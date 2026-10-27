La Roma a signé sa meilleure performance en championnat depuis huit saisons en terminant troisième de Serie A lors de l’exercice 2025/26. Elle cherchera à poursuivre sur sa lancée sur les scènes nationale et européenne au cours des prochains mois.

Vous pouvez voir la Roma en action en réservant dès aujourd’hui vos billets pour ses matches.

Sous la direction de Rudi Garcia et de Luciano Spalletti, la Roma a terminé trois fois vice-championne de Serie A dans les années 2010 (2013-14, 2014-15 et 2016-17). Les fidèles du Stadio Olimpico espèrent désormais que Gian Piero Gasperini continuera à faire des merveilles sur le banc après une première saison convaincante à la tête de l’équipe.

La Roma a terminé la saison dernière en trombe, avec cinq victoires consécutives en championnat, dont un succès 2-0 face à la Lazio dans le « Derby della Capitale ». Elle a repris sur le même rythme cette saison, en enchaînant une longue série de matches sans défaite en Serie A.

La saison des « Giallorossi » s’annonce incontournable. GOAL vous donne toutes les dernières informations pour obtenir des places pour les matches de la Roma : où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Les prochains matches de la Roma

Date et heure (locales) Match Billets Lieu Sam. 31 octobre (18 h) Serie A : Udinese contre la Roma Billets Bluenergy Stadium (Udine) Mar. 3 novembre (20 h) Ligue des champions : Manchester United contre la Roma Billets Old Trafford (Manchester) Sam. 7 novembre (20 h 45) Serie A : la Roma contre Sassuolo Billets Stadio Olimpico (Rome) Sam. 21 novembre (18 h) Serie A : Parme contre la Roma Billets Stadio Ennio Tardini (Parme) Mer. 25 novembre (21 h) Ligue des champions : le Paris Saint-Germain contre la Roma Billets Parc des Princes (Paris) Dim. 29 novembre (18 h) Serie A : la Roma contre Monza Billets Stadio Olimpico (Rome) Ven. 4 décembre (20 h 45) Serie A : Bologne contre la Roma Billets Stade Renato Dall’Ara (Bologne) Mar. 8 décembre (21 h) Ligue des champions : la Roma contre le Sporting CP Billets Stadio Olimpico (Rome) Dim. 13 décembre (12 h 30) Serie A : la Lazio contre la Roma Billets Stadio Olimpico (Rome) Sam. 19 décembre (20 h 45) Serie A : la Roma contre la Juventus Billets Stadio Olimpico (Rome) Sam. 2 janvier (18 h) Serie A : la Roma contre Frosinone Billets Stadio Olimpico (Rome) Mar. 5 janvier (18 h 30) Serie A : Venezia contre la Roma Billets Stadio Pier Luigi Penzo (Venise) Sam. 9 janvier (18 h) Serie A : la Roma contre l’AC Milan Billets Stadio Olimpico (Rome) Mar. 12 janvier (21 h) Coupe d’Italie : la Roma contre le Hellas Vérone Billets Stadio Olimpico (Rome)

Comment acheter des billets pour les matches de la Roma

Les billets officiels pour les matches de la Roma peuvent être achetés en ligne sur la billetterie officielle du club ou, les jours de match, au guichet prévu à cet effet au Stadio Olimpico. Un compte « MyASR Account » gratuit est obligatoire pour acheter des billets à l’unité ou des abonnements pour les matches à domicile de l’AS Roma au Stadio Olimpico sur la billetterie officielle du club.

Les billets sont généralement mis en vente 2 à 4 semaines avant un match (environ 3 à 4 semaines pour les rencontres ordinaires de Serie A).

Phases de vente prioritaires : les billets sont mis en vente par étapes, et non tous en même temps :

Phase 1 : les abonnés (PLUS et CLASSIC EXTRA) bénéficient d’un accès prioritaire et de réductions sur des billets supplémentaires.

Phase 2 : les titulaires d’une AS Roma Card ou d’un compte MyASR ayant déjà effectué des achats.

Phase 3 : la vente au grand public s’ouvre à tous les titulaires d’un compte MyASR.

Pour les rencontres très demandées, comme le Derby della Capitale contre la Lazio, les matches face à la Juventus, à l’Inter ou à l’AC Milan, ou encore les affiches européennes, les billets peuvent partir très vite pendant les phases réservées aux bénéficiaires d’un accès prioritaire et aux abonnés. Il faut donc être prêt dès l’ouverture de la vente.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour les matches de la Roma sur le marché de la revente. StubHub est l’une des principales plateformes pour ceux qui souhaitent obtenir des places par d’autres moyens. Elle offre une option fiable aux supporters qui espèrent trouver des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour les matches de la Roma ?

Les billets officiels pour les matches de la Roma au Stadio Olimpico coûtent généralement entre 20 € et 125 €, voire plus, selon l’adversaire et la catégorie de la rencontre. Pour les matches très demandés, comme le Derby della Capitale ou les grandes affiches européennes, les prix sont nettement plus élevés à la revente ou dans les catégories supérieures.

Le Stadio Olimpico est divisé en plusieurs grandes zones de places assises :

Curva Sud (virage sud) : le cœur historique des supporters les plus fervents et des ultras de l’AS Roma. Les places y sont généralement moins chères et l’ambiance intense, mais la demande est énorme et les disponibilités pour le grand public sont limitées.

Curva Nord (virage nord) : généralement attribuée aux supporters visiteurs ou au grand public, selon l’organisation du match.

Distinti (Distinti Sud / Distinti Nord) : situés à côté des virages, ces secteurs offrent une vue latérale sur le terrain depuis les gradins inférieurs, à des prix modérés.

Tribuna Tevere : la tribune principale située le long du terrain, divisée entre gradins supérieurs, inférieurs et parterre. Elle comprend des zones à tarifs spécifiques, notamment un secteur familial (pour les adultes accompagnés d’enfants de moins de 14 ans), ainsi que des places réservées aux femmes et aux plus de 65 ans.

Tribuna Monte Mario : la tribune latérale haut de gamme, avec des places de catégorie supérieure, une vue centrale et un accès proche des espaces d’accueil et VIP.

Consultez la billetterie officielle du club pour obtenir des informations complémentaires, ou les plateformes de revente telles que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur le Stadio Olimpico

Le Stadio Olimpico de Rome est l’une des enceintes sportives les plus chargées d’histoire et les plus réputées pour leur ambiance au monde. Avec plus de 70 000 places, c’est la plus grande installation sportive de la capitale italienne et le stade emblématique de deux rivaux romains de Serie A, l’AS Roma et la SS Lazio. Il accueille également des matches des équipes nationales italiennes de football et de rugby à XV.

Bien que le stade ait ouvert ses portes dans les années 1930, il a été rebaptisé Stadio Olimpico après l’attribution à Rome des 17es Jeux olympiques d’été. Il a été réaménagé pour ne comporter que des places assises afin d’accueillir les cérémonies d’ouverture et de clôture ainsi que les épreuves d’athlétisme sur piste.

Pour accueillir la Coupe du monde de la FIFA 1990, le stade a été presque entièrement démoli et reconstruit en béton. Cette transformation l’a doté de son désormais célèbre toit ovale en téflon et fibre de verre.

Les moments mémorables du Stadio Olimpico

Finale du Championnat d’Europe de l’UEFA 1968 : après un premier match nul 1-1 contre la Yougoslavie, l’Italie a remporté le match d’appui 2-0 à l’Olimpico et décroché son premier titre européen.

Finale de la Coupe du monde de la FIFA 1990 : l’Allemagne de l’Ouest a battu 1-0 l’Argentine de Diego Maradona grâce à un penalty tardif d’Andreas Brehme, remportant le titre mondial lors du moment de gloire planétaire du stade.

« Le miracle de la Roma » (2018) : battue 4-1 par Barcelone à l’aller en quarts de finale de la Ligue des champions, la Roma a signé une remontée spectaculaire en s’imposant 3-0 au retour à l’Olimpico pour se qualifier grâce aux buts inscrits à l’extérieur.

Tournoi des Six Nations : depuis 2012, le stade sert de forteresse à l’équipe italienne de rugby, qui s’y est fait connaître dans le monde entier en remportant notamment des victoires historiques dans le Tournoi des Six Nations face à des géants comme la France.

Les adieux de Francesco Totti (2017) : l’un des jours les plus émouvants de l’histoire du football s’est déroulé lorsque le capitaine de toujours de la Roma a disputé son dernier match, faisant pleurer des dizaines de milliers de supporters dans la Curva Sud.

Records et statistiques de la Roma

L’AS Roma (Associazione Sportiva Roma) est l’un des clubs de football les plus historiques et les plus importants sur le plan culturel en Italie. Fondée en 1927 à la suite d’une fusion destinée à doter Rome d’un club capable de rivaliser avec les grandes puissances dominantes du Nord, la Roma s’est forgé une identité profondément liée à l’histoire et à la fierté de la capitale italienne.

Palmarès du club et principaux trophées

Si la Roma compte peut-être moins de grands titres de champion que ses rivaux du Nord, son palmarès témoigne d’un immense prestige sur les scènes nationale et européenne.

Serie A : 3 titres (1941-42, 1982-83, 2000-01)

Coupe d’Italie : 9 titres (1963-64, 1968-69, 1979-80, 1980-81, 1983-84, 1985-86, 1990-91, 2006-07, 2007-08)

Supercoupe d’Italie : 2 titres (2001, 2007)

Ligue Europa Conférence de l’UEFA : 1 titre (2021-22)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches disputés : Francesco Totti (786), Daniele De Rossi (616)

Plus grand nombre de buts : Francesco Totti (307), Roberto Pruzzo (138)

Un club né d’une fusion

Le club est né de la fusion de trois entités sportives romaines : Roman FC, Alba-Audace et Fortitudo-Pro Roma. Cette fusion a été organisée pour créer une puissance unifiée dans le sud de l’Italie, mais la Lazio a refusé d’y participer.

La louve du Capitole

Le célèbre écusson du club représente une louve allaitant les frères jumeaux Romulus et Rémus. Cette image fait directement référence au mythe antique de la fondation de Rome.

Le « huitième roi de Rome »

Francesco Totti a refusé d’importantes offres de géants européens, notamment du Real Madrid, pour rester dans son club de toujours pendant l’intégralité de ses 25 années de carrière. Il demeure unanimement vénéré comme le « huitième roi de Rome ».



