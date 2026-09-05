Comment acheter des billets pour la Real Sociedad en 2026-2027 : matchs à venir, prix des billets, actualités de la Liga et plus encore

La Real Sociedad a remporté son premier trophée depuis six saisons en étant sacrée championne de la Coupe du Roi en avril dernier. Le club basé à Saint-Sébastien cherchera désormais à utiliser ce succès en coupe comme tremplin pour remonter au classement de la Liga 2026-2027. Vous pouvez réserver dès aujourd'hui vos billets pour les matches de la Real Sociedad.

Ce triomphe en Coupe du Roi a également été un moment historique pour l'entraîneur de la Reala, Pellegrino Matarazzo, qui est devenu le premier coach américain à remporter un trophée majeur dans l'un des cinq grands championnats européens. Il s'agit d'un énorme accomplissement si l'on considère qu'il n'a pris les rênes qu'en décembre dernier. Il dispose désormais d'une saison complète pour continuer à faire parler sa magie.

Si l'on se fie aux deux précédents sacres de la Real Sociedad en Coupe du Roi à l'ère moderne, alors les « Txuri-Urdin » (les Blancs et Bleus) peuvent s'attendre à une campagne positive en Liga. Après leurs victoires en coupe en 1987 et 2020, ils ont respectivement terminé 2e et 5e de Liga la saison suivante.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations billetterie pour savoir comment obtenir des places pour les matches de la Real Sociedad, notamment où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Matches à venir de la Real Sociedad

Date et heure (locale) Match Lieu Billets dim. 13 sept. (21 h) Liga : Real Sociedad vs Atlético Madrid stade Anoeta (Saint-Sébastien) Billets jeu. 17 sept. (21 h) Ligue Europa : Real Sociedad vs Bournemouth stade Anoeta (Saint-Sébastien) Billets dim. 20 sept. (21 h) Liga : Valence vs Real Sociedad stade Mestalla (Valence) Billets dim. 11 oct. (21 h) Liga : Real Sociedad vs Deportivo de A Coruna stade Anoeta (Saint-Sébastien) Billets jeu. 15 oct. (18 h 45) Ligue Europa : Union Saint-Gilloise vs Real Sociedad stade Joseph Marien (Forest) Billets dim. 18 oct. (21 h) Liga : Málaga vs Real Sociedad Estadio La Rosaleda (Málaga) Billets jeu. 22 oct. (21 h) Ligue Europa : Lillestrøm vs Real Sociedad Åråsen Stadion (Lillestrøm) À confirmer dim. 25 oct. (20 h) Liga : Real Sociedad vs Levante stade Anoeta (Saint-Sébastien) Billets dim. 1 nov. (20 h) Liga : Athletic Club vs Real Sociedad stade San Mamés (Bilbao) Billets

Comment acheter des billets pour la Real Sociedad

Les billets officiels pour les matches de la Real Sociedad peuvent être achetés directement sur la billetterie en ligne du club, les ventes au grand public ouvrant généralement 1 à 2 semaines avant chaque rencontre.

S'il reste des billets, vous pouvez aussi les acheter en personne à la billetterie d'Anoeta (Reale Arena) à Saint-Sébastien dans les jours précédant le match ou juste avant le coup d'envoi.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets pour les matches de la Real Sociedad sur le marché secondaire. StubHub est l'un des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, en offrant une option fiable aux supporters qui espèrent trouver des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets de la Real Sociedad ?

Les billets officiels pour les matches de la Real Sociedad, achetés directement auprès du club, coûtent généralement entre 25 € et plus de 90 € en admission générale standard, tandis que les options premium et hospitalité commencent autour de 120 € à 150 € et plus.

Les prix varient toutefois en fonction de l'emplacement de votre siège dans la Reale Arena (stade Anoeta) et du profil de l'adversaire. Les grandes affiches de Liga contre des équipes comme le Real Madrid, Barcelone ou le derby basque contre l'Athletic Bilbao se situent au sommet de la grille tarifaire.

Les places du stade Anoeta sont globalement réparties dans les zones suivantes :

Fondo Norte (virage nord) & Fondo Sur (virage sud) : situés directement derrière les buts. Cela comprend la tribune chantante Aitor Zabaleta. Idéal pour une ambiance animée avec un budget limité. (Fourchette de prix : 20 €-50 €)

Tribuna Este (tribune est) : longe le côté long du terrain à l'opposé des bancs de touche. Offre une excellente vue latérale dégagée sur les aspects tactiques du match. (Fourchette de prix : 40 €-75 €)

Tribuna Principal (tribune principale/ouest) : la tribune principale sur le côté long qui abrite le tunnel des joueurs, les bancs de touche et les espaces presse. Les places centrales en bas y sont les billets standard les plus chers. (Fourchette de prix : 60 €-90 €)

Formules hospitalité / VIP : loges premium et salons d'entreprise. Comprend des sièges VIP rembourrés, un service de restauration avec cuisine basque et l'accès aux salons. (Fourchette de prix : 120 €-400 €+)

Consultez le portail officiel de billetterie du club pour des informations supplémentaires, ou les sites de revente secondaires tels que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu'il faut savoir sur le stade Anoeta

Le stade Anoeta, connu commercialement sous le nom de Reale Arena, est un stade de football emblématique de Saint-Sébastien. Il est le domicile du club de Liga, la Real Sociedad, depuis son ouverture en 1993.

Avant Anoeta, la Real Sociedad a passé 80 ans à jouer dans l'adoré stade Atotxa, exigu et chargé d'histoire. Au début des années 1990, Atotxa ne pouvait accueillir que 17 000 supporters, ce qui était bien trop peu pour la base de fans grandissante du club. La ville a donc construit Anoeta pour donner plus d'espace au club.

Parce que le stade Anoeta est un site potentiel pour la Coupe du monde 2030 de la FIFA, il a récemment fait l'objet d'une nouvelle modernisation de 10 millions d'euros afin de porter sa capacité à plus de 42 000 places. Cela lui permet de répondre aux strictes directives de la FIFA tout en améliorant ses écrans numériques et ses espaces médias.

Matches mémorables au stade Anoeta :

Real Sociedad 2-2 Real Madrid (août 1993) : Ce match amical a été le tout premier match de football disputé à Anoeta. L'icône de la Real Sociedad Loren a inscrit le tout premier but historique du stade, tandis que l'attaquant légendaire Emilio Butragueño a marqué le premier but visiteur.

Real Sociedad 8-1 Albacete Balompié (mai 1996) : Cette incroyable démonstration reste la plus large victoire de l'histoire de la Real Sociedad au stade Anoeta.

Real Sociedad 2-0 Olympique Lyonnais (août 2013) : Après une décennie loin de l'élite européenne, Anoeta a accueilli ce match retour de barrage de Ligue des champions. Carlos Vela a inscrit un doublé majestueux pour sceller une victoire 4-0 sur l'ensemble des deux matches, provoquant des célébrations folles dans les tribunes.

La tradition de la fusée : Saint-Sébastien possède une légendaire coutume de feux d'artifice. Quand la Real Sociedad joue à domicile, un responsable du club tire des fusées dans le ciel depuis la zone du stade pour que toute la ville connaisse le score. Une fusée signifie que l'équipe visiteuse vient de marquer ; deux fusées signifient que la Real Sociedad a marqué !

Records et statistiques de la Real Sociedad

La Real Sociedad, basée à Saint-Sébastien, a connu son « âge d'or » historique dans les années 1980 et a consolidé son statut de force régulière en Liga.

Palmarès du club et faits marquants

Liga (Première division) : 2 titres (1980-81, 1981-82)

Coupe du Roi (coupe d'Espagne) : 4 titres (1909, 1987, 2020, 2026)

Records individuels

Nombre de matches : Alberto Górriz (599), Jon Andoni Larrañaga (552)

Buts : Jesús María Satrústegui (163), Mikel Oyarzabal (133)

Politique réservée aux Basques

La Real Sociedad suivait historiquement une stricte politique de recrutement réservée aux Basques, similaire à celle de l'Athletic Bilbao. Elle a mis fin à cette tradition vieille de plusieurs générations en recrutant l'attaquant irlandais John Aldridge en 1989. L'arrivée d'Aldridge allait ouvrir la voie à de futures stars étrangères comme Darko Kovačević et Antoine Griezmann.

Centre de formation de classe mondiale

Le célèbre centre de formation du club, appelé « Zubieta », jouit d'une très haute réputation. Il est à l'origine du développement de superstars mondiales et de vainqueurs de la Coupe du monde comme Xabi Alonso, Antoine Griezmann, Mikel Oyarzabal et Martin Zubimendi.

Soutien royal

Fondé en 1909, le club s'est vu accorder le titre de « Real » (qui signifie royal) par le roi Alphonse XIII en 1910, car Saint-Sébastien était la résidence d'été officielle de la monarchie espagnole.



