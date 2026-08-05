La Bundesliga allemande reste la référence absolue en matière de culture des supporters, et nulle part cette atmosphère électrique et saisissante n’est plus forte qu’au Signal Iduna Park (Westfalenstadion), l’antre emblématique du Borussia Dortmund.

Doté de la plus grande capacité d’accueil d’Allemagne, le stade fait le plein à chaque match à domicile, avec plus de 81 000 supporters passionnés présents en tribunes. Le club a été sacré champion d’Allemagne à huit reprises et a terminé vice-champion de Bundesliga à quatre occasions au cours de la dernière décennie.

Au pied de l’impressionnant « Yellow Wall » (Die Gelbe Wand), décrocher des billets pour un match de Dortmund est l’un des sésames les plus convoités du marché européen de la billetterie. GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour les marches de la Südtribüne.

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Billets et matches à venir du Borussia Dortmund en 2026/27

Date et heure du coup d’envoi Match Compétition Billets sam. 29 août, 17h30 Borussia Dortmund vs Hamburger SV Bundesliga Billets mar. 1 septembre, 19h45 Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club vs Borussia Dortmund DFB-Pokal Billets sam. 5 septembre, 14h30 TSG 1899 Hoffenheim vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 12 septembre, 14h30 Borussia Dortmund vs SC Paderborn 07 Bundesliga Billets sam. 19 septembre, 17h30 VfB Stuttgart vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 10 octobre, 14h30 Borussia Dortmund vs SV Werder Bremen Bundesliga Billets sam. 17 octobre, 14h30 1. FC Union Berlin vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 24 octobre, 14h30 Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt Bundesliga Billets sam. 31 octobre, 17h30 FC Bayern Munich vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 7 novembre, 14h30 Borussia Dortmund vs SV Elversberg Bundesliga Billets sam. 21 novembre, 14h30 Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 28 novembre, 14h30 Borussia Dortmund vs Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Billets sam. 5 décembre, 14h30 FC Schalke 04 vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 12 décembre, 14h30 Borussia Dortmund vs FC Augsburg Bundesliga Billets sam. 19 décembre, 14h30 RB Leipzig vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 9 janvier, 14h30 Borussia Dortmund vs 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Billets mer. 13 janvier, 19h30 1. FC Köln vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 16 janvier, 14h30 Borussia Dortmund vs SC Freiburg Bundesliga Billets sam. 23 janvier, 14h30 Hamburger SV vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 30 janvier, 14h30 Borussia Dortmund vs TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Billets sam. 6 février, 14h30 SC Paderborn 07 vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 13 février, 14h30 Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart Bundesliga Billets sam. 20 février, 14h30 SV Werder Bremen vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 27 février, 14h30 Borussia Dortmund vs 1. FC Union Berlin Bundesliga Billets mer. 3 mars, 19h30 Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 6 mars, 17h30 Borussia Dortmund vs FC Bayern Munich Bundesliga Billets sam. 13 mars, 14h30 SV Elversberg vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 20 mars, 14h30 Borussia Dortmund vs Borussia Mönchengladbach Bundesliga Billets sam. 3 avril, 14h30 Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 10 avril, 14h30 Borussia Dortmund vs FC Schalke 04 Bundesliga Billets sam. 17 avril, 14h30 FC Augsburg vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 24 avril, 14h30 Borussia Dortmund vs RB Leipzig Bundesliga Billets sam. 8 mai, 14h30 1. FSV Mainz 05 vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 15 mai, 14h30 Borussia Dortmund vs 1. FC Köln Bundesliga Billets sam. 22 mai, 14h30 SC Freiburg vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets

Comment acheter des billets du Borussia Dortmund pour 2026/27

Le BVB plafonne ses abonnements de saison à 55 000, ce qui laisse environ 26 000 places disponibles par match. Avec des adhésions officielles au club qui se comptent en centaines de milliers, les matches se vendent régulièrement en quelques minutes via les canaux officiels.

Par rapport à d’autres grands championnats comme la Premier League ou la Liga, les billets pour les matches de Bundesliga sont souvent plus abordables, ce qui vous permet plus facilement d’assister en direct à du football de très haut niveau.

Voici comment obtenir des billets pour le Borussia Dortmund :

Billetterie officielle grand public : via le portail officiel de billetterie du Borussia Dortmund. Vous devrez créer un compte club. Devenir membre officiel du club offre une fenêtre de priorité cruciale avant la mise en vente générale.

Hospitalité officielle : des offres haut de gamme proposées par le club, qui restent généralement disponibles un peu plus longtemps que les places standard, mais à un tarif plus élevé.

des offres haut de gamme proposées par le club, qui restent généralement disponibles un peu plus longtemps que les places standard, mais à un tarif plus élevé. Revendeurs sur le marché secondaire : pour les voyageurs internationaux ou les supporters qui ont manqué la mise en vente officielle, c’est souvent le moyen le plus fiable de garantir une place, avec des billets transférés vers votre portefeuille numérique. Assurez-vous de vérifier les conditions générales de la plateforme de billetterie sur laquelle vous réservez.

Les mises en vente sur le site du club ont généralement lieu 4 à 6 semaines avant le jour du match. Rester attentif au calendrier de publication est essentiel si vous voulez payer le prix facial.

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Combien coûtent les billets du Borussia Dortmund en 2025/26 ?

Pour la campagne 2026/27, si vous réussissez le rare exploit d’acheter directement auprès du club match par match, les prix adultes à leur valeur faciale vont de 19 € à 80 €.

Dortmund applique une structure tarifaire par paliers selon l’emplacement dans le stade, les billets les moins chers se trouvant dans les coins supérieurs et dans les secteurs debout.

Sur les plateformes d’agrégation de revente secondaire, les billets d’entrée standard commencent actuellement à environ 35 €.

Les prix du marché fluctuent fortement en fonction de l’adversaire (tarification secondaire dynamique). Les affiches de prestige, en particulier Der Klassiker contre le Bayern Munich ou un choc de phase à élimination directe de Ligue des champions, s’accompagnent de primes maximales, avec des prix du marché secondaire en nette hausse pour refléter l’ampleur de la demande internationale.

Comme la plupart des clubs de Bundesliga, le BVB propose aussi des tarifs réduits pour les juniors et les seniors, même si ceux-ci sont fortement limités sur le marché secondaire.

Histoire du Signal Iduna Park

Le Signal Iduna Park (Westfalenstadion) est un stade de football situé à Dortmund, en Allemagne. C’est le plus grand stade d’Allemagne et il est le stade du Borussia Dortmund depuis son ouverture en 1974.

Pour les matches du BVB, la capacité est de 81 365 places avec des sections assises et debout, tandis que pour les matches internationaux, uniquement avec places assises, elle est de 65 829. La Sudtribune (tribune sud), d’une capacité de 24 454 places, est la plus grande tribune debout du football européen. Réputée pour l’atmosphère intense qu’elle crée, la tribune sud a été surnommée Die Gelbe Wand, ce qui signifie « The Yellow Wall ».

Outre les matches de Dortmund, le Signal Iduna Park a accueilli des rencontres lors de deux précédentes Coupes du monde de la FIFA (1974 et 2006) et d’un Championnat d’Europe de l’UEFA (Euro 2024), a hébergé la finale de la Coupe UEFA 2001, ainsi que divers matches amicaux nationaux et matches de qualification pour les tournois mondiaux et européens.

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Obtenir des places dans l’emblématique stade du Borussia Dortmund est une expérience incontournable pour les puristes du football qui aiment la ferveur des supporters. Si vous prévoyez de créer un profil de paris avant les prochaines affiches européennes, assurez-vous que votre solde est optimisé. Consultez notre guide à jour pour profiter du dernier code bonus bet365 actif et améliorer votre routine de jeu.