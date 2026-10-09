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Comment acheter des billets pour le Paris Saint-Germain en 2026-2027 : calendrier de Ligue 1, prix des billets et plus encore

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Prochains matches du Paris Saint-Germain au Parc des Princes

DateMatchLieuBillets
sam. 10 octobre 2026PSG vs Le MansParc des Princes (domicile)Billets
sam. 17 octobre 2026Strasbourg vs PSGStade de la Meinau, StrasbourgBillets
dim. 25 octobre 2026PSG vs LyonParc des Princes (domicile)Billets
sam. 31 octobre 2026Le Havre vs PSGStade Océane, Le HavreBillets
sam. 7 novembre 2026PSG vs TroyesParc des Princes (domicile)Billets
sam. 21 novembre 2026Nice vs PSGAllianz Riviera, NiceBillets
sam. 28 novembre 2026PSG vs LorientParc des Princes (domicile)Billets
sam. 5 décembre 2026Toulouse vs PSGStadium de Toulouse, ToulouseBillets
sam. 12 décembre 2026PSG vs Paris FC (Derby de Paris)Parc des Princes (domicile)Billets
dim. 3 janvier 2027Lens vs PSGStade Bollaert-Delelis, LensBillets
sam. 16 janvier 2027Angers vs PSGStade Raymond Kopa, AngersBillets
sam. 23 janvier 2027PSG vs AJ AuxerreParc des Princes (domicile)Billets
sam. 30 janvier 2027Monaco vs PSGStade Louis II, MonacoBillets
dim. 7 février 2027PSG vs Marseille (Le Classique)Parc des Princes (domicile)Billets
sam. 13 février 2027Le Mans vs PSGStade Marie-Marvingt, Le MansBillets
sam. 20 février 2027PSG vs BrestParc des Princes (domicile)Billets
dim. 28 février 2027PSG vs LensParc des Princes (domicile)Billets
sam. 6 mars 2027Stade Rennais vs PSGRoazhon Park, RennesBillets
sam. 13 mars 2027AJ Auxerre vs PSGStade Abbé Deschamps, AuxerreBillets
sam. 20 mars 2027PSG vs StrasbourgParc des Princes (domicile)Billets
sam. 3 avril 2027Paris FC vs PSG (Derby de Paris)Stade Jean-Bouin, ParisBillets
sam. 10 avril 2027PSG vs Le HavreParc des Princes (domicile)Billets
sam. 17 avril 2027PSG vs LilleParc des Princes (domicile)Billets
sam. 24 avril 2027Lorient vs PSGStade du Moustoir, LorientBillets
sam. 1er mai 2027PSG vs AngersParc des Princes (domicile)Billets
dim. 9 mai 2027Lyon vs PSGGroupama Stadium, Décines-CharpieuBillets
dim. 16 mai 2027PSG vs NiceParc des Princes (domicile)Billets
sam. 22 mai 2027Troyes vs PSGStade de l'Aube, TroyesBillets
sam. 29 mai 2027PSG vs ToulouseParc des Princes (domicile)Billets

Comment acheter des billets du Paris Saint-Germain pour 2026/27 ?

Plusieurs options de billetterie sont proposées pour les matches du Paris Saint-Germain, des billets à l’unité aux packages hospitalité. Pour acheter des billets, la méthode la plus fiable consiste à se rendre sur le portail officiel de billetterie du PSG.

Il vaut la peine de consulter régulièrement le site pour obtenir des informations sur la vente des billets, les dates de mise en vente et les disponibilités. Les billets sont souvent mis en ligne quelques semaines avant chaque match, et il peut être nécessaire de créer un compte et de fournir des informations personnelles. Être membre du club vous donne également la priorité pour tenter d’obtenir des places pour les matches au Parc des Princes.

Lorsque les billets de match du PSG sont indiqués comme étant « Grand Public », cela signifie qu’ils sont en vente générale et que vous n’aurez pas besoin d’un abonnement pour les acheter. Avant cette phase, les supporters du PSG disposant de l’adhésion Red & Blue Membership bénéficient d’une brève période de priorité avant que les billets du Paris Saint-Germain ne soient mis en vente générale.

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Combien coûtent les billets du Paris Saint-Germain pour 2026/27 ?

Pour ceux qui souhaitent acheter des billets du Paris Saint-Germain au Parc des Princes match par match, les tarifs adultes se sont généralement situés entre 40 € et 280 € lorsqu’ils étaient achetés directement auprès du club, même si les prix pour la saison 2026/27 devront être confirmés sur le portail officiel de billetterie du PSG, car ils peuvent changer d’une année à l’autre, en particulier avec le succès européen continu du club qui fait grimper la demande.

Le prix fluctue en fonction de l’adversaire et de l’emplacement de votre siège dans le stade. Les billets PSG les moins chers se trouvent généralement derrière le but dans la tribune Virage Boulogne.

Consultez le portail officiel de billetterie du club pour obtenir les dernières informations sur les disponibilités et les prix. Des billets sur des sites secondaires de revente tels que Ticombo sont actuellement disponibles à partir de 81 €.

Comme la plupart des équipes de Ligue 1, le Paris Saint-Germain propose une tarification par paliers, fondée sur les tranches d’âge, avec notamment des catégories adulte, junior et senior, mais ces catégories diffèrent d’un club à l’autre.

En plus de ces facteurs, l’emplacement du siège dans le stade influe fortement sur le prix du billet, les meilleures vues étant souvent les plus onéreuses. Il y a bien sûr aussi les affiches de gala contre des adversaires prestigieux, comme « Le Classique » (PSG vs Marseille, joué à l’extérieur le 20 septembre et à domicile le 7 février cette saison), qui entrent dans la catégorie la plus élevée, avec des prix qui augmentent en conséquence.

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Histoire du Parc des Princes

Le Parc des Princes est un stade de football entièrement assis situé à Paris, en France, qui a ouvert en 1972. Il se trouve dans le sud-ouest de la capitale française, près du stade Jean-Bouin et du stade Roland-Garros. Le stade est le domicile du Paris Saint-Germain (PSG) depuis 1974. Avant l’ouverture du Stade de France en 1998, le Parc des Princes était aussi le stade à domicile des équipes de France de football et de rugby à XV.

Le Parc des Princes a accueilli de nombreux matches de football prestigieux au fil des années, dont plusieurs rencontres de la Coupe du monde de la FIFA et du Championnat d’Europe de l’UEFA, ainsi que trois finales de Coupe d’Europe en 1956, 1975 et 1981.

La capacité actuelle est d’un peu moins de 48 000 places, les sources variant entre environ 47 900 et 48 600 selon la configuration. Notez que l’avenir du stade reste un dossier actif et non résolu à l’approche de la saison 2026/27 : le PSG et la Ville de Paris ont rouvert les négociations autour d’une vente potentielle et d’un agrandissement majeur de l’enceinte, avec des capacités visées allant de 60 000 à 70 000-75 000 places. Au moment de la rédaction de ces lignes, aucun accord n’a été finalisé et la capacité du Parc des Princes pour 2026/27 reste inchangée à sa taille actuelle, mais les supporters qui anticipent doivent surveiller les nouvelles à ce sujet, car cela pourrait affecter la disponibilité des billets et les prix lors des prochaines saisons.

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