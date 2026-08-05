Comment acheter des billets pour l’équipe d’Angleterre de football en 2026 : prix des billets et où acheter des places pour les matches de l’Angleterre

Les performances régulières de l’Angleterre sur la scène mondiale soulignent son statut de l’une des grandes puissances du football européen, et mondial. Après une troisième place à la Coupe du monde 2026 de la FIFA en Amérique du Nord, conclue par un match palpitant contre la France, la demande pour les billets des matches de l’Angleterre reste à un niveau record.

Alors que les hommes de Thomas Tuchel tournent la page de leur campagne en Coupe du monde pour se concentrer sur la Ligue des nations de l’UEFA 2026-2027, l’Angleterre s’apprête à disputer une campagne de groupe A3 de très haut niveau face aux poids lourds européens que sont l’Espagne, la Croatie et la Tchéquie, à partir de ce mois de septembre.

Laissez GOAL vous guider dans le processus pour obtenir des places afin de voir jouer l’Angleterre à Wembley Stadium et à travers l’Europe cette saison.

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Prochains matches de l’équipe d’Angleterre masculine de football

Date et heure du coup d’envoi Match Lieu Compétition Billets sam. 26 sept., 19 h 45 Angleterre vs Espagne Wembley Stadium, Londres Ligue des nations de l’UEFA Billets mar. 29 sept., 19 h 45 République tchèque vs Angleterre Fortuna Arena, Prague Ligue des nations de l’UEFA Billets sam. 3 oct., 17 h 00 Croatie vs Angleterre Stadion Maksimir, Zagreb Ligue des nations de l’UEFA Billets mar. 6 oct., 19 h 45 Angleterre vs République tchèque Wembley Stadium, Londres Ligue des nations de l’UEFA Billets jeu. 12 nov., 19 h 45 Angleterre vs Croatie Wembley Stadium, Londres Ligue des nations de l’UEFA Billets dim. 15 nov., 19 h 45 Espagne vs Angleterre Estadio Santiago Bernabéu, Madrid Ligue des nations de l’UEFA Billets

Comment obtenir des billets pour les matches de l’Angleterre ?

Canaux officiels pour les billets de l’Angleterre

Les billets officiels pour les matches à domicile et à l’extérieur de l’Angleterre peuvent être trouvés et achetés directement sur englandfootball.com.

Pour acheter des billets pour les rencontres à domicile à Wembley Stadium ou pour les contingents officiels à l’extérieur à travers l’Europe, les supporters doivent garder à l’esprit les catégories suivantes :

My England Football : rejoindre gratuitement ce programme de fidélité pour supporters donne un accès prioritaire de second rang à la vente de billets à domicile, avant leur mise en vente au grand public.

rejoindre gratuitement ce programme de fidélité pour supporters donne un accès prioritaire de second rang à la vente de billets à domicile, avant leur mise en vente au grand public. England Supporters Travel Club (ESTC) : une adhésion payante est requise pour manifester son intérêt pour les contingents limités de billets pour les matches à l’extérieur. Les membres de l’ESTC bénéficient de la priorité la plus élevée pour les rencontres internationales à domicile comme à l’extérieur.

une adhésion payante est requise pour manifester son intérêt pour les contingents limités de billets pour les matches à l’extérieur. Les membres de l’ESTC bénéficient de la priorité la plus élevée pour les rencontres internationales à domicile comme à l’extérieur. Vente générale : tout contingent de billets restant après les fenêtres de priorité réservées aux membres est mis en vente au grand public via le portail officiel.

Plateformes de revente

Si les mises en vente sont épuisées pendant les fenêtres de priorité réservées aux membres officiels, des plateformes de revente vérifiées comme StubHub proposeront également des billets pour les matches à domicile à Wembley ainsi que des options d’hospitalité neutres pour les rencontres à l’extérieur.

Assurez-vous de consulter les conditions générales des prestataires auprès desquels vous achetez vos billets.

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