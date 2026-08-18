Nous avons assisté à des fins de saison dramatiques lors des récentes campagnes de Serie A au Brésil et nous nous dirigeons vers un autre dénouement palpitant, avec une poignée de clubs qui rêvent encore de soulever le Troféu do Campeonato Brasileiro en décembre, dont le champion en titre, Flamengo.

Le Rubro-Negro de Rio de Janeiro a été sacré l’an dernier avec 3 points d’avance, et chacun des trois derniers champions a remporté le titre avec 6 points d’écart ou moins.

Un nouveau final brûlant se profile et vous pouvez assister à toute l’action dans l’un des stades emblématiques du Brésil en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations sur les billets de Brasileirão Serie A, y compris le calendrier à venir, où vous pouvez acheter des billets de match et combien ils coûtent.

Les affiches à venir à ne pas manquer en Brasileirão Serie A

Date et heure (locale) Match Lieu Billets sam. 22 août (16 h) Fluminense vs Remo Maracana, Rio de Janeiro Billets sam. 22 août (20 h 30) Cruzeiro vs Flamengo Mineirao, Belo Horizonte Billets dim. 23 août (16 h) Palmeiras vs Vasco da Gama Nubank Parque, Sao Paulo Billets dim. 23 août (18 h 30) Santos vs Mirassol Vila Belmiro, Santos Billets dim. 23 août (19 h 30) Coritiba vs Corinthians Estadio Couto Pereira, Curitiba Billets lun. 24 août (20 h) Botafogo vs Athletico-PR Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Billets dim. 30 août (11 h) Athletico-PR vs Fluminense Arena da Baixada, Curitiba Billets dim. 30 août (16 h) Flamengo vs Botafogo Maracana, Rio de Janeiro Billets dim. 30 août (16 h) Corinthians vs Santos Neo Química Arena, Sao Paulo Billets dim. 30 août (19 h 30) Mirassol vs Palmeiras Maiao, Mirassol Billets sam. 5 sept. (21 h) Fluminense vs Vasco da Gama Maracana, Rio de Janeiro Billets dim. 6 sept. (16 h) Cruzeiro vs Athletico-PR Estadio Mineirao, Belo Horizonte Billets dim. 6 sept. (16 h) Internacional vs Santos Estadio Beira-Rio, Porto Alegre Billets dim. 6 sept. (16 h) Remo vs Flamengo Mangueirao, Belem Billets dim. 6 sept. (18 h 30) Botafogo vs Palmeiras Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Billets dim. 6 sept. (19 h 30) Corinthians vs Chapecoense Neo Química Arena, Sao Paulo Billets

Comment acheter des billets de Brasileirão Serie A

Vous pouvez acheter des billets officiels de Brasileirão Série A directement sur la plateforme de billetterie en ligne dédiée du club recevant, ou à sa billetterie physique.

Comme il n’existe pas de billetterie centralisée pour la ligue, chacun des 20 clubs gère son propre processus de vente, et les billets sont généralement mis en vente seulement 3 à 7 jours avant la date du match concerné.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets de match de Brasileirão Série A sur le marché secondaire. Ticombo est l’un des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, en offrant une option fiable aux supporters qui espèrent trouver des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets de Brasileirão Serie A ?

Les billets officiels au tarif facial pour le Brasileirão Série A brésilien vont généralement de 20 R$ à 200 R$ (4 $ US à 40 $ US) pour les sections basiques ou supporters, et jusqu’à 420 R$ à 500 R$ (80 $ US à 95 $ US) pour des places premium le long de la touche.

Les prix sont fortement déterminés par le fait d’être ou non membre d’un club (Sócio Torcedor), par la compétition, par l’identité de l’adversaire (par ex., les derbies locaux ou les matches décisifs), et par la catégorie du stade.

Consultez les portails officiels de billetterie des clubs pour plus d’informations, ou les sites secondaires de revente tels que Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Records et statistiques de la Brasileirão Serie A

Palmeiras est le club le plus titré de l’histoire de la Brasileirão Série A, avec 12 sacres dans la compétition. Ses titres les plus récents ont été remportés coup sur coup lors des saisons 2022 et 2023.

Titres consécutifs : Santos détient le record avec 5 championnats consécutifs entre 1961 et 1965, durant l’ère du légendaire Os Santásticos de Pelé.

Champions invaincus : Seul Internacional a déjà remporté l’élite sans perdre, un exploit accompli en 1979 avec 16 victoires et 7 nuls.

Record moderne de points (ère à 38 matches) : Flamengo détient le record du plus grand nombre de points accumulés en une seule saison moderne, avec 90 points en 2019.

Stades et enceintes de la Brasileirão Serie A

Club Stade et lieu Capacité Flamengo Maracana, Rio de Janeiro 78 838 Fluminense Maracana, Rio de Janeiro 78 838 Sao Paulo Morumbi, Sao Paulo 67 428 Cruzeiro Mineirao, Belo Horizonte 61 919 Gremio Arena do Grêmio, Porto Alegre 55 662 Internacional Estádio Beira-Rio, Porto Alegre 50 848 Bahia Arena Fonte Nova, Salvador 50 052 Atlético Mineiro Arena MRV, Belo Horizonte 47 465 Corinthians Neo Química Arena, Sao Paulo 47 252 Botafogo Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro 46 931 Palmeiras Nubank Parque, Sao Paulo 43 713 Athletico-PR Arena da Baixada, Curitiba 42 372 Coritiba Estádio Couto Pereira, Curitiba 40 502 Remo Mangueirao, Belem 35 000 Vitória Barradao, Salvador 30 793 Vasco da Gama Estádio São Januário, Rio de Janeiro 24 584 Chapecoense Arena Condá, Chapecó 20 089 Santos Vila Belmiro, Santos 16 068 Mirassol José Maria de Campos Maia, Mirassol 14 534 Red Bull Bragantino Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista 12 000







