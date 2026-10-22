La Bundesliga allemande reste la référence en matière de culture des supporters, et cette atmosphère électrique, à donner des frissons, atteint son paroxysme au Signal Iduna Park (Westfalenstadion), l’enceinte emblématique du Borussia Dortmund.

Doté de la plus grande capacité d’accueil d’Allemagne, le stade fait le plein à chaque match à domicile, avec plus de 81 000 supporters dans les tribunes. Le club a été sacré champion d’Allemagne huit fois et a terminé deuxième de Bundesliga à quatre reprises au cours de la dernière décennie.

Avec l’impressionnant « Mur jaune » (Die Gelbe Wand), les billets pour un match de Dortmund comptent parmi les plus recherchés sur le marché européen. GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour obtenir une place dans les gradins de la Südtribüne.

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Billets et prochains matches du Borussia Dortmund en 2026/27

Date et heure Match Billets Samedi 24 octobre, 14 h 30 Borussia Dortmund contre Eintracht Frankfurt Billets Samedi 31 octobre, 17 h 30 FC Bayern Munich contre Borussia Dortmund Billets Samedi 7 novembre, 14 h 30 Borussia Dortmund contre SV Elversberg Billets Samedi 21 novembre, 14 h 30 Borussia Mönchengladbach contre Borussia Dortmund Billets Samedi 28 novembre, 14 h 30 Borussia Dortmund contre Bayer 04 Leverkusen Billets Samedi 5 décembre, 14 h 30 FC Schalke 04 contre Borussia Dortmund Billets Samedi 12 décembre, 14 h 30 Borussia Dortmund contre FC Augsburg Billets Samedi 19 décembre, 14 h 30 RB Leipzig contre Borussia Dortmund Billets Samedi 9 janvier, 14 h 30 Borussia Dortmund contre 1. FSV Mainz 05 Billets Mercredi 13 janvier, 19 h 30 1. FC Köln contre Borussia Dortmund Billets Samedi 16 janvier, 14 h 30 Borussia Dortmund contre SC Freiburg Billets Samedi 23 janvier, 14 h 30 Hamburger SV contre Borussia Dortmund Billets Samedi 30 janvier, 14 h 30 Borussia Dortmund contre TSG 1899 Hoffenheim Billets Samedi 6 février, 14 h 30 SC Paderborn 07 contre Borussia Dortmund Billets Samedi 13 février, 14 h 30 Borussia Dortmund contre VfB Stuttgart Billets Samedi 20 février, 14 h 30 SV Werder Bremen contre Borussia Dortmund Billets Samedi 27 février, 14 h 30 Borussia Dortmund contre 1. FC Union Berlin Billets Mercredi 3 mars, 19 h 30 Eintracht Frankfurt contre Borussia Dortmund Billets Samedi 6 mars, 17 h 30 Borussia Dortmund contre FC Bayern Munich Billets Samedi 13 mars, 14 h 30 SV Elversberg contre Borussia Dortmund Billets Samedi 20 mars, 14 h 30 Borussia Dortmund contre Borussia Mönchengladbach Billets Samedi 3 avril, 14 h 30 Bayer 04 Leverkusen contre Borussia Dortmund Billets Samedi 10 avril, 14 h 30 Borussia Dortmund contre FC Schalke 04 Billets Samedi 17 avril, 14 h 30 FC Augsburg contre Borussia Dortmund Billets Samedi 24 avril, 14 h 30 Borussia Dortmund contre RB Leipzig Billets Samedi 8 mai, 14 h 30 1. FSV Mainz 05 contre Borussia Dortmund Billets Samedi 15 mai, 14 h 30 Borussia Dortmund contre 1. FC Köln Billets Samedi 22 mai, 14 h 30 SC Freiburg contre Borussia Dortmund Billets

Comment acheter des billets pour le Borussia Dortmund en 2026/27

Le BVB limite le nombre de ses abonnements à 55 000, ce qui laisse environ 26 000 places disponibles par match. Le club comptant plusieurs centaines de milliers de membres officiels, les billets se vendent régulièrement en quelques minutes après leur mise en vente sur les canaux officiels.

Par rapport à d’autres grands championnats comme la Premier League ou la Liga, les billets pour les matches de Bundesliga sont souvent plus abordables, ce qui facilite l’accès au football de haut niveau dans les stades.

Voici comment obtenir des billets pour le Borussia Dortmund :

Vente officielle au grand public : sur la billetterie officielle du Borussia Dortmund. Vous devrez créer un compte auprès du club. Devenir membre officiel permet de bénéficier d’une période d’achat prioritaire, essentielle avant l’ouverture de la vente au grand public.

Offres VIP officielles : le club propose des formules haut de gamme, généralement disponibles un peu plus longtemps que les places classiques, mais à un prix plus élevé.

le club propose des formules haut de gamme, généralement disponibles un peu plus longtemps que les places classiques, mais à un prix plus élevé. Plateformes de revente : pour les supporters venant de l’étranger ou ceux qui ont manqué la mise en vente officielle, elles constituent souvent le moyen le plus fiable d’obtenir une place, avec transfert du billet vers votre portefeuille numérique. Veillez à consulter les conditions générales de la plateforme sur laquelle vous réservez.

Les billets sont généralement mis en vente sur le site du club quatre à six semaines avant le match. Si vous souhaitez payer le prix officiel, il est essentiel de surveiller le calendrier des mises en vente.

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Combien coûtent les billets du Borussia Dortmund en 2025/26 ?

Pour la saison 2026/27, si vous réussissez le rare exploit d’acheter directement auprès du club un billet à l’unité, les tarifs officiels pour adultes vont de 19 € à 80 €.

Dortmund applique une grille tarifaire selon l’emplacement dans le stade, les billets les moins chers se trouvant dans les angles des tribunes supérieures et dans les secteurs debout.

Sur les plateformes regroupant les offres de revente, les billets d’entrée classiques commencent actuellement aux alentours de 35 €.

Les prix du marché varient fortement selon l’adversaire, en raison de la tarification dynamique sur le marché secondaire. Les grandes affiches, en particulier Der Klassiker contre le Bayern Munich ou un match à élimination directe de Ligue des champions entre poids lourds, se vendent à des prix nettement plus élevés sur le marché secondaire, compte tenu de l’ampleur de la demande internationale.

Comme la plupart des clubs de Bundesliga, le BVB propose également des tarifs réduits pour les jeunes et les seniors, même si ces billets sont soumis à d’importantes restrictions sur le marché secondaire.

Histoire du Signal Iduna Park

Le Signal Iduna Park (Westfalenstadion) est un stade de football situé à Dortmund, en Allemagne. C’est le plus grand stade d’Allemagne et le Borussia Dortmund y joue à domicile depuis son ouverture en 1974.

Pour les matches du BVB, sa capacité est de 81 365 spectateurs, places assises et debout confondues. Pour les matches internationaux, où seules les places assises sont autorisées, elle est de 65 829 spectateurs. La Sudtribune, tribune sud d’une capacité de 24 454 personnes, est la plus grande tribune debout du football européen. Célèbre pour l’atmosphère intense qu’elle crée, elle a été surnommée Die Gelbe Wand, ce qui signifie « le Mur jaune ».

Outre les matches de Dortmund, le Signal Iduna Park a accueilli des rencontres lors de deux Coupes du monde de la FIFA (1974 et 2006) et d’un Championnat d’Europe de l’UEFA (Euro 2024), la finale de la Coupe UEFA 2001, ainsi que divers matches amicaux entre sélections et matches de qualification pour les compétitions mondiales et européennes.

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Assister à un match dans le stade emblématique du Borussia Dortmund est une expérience incontournable pour les passionnés de football attachés à la ferveur des supporters. Si vous envisagez de créer un compte de paris avant les prochaines rencontres européennes, veillez à optimiser votre solde. Consultez notre guide à jour pour utiliser le dernier code bonus bet365 actif et améliorer vos habitudes de jeu.