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Prochains matches du Paris Saint-Germain au Parc des Princes

Date Match Lieu Billets sam. 10 octobre 2026 PSG vs Le Mans Parc des Princes (domicile) Billets sam. 17 octobre 2026 Strasbourg vs PSG Stade de la Meinau, Strasbourg Billets dim. 25 octobre 2026 PSG vs Lyon Parc des Princes (domicile) Billets sam. 31 octobre 2026 Le Havre vs PSG Stade Océane, Le Havre Billets sam. 7 novembre 2026 PSG vs Troyes Parc des Princes (domicile) Billets sam. 21 novembre 2026 Nice vs PSG Allianz Riviera, Nice Billets sam. 28 novembre 2026 PSG vs Lorient Parc des Princes (domicile) Billets sam. 5 décembre 2026 Toulouse vs PSG Stadium de Toulouse, Toulouse Billets sam. 12 décembre 2026 PSG vs Paris FC (Derby de Paris) Parc des Princes (domicile) Billets dim. 3 janvier 2027 Lens vs PSG Stade Bollaert-Delelis, Lens Billets sam. 16 janvier 2027 Angers vs PSG Stade Raymond Kopa, Angers Billets sam. 23 janvier 2027 PSG vs AJ Auxerre Parc des Princes (domicile) Billets sam. 30 janvier 2027 Monaco vs PSG Stade Louis II, Monaco Billets dim. 7 février 2027 PSG vs Marseille (Le Classique) Parc des Princes (domicile) Billets sam. 13 février 2027 Le Mans vs PSG Stade Marie-Marvingt, Le Mans Billets sam. 20 février 2027 PSG vs Brest Parc des Princes (domicile) Billets dim. 28 février 2027 PSG vs Lens Parc des Princes (domicile) Billets sam. 6 mars 2027 Stade Rennais vs PSG Roazhon Park, Rennes Billets sam. 13 mars 2027 AJ Auxerre vs PSG Stade Abbé Deschamps, Auxerre Billets sam. 20 mars 2027 PSG vs Strasbourg Parc des Princes (domicile) Billets sam. 3 avril 2027 Paris FC vs PSG (Derby de Paris) Stade Jean-Bouin, Paris Billets sam. 10 avril 2027 PSG vs Le Havre Parc des Princes (domicile) Billets sam. 17 avril 2027 PSG vs Lille Parc des Princes (domicile) Billets sam. 24 avril 2027 Lorient vs PSG Stade du Moustoir, Lorient Billets sam. 1er mai 2027 PSG vs Angers Parc des Princes (domicile) Billets dim. 9 mai 2027 Lyon vs PSG Groupama Stadium, Décines-Charpieu Billets dim. 16 mai 2027 PSG vs Nice Parc des Princes (domicile) Billets sam. 22 mai 2027 Troyes vs PSG Stade de l'Aube, Troyes Billets sam. 29 mai 2027 PSG vs Toulouse Parc des Princes (domicile) Billets

Comment acheter des billets du Paris Saint-Germain pour 2026/27 ?

Plusieurs options de billetterie sont proposées pour les matches du Paris Saint-Germain, des billets à l’unité aux packages hospitalité. Pour acheter des billets, la méthode la plus fiable consiste à se rendre sur le portail officiel de billetterie du PSG.

Il vaut la peine de consulter régulièrement le site pour obtenir des informations sur la vente des billets, les dates de mise en vente et les disponibilités. Les billets sont souvent mis en ligne quelques semaines avant chaque match, et il peut être nécessaire de créer un compte et de fournir des informations personnelles. Être membre du club vous donne également la priorité pour tenter d’obtenir des places pour les matches au Parc des Princes.

Lorsque les billets de match du PSG sont indiqués comme étant « Grand Public », cela signifie qu’ils sont en vente générale et que vous n’aurez pas besoin d’un abonnement pour les acheter. Avant cette phase, les supporters du PSG disposant de l’adhésion Red & Blue Membership bénéficient d’une brève période de priorité avant que les billets du Paris Saint-Germain ne soient mis en vente générale.

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Combien coûtent les billets du Paris Saint-Germain pour 2026/27 ?

Pour ceux qui souhaitent acheter des billets du Paris Saint-Germain au Parc des Princes match par match, les tarifs adultes se sont généralement situés entre 40 € et 280 € lorsqu’ils étaient achetés directement auprès du club, même si les prix pour la saison 2026/27 devront être confirmés sur le portail officiel de billetterie du PSG, car ils peuvent changer d’une année à l’autre, en particulier avec le succès européen continu du club qui fait grimper la demande.

Le prix fluctue en fonction de l’adversaire et de l’emplacement de votre siège dans le stade. Les billets PSG les moins chers se trouvent généralement derrière le but dans la tribune Virage Boulogne.

Consultez le portail officiel de billetterie du club pour obtenir les dernières informations sur les disponibilités et les prix. Des billets sur des sites secondaires de revente tels que Ticombo sont actuellement disponibles à partir de 81 €.

Comme la plupart des équipes de Ligue 1, le Paris Saint-Germain propose une tarification par paliers, fondée sur les tranches d’âge, avec notamment des catégories adulte, junior et senior, mais ces catégories diffèrent d’un club à l’autre.

En plus de ces facteurs, l’emplacement du siège dans le stade influe fortement sur le prix du billet, les meilleures vues étant souvent les plus onéreuses. Il y a bien sûr aussi les affiches de gala contre des adversaires prestigieux, comme « Le Classique » (PSG vs Marseille, joué à l’extérieur le 20 septembre et à domicile le 7 février cette saison), qui entrent dans la catégorie la plus élevée, avec des prix qui augmentent en conséquence.

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Histoire du Parc des Princes

Le Parc des Princes est un stade de football entièrement assis situé à Paris, en France, qui a ouvert en 1972. Il se trouve dans le sud-ouest de la capitale française, près du stade Jean-Bouin et du stade Roland-Garros. Le stade est le domicile du Paris Saint-Germain (PSG) depuis 1974. Avant l’ouverture du Stade de France en 1998, le Parc des Princes était aussi le stade à domicile des équipes de France de football et de rugby à XV.

Le Parc des Princes a accueilli de nombreux matches de football prestigieux au fil des années, dont plusieurs rencontres de la Coupe du monde de la FIFA et du Championnat d’Europe de l’UEFA, ainsi que trois finales de Coupe d’Europe en 1956, 1975 et 1981.

La capacité actuelle est d’un peu moins de 48 000 places, les sources variant entre environ 47 900 et 48 600 selon la configuration. Notez que l’avenir du stade reste un dossier actif et non résolu à l’approche de la saison 2026/27 : le PSG et la Ville de Paris ont rouvert les négociations autour d’une vente potentielle et d’un agrandissement majeur de l’enceinte, avec des capacités visées allant de 60 000 à 70 000-75 000 places. Au moment de la rédaction de ces lignes, aucun accord n’a été finalisé et la capacité du Parc des Princes pour 2026/27 reste inchangée à sa taille actuelle, mais les supporters qui anticipent doivent surveiller les nouvelles à ce sujet, car cela pourrait affecter la disponibilité des billets et les prix lors des prochaines saisons.