Où acheter des billets pour l’Atlético de Madrid ?

Le moyen le plus direct d’acheter des billets pour l’Atlético de Madrid est de passer par le portail officiel du club. Les membres bénéficient d’une période de prévente prioritaire avant l’ouverture de la vente au grand public. Le programme de membres Socios de l’Atlético est plus accessible que celui de certains de ses rivaux de LaLiga. L’adhésion peut donner droit à des réductions et à un accès anticipé aux places pour les plus grandes affiches.

Cela dit, les billets mis en vente au grand public par le club pour les rencontres très demandées, comme le derby madrilène, la venue de Barcelone ou un match à élimination directe de Ligue des champions, partent généralement très vite. Avec largement plus de 150 000 membres pour un stade d’un peu plus de 70 000 places, de nombreux supporters ne parviennent pas à obtenir de billet par les canaux officiels.

Combien coûtent les billets pour l’Atlético de Madrid ?

Les prix des billets au Riyadh Air Metropolitano varient énormément selon l’adversaire et l’emplacement dans le stade, mais il existe des options pour tous les budgets. Pour une rencontre ordinaire de LaLiga face à une équipe de milieu de tableau, les billets les moins chers sont disponibles à partir d’environ 30 euros. Voir jouer l’Atlético de Madrid peut ainsi coûter nettement moins cher qu’assister à un match de certains autres grands clubs européens.

Pour les grandes affiches, en revanche, les prix grimpent sensiblement. Le derby madrilène contre le Real Madrid et la venue de Barcelone sont systématiquement les deux rencontres pour lesquelles les billets sont les plus difficiles à trouver et les plus chers de la saison. Les places dans les tribunes supérieures coûtent régulièrement à partir d’environ 60 à 90 euros, et les tarifs montent bien au-delà pour les places en tribune latérale ou dans les tribunes inférieures. Les matches à élimination directe de Ligue des champions au Metropolitano, un stade qui a accueilli une finale de Coupe d’Europe, affichent des tarifs tout aussi élevés.

Pour la saison 2026/27, les abonnements vont d’environ 290 euros pour les places les moins chères, en tribune supérieure, à bien plus de 2 000 euros pour les places les plus exclusives en tribune inférieure, le long du terrain. Les billets à l’unité restent toutefois l’option la plus souple pour les supporters de passage et ceux qui ne souhaitent pas s’engager pour toute une saison.

Bonne nouvelle pour les amateurs de bonnes affaires : le marché de la revente sur StubHub propose régulièrement certains des prix les plus compétitifs du marché, notamment pour les rencontres dont la date est encore éloignée. Acheter tôt et surveiller les annonces au fil de leurs mises à jour reste le meilleur moyen de trouver les billets les moins chers possible pour le match de l’Atlético de Madrid de votre choix.

Tout savoir sur l’Atlético de Madrid

L’Atlético de Madrid, surnommé les Rojiblancos et les Colchoneros, a été fondé en 1903. Depuis largement plus d’un siècle, il est l’une des trois grandes puissances du football espagnol, aux côtés du Real Madrid et de Barcelone. Bien qu’il ait disposé, pendant une grande partie de son histoire, de moyens financiers bien inférieurs à ceux de ses deux grands rivaux nationaux, l’Atlético s’est forgé une identité fondée sur la résilience, la rigueur défensive et une ambiance de match incomparable.

Diego Simeone est le principal artisan de l’ère moderne du club depuis sa prise de fonctions en décembre 2011. Sous sa direction, l’Atlético a remporté deux fois la LaLiga, gagné la Ligue Europa et la Supercoupe de l’UEFA à plusieurs reprises, et atteint deux finales de Ligue des champions. Simeone entame la saison 2026/27 parmi les entraîneurs en poste depuis le plus longtemps dans le football mondial, et ses méthodes restent au cœur du jeu de l’équipe.

En dehors du terrain, la structure de l’actionnariat a considérablement évolué. Apollo Global Management détient désormais une participation majoritaire aux côtés de Quantum Pacific Group, apportant de nouveaux investissements et de nouvelles ambitions au club à l’approche de cette saison. Sur le terrain, les récents recrutements ont encore renforcé l’effectif. L’Atlético aborde la nouvelle saison avec l’objectif de réduire l’écart avec le sommet de la LaLiga, tout en jouant sur tous les tableaux en Espagne et en Europe.

Pour les supporters de passage, se rendre à Madrid pour voir jouer l’Atlético représente bien plus que 90 minutes de football. La culture des supporters autour du club, le bruit dans les tribunes et la passion d’un public dont le soutien n’a jamais faibli, même pendant les années plus difficiles, en font l’une des expériences de match incontournables du football mondial.

Tout savoir sur le Riyadh Air Metropolitano

Le stade de l’Atlético de Madrid a porté plusieurs noms depuis son ouverture dans sa configuration actuelle en 2017. D’abord appelé Wanda Metropolitano, puis Civitas Metropolitano, il est devenu le Riyadh Air Metropolitano dans le cadre de l’actuel accord sur ses droits de dénomination. Situé dans le quartier de San Blas Canillejas, à l’est de la ville, il a remplacé l’emblématique Vicente Calderón, où le club avait évolué pendant plus d’un demi-siècle.

Avec une capacité d’environ 70 000 places, le Riyadh Air Metropolitano est le troisième plus grand stade d’Espagne, derrière le Camp Nou et le Santiago Bernabeu. Ses tribunes pentues et resserrées sont conçues pour retenir le bruit et créer une ambiance aussi intense que possible. Le stade a déjà accueilli certains des plus grands rendez-vous du football européen, dont une finale de Ligue des champions, et reçoit régulièrement des matches de l’équipe nationale d’Espagne.

Se rendre au stade est simple grâce à la station de métro Estadio Metropolitano, située juste à l’extérieur de l’enceinte et bien reliée au centre de Madrid. Les supporters qui viennent du centre-ville ont intérêt à prévoir suffisamment de temps avant le coup d’envoi, aussi bien pour profiter de l’ambiance d’avant-match aux abords du stade que pour franchir les tourniquets malgré l’affluence.