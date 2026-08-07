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Juventus FC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
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Comment acheter des billets pour la Juventus en 2026/27 : prix en Serie A, calendrier et plus encore

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Voici exactement comment obtenir des billets pour la Juventus lors de la saison 2026/27 de Serie A

La Juventus aborde la saison 2026/27 sous les ordres de Luciano Spalletti, qui a redressé la barre après un exercice chaotique ayant vu Igor Tudor être limogé en octobre malgré une prolongation de contrat tout juste signée. Une 6e place signifie que la Juventus disputera la Ligue Europa cette saison, et le club visera un retour au sommet de la Serie A pour la première saison complète de Spalletti à sa tête. GOAL a tout ce qu’il faut savoir pour acheter des billets de la Juventus à l’Allianz Stadium.

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Le calendrier complet de la Juventus en Serie A pour la saison 2026/27

Date et heureMatchLieuCompétitionBillets
23 août 2026Frosinone vs JuventusStadio Benito Stirpe (extérieur)Serie ABillets
30 août 2026Juventus vs ParmaAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets
6 sept. 2026Juventus vs MilanAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets
12-13 sept. 2026Sassuolo vs JuventusMapei Stadium (extérieur)Serie ABillets
20 sept. 2026Juventus vs AtalantaAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets
11 oct. 2026Cagliari vs JuventusUnipol Domus (extérieur)Serie ABillets
18 oct. 2026Juventus vs LazioAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets
25 oct. 2026Lecce vs JuventusStadio Via del Mare (extérieur)Serie ABillets
mer. 28 oct. 2026Genoa vs JuventusStadio Luigi Ferraris (extérieur)Serie ABillets
1 nov. 2026Juventus vs NapoliAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets
8 nov. 2026Fiorentina vs JuventusStadio Artemio Franchi (extérieur)Serie ABillets
22 nov. 2026Juventus vs VeneziaAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets
29 nov. 2026Como vs JuventusStadio Giuseppe Sinigaglia (extérieur)Serie ABillets
6 déc. 2026Juventus vs UdineseAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets
13 déc. 2026Juventus vs MonzaAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets
20 déc. 2026Roma vs JuventusStadio Olimpico (extérieur)Serie ABillets
3 janv. 2027Bologna vs JuventusStadio Renato Dall'Ara (extérieur)Serie ABillets
mer. 6 janv. 2027Juventus vs Torino (Derby della Mole)Allianz Stadium (domicile)Serie ABillets
9-10 janv. 2027Inter vs Juventus (Derby d'Italia, manche aller)San Siro (extérieur)Serie ABillets
16-17 janv. 2027Juventus vs GenoaAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets
23-24 janv. 2027Juventus vs CagliariAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets
30-31 janv. 2027Milan vs JuventusSan Siro (extérieur)Serie ABillets
6-7 févr. 2027Juventus vs SassuoloAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets
13-14 févr. 2027Napoli vs JuventusStadio Diego Armando Maradona (extérieur)Serie ABillets
20-21 févr. 2027Juventus vs BolognaAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets
27-28 févr. 2027Monza vs JuventusU-Power Stadium (extérieur)Serie ABillets
6-7 mars 2027Juventus vs RomaAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets
13-14 mars 2027Lazio vs JuventusStadio Olimpico (extérieur)Serie ABillets
20-21 mars 2027Juventus vs ComoAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets
3-4 avr. 2027Torino vs Juventus (Derby della Mole)Stadio Olimpico Grande Torino (extérieur)Serie ABillets
10-11 avr. 2027Juventus vs LecceAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets
17-18 avr. 2027Venezia vs JuventusStadio Pier Luigi Penzo (extérieur)Serie ABillets
24-25 avr. 2027Juventus vs FiorentinaAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets
1-2 mai 2027Atalanta vs JuventusGewiss Stadium (extérieur)Serie ABillets
8-9 mai 2027Udinese vs JuventusBluenergy Stadium (extérieur)Serie ABillets
15-16 mai 2027Juventus vs Inter (Derby d'Italia, manche retour)Allianz Stadium (domicile)Serie ABillets
22-23 mai 2027Parma vs JuventusStadio Ennio Tardini (extérieur)Serie ABillets
29-30 mai 2027Juventus vs FrosinoneAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets

Comment acheter des billets pour la Juventus

  • Les billets sont mis en vente par phases : les membres J1897 bénéficient d’un premier accès, suivis par les membres Black & White & Stadium, puis par la vente au grand public environ deux semaines plus tard.
  • La demande est la plus forte pour le Derby d'Italia (contre l’Inter) et le Derby della Mole (contre le Torino), qui affichent souvent complet rapidement via les canaux officiels.
  • Si les billets officiels sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub constituent un moyen fiable d’obtenir une place à l’Allianz Stadium, avec des billets disponibles dans toutes les zones du stade.

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Combien coûtent les billets de la Juventus

  • Places derrière le but : à partir d’environ 35 € directement via le club.
  • Sections centrales Est ou Ouest : environ 90 €.
  • Matches à forte demande (derby de Turin, matches de Ligue Europa) : à partir de 50 €.
  • Marché secondaire via StubHub : à partir de 34 €, avec des prix qui fluctuent selon la demande.

Des offres VIP et hospitalité sont également disponibles pour une expérience plus haut de gamme, avec des prix variant selon les prestations et l’emplacement des sièges.

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À quoi s’attendre de la Juventus en 2026/27

La Juventus a traversé une saison 2025/26 mouvementée : Igor Tudor, malgré une prolongation de deux ans signée en juin 2025, a été limogé fin octobre alors que le club occupait la sixième place. Il a d’abord été remplacé brièvement par l’intérimaire Massimo Brambilla avant que Luciano Spalletti ne prenne les commandes de façon permanente. Spalletti a stabilisé les résultats, mais n’a pas pu hisser la Juventus au-delà de la sixième place en fin de saison, manquant ainsi la Ligue des champions et devant se contenter de la Ligue Europa pour cet exercice.

Désormais dans sa première saison complète à la tête de l’équipe, Spalletti cherchera à relancer la dynamique avec un effectif qui compte toujours Kenan Yildiz, meilleur buteur du club la saison dernière, ainsi que Weston McKennie, Teun Koopmeiners et Jonathan David. Le calendrier présente une symétrie notable, avec une Juventus qui ouvre et clôt la saison contre le promu Frosinone, tandis qu’une série relevée à partir de la 16e journée propose dans un court laps de temps la Roma, Bologna, le rival de la ville Torino et le rival du Derby d'Italia, l’Inter.

Histoire de l’Allianz Stadium

L’Allianz Stadium (Juventus Stadium) est un stade entièrement assis situé dans le quartier Vallette de Turin, construit sur le site de l’ancienne enceinte du club, le Stadio Delle Alpi, et inauguré en 2011. Avec une capacité de 41 689 places, il s’agit du sixième plus grand stade de football d’Italie.

Au-delà des matches réguliers de la Juventus, le stade a accueilli la finale de la Ligue Europa de l’UEFA 2014 (Sevilla contre Benfica), deux matches de la phase finale de la Ligue des nations de l’UEFA 2021, ainsi que la finale de la Ligue des champions féminine de l’UEFA 2022 (Barcelone contre Lyon).

Les guides de billets pour les enceintes emblématiques de Serie A aident les supporters à s’y retrouver entre les différentes catégories de places et les fenêtres d’achat de billets pour les visites les jours de match. Pour vous assurer de pouvoir réagir parfaitement aux changements de dynamique en direct avec des cotes compétitives, il est crucial de trouver un fournisseur de premier plan. Prenez un moment pour lire notre guide détaillé sur les bonus débloqués par le code promo stake.

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