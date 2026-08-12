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Andras Schaefer of 1. FC Union Berlin celebrates scoring his team's third goalGetty Images
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Comment acheter des billets pour l’Union Berlin en 2026-2027 : prix moyens, matches confirmés et plus encore

Bundesliga
Union Berlin
SHOPPING

Les billets pour l’Union Berlin sont très demandés dans la capitale, et nous savons exactement comment vous pouvez en acheter.

L’Union Berlin s’est imposé comme l’un des clubs de football les plus populaires et passionnés d’Allemagne. Alors que les Eiserne continuent de bénéficier d’un énorme soutien en Bundesliga pour la saison 2026/27, la demande de billets les jours de match reste extrêmement élevée. 

Si vous cherchez à assister à un match en direct à Berlin, voici tout ce que vous devez savoir pour obtenir votre place, connaître le prix des abonnements et les détails du stade.

Réserver des billets pour l’Union BerlinRéserver des billets

Prochains matches et billets de l’Union Berlin en 2026/27

Date et heureMatchLieuBillets
dim. 23 août 2026, 15:30Eintracht Braunschweig vs 1. FC Union BerlinEintracht-Stadion, BraunschweigAcheter des billets
sam. 29 août 2026, 15:301. FC Union Berlin vs Eintracht FrancfortStadion An der Alten Försterei, BerlinAcheter des billets
sam. 5 sept. 2026, 15:30Bayer 04 Leverkusen vs 1. FC Union BerlinBayArena, LeverkusenAcheter des billets
ven. 11 sept. 2026, 20:301. FC Union Berlin vs FC Schalke 04Stadion An der Alten Försterei, BerlinAcheter des billets
ven. 18 sept. 2026, 20:30FC Bayern Munich vs 1. FC Union BerlinAllianz Arena, MunichAcheter des billets
sam. 10 oct. 2026, 12:001. FC Union Berlin vs SV ElversbergStadion An der Alten Försterei, BerlinAcheter des billets
sam. 17 oct. 2026, 12:001. FC Union Berlin vs Borussia DortmundStadion An der Alten Försterei, BerlinAcheter des billets
sam. 24 oct. 2026, 12:00FC Augsburg vs 1. FC Union BerlinWWK Arena, AugsburgAcheter des billets
sam. 31 oct. 2026, 11:001. FC Union Berlin vs 1. FC KölnStadion An der Alten Försterei, BerlinAcheter des billets
sam. 7 nov. 2026, 11:00SC Fribourg vs 1. FC Union BerlinEuropa-Park-Stadion, Freiburg im BreisgauAcheter des billets
sam. 21 nov. 2026, 11:001. FC Union Berlin vs RB LeipzigStadion An der Alten Försterei, BerlinAcheter des billets
sam. 28 nov. 2026, 11:001. FSV Mainz 05 vs 1. FC Union BerlinMewa Arena, MainzAcheter des billets
sam. 5 déc. 2026, 11:001. FC Union Berlin vs Hamburger SVStadion An der Alten Försterei, BerlinAcheter des billets
sam. 12 déc. 2026, 11:00VfB Stuttgart vs 1. FC Union BerlinMHPArena, StuttgartAcheter des billets
sam. 19 déc. 2026, 11:001. FC Union Berlin vs TSG 1899 HoffenheimStadion An der Alten Försterei, BerlinAcheter des billets

Où acheter des billets pour l’Union Berlin en 2026/27 ?

Le moyen principal et le plus sûr d’acheter des billets de match au prix facial est de passer directement par la billetterie officielle du 1. FC Union Berlin. En raison d’une demande exceptionnelle, les billets sont fréquemment épuisés pendant les fenêtres de priorité réservées aux membres avant même la mise en vente générale.

Lorsque les mises en vente officielles sont épuisées, les plateformes de billetterie secondaire peuvent offrir d’autres options de revente entre supporters pour les prochaines rencontres de Bundesliga et de DFB-Pokal.

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Billets de l’Union Berlin : combien coûtent les abonnements ?

Pour la saison 2026/27, les abonnements debout pour les matches de l’Union Berlin vont de 238 € à 272 € pour les adultes au plein tarif sans réduction. Les abonnements assis les plus chers, dans le secteur 1, atteignent 816 €.

Des réductions sont proposées aux membres officiels du club, aux étudiants, aux apprentis, aux retraités, aux chômeurs et aux supporters lourdement handicapés.

Union Berlin : le Stadion An der Alten Försterei

Le stade de l’Union Berlin est le Stadion An der Alten Försterei.

DétailInformation
Nom du stadeStadion An der Alten Försterei
LieuBerlin (Köpenick), Allemagne
Capacité totale22 012
Répartition places debout / assises18 395 debout / 3 617 assises

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