La Roma a réalisé sa meilleure performance en championnat depuis huit saisons en terminant troisième de Serie A lors de l’exercice 2025/26. Le club cherchera à poursuivre sur sa lancée dans les compétitions nationales et européennes au cours des prochains mois.

Vous pouvez voir la Roma jouer en réservant dès aujourd’hui des billets pour ses matchs.

Sous la direction de Rudi Garcia et de Luciano Spalletti, la Roma a terminé trois fois deuxième de Serie A dans les années 2010 (2013-14, 2014-15 et 2016-17). Les fidèles du Stadio Olimpico espèrent désormais que Gian Piero Gasperini continuera de faire des merveilles sur le banc après une première saison convaincante à la tête de l’équipe.

La Roma a terminé la saison dernière sur une série de cinq victoires consécutives en championnat, dont un succès 2-0 contre la Lazio dans le « Derby della Capitale ». Elle a repris sur le même rythme cette saison, en enchaînant une longue série de matchs sans défaite en Serie A.

La saison de la Roma s’annonce incontournable. GOAL vous donne toutes les dernières informations pour obtenir des places pour ses matchs, notamment où les acheter et combien elles coûtent.

Les prochains matchs de la Roma

Date et heure (locales) Match Billets Lieu Sam. 21 novembre (18 h) Serie A : Parme contre la Roma Billets Stadio Ennio Tardini (Parme) Mer. 25 novembre (21 h) Ligue des champions : Paris Saint-Germain contre la Roma Billets Parc des Princes (Paris) Dim. 29 novembre (18 h) Serie A : la Roma contre Monza Billets Stadio Olimpico (Rome) Ven. 4 décembre (20 h 45) Serie A : Bologne contre la Roma Billets Stade Renato Dall'Ara (Bologne) Mar. 8 décembre (21 h) Ligue des champions : la Roma contre le Sporting CP Billets Stadio Olimpico (Rome) Dim. 13 décembre (12 h 30) Serie A : la Lazio contre la Roma Billets Stadio Olimpico (Rome) Sam. 19 décembre (20 h 45) Serie A : la Roma contre la Juventus Billets Stadio Olimpico (Rome) Sam. 2 janvier (18 h) Serie A : la Roma contre Frosinone Billets Stadio Olimpico (Rome) Mar. 5 janvier (18 h 30) Serie A : Venezia contre la Roma Billets Stadio Pier Luigi Penzo (Venise) Sam. 9 janvier (18 h) Serie A : la Roma contre l’AC Milan Billets Stadio Olimpico (Rome) Mar. 12 janvier (21 h) Coupe d’Italie : la Roma contre le Hellas Vérone Billets Stadio Olimpico (Rome)

Comment acheter des billets pour la Roma

Les billets officiels pour les matchs de la Roma peuvent être achetés en ligne sur la billetterie officielle du club ou, les jours de match, au guichet prévu à cet effet au Stadio Olimpico. Un compte gratuit « MyASR » est obligatoire pour acheter, via la billetterie officielle du club, des billets à l’unité ou des abonnements pour les matchs à domicile de l’AS Roma au Stadio Olimpico.

Les billets sont généralement mis en vente deux à quatre semaines avant un match (environ trois à quatre semaines pour les rencontres ordinaires de Serie A).

Périodes de priorité : la vente se déroule par étapes, et non en une seule fois :

Étape 1 : les abonnés (PLUS et CLASSIC EXTRA) bénéficient d’un accès prioritaire et de tarifs réduits sur les billets supplémentaires.

: les abonnés (PLUS et CLASSIC EXTRA) bénéficient d’un accès prioritaire et de tarifs réduits sur les billets supplémentaires. Étape 2 : les membres AS Roma Card / MyASR ayant déjà effectué des achats.

: les membres AS Roma Card / MyASR ayant déjà effectué des achats. Étape 3 : ouverture de la vente au grand public, accessible à tous les titulaires d’un compte MyASR.

Pour les matchs très demandés, comme le Derby della Capitale contre la Lazio, les rencontres face à la Juventus, à l’Inter ou à l’AC Milan, ou encore les matchs européens, les billets peuvent s’écouler rapidement pendant les phases réservées aux bénéficiaires d’un accès prioritaire et aux abonnés. Il faut alors être prêt dès la minute d’ouverture de la vente.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour les matchs de la Roma sur le marché de la revente. StubHub figure parmi les principales plateformes pour ceux qui cherchent des places par d’autres canaux et constitue une option fiable pour les supporters souhaitant acheter des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour la Roma ?

Les billets officiels pour les matchs de la Roma au Stadio Olimpico coûtent généralement entre 20 € et plus de 125 €, selon l’adversaire et la catégorie du match. Les rencontres très demandées, comme le Derby della Capitale ou les grandes affiches européennes, coûtent nettement plus cher à la revente ou dans les catégories supérieures.

Le Stadio Olimpico se divise en plusieurs grandes zones de tribunes :

Curva Sud (virage sud) : le cœur historique des supporters les plus fervents et des ultras de l’AS Roma. Les places y sont généralement moins chères et l’ambiance intense, mais la demande est considérable et les disponibilités pour le grand public sont limitées.

: le cœur historique des supporters les plus fervents et des ultras de l’AS Roma. Les places y sont généralement moins chères et l’ambiance intense, mais la demande est considérable et les disponibilités pour le grand public sont limitées. Curva Nord (virage nord) : généralement attribuée aux supporters visiteurs ou au public général, selon l’organisation du match.

: généralement attribuée aux supporters visiteurs ou au public général, selon l’organisation du match. Distinti (Distinti Sud / Distinti Nord) : situés à côté des virages, ces secteurs offrent une vue latérale sur le terrain depuis les gradins inférieurs, à des prix modérés.

: situés à côté des virages, ces secteurs offrent une vue latérale sur le terrain depuis les gradins inférieurs, à des prix modérés. Tribuna Tevere : la tribune principale, le long du terrain, répartie entre les niveaux supérieur, inférieur et parterre. Elle comprend des zones à tarifs particuliers, notamment le secteur familial (pour les adultes accompagnés d’enfants de moins de 14 ans), ainsi que des places destinées aux femmes et aux personnes de plus de 65 ans.

: la tribune principale, le long du terrain, répartie entre les niveaux supérieur, inférieur et parterre. Elle comprend des zones à tarifs particuliers, notamment le secteur familial (pour les adultes accompagnés d’enfants de moins de 14 ans), ainsi que des places destinées aux femmes et aux personnes de plus de 65 ans. Tribuna Monte Mario : la tribune latérale haut de gamme, avec des sièges de catégorie supérieure, une vue centrale et la proximité des espaces d’hospitalité et VIP.

Consultez régulièrement la billetterie officielle du club pour obtenir plus d’informations, ou des sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur le Stadio Olimpico

Le Stadio Olimpico de Rome est l’une des enceintes sportives les plus chargées d’histoire et les plus réputées pour leur ambiance au monde. Avec plus de 70 000 places, c’est la plus grande installation sportive de la capitale italienne et le stade emblématique de deux rivaux romains de Serie A, l’AS Roma et la SS Lazio. Il accueille également des matchs des équipes nationales italiennes de football et de rugby à XV.

Bien que le stade ait ouvert dans les années 1930, il a été rebaptisé Stadio Olimpico après l’attribution à Rome des 17es Jeux olympiques d’été. Il a été réaménagé pour que toutes les places soient assises afin d’accueillir les cérémonies d’ouverture et de clôture ainsi que les épreuves d’athlétisme sur piste.

Pour accueillir la Coupe du monde de la FIFA 1990, le stade a été presque entièrement démoli, puis reconstruit en béton. Ces travaux lui ont ajouté son désormais célèbre toit ovale en téflon et fibre de verre.

Les moments marquants du Stadio Olimpico

Finale du Championnat d’Europe de l’UEFA 1968 : après un premier match nul 1-1 contre la Yougoslavie, l’Italie a remporté la finale rejouée 2-0 à l’Olimpico, décrochant son premier titre européen.

: après un premier match nul 1-1 contre la Yougoslavie, l’Italie a remporté la finale rejouée 2-0 à l’Olimpico, décrochant son premier titre européen. Finale de la Coupe du monde de la FIFA 1990 : l’Allemagne de l’Ouest a battu 1-0 l’Argentine de Diego Maradona grâce à un penalty tardif d’Andreas Brehme, remportant le titre mondial lors du moment de gloire planétaire du stade.

: l’Allemagne de l’Ouest a battu 1-0 l’Argentine de Diego Maradona grâce à un penalty tardif d’Andreas Brehme, remportant le titre mondial lors du moment de gloire planétaire du stade. Le « miracle de la Roma » (2018) : battue 4-1 par Barcelone à l’aller en quarts de finale de la Ligue des champions, la Roma a réussi une remontée spectaculaire en s’imposant 3-0 au retour à l’Olimpico, se qualifiant grâce aux buts inscrits à l’extérieur.

: battue 4-1 par Barcelone à l’aller en quarts de finale de la Ligue des champions, la Roma a réussi une remontée spectaculaire en s’imposant 3-0 au retour à l’Olimpico, se qualifiant grâce aux buts inscrits à l’extérieur. Tournoi des Six Nations : depuis 2012, le stade est la forteresse où l’équipe italienne de rugby s’est révélée au monde, y décrochant notamment des victoires historiques dans le Tournoi des Six Nations contre de grandes nations comme la France.

Les adieux de Francesco Totti (2017) : l’un des jours les plus émouvants de l’histoire du football a vu le capitaine de toujours de la Roma disputer son dernier match, faisant pleurer des dizaines de milliers de supporters dans la Curva Sud.

Records et statistiques de la Roma

L’AS Roma (Associazione Sportiva Roma) est l’un des clubs de football les plus historiques et les plus importants sur le plan culturel en Italie. Fondé en 1927 à la suite d’une fusion destinée à doter Rome d’un club capable de rivaliser avec les puissantes équipes dominantes du nord, le club a forgé une identité profondément liée à l’histoire et à la fierté de la capitale italienne.

Palmarès du club et principaux trophées

Si la Roma compte moins de grands titres de champion que ses rivaux du nord, son palmarès témoigne d’un immense prestige à l’échelle nationale comme européenne.

Serie A : 3 titres (1941-42, 1982-83, 2000-01)

: 3 titres (1941-42, 1982-83, 2000-01) Coupe d’Italie : 9 titres (1963-64, 1968-69, 1979-80, 1980-81, 1983-84, 1985-86, 1990-91, 2006-07, 2007-08)

: 9 titres (1963-64, 1968-69, 1979-80, 1980-81, 1983-84, 1985-86, 1990-91, 2006-07, 2007-08) Supercoupe d’Italie : 2 titres (2001, 2007)

: 2 titres (2001, 2007) Ligue Europa Conférence de l’UEFA : 1 titre (2021-22)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matchs disputés : Francesco Totti (786), Daniele De Rossi (616)

Plus grand nombre de buts : Francesco Totti (307), Roberto Pruzzo (138)

Née d’une fusion

Le club est issu de la fusion de trois entités sportives romaines : Roman FC, Alba-Audace et Fortitudo-Pro Roma. Cette fusion a été orchestrée pour créer une grande équipe unifiée dans le sud de l’Italie, mais la Lazio a refusé d’y participer, un épisode resté célèbre.

La louve du Capitole

Le célèbre écusson du club représente une louve allaitant les frères jumeaux Romulus et Rémus. Cette image reprend directement le mythe antique de la fondation de Rome.

Le « huitième roi de Rome »

Francesco Totti a refusé des offres considérables de grands clubs européens, notamment du Real Madrid, pour rester pendant ses 25 années de carrière dans le club qu’il soutenait depuis l’enfance. Il demeure unanimement vénéré comme le « huitième roi de Rome » symbolique.