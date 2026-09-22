Après sept saisons successives en 2. Bundesliga, le Hamburger SV (HSV) a finalement retrouvé l’élite allemande la saison dernière, terminant finalement à la 13e place. Le club cherche désormais à aller plus loin, et vous pouvez le voir à l’œuvre en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Die Rothosen s’est montré actif sur le marché des tranfers durant l’été et espérera que ses nouvelles recrues, parmi lesquelles Zakaria El Ouahdi, Fábio Vieira, Albert Grønbæk et Martin Adeline, répondront présentes dans les mois à venir.

Malgré un début de saison difficile en championnat, marqué par trois défaites consécutives sans inscrire le moindre but, le Hamburger SV a repris confiance grâce à une victoire 2-1 contre le FC Köln avant la trêve internationale, devant 57 000 spectateurs au Volksparkstadion.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations billetterie pour savoir comment réserver des places pour les matches du Hamburger SV cette saison, notamment où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Prochains matches du Hamburger SV

Date et heure (locale) Match Lieu Billets dim. 4 oct. (15 h 30) Amical : Hamburger SV vs FC Copenhague Volksparkstadion (Hambourg) Billets sam. 10 oct. (15 h 30) Bundesliga : TSG Hoffenheim vs Hamburger SV Rhein-Neckar-Arena (Sinsheim) Billets sam. 17 oct. (15 h 30) Bundesliga : Hamburger SV vs VfB Stuttgart Volksparkstadion (Hambourg) Billets sam. 24 oct. (15 h 30) Bundesliga : SC Paderborn vs Hamburger SV Home Deluxe Arena (Paderborn) Billets mar. 27 oct. (18 h) DFB-Pokal : Hamburger SV vs Eintracht Francfort Volksparkstadion (Hambourg) Billets dim. 1 nov. (17 h 30) Bundesliga : Eintracht Francfort vs Hamburger SV Deutsche Bank Park (Francfort) Billets ven. 6 nov. (20 h 30) Bundesliga : Hamburger SV vs Borussia Mönchengladbach Volksparkstadion (Hambourg) Billets dim. 22 nov. (17 h 30) Bundesliga : Werder Brême vs Hamburger SV Weserstadion (Brême) Billets sam. 28 nov. (17 h 30) Bundesliga : Hamburger SV vs Bayern Munich Volksparkstadion (Hambourg) Billets

Comment acheter des billets pour le Hamburger SV

Les billets officiels pour les matches à domicile du Hamburger SV (HSV) peuvent être achetés directement via les canaux autorisés du club.

Le club ne met pas en vente les billets pour toute la saison en une seule fois. À la place, les billets sont commercialisés progressivement, match par match, généralement 4 à 6 semaines avant la rencontre concernée.

Les ventes suivent une structure de priorité stricte, ce qui signifie que la date et l’heure exactes auxquelles vous pouvez les acheter pour la première fois dépendent entièrement de votre statut auprès du club :

Phase 1 : Membres du club (la première fenêtre) : les membres officiels du club bénéficient toujours de l’accès le plus tôt, lors d’une fenêtre de prévente exclusive. Les ventes pour les membres commencent généralement à 10 h CET un jour de semaine désigné annoncé par le club.

Phase 2 : Vente au grand public : si des billets restent disponibles après la fermeture de la fenêtre de prévente réservée aux membres, ils sont mis en vente pour le grand public. Les affiches très demandées, comme les matches contre Gladbach ou Bayern Munich, se vendent fréquemment entièrement pendant la phase membres, ce qui signifie qu’il n’y a ensuite aucune vente grand public.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets pour les matches du Hamburger SV sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par d’autres canaux, en offrant une option fiable aux supporters qui espèrent décrocher des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets du Hamburger SV ?

Les prix officiels des billets pour les matches du Hamburger SV (HSV) au Volksparkstadion varient généralement de 14 € à 76 € pour des billets standards, en fonction uniquement du secteur choisi et du standing de l’adversaire.

Comme le football allemand accorde une grande importance à l’accessibilité pour les supporters, les billets restent peu élevés par rapport aux standards européens plus larges s’ils sont achetés directement via la billetterie officielle du HSV.

Le Volksparkstadion est structuré en différentes catégories de prix selon la vue sur le terrain et le confort :

Nordtribüne (debout) : l’emblématique tribune nord où se rassemblent les supporters locaux les plus passionnés. (Fourchette de prix : 14 €-19 €)

Catégorie 2 (derrière les buts) : zones assises situées dans les tribunes supérieures ou inférieures derrière chaque but (tribunes nord et sud). (Fourchette de prix : 25 €-45 €)

Catégorie 1 (latérales / niveaux) : tribunes latérales (est et ouest) offrant une vue classique en bord de terrain sur le match. (Fourchette de prix : 40 €-65 €)

Cat. 1 Premium (axe central) : rangées centrales du niveau inférieur alignées sur la ligne médiane pour une vue optimale. (Fourchette de prix : 60 €-76 €)

VIP / Hospitalité : sièges business premium ou loges exécutives, avec nourriture, boissons et accès lounge inclus. (Fourchette de prix : 250 €-500 €+ par match)

Consultez le portail officiel de billetterie du club pour plus d’informations, ou les sites de revente secondaires tels que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Volksparkstadion

Le Volksparkstadion de Hambourg, en Allemagne, est l’une des cathédrales du football les plus historiques et les plus atmosphériques d’Europe. En plus d’être l’antre emblématique du club de Bundesliga Hamburger SV (HSV), il a également accueilli de grandes affiches internationales lors de plusieurs Coupes du monde et Championnats d’Europe.

Le site abritait à l’origine le Bahrenfelder Stadion, plus tard appelé Altonaer Stadion, inauguré en 1925. Gravement endommagée pendant la Seconde Guerre mondiale, l’enceinte a été reconstruite par la ville et a rouvert en 1953 sous le nom de Volksparkstadion (« stade du parc du peuple »). Le HSV s’y est officiellement installé une décennie plus tard, en 1963.

À la fin des années 1990, l’ancien stade polyvalent était largement dépassé. Une toute nouvelle enceinte dédiée au football a été construite exactement sur le même site, mais le terrain a été pivoté de 90 degrés afin d’optimiser les angles de vue et la protection contre le vent.

Moments marquants au Volksparkstadion

Coupe du monde de la FIFA 1974 : accueil du célèbre « derby allemand » à forte charge politique, où l’Allemagne de l’Est a surpris le pays hôte et futur vainqueur du tournoi, l’Allemagne de l’Ouest, 1-0.

Coupe du monde de la FIFA 2006 : accueil de cinq matches, dont un choc de phase de groupes à fort enjeu entre l’Argentine et la Côte d’Ivoire (2-1), ainsi que le succès 3-0 de l’Italie contre l’Ukraine en quart de finale.

Finale de l’UEFA Europa League 2010 : la première finale après le changement de nom du tournoi, autrefois Coupe UEFA. L’Atletico Madrid a battu Fulham 2-1 après prolongation.

Euro 2024 de l’UEFA : accueil de cinq matches du tournoi, dont un quart de finale dramatique où la France a éliminé le Portugal aux tirs au but.

La légende de l’horloge : pendant des décennies, le stade a abrité une célèbre horloge numérique dans l’angle nord-ouest. Elle comptabilisait chaque seconde passée par le HSV dans l’élite, en tant que seul club « dinosaure » jamais relégué depuis la création de la Bundesliga en 1963. Lorsque le HSV a finalement été relégué en 2018, l’horloge s’est arrêtée à 54 ans, 261 jours, 00 heure, 21 minutes et 13 secondes, avant d’être finalement démontée.

Records et statistiques du Hamburger SV

Le Hamburger SV (HSV) est l’un des clubs de football les plus anciens, les plus historiques et les plus titrés d’Allemagne. Surnommé Die Rothosen (« les shorts rouges ») et Der Dinosaurier (« le dinosaure »), le club a connu son âge d’or à la fin des années 1970 et durant les années 1980.

Après une relégation historique en 2018, le HSV a passé plusieurs saisons en deuxième division avant de réussir son retour en Bundesliga pour la saison 2025/2026.

Palmarès du club et principaux trophées

Championnats d’Allemagne / Bundesliga : 6 titres (1923, 1928, 1960, 1979, 1982, 1983)

DFB-Pokal : 3 titres (1963, 1976, 1987)

Coupe d’Europe / Ligue des champions de l’UEFA : 1 titre (1983)

Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe : 1 titre (1977)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches : Manfred Kaltz (741), Uwe Seeler (581)

Plus grand nombre de buts : Uwe Seeler (490), Herbert Wojtkowiak (154)

Le championnat fantôme

Le HSV a disputé la tristement célèbre finale du championnat d’Allemagne 1922 contre le 1. FC Nürnberg. Le match a été interrompu à cause de l’obscurité après 3 heures de jeu. Le match rejoué s’est lui aussi terminé prématurément, car Nürnberg s’est retrouvé réduit à seulement 7 joueurs en raison de blessures et de cartons rouges. Le HSV s’est vu attribuer le trophée, mais a officiellement refusé le titre de champion par fair-play.

Le lien avec le Ballon d’Or

La légende anglaise Kevin Keegan a joué pour Hambourg de 1977 à 1980. Sous le maillot du HSV, il a remporté le Ballon d’Or deux années de suite, en 1978 et 1979.

Le paradoxe des couleurs officielles du club

Le blason du club est un losange distinctif bleu, noir et blanc, qui reflète ses fusions historiques. Cependant, l’équipe évolue traditionnellement en maillot blanc et short rouge vif, d’où son surnom de « shorts rouges » (Die Rothosen).



