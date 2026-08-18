Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Flamengo v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Book Brasileirão Série A match tickets
Traduit par

Comment acheter des billets pour la Serie A brésilienne : matches à venir, prix, informations sur les stades et plus encore

SHOPPING
Tickets
Serie A
Palmeiras
Flamengo
Fluminense
Santos FC
Corinthians
Athletico Paranaense

Le Brasileirão Serie A offre toujours du football spectaculaire et vous pourriez en faire partie

Nous avons assisté à des fins de saison dramatiques lors des récentes campagnes de Serie A au Brésil et nous nous dirigeons vers un autre dénouement palpitant, avec une poignée de clubs qui rêvent encore de soulever le Troféu do Campeonato Brasileiro en décembre, dont le champion en titre, Flamengo.

Le Rubro-Negro de Rio de Janeiro a été sacré l’an dernier avec 3 points d’avance, et chacun des trois derniers champions a remporté le titre avec 6 points d’écart ou moins.

Un nouveau final brûlant se profile et vous pouvez assister à toute l’action dans l’un des stades emblématiques du Brésil en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations sur les billets de Brasileirão Serie A, y compris le calendrier à venir, où vous pouvez acheter des billets de match et combien ils coûtent.

Les affiches à venir à ne pas manquer en Brasileirão Serie A

Date et heure (locale)

Match

Lieu

Billets

sam. 22 août (16 h)

Fluminense vs Remo

Maracana, Rio de Janeiro

Billets

sam. 22 août (20 h 30)

Cruzeiro vs Flamengo

Mineirao, Belo Horizonte

Billets

dim. 23 août (16 h)

Palmeiras vs Vasco da Gama

Nubank Parque, Sao Paulo

Billets

dim. 23 août (18 h 30)

Santos vs Mirassol

Vila Belmiro, Santos

Billets

dim. 23 août (19 h 30)

Coritiba vs Corinthians

Estadio Couto Pereira, Curitiba

Billets

lun. 24 août (20 h)

Botafogo vs Athletico-PR

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

Billets

dim. 30 août (11 h)

Athletico-PR vs Fluminense

Arena da Baixada, Curitiba

Billets

dim. 30 août (16 h)

Flamengo vs Botafogo

Maracana, Rio de Janeiro

Billets

dim. 30 août (16 h)

Corinthians vs Santos

Neo Química Arena, Sao Paulo

Billets

dim. 30 août (19 h 30)

Mirassol vs Palmeiras

Maiao, Mirassol

Billets

sam. 5 sept. (21 h)

Fluminense vs Vasco da Gama

Maracana, Rio de Janeiro

Billets

dim. 6 sept. (16 h)

Cruzeiro vs Athletico-PR

Estadio Mineirao, Belo Horizonte

Billets

dim. 6 sept. (16 h)

Internacional vs Santos

Estadio Beira-Rio, Porto Alegre

Billets

dim. 6 sept. (16 h)

Remo vs Flamengo

Mangueirao, Belem

Billets

dim. 6 sept. (18 h 30)

Botafogo vs Palmeiras

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

Billets

dim. 6 sept. (19 h 30)

Corinthians vs Chapecoense

Neo Química Arena, Sao Paulo

Billets

Comment acheter des billets de Brasileirão Serie A

Vous pouvez acheter des billets officiels de Brasileirão Série A directement sur la plateforme de billetterie en ligne dédiée du club recevant, ou à sa billetterie physique.

Comme il n’existe pas de billetterie centralisée pour la ligue, chacun des 20 clubs gère son propre processus de vente, et les billets sont généralement mis en vente seulement 3 à 7 jours avant la date du match concerné.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets de match de Brasileirão Série A sur le marché secondaire. Ticombo est l’un des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, en offrant une option fiable aux supporters qui espèrent trouver des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets de Brasileirão Serie A ?

Les billets officiels au tarif facial pour le Brasileirão Série A brésilien vont généralement de 20 R$ à 200 R$ (4 $ US à 40 $ US) pour les sections basiques ou supporters, et jusqu’à 420 R$ à 500 R$ (80 $ US à 95 $ US) pour des places premium le long de la touche.

Les prix sont fortement déterminés par le fait d’être ou non membre d’un club (Sócio Torcedor), par la compétition, par l’identité de l’adversaire (par ex., les derbies locaux ou les matches décisifs), et par la catégorie du stade.

Consultez les portails officiels de billetterie des clubs pour plus d’informations, ou les sites secondaires de revente tels que Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Records et statistiques de la Brasileirão Serie A

Palmeiras est le club le plus titré de l’histoire de la Brasileirão Série A, avec 12 sacres dans la compétition. Ses titres les plus récents ont été remportés coup sur coup lors des saisons 2022 et 2023.

Titres consécutifs : Santos détient le record avec 5 championnats consécutifs entre 1961 et 1965, durant l’ère du légendaire Os Santásticos de Pelé.

Champions invaincus : Seul Internacional a déjà remporté l’élite sans perdre, un exploit accompli en 1979 avec 16 victoires et 7 nuls.

Record moderne de points (ère à 38 matches) : Flamengo détient le record du plus grand nombre de points accumulés en une seule saison moderne, avec 90 points en 2019.

Stades et enceintes de la Brasileirão Serie A

Club

Stade et lieu

Capacité

Flamengo

Maracana, Rio de Janeiro

78 838

Fluminense

Maracana, Rio de Janeiro

78 838

Sao Paulo

Morumbi, Sao Paulo

67 428

Cruzeiro

Mineirao, Belo Horizonte

61 919

Gremio

Arena do Grêmio, Porto Alegre

55 662

Internacional

Estádio Beira-Rio, Porto Alegre

50 848

Bahia

Arena Fonte Nova, Salvador

50 052

Atlético Mineiro

Arena MRV, Belo Horizonte

47 465

Corinthians

Neo Química Arena, Sao Paulo

47 252

Botafogo

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

46 931

Palmeiras

Nubank Parque, Sao Paulo

43 713

Athletico-PR

Arena da Baixada, Curitiba

42 372

Coritiba

Estádio Couto Pereira, Curitiba

40 502

Remo

Mangueirao, Belem

35 000

Vitória

Barradao, Salvador

30 793

Vasco da Gama

Estádio São Januário, Rio de Janeiro

24 584

Chapecoense

Arena Condá, Chapecó

20 089

Santos

Vila Belmiro, Santos

16 068

Mirassol

José Maria de Campos Maia, Mirassol

14 534

Red Bull Bragantino

Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista

12 000



VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google