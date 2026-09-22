Après avoir manqué une qualification européenne pour la première fois depuis la saison 2020/21, l’Eintracht Francfort sera pleinement concentré sur la scène nationale cette saison. Assistez à ses matches de Bundesliga en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Adi Hütter est revenu cet été pour un deuxième passage à la tête de l’équipe. Lors de son précédent mandat sur le banc de l’Eintracht Francfort entre 2018 et 2021, le club a atteint les demi-finales de la DFB-Pokal et de la Ligue Europa, tout en terminant 5e de Bundesliga.

Il cherchera désormais à avoir un impact positif avec une équipe qui compte des noms phares comme Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt, Can Uzun et Raphael Onyedika. Si les premiers rendez-vous de la saison sont un indicateur fiable, alors les fidèles de Francfort peuvent s’attendre à un vrai régal dans les mois à venir. Au moins 4 buts ont été inscrits lors de chacun de leurs premiers matches de Bundesliga en août et en septembre.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations billetterie pour savoir comment obtenir des places pour les matches de l’Eintracht Francfort cette saison, notamment où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Matches à venir de l’Eintracht Francfort

Date et heure (locale) Match Lieu Billets sam. 10 oct. (18 h 30) Bundesliga : RB Leipzig vs Eintracht Francfort Red Bull Arena (Leipzig) Billets ven. 16 oct. (20 h 30) Bundesliga : Eintracht Francfort vs 1. FC Köln Deutsche Bank Park (Francfort) Billets sam. 24 oct. (18 h 30) Bundesliga : Borussia Dortmund vs Eintracht Francfort Signal Iduna Park (Dortmund) Billets mar. 27 oct. (18 h) DFB-Pokal : Hamburger SV vs Eintracht Francfort Volksparkstadion (Hambourg) Billets dim. 1 nov. (17 h 30) Bundesliga : Eintracht Francfort vs Hamburger SV Deutsche Bank Park (Francfort) Billets sam. 7 nov. (15 h 30) SC Paderborn 07 vs Eintracht Francfort Home Deluxe Arena (Paderborn) Billets sam. 21 nov. (15 h 30) Eintracht Francfort vs TSG Hoffenheim Deutsche Bank Park (Francfort) Billets sam. 28 nov. (18 h 30) VfB Stuttgart vs Eintracht Francfort MHPArena (Stuttgart) Billets

Comment acheter des billets pour l’Eintracht Francfort

Les billets officiels de l’Eintracht Francfort peuvent être achetés directement via les canaux numériques du club (Eintracht Frankfurt Ticketshop ou l’application Mainaquila), avec des ventes organisées selon une structure stricte de phases prioritaires basée sur l’adhésion au club.

La demande de billets étant exceptionnellement élevée, les matches affichent presque toujours complet pendant la fenêtre prioritaire réservée aux membres et atteignent rarement une vente au grand public.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets pour les matches de l’Eintracht Francfort sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux distributeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, offrant une option fiable aux supporters qui espèrent décrocher des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets de l’Eintracht Francfort ?

Les prix officiels des billets pour les matches à domicile de l’Eintracht Francfort au Deutsche Bank Park se situent généralement entre 18 € et 24 € pour les zones debout et entre 35 € et 90 €+ pour les places assises.

Les prix exacts dépendent de la catégorie du billet et du niveau de prestige du match (les grands adversaires comme le Bayern Munich ou le Borussia Dortmund entraînent une tarification plus élevée en « catégorie A » par rapport aux affiches de moindre envergure).

Les billets officiels de premier marché sont répartis entre tribunes debout et catégories numérotées de places assises :

Billets debout (Stehplatz) : 18 €-24 €. Ce sont les billets les moins chers du stade et ils offrent l’ambiance la plus intense.

Catégories assises 4 et 5 (niveaux supérieurs et virages) : 35 €-50 €. Situées plus loin du terrain ou dans les courbes des corners, ces places offrent une excellente vue d’ensemble à moindre coût.

Catégories assises 2 et 3 (latérales standard) : 50 €-75 €. Ces places s’étendent sur les niveaux supérieurs et intermédiaires le long des grands côtés du terrain.

Catégorie 1 et sièges premium (niveaux inférieurs centraux) : 75 €-90 €+. Ces places centrales de premier choix le long des lignes de touche principales offrent la vue la plus claire et la plus dégagée sur l’action.

Consultez régulièrement le portail officiel de billetterie du club pour plus d’informations, ou les sites de revente secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Deutsche Bank Park

Le Deutsche Bank Park, historiquement et affectueusement connu des supporters sous le nom de Waldstadion (stade de la forêt), est l’une des arènes sportives les plus emblématiques, les plus animées et les plus polyvalentes d’Allemagne. Situé au cœur de la forêt urbaine dans la banlieue sud de Francfort-sur-le-Main, il sert de stade à domicile au poids lourd de Bundesliga qu’est l’Eintracht Francfort.

Le stade a officiellement ouvert en 1925, sur le site d’une ancienne base militaire. D’abord doté d’une capacité de 35 000 spectateurs, il faisait partie d’un vaste parc sportif communautaire. Alors que le football prenait son essor dans l’Allemagne d’après-guerre, le stade a fait l’objet d’une rénovation majeure en 1955, portant sa capacité à plus de 87 000 places.

Pour préparer la Coupe du monde de la FIFA 2006, l’ancien stade a été progressivement démoli puis entièrement reconstruit entre 2002 et 2005 pour devenir une enceinte de tout premier plan exclusivement dédiée au football.

Moments marquants au Deutsche Bank Park :

La « bataille de l’eau » de la Coupe du monde (Allemagne de l’Ouest vs Pologne) : Lors de la demi-finale de la Coupe du monde 1974, des pluies torrentielles ont complètement inondé le terrain. Malgré des conditions injouables, les pompiers ont évacué l’eau du terrain, et l’Allemagne de l’Ouest a arraché une victoire 1-0 contre la Pologne pour se qualifier en finale.

Finale de la Coupe des confédérations de la FIFA 2005 : Une enceinte fraîchement reconstruite a accueilli un Superclásico sud-américain de haut vol, lors duquel le Brésil a dominé l’Argentine 4-1 pour soulever le trophée.

Finale de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2011 : Le stade s’est retrouvé sous les projecteurs du monde entier lorsque le Japon a créé la sensation en battant les États-Unis au terme d’une dramatique séance de tirs au but.

NFL International Series : Avec l’expansion du football américain en Europe, le stade a accueilli des matches de saison régulière de NFL, s’appuyant sur son histoire d’ancien domicile du Frankfurt Galaxy en NFL Europe.

L’impressionnante Nordwestkurve : la courbe nord-ouest est le cœur battant du stade. Les ultras de l’Eintracht Francfort occupent cette section, régulièrement saluée à l’échelle mondiale pour créer certains des tifos les plus bruyants, les plus intenses et les plus spectaculaires visuellement du football mondial.

Records et statistiques de l’Eintracht Francfort

L’Eintracht Francfort (officiellement connu sous le nom de Frankfurter Sportgemeinde Eintracht e.V.) est l’un des clubs les plus historiques et les plus passionnément soutenus du football allemand. Fondés en 1899, les « Die Adler » (« les Aigles ») ont été membres fondateurs de la Bundesliga en 1963.

Palmarès du club et principaux trophées

Championnat d’Allemagne : 1 titre (1959)

DFB-Pokal : 5 titres (1974, 1975, 1981, 1988, 2018)

Ligue Europa de l’UEFA / Coupe de l’UEFA : 2 titres (1980, 2022)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre d’apparitions : Karl-Heinz Körbel (728), Jürgen Grabowski (536)

Plus grand nombre de buts : Karl Ehmer (225), Bernd Hölzenbein (205)

Le plus grand match jamais joué ?

En 1960, l’Eintracht est devenu le premier club allemand à atteindre une finale de Coupe d’Europe. Il a affronté le Real Madrid à Hampden Park devant 127 000 personnes, s’inclinant 7–3. Malgré cette défaite, cette rencontre est largement considérée par les historiens du football comme l’un des plus grands matches jamais disputés.

Attila, la mascotte vivante

Contrairement aux clubs dotés de mascottes humaines dans des costumes en peluche, la mascotte officielle de l’Eintracht est un aigle royal vivant nommé Attila. Attila est présent lors des matches à domicile depuis 1999, volant avant le coup d’envoi pour inspirer la foule.

La « diva capricieuse » (Launische Diva)

Historiquement, Francfort a hérité du surnom de « diva capricieuse » en raison de son extrême irrégularité. Le club était réputé pour battre des géants européens de premier plan une semaine, puis perdre contre des équipes de bas de tableau la suivante.







