 septembre, sans oublier les réceptions du tenant du Supporters' Shield, le Philadelphia Union, et du Seattle Sounders, en pleine course aux play-offs.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations essentielles sur les billets de SDFC pour ce sprint final, notamment où vous pouvez les acheter et combien ils coûteront.

Réserver des billets pour San Diego FCAcheter maintenant

Quels sont les prochains matches de San Diego FC ?

Vous trouverez ci-dessous les matches restants de San Diego FC en saison régulière de MLS 2026 :

Date Match Stade Billets mer. 19 août, 22 h 30 ET Portland Timbers vs San Diego FC Providence Park, Portland Billets sam. 22 août, 19 h 30 PT San Diego FC vs Colorado Rapids Snapdragon Stadium, San Diego Billets sam. 29 août, 19 h 30 PT San Diego FC vs LA Galaxy Snapdragon Stadium, San Diego Billets sam. 5 sept., 19 h 30 ET Orlando City vs San Diego FC Inter&Co Stadium, Orlando Billets mer. 9 sept., 19 h 30 PT San Diego FC vs San Jose Earthquakes Snapdragon Stadium, San Diego Billets dim. 13 sept., 18 h PT San Diego FC vs Philadelphia Union Snapdragon Stadium, San Diego Billets dim. 20 sept., 19 h ET Inter Miami vs San Diego FC Chase Stadium, Fort Lauderdale Billets sam. 26 sept., 19 h 30 CT Austin FC vs San Diego FC Q2 Stadium, Austin Billets sam. 10 oct., 19 h 30 ET New York Red Bulls vs San Diego FC Sports Illustrated Stadium, Harrison Billets mer. 14 oct., 19 h 30 PT San Diego FC vs Houston Dynamo Snapdragon Stadium, San Diego Billets sam. 17 oct., 19 h 30 PT LA Galaxy vs San Diego FC Dignity Health Sports Park, Carson Billets sam. 24 oct., 19 h 30 PT San Diego FC vs Seattle Sounders Snapdragon Stadium, San Diego Billets mer. 28 oct., 19 h 30 PT Vancouver Whitecaps vs San Diego FC BC Place, Vancouver Billets dim. 1 nov., à déterminer St. Louis City vs San Diego FC Energizer Park, St. Louis Billets sam. 7 nov., 16 h PT San Diego FC vs Sporting Kansas City Snapdragon Stadium, San Diego Billets

Comment acheter des billets pour San Diego FC

Le moyen le plus simple et le plus fiable d’acheter des billets pour San Diego FC est de passer par StubHub, où des billets vérifiés sont disponibles pour tous les matches restants à domicile comme à l’extérieur, où les prix sont mis à jour en direct et où vous pouvez comparer les places dans l’ensemble du Snapdragon Stadium avant d’acheter.

Des billets individuels pour une rencontre en semaine aux places pour les plus grands matches de rivalité, StubHub couvre toutes les gammes de prix. La demande reste constamment élevée à San Diego, le club attirant certaines des meilleures affluences de MLS depuis le premier jour, donc pour les affiches de prestige comme le derby contre le LA Galaxy, acheter le plus tôt possible vous offre le plus large choix de sections et les meilleurs prix avant que les offres ne se réduisent.

Réserver des billets pour San Diego FCAcheter maintenant

Combien coûtent les billets pour San Diego FC ?

Les billets pour San Diego FC sur StubHub commencent à environ 35 USD pour les matches standard de saison régulière, les prix fluctuant selon l’adversaire, le jour de la semaine et l’emplacement dans le stade.

Les soirées de rivalité font exception. Le choc Beat LA face au Galaxy et les visites des plus grands noms de la ligue impliquent un supplément, et avec SDFC parmi les clubs les mieux soutenus de MLS, les places les moins chères pour ces affiches partent en premier. Les prix sur StubHub sont mis à jour en direct selon la demande, ce qui fait d’un achat anticipé l’option la plus judicieuse, surtout avec la course aux play-offs qui s’intensifie et chaque match restant à domicile qui prend de l’importance.

Réserver des billets pour San Diego FCAcheter maintenant

À quoi s’attendre de San Diego FC en 2026 ?

Peu d’équipes d’expansion se sont annoncées de la sorte dans l’histoire. Le club a terminé en tête de la Conférence Ouest dès sa toute première saison en 2025, s’est qualifié pour la Coupe des champions de la CONCACAF et a transformé le Snapdragon Stadium en l’un des stades les plus bruyants et les mieux remplis de la ligue, avec une affluence moyenne parmi les plus élevées de MLS.

La deuxième saison a apporté le défi auquel fait face tout club révélation : prouver qu’il ne s’agissait pas d’un simple hasard. Pour sa deuxième saison au Snapdragon Stadium, SDFC vise une nouvelle qualification pour les play-offs dans une Conférence Ouest très relevée, et le calendrier de fin de saison offre aux supporters ce qu’il y a de mieux : le derby contre le Galaxy, le Clash of California face à San Jose, le Philadelphia, champion en titre du Supporters' Shield, et une dernière rencontre à domicile contre le Sporting Kansas City le 7 novembre qui pourrait décider du positionnement.

Le talisman reste Anders Dreyer. Le meneur de jeu danois a signé en 2025 l’une des plus grandes saisons de débutant de l’histoire de la MLS, terminant meilleur joueur du club à la fois en buts et en passes décisives, et il continue d’être l’homme qui fait tourner San Diego, soutenu par un effectif qui mêle des joueurs expérimentés comme Hirving Lozano et Anibal Godoy à un noyau jeune très prometteur.

Histoire du Snapdragon Stadium

Le Snapdragon Stadium, inauguré en 2022, est un stade polyvalent situé à San Diego, en Californie, avec une capacité de plus de 34 000 places. Il se trouve sur le campus de San Diego State University et, en plus d’être le domicile de San Diego FC, il accueille également l’équipe de football américain NCAA des San Diego State Aztecs ainsi que San Diego Wave FC de la National Women's Soccer League. Il a été construit à côté de l’ancien San Diego Stadium, depuis démoli, qui accueillait l’équipe de football américain de l’université depuis 1967.

Le Snapdragon Stadium a également accueilli de nombreux matches amicaux de clubs et rencontres internationales de football. Parmi les affiches marquantes figurent États-Unis vs Panama en demi-finale de la Gold Cup de la CONCACAF en juillet 2023, Manchester United vs Wrexham en juillet 2023, États-Unis vs Brésil en finale de la CONCACAF W Gold Cup en mars 2024, ainsi que États-Unis vs Japon dans le cadre de la SheBelieves Cup en février 2025.