Après trois années passées en 2. Bundesliga, le FC Schalke 04 retrouve l’élite. L’affluence moyenne à la Veltins-Arena a dépassé les 60 000 spectateurs lors de chacune des quatre dernières saisons, et le stade promet d’être comble dans les mois à venir. Vous pouvez rejoindre les supporters en réservant dès aujourd’hui vos billets pour un match de Schalke 04.

Lors de sa précédente montée en Bundesliga, au cours de la saison 2021/22, Schalke 04 était immédiatement redescendu. Le club voudra donc à tout prix éviter une nouvelle relégation. En plus de conserver les joueurs qui lui ont permis de terminer en tête de la 2. Bundesliga la saison dernière, il a renforcé son effectif avec Robin Gosens, Junior Dina Ebimbe, Maximilian Wöber et Satoshi Tanaka.

Malgré un début de championnat difficile, marqué par une défaite 3-0 à Augsbourg, Schalke 04 a bien réagi en tenant le Bayern Munich en échec (0-0) à Gelsenkirchen, puis en décrochant sa première victoire sur le terrain de l’Union Berlin (3-1).

Laissez GOAL vous présenter les dernières informations pour obtenir des places aux matches du FC Schalke 04 cette saison : où acheter vos billets, combien ils coûtent et bien plus encore.

Les prochains matches de Schalke 04

Date et heure (locales) Match Lieu Billets Dim. 11 octobre (17 h 30) Bundesliga : SC Fribourg contre Schalke 04 Europa-Park-Stadion (Fribourg) Billets Sam. 17 octobre (15 h 30) Bundesliga : Schalke 04 contre Mayence 05 Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Billets Sam. 24 octobre (15 h 30) Bundesliga : FC Cologne contre Schalke 04 RheinEnergieSTADION (Cologne) Billets Mer. 28 octobre (18 h) Coupe d’Allemagne : SG Dynamo Dresde contre Schalke 04 Rudolf Harbig Stadion (Dresde) Billets Sam. 31 octobre (15 h 30) Bundesliga : Schalke 04 contre RB Leipzig Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Billets Dim. 8 novembre (19 h 30) Bundesliga : Hoffenheim contre Schalke 04 PreZero Arena (Sinsheim) Billets Sam. 21 novembre (18 h 30) Bundesliga : Schalke 04 contre VfB Stuttgart Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Billets Sam. 28 novembre (15 h 30) Bundesliga : Paderborn contre Schalke 04 Home Deluxe Arena (Paderborn) Billets Sam. 5 décembre (heure à confirmer) Bundesliga : Schalke 04 contre Borussia Dortmund Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Billets

Comment acheter des billets pour Schalke 04

Les billets officiels pour les matches du FC Schalke 04 doivent être achetés directement sur la billetterie « S04 Ticketshop ». Une version entièrement accessible en anglais est disponible sous le nom « S04 Ticketshop English ».

Vous devrez créer gratuitement un compte en ligne pour consulter les matches disponibles et réserver des places. Les billets sont nominatifs : une pièce d’identité pourra donc vous être demandée à l’entrée de la Veltins-Arena.

Si les billets mis en vente initialement sont épuisés, vous pouvez consulter « S04 Ticketbörse », la plateforme de revente officielle de Schalke, intégrée à sa billetterie principale. Les détenteurs d’un abonnement peuvent y revendre en toute sécurité, à leur prix initial, des billets pour les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Schalke 04 applique un système de priorité qui permet aux membres officiels du club d’acheter jusqu’à quatre billets par match avant les autres supporters. Schalke possédant l’une des plus grandes communautés de supporters d’Allemagne, les matches affichent souvent complet pendant cette période réservée aux membres. Les billets sont donc rarement proposés à la vente au grand public.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour les matches du FC Schalke 04 sur le marché secondaire. StubHub figure parmi les principales plateformes pour obtenir des places par d’autres voies et offre une option fiable aux supporters qui espèrent trouver des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Schalke 04 ?

À la Veltins-Arena, les billets officiels pour les matches du FC Schalke 04 coûtent généralement entre 15 et 20 € pour les places debout, et entre 26 et 62 € pour les catégories de places assises classiques. Les prix peuvent être légèrement ajustés pour les grandes affiches, notamment les derbies locaux.

Schalke 04 répartit les billets à leur prix initial entre différentes catégories et zones de la Veltins-Arena :

Places debout (Stehplatz) : tribunes de supporters et zones traditionnellement réservées aux spectateurs debout, comme la célèbre Nordkurve. Prix : de 15 à 20 €.

: tribunes de supporters et zones traditionnellement réservées aux spectateurs debout, comme la célèbre Nordkurve. Prix : de 15 à 20 €. Places assises, catégories 1 à 4 : places classiques dans les anneaux inférieur et supérieur. Prix : de 26 à 62 €.

: places classiques dans les anneaux inférieur et supérieur. Prix : de 26 à 62 €. Catégorie 0 (places premium) : secteurs de l’anneau inférieur de la tribune principale et de la tribune opposée, notamment les blocs P, Q, D1, D2, C1 et C2. Tarifs plus élevés.

Consultez la billetterie officielle du club pour obtenir davantage d’informations, ou les plateformes de revente comme StubHub pour vérifier les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur la Veltins-Arena

La Veltins-Arena, initialement appelée Arena AufSchalke, est un stade polyvalent de renommée mondiale situé à Gelsenkirchen, en Allemagne. Considérée comme l’un des stades les plus avancés sur le plan technologique et les plus novateurs jamais construits, elle accueille à domicile le FC Schalke 04, club de Bundesliga soutenu avec ferveur par ses supporters.

Le stade peut accueillir 62 271 spectateurs pour les matches de championnat, places debout comprises, et 54 740 pour les rencontres internationales, où toutes les places sont assises.

À la fin des années 1990, le Parkstadion, ancien stade de Schalke, accusait nettement son âge. Après la victoire historique du club en Coupe UEFA en 1997 et à l’approche de son centenaire, les projets d’un stade futuriste ont été accélérés.

La construction du stade actuel a commencé fin 1998. Lors de son ouverture en 2001, il est devenu le premier stade d’Allemagne entièrement financé par des fonds privés, sans subventions publiques.

Les moments marquants de la Veltins-Arena

Le match inaugural (2001) : le stade a ouvert ses portes avec un tournoi amical réunissant Schalke, le Borussia Dortmund et le FC Nuremberg. Le premier but inscrit dans le stade n’a en réalité pas été marqué par un footballeur, mais par la vedette de la pop Lionel Richie, qui s’est produit lors de la cérémonie d’ouverture avant d’envoyer un ballon dans les filets !

: le stade a ouvert ses portes avec un tournoi amical réunissant Schalke, le Borussia Dortmund et le FC Nuremberg. Le premier but inscrit dans le stade n’a en réalité pas été marqué par un footballeur, mais par la vedette de la pop Lionel Richie, qui s’est produit lors de la cérémonie d’ouverture avant d’envoyer un ballon dans les filets ! La finale de la Ligue des champions 2004 : le FC Porto de José Mourinho a battu l’AS Monaco 3-0 pour remporter le trophée.

: le FC Porto de José Mourinho a battu l’AS Monaco 3-0 pour remporter le trophée. L’Euro 2024 : le stade a accueilli plusieurs matches de la compétition, comme il l’avait fait lors de la Coupe du monde 2006.

Le record mondial d’affluence pour un match de hockey sur glace : le match d’ouverture du Championnat du monde de hockey sur glace 2010 de l’IIHF s’est déroulé à la Veltins-Arena. Pas moins de 77 803 spectateurs ont rempli le stade pour voir l’Allemagne affronter les États-Unis sur une patinoire installée pour l’occasion, établissant alors un record mondial.

Palmarès et statistiques de Schalke 04

Fondé en 1904, le FC Schalke 04 (Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.) est l’un des clubs de football allemands les plus chargés d’histoire et les plus soutenus.

Originaire de Gelsenkirchen, ville industrielle marquée par l’exploitation du charbon, le club possède un riche héritage : une domination locale dans les années 1930 et 1940, un succès international dans les années 1990 et, aujourd’hui, une immense communauté de supporters.

Les principaux titres du club

Champion d’Allemagne (avant la Bundesliga) : 7 titres (1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958)

: 7 titres (1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958) Coupe d’Allemagne : 5 titres (1937, 1972, 2001, 2002, 2011)

: 5 titres (1937, 1972, 2001, 2002, 2011) Supercoupe d’Allemagne : 1 titre (2011)

: 1 titre (2011) Coupe UEFA / Ligue Europa : 1 titre (1997)

Records individuels

Plus grand nombre de matches disputés : Klaus Fichtel (556), Norbert Nigbur (455)

Plus grand nombre de buts : Klaus Fischer (226), Bernhard Klodt (142)

Le premier doublé allemand

En 1937, Schalke 04 est devenu le premier club de l’histoire du football allemand à réaliser le doublé national, en remportant le championnat d’Allemagne et la Coupe d’Allemagne la même année civile.

Un passage souterrain inspiré des mines de charbon

À la Veltins-Arena de Schalke 04, le tunnel emprunté par les joueurs de l’équipe à domicile a été spécialement conçu pour ressembler à une mine de charbon souterraine et en évoquer l’atmosphère. Il rend hommage aux mineurs qui ont fondé le club et financé ses premières années.

L’un des clubs comptant le plus de membres au monde

Malgré des relégations douloureuses et mouvementées ainsi que des crises financières, Schalke 04 compte environ 210 000 membres officiels. Il est ainsi le troisième plus grand club d’Allemagne et figure largement parmi les six clubs sportifs comptant le plus de membres au monde.