En terminant troisième de Serie A lors de la saison 2025/26, l’AS Roma a signé son meilleur classement en championnat depuis huit saisons. Le club cherchera à poursuivre sur sa lancée en Italie comme en Europe dans les prochains mois.

Vous pouvez voir l’AS Roma jouer en réservant dès aujourd’hui vos billets pour ses matchs.

Sous la direction de Rudi Garcia et de Luciano Spalletti, l’AS Roma a terminé trois fois vice-championne de Serie A dans les années 2010 (2013-14, 2014-15 et 2016-17). Les supporters du Stadio Olimpico espèrent désormais que Gian Piero Gasperini poursuivra son excellent travail après une première saison convaincante à la tête de l’équipe.

L’AS Roma a terminé la saison dernière sur cinq victoires consécutives en championnat, dont un succès 2-0 contre la Lazio dans le Derby della Capitale. Elle a repris sur le même rythme cette saison, en enchaînant une longue série de matchs sans défaite en Serie A.

Cette saison de l’AS Roma promet d’être incontournable. GOAL vous donne toutes les dernières informations pour obtenir des billets : où les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Les prochains matchs de l’AS Roma

Date et heure (locales) Match Billets Lieu Dim. 29 nov. (18 h) Serie A : AS Roma contre Monza Billets Stadio Olimpico (Rome) Ven. 4 déc. (20 h 45) Serie A : Bologne contre l’AS Roma Billets Stade Renato-Dall’Ara (Bologne) Mar. 8 déc. (21 h) Ligue des champions : AS Roma contre Sporting CP Billets Stadio Olimpico (Rome) Dim. 13 déc. (12 h 30) Serie A : Lazio contre l’AS Roma Billets Stadio Olimpico (Rome) Sam. 19 déc. (20 h 45) Serie A : AS Roma contre Juventus Billets Stadio Olimpico (Rome) Sam. 2 janv. (18 h) Serie A : AS Roma contre Frosinone Billets Stadio Olimpico (Rome) Mar. 5 janv. (18 h 30) Serie A : Venise contre l’AS Roma Billets Stadio Pier Luigi Penzo (Venise) Sam. 9 janv. (18 h) Serie A : AS Roma contre AC Milan Billets Stadio Olimpico (Rome) Mar. 12 janv. (21 h) Coupe d’Italie : AS Roma contre Hellas Vérone Billets Stadio Olimpico (Rome) Dim. 17 janv. (horaire à confirmer) Serie A : Atalanta contre l’AS Roma Billets New Balance Arena (Bergame) Mar. 19 janv. (22 h) Ligue des champions : AEK Athènes contre l’AS Roma Billets OPAP Arena (Athènes) Dim. 24 janv. (horaire à confirmer) Serie A : AS Roma contre Udinese Billets Stadio Olimpico (Rome) Mer. 27 janv. (21 h) Ligue des champions : AS Roma contre Lille Billets Stadio Olimpico (Rome) Dim. 31 janv. (horaire à confirmer) Serie A : Monza contre l’AS Roma Billets Stadio Brianteo (Monza)

Comment acheter des billets pour l’AS Roma

Les billets officiels pour les matchs de l’AS Roma peuvent être achetés en ligne sur la billetterie officielle du club ou, les jours de match, au guichet prévu à cet effet au Stadio Olimpico. Un compte gratuit « MyASR Account » est obligatoire pour acheter, sur le portail officiel du club, des billets à l’unité ou des abonnements pour les matchs à domicile de l’AS Roma au Stadio Olimpico.

Les billets sont généralement mis en vente deux à quatre semaines avant le match, environ trois à quatre semaines avant une rencontre ordinaire de Serie A.

La vente se déroule par étapes, avec des périodes de priorité, plutôt que de s’ouvrir à tout le monde en même temps :

Étape 1 : les titulaires d’un abonnement PLUS ou CLASSIC EXTRA bénéficient d’un accès prioritaire et de tarifs réduits sur les billets supplémentaires.

: les titulaires d’un abonnement PLUS ou CLASSIC EXTRA bénéficient d’un accès prioritaire et de tarifs réduits sur les billets supplémentaires. Étape 2 : les titulaires d’une AS Roma Card ou d’un compte MyASR ayant déjà effectué des achats.

: les titulaires d’une AS Roma Card ou d’un compte MyASR ayant déjà effectué des achats. Étape 3 : la vente au grand public s’ouvre à tous les titulaires d’un compte MyASR.

Pour les affiches très demandées, comme le Derby della Capitale contre la Lazio, les matchs face à la Juventus, à l’Inter ou à l’AC Milan, ainsi que les rencontres européennes, les billets peuvent partir très vite dès les phases réservées aux bénéficiaires d’une priorité et aux abonnés. Il faut alors être prêt à acheter dès l’ouverture de la vente.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour les matchs de l’AS Roma sur le marché de la revente. StubHub est l’une des principales plateformes permettant d’obtenir des places par un autre canal et constitue une option fiable pour les supporters à la recherche de billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour l’AS Roma ?

Les billets officiels pour les matchs de l’AS Roma au Stadio Olimpico coûtent généralement entre 20 € et plus de 125 €, selon l’adversaire et la catégorie du match. Les rencontres très demandées, comme le Derby della Capitale ou les grandes affiches européennes, reviennent nettement plus cher sur le marché de la revente ou dans les catégories supérieures.

Le Stadio Olimpico est divisé en plusieurs grandes tribunes :

Curva Sud (virage sud) : le cœur historique des supporters les plus fervents et des ultras de l’AS Roma. Les tarifs y sont généralement plus bas et l’ambiance intense, mais la demande est énorme et les places disponibles à la vente générale sont rares.

: le cœur historique des supporters les plus fervents et des ultras de l’AS Roma. Les tarifs y sont généralement plus bas et l’ambiance intense, mais la demande est énorme et les places disponibles à la vente générale sont rares. Curva Nord (virage nord) : généralement réservée aux supporters visiteurs ou aux autres supporters selon l’organisation du match.

: généralement réservée aux supporters visiteurs ou aux autres supporters selon l’organisation du match. Distinti (Distinti Sud / Distinti Nord) : situés à côté des virages, ces secteurs offrent une vue latérale sur le terrain depuis les gradins inférieurs, à des tarifs intermédiaires.

: situés à côté des virages, ces secteurs offrent une vue latérale sur le terrain depuis les gradins inférieurs, à des tarifs intermédiaires. Tribuna Tevere : la tribune principale, le long du terrain, divisée en niveaux supérieur, inférieur et parterre. Elle comprend des zones à tarifs spécifiques, notamment un secteur familial pour les adultes accompagnés d’enfants de moins de 14 ans, ainsi que des places destinées aux femmes et aux plus de 65 ans.

: la tribune principale, le long du terrain, divisée en niveaux supérieur, inférieur et parterre. Elle comprend des zones à tarifs spécifiques, notamment un secteur familial pour les adultes accompagnés d’enfants de moins de 14 ans, ainsi que des places destinées aux femmes et aux plus de 65 ans. Tribuna Monte Mario : la tribune latérale haut de gamme, avec des places de catégorie supérieure, une vue centrale et la proximité des espaces VIP et d’hospitalité.

Consultez régulièrement la billetterie officielle du club pour obtenir davantage d’informations, ou les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur le Stadio Olimpico

Le Stadio Olimpico de Rome est l’une des enceintes sportives les plus historiques et les plus impressionnantes au monde. Avec une capacité de plus de 70 000 spectateurs, il est la plus grande installation sportive de la capitale italienne et le stade emblématique de deux grands rivaux romains de Serie A, l’AS Roma et la SS Lazio. Il accueille également des matchs des équipes nationales italiennes de football et de rugby à XV.

Bien que le stade ait ouvert ses portes dans les années 1930, il a été rebaptisé Stadio Olimpico après que Rome a obtenu l’organisation des 17es Jeux olympiques d’été. Il a été restructuré en stade entièrement doté de places assises pour accueillir les cérémonies d’ouverture et de clôture ainsi que les épreuves d’athlétisme sur piste.

Pour accueillir la Coupe du monde de la FIFA 1990, le stade a été presque entièrement démoli et reconstruit en béton. Cette transformation lui a donné son désormais célèbre toit ovale en téflon et fibre de verre.

Les moments marquants du Stadio Olimpico

Finale du Championnat d’Europe de l’UEFA 1968 : après un premier match nul 1-1 contre la Yougoslavie, l’Italie a remporté le match rejoué 2-0 à l’Olimpico pour décrocher son premier titre européen.

: après un premier match nul 1-1 contre la Yougoslavie, l’Italie a remporté le match rejoué 2-0 à l’Olimpico pour décrocher son premier titre européen. Finale de la Coupe du monde de la FIFA 1990 : l’Allemagne de l’Ouest a battu l’Argentine de Diego Maradona 1-0 grâce à un penalty tardif d’Andreas Brehme, remportant le titre mondial lors de l’un des plus grands moments internationaux du stade.

: l’Allemagne de l’Ouest a battu l’Argentine de Diego Maradona 1-0 grâce à un penalty tardif d’Andreas Brehme, remportant le titre mondial lors de l’un des plus grands moments internationaux du stade. Le « miracle de l’AS Roma » (2018) : battue 4-1 par Barcelone à l’aller en quarts de finale de la Ligue des champions, l’AS Roma a réussi une remontée spectaculaire en s’imposant 3-0 au retour à l’Olimpico, se qualifiant grâce aux buts marqués à l’extérieur.

: battue 4-1 par Barcelone à l’aller en quarts de finale de la Ligue des champions, l’AS Roma a réussi une remontée spectaculaire en s’imposant 3-0 au retour à l’Olimpico, se qualifiant grâce aux buts marqués à l’extérieur. Tournoi des Six Nations : depuis 2012, le stade sert de forteresse à l’équipe italienne de rugby, qui s’y est fait connaître du monde entier en remportant notamment des victoires historiques dans le Tournoi des Six Nations contre des géants comme la France.

Les adieux de Francesco Totti (2017) : l’une des journées les plus émouvantes de l’histoire du football s’est déroulée lorsque le capitaine de toujours de l’AS Roma a disputé son dernier match, faisant pleurer des dizaines de milliers de supporters dans la Curva Sud.

Records et statistiques de l’AS Roma

L’AS Roma (Associazione Sportiva Roma) est l’un des clubs de football les plus historiques et les plus importants sur le plan culturel en Italie. Fondé en 1927 à la suite d’une fusion destinée à donner à Rome un club capable de rivaliser avec les grandes équipes dominantes du nord du pays, le club s’est forgé une identité profondément liée à l’histoire et à la fierté de la capitale italienne.

Palmarès et principaux trophées du club

Si l’AS Roma compte moins de grands titres de champion que ses rivaux du nord, son palmarès témoigne d’un immense prestige en Italie comme en Europe.

Serie A : 3 titres (1941-42, 1982-83, 2000-01)

: 3 titres (1941-42, 1982-83, 2000-01) Coupe d’Italie : 9 titres (1963-64, 1968-69, 1979-80, 1980-81, 1983-84, 1985-86, 1990-91, 2006-07, 2007-08)

: 9 titres (1963-64, 1968-69, 1979-80, 1980-81, 1983-84, 1985-86, 1990-91, 2006-07, 2007-08) Supercoupe d’Italie : 2 titres (2001, 2007)

: 2 titres (2001, 2007) Ligue Europa Conférence de l’UEFA : 1 titre (2021-22)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matchs disputés : Francesco Totti (786), Daniele De Rossi (616)

Plus grand nombre de buts : Francesco Totti (307), Roberto Pruzzo (138)

Un club né d’une fusion

Le club est issu de la fusion de trois entités sportives romaines : Roman FC, Alba-Audace et Fortitudo-Pro Roma. Cette fusion a été orchestrée pour créer un grand club unifié dans le sud de l’Italie, mais la Lazio a refusé d’y participer.

La louve du Capitole

Le célèbre écusson du club représente une louve allaitant les frères jumeaux Romulus et Rémus. Cette image reprend directement le mythe antique de la fondation de Rome.

Le « huitième roi de Rome »

Francesco Totti a refusé des offres considérables de grands clubs européens, notamment du Real Madrid, pour rester dans son club de cœur pendant toute sa carrière, longue de 25 ans. Il demeure unanimement vénéré comme le « huitième roi de Rome » symbolique.