L’AC Milan aborde la saison 2026/27 avec un nouvel entraîneur, Ruben Amorim, après un bouleversement majeur à San Siro.
Un effondrement en fin de saison a coûté à l’AC Milan une place en Ligue des champions lors du dernier exercice. Dans la foulée, Massimiliano Allegri, le directeur sportif et le directeur général du club ont tous quitté leurs fonctions. Milan disputera donc la Ligue Europa cette saison, avec l’ambition de se reconstruire sous la direction d’Amorim.
GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour acheter des billets pour les matches de l’AC Milan cette saison.
Prochains matches de Serie A en 2026/27 et billets
Date et heure
Match
Stade
Billets
25 octobre 2026
Udinese contre Milan
Bluenergy Stadium (extérieur)
Mercredi 28 octobre 2026
Milan contre Bologne
San Siro (domicile)
1er novembre 2026
Milan contre l’Inter (Derby della Madonnina, match aller)
San Siro (domicile)
8 novembre 2026
Genoa contre Milan
Stadio Luigi Ferraris (extérieur)
22 novembre 2026
Milan contre Frosinone
San Siro (domicile)
29 novembre 2026
Cagliari contre Milan
Unipol Domus (extérieur)
6 décembre 2026
Milan contre Parme
San Siro (domicile)
13 décembre 2026
Naples contre Milan
Stadio Diego Armando Maradona (extérieur)
20 décembre 2026
Milan contre Côme
San Siro (domicile)
3 janvier 2027
Monza contre Milan
U-Power Stadium (extérieur)
Mercredi 6 janvier 2027
Milan contre la Fiorentina
San Siro (domicile)
10 janvier 2027
La Roma contre Milan
Stadio Olimpico (extérieur)
17 janvier 2027
Milan contre le Torino
San Siro (domicile)
24 janvier 2027
Frosinone contre Milan
Stadio Benito Stirpe (extérieur)
31 janvier 2027
Milan contre la Juventus
San Siro (domicile)
7 février 2027
Bologne contre Milan
Stadio Renato Dall'Ara (extérieur)
14 février 2027
L’Inter contre Milan (Derby della Madonnina, match retour)
San Siro (extérieur, l’Inter reçoit)
21 février 2027
Milan contre le Genoa
San Siro (domicile)
28 février 2027
Côme contre Milan
Stadio Giuseppe Sinigaglia (extérieur)
7 mars 2027
Milan contre Cagliari
San Siro (domicile)
14 mars 2027
Milan contre Sassuolo
San Siro (domicile)
21 mars 2027
L’Atalanta contre Milan
Gewiss Stadium (extérieur)
4 avril 2027
Milan contre Monza
San Siro (domicile)
11 avril 2027
La Fiorentina contre Milan
Stadio Artemio Franchi (extérieur)
18 avril 2027
Milan contre Naples
San Siro (domicile)
25 avril 2027
Lecce contre Milan
Stadio Via del Mare (extérieur)
2 mai 2027
Milan contre la Lazio
San Siro (domicile)
9 mai 2027
Parme contre Milan
Stadio Ennio Tardini (extérieur)
16 mai 2027
Milan contre la Roma
San Siro (domicile)
23 mai 2027
Venezia contre Milan
Stadio Pier Luigi Penzo (extérieur)
30 mai 2027
Milan contre l’Udinese
San Siro (domicile)
Comment acheter des billets pour l’AC Milan ?
- Achetez vos billets sur la billetterie officielle du club, en la consultant régulièrement pour connaître les dates de mise en vente et les disponibilités.
- La demande est la plus forte pour le Derby della Madonnina (contre l’Inter) et les matches face à la Juventus et à Naples. Les billets pour ces rencontres se vendent généralement vite sur les canaux officiels.
- Si les billets officiels sont épuisés ou si vous cherchez une place pour un match précis à la dernière minute, les plateformes de revente constituent une autre solution, avec une protection des acheteurs incluse.
Combien coûtent les billets pour l’AC Milan ?
- Les prix varient selon l’adversaire, l’emplacement du siège et la demande. Les grandes affiches contre l’Inter, la Juventus et Naples sont les plus chères.
- Les places standard et celles situées dans les tribunes supérieures offrent le moyen le plus abordable d’assister à un match à San Siro.
- Les places haut de gamme et au bord du terrain sont nettement plus chères, particulièrement pour les derbies.
- Le marché de la revente, via StubHub, est une bonne option pour les matches à guichets fermés ou les achats de dernière minute, avec des prix qui fluctuent selon la demande.
Consultez la billetterie officielle du club pour connaître les derniers tarifs confirmés, ceux-ci étant réévalués chaque été.
À quoi s’attendre pour l’AC Milan en 2026/27
La saison 2025/26 de Milan avait suscité beaucoup d’espoirs, mais elle s’est terminée par un effondrement. Après un bon départ sous la direction de Massimiliano Allegri, revenu au club en 2025 après onze ans d’absence, l’équipe a nettement fléchi en fin de parcours. Une défaite à domicile contre Cagliari lors de la dernière journée a confirmé sa cinquième place, synonyme d’absence en Ligue des champions. Les conséquences ont été lourdes : Allegri, le directeur général Giorgio Furlani, le directeur sportif Igli Tare et le responsable du recrutement Geoffrey Moncada ont tous quitté le club dans les jours qui ont suivi la fin de la saison.
RedBird Capital, propriétaire du club, et son conseiller Zlatan Ibrahimovic se sont tournés vers Ruben Amorim, tout juste parti de Manchester United après seulement 63 matches à la tête de l’équipe à Old Trafford. Ils l’ont nommé pour trois ans à compter de juillet 2026. Amorim hérite d’un effectif construit autour de Christian Pulisic et Rafael Leao. Il aura pour mission de reconstruire l’équipe après une intersaison mouvementée. Milan disputera la Ligue Europa plutôt que la Ligue des champions cette saison, et ses deux Derby della Madonnina contre l’Inter, champion en titre, compteront parmi les affiches marquantes de l’exercice.
L’histoire de San Siro
San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) a ouvert ses portes en 1926 et reste le plus grand stade d’Italie, avec une capacité de 80 018 places. Il accueille à la fois l’AC Milan et l’Inter Milan, qui s’y affrontent lors du Derby della Madonnina. Le stade a accueilli des matches de la Coupe du monde de la FIFA (en 1934 et 1990), le Championnat d’Europe 1980 et quatre finales de Coupe d’Europe/Ligue des champions (en 1965, 1970, 2001 et 2016). Il a également accueilli la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de 2026 en février, confortant son statut parmi les enceintes sportives les plus chargées d’histoire au monde.