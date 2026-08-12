Comment acheter des billets pour l’Union Berlin en 2026-2027 : prix moyens, matches confirmés et plus encore

L’Union Berlin s’est imposé comme l’un des clubs de football les plus populaires et passionnés d’Allemagne. Alors que les Eiserne continuent de bénéficier d’un énorme soutien en Bundesliga pour la saison 2026/27, la demande de billets les jours de match reste extrêmement élevée.

Si vous cherchez à assister à un match en direct à Berlin, voici tout ce que vous devez savoir pour obtenir votre place, connaître le prix des abonnements et les détails du stade.

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Prochains matches et billets de l’Union Berlin en 2026/27

Où acheter des billets pour l’Union Berlin en 2026/27 ?

Le moyen principal et le plus sûr d’acheter des billets de match au prix facial est de passer directement par la billetterie officielle du 1. FC Union Berlin. En raison d’une demande exceptionnelle, les billets sont fréquemment épuisés pendant les fenêtres de priorité réservées aux membres avant même la mise en vente générale.

Lorsque les mises en vente officielles sont épuisées, les plateformes de billetterie secondaire peuvent offrir d’autres options de revente entre supporters pour les prochaines rencontres de Bundesliga et de DFB-Pokal.

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Billets de l’Union Berlin : combien coûtent les abonnements ?

Pour la saison 2026/27, les abonnements debout pour les matches de l’Union Berlin vont de 238 € à 272 € pour les adultes au plein tarif sans réduction. Les abonnements assis les plus chers, dans le secteur 1, atteignent 816 €.

Des réductions sont proposées aux membres officiels du club, aux étudiants, aux apprentis, aux retraités, aux chômeurs et aux supporters lourdement handicapés.

Union Berlin : le Stadion An der Alten Försterei

Le stade de l’Union Berlin est le Stadion An der Alten Försterei.