L'Athletic Bilbao a peut-être terminé à une modeste 12e place en Liga la saison dernière, mais les têtes restent hautes à l'Estadio San Mamés. Plus de 45 000 spectateurs assistent régulièrement aux matches, et ces chiffres devraient à nouveau être au rendez-vous durant l'exercice en cours. Vous pouvez rejoindre les foules de Bilbao en réservant vos billets dès aujourd'hui.

Avec Ernesto Valverde, qui a dirigé plus de 500 matches à la tête de Bilbao au cours de trois passages au club, ayant rangé son tableau tactique la saison dernière, les Zuri-Gorriak (les Rouge et Blanc) se sont tournés vers Edin Terzic pour reprendre les rênes de l'équipe. Il s'agit du premier poste de Terzic depuis qu'il a mené de manière mémorable le Borussia Dortmund jusqu'à la finale de la Ligue des champions 2024.

Malgré un début poussif dans l'ère Terzic, avec des défaites lors des deux premiers matches de Liga 2026/27 de Bilbao, les résultats se sont améliorés depuis et l'équipe a abordé la trêve internationale sur une série de 4 matches sans défaite, qui comprenait une victoire 3-0 contre l'Atlético de Madrid à San Mamés.

Peuvent-ils conserver leur élan ? Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations billetterie sur la manière de réserver des places pour les matches de l'Athletic Bilbao, notamment où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Prochains matches de l'Athletic Bilbao

Date et heure (locale) Match Lieu Billets sam. 10 oct. (14 h) Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao stade de Vallecas (Madrid) Billets sam. 17 oct. (21 h) Valence vs Athletic Bilbao stade de Mestalla (Valence) Billets mer. 21 oct. (20 h) Levante vs Athletic Bilbao Estadio Ciudad de Valencia (Valence) À confirmer dim. 25 oct. (14 h) Athletic Bilbao vs Getafe stade San Mamés (Bilbao) Billets dim. 1 nov. (20 h) Athletic Bilbao vs Real Sociedad stade San Mamés (Bilbao) Billets dim. 8 nov. (20 h) Osasuna vs Athletic Bilbao stade El Sadar (Pampelune) Billets dim. 22 nov. (20 h) Athletic Bilbao vs Espanyol stade San Mamés (Bilbao) Billets dim. 29 nov. (20 h) Malaga vs Athletic Bilbao Estadio La Rosaleda (Málaga) Billets dim. 6 déc. (20 h) Athletic Bilbao vs Real Madrid stade San Mamés (Bilbao) Billets

Comment acheter des billets pour l'Athletic Bilbao

Les billets officiels pour les matches de l'Athletic Bilbao peuvent être achetés directement sur le portail billetterie du club. Aucune adhésion ni aucun historique de compte ne sont requis pour les ventes au grand public. S'il reste des billets après les ventes en ligne, vous pouvez les acheter directement aux guichets du stade San Mamés le jour du match.

L'Athletic Bilbao ne met pas en vente les billets pour toute la saison en une seule fois. Comme la Liga ne confirme les horaires définitifs des matches que quelques semaines à l'avance, les billets sont mis en vente de manière progressive, match par match :

Prévente Club Athletic (première fenêtre) : les membres payants du « Club Athletic » bénéficient d'un accès prioritaire en premier. Cette prévente débute généralement 3 à 4 jours avant la vente au grand public, soit environ 2 à 3 semaines avant le jour du match.

Pour les affiches à forte demande, par exemple contre le Real Madrid ou Barcelone, ainsi que pour le derby basque contre la Real Sociedad, les membres premium bénéficient d'un accès supplémentaire 24 heures avant les membres standard.

Vente au grand public (deuxième fenêtre) : les billets restants sont proposés au grand public environ 2 semaines avant le jour du match. Ils sont traditionnellement mis en ligne à 10 h 30 le lundi de la semaine précédant la rencontre.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets pour les matches de l'Athletic Bilbao sur le marché secondaire. StubHub est l'un des principaux distributeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par d'autres canaux, offrant une option fiable aux supporters qui espèrent décrocher des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets de l'Athletic Bilbao ?

Les billets officiels en admission générale pour les matches de l'Athletic Bilbao au stade San Mamés varient généralement de 30 € à 240 € via le portail billetterie du club. Les prix exacts dépendent fortement de l'adversaire, les matches de catégorie A contre le Real Madrid, Barcelone ou la Real Sociedad affichant les tarifs les plus élevés, ainsi que de l'emplacement de votre siège.

Sections de places et fourchettes de prix officielles :

Fondo Upper / Alta : derrière les buts, anneau supérieur. C'est peut-être la zone la plus éloignée de l'action, mais elle offre une vue plongeante. (Fourchette de prix : 30 € à 50 €)

Fondo Lower / Baja : derrière les buts, anneau inférieur. Plus proche de la pelouse, elle comprend les secteurs de chants et d'animation. (Fourchette de prix : 45 € à 75 €)

Lateral / Tribuna Upper : le long des grands côtés du terrain, anneau supérieur. Excellente vue tactique sur l'ensemble du terrain. (Fourchette de prix : 60 € à 100 €)

Lateral / Tribuna Lower : le long des grands côtés du terrain, anneau inférieur. Vue premium de type télévision, au plus près des joueurs. (Fourchette de prix : 100 € à 160 €+)

San Mamés VIP Area : située dans l'anneau intermédiaire. Comprend des places centrales, la restauration et l'accès au salon. (Fourchette de prix : 180 € à 350 €+)

Consultez le portail billetterie officiel du club pour plus d'informations, ou les sites de revente secondaire tels que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu'il faut savoir sur le stade San Mamés

Le stade San Mamés, affectueusement surnommé « La Catedral » (la Cathédrale), est l'un des temples du football les plus respectés et emblématiques au monde. Situé à Bilbao, en Espagne, il est la maison bouillonnante de l'Athletic Club. Le stade a su marier avec fluidité un héritage footballistique centenaire et une architecture de pointe.

L'ancien San Mamés a ouvert en 1913 et a acquis son statut légendaire parce qu'il a été construit à côté d'une église dédiée à saint Mammès. Au cours de ses 100 ans d'histoire, il a accueilli 3 695 matches. Son élément architectural le plus marquant était une immense arche en acier construite en 1952 au-dessus de la tribune principale, agissant comme une auréole moderne pour « La Catedral ».

Pour s'adapter au XXIe siècle, une toute nouvelle enceinte d'élite de 53 331 places a été construite et inaugurée en 2013. Afin de préserver la présence du club dans le centre-ville, la nouvelle arène a été bâtie sur une parcelle adjacente chevauchant l'ancien stade. La transition a été pensée par phases afin que l'Athletic Club n'ait jamais à jouer loin de chez lui.

Matches mémorables à San Mamés

Finale de la Coupe UEFA 1977 (match retour) : l'Athletic Club a battu la Juventus 2-1 à San Mamés. Même si la Juventus a remporté le trophée grâce aux buts à l'extérieur, l'atmosphère a consolidé le mystère européen du stade.

Coupe du monde de la FIFA 1982 : l'ancien stade a été entièrement réaménagé pour accueillir les matches du groupe 4, recevant des équipes d'Angleterre, de France et du Koweït..

Domination en Supercopa De España (2015) : l'Athletic Club a fait exploser le nouveau stade en infligeant un 4-0 à Barcelone à l'aller, ouvrant la voie à son premier grand trophée depuis des décennies.

La légende des « Lions » : selon des historiens romains, saint Mammès (San Mamés) était un jeune chrétien jeté dans un stade avec des lions sauvages. Au lieu de l'attaquer, les bêtes se seraient docilement couchées à ses pieds. Parce que le stade a été construit sur une terre qui lui était dédiée, les joueurs de l'Athletic Club sont fièrement appelés Los Leones (les Lions).

Records et statistiques de l'Athletic Bilbao

L'Athletic Club, communément appelé Athletic Bilbao, est l'un des clubs de football les plus historiques et les plus singulièrement traditionnels au monde. Fondé en 1898 au Pays basque espagnol, le club est mondialement réputé pour sa stricte politique de cantera, n'alignant que des joueurs nés dans la région basque, ou des joueurs ayant appris le football dans le centre de formation d'un club basque..

Palmarès du club et faits marquants

Liga (première division) : 8 titres (1930, 1931, 1934, 1936, 1943, 1956, 1983, 1984)

Coupe du Roi (coupe d'Espagne) : 25 titres

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre d'apparitions : José Ángel Iribar (614), Óscar de Marcos (573)

Plus grand nombre de buts : Telmo Zarra (335), Dani (199)

La royauté d'Espagne

Avec le Real Madrid et Barcelone, l'Athletic Bilbao est l'un des trois seuls clubs à n'avoir jamais été relégués de Liga depuis sa création en 1929.

Le plus grand carton de l'histoire de la Liga

L'Athletic Bilbao détient le record de la plus large victoire de l'histoire de la Liga, après avoir écrasé Barcelone 12-1 lors de la saison 1930-31.

Le premier voyage de La Gabarra

Lorsque Javier Clemente a mené une jeune équipe au titre en Liga en 1983, le club a célébré en descendant le fleuve Nervión à bord d'une lourde barge de transport appelée La Gabarra. Plus d'un million de supporters en liesse ont bordé les rives du fleuve, une tradition revenue lors du doublé en championnat en 1984, puis à nouveau en 2024 après la conquête de la Coupe du Roi.



