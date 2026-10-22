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AC Milan 2026/27 ticketsGetty Images
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Comment acheter des billets pour l’AC Milan en 2026-2027 : prix en Serie A, prochains matches et plus encore

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Serie A
Milan AC

Allegri s’en va, Amorim arrive. La reconstruction de l’AC Milan commence maintenant. Réservez vos billets pour la saison 2026-2027 de Serie A.

L’AC Milan aborde la saison 2026/27 avec un nouvel entraîneur, Ruben Amorim, après un bouleversement majeur à San Siro.

Un effondrement en fin de saison a coûté à l’AC Milan une place en Ligue des champions lors du dernier exercice. Dans la foulée, Massimiliano Allegri, le directeur sportif et le directeur général du club ont tous quitté leurs fonctions. Milan disputera donc la Ligue Europa cette saison, avec l’ambition de se reconstruire sous la direction d’Amorim.

GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour acheter des billets pour les matches de l’AC Milan cette saison.

Prochains matches de Serie A en 2026/27 et billets

Date et heure

Match

Stade

Billets

25 octobre 2026

Udinese contre Milan

Bluenergy Stadium (extérieur)

Billets

Mercredi 28 octobre 2026

Milan contre Bologne

San Siro (domicile)

Billets

1er novembre 2026

Milan contre l’Inter (Derby della Madonnina, match aller)

San Siro (domicile)

Billets

8 novembre 2026

Genoa contre Milan

Stadio Luigi Ferraris (extérieur)

Billets

22 novembre 2026

Milan contre Frosinone

San Siro (domicile)

Billets

29 novembre 2026

Cagliari contre Milan

Unipol Domus (extérieur)

Billets

6 décembre 2026

Milan contre Parme

San Siro (domicile)

Billets

13 décembre 2026

Naples contre Milan

Stadio Diego Armando Maradona (extérieur)

Billets

20 décembre 2026

Milan contre Côme

San Siro (domicile)

Billets

3 janvier 2027

Monza contre Milan

U-Power Stadium (extérieur)

Billets

Mercredi 6 janvier 2027

Milan contre la Fiorentina

San Siro (domicile)

Billets

10 janvier 2027

La Roma contre Milan

Stadio Olimpico (extérieur)

Billets

17 janvier 2027

Milan contre le Torino

San Siro (domicile)

Billets

24 janvier 2027

Frosinone contre Milan

Stadio Benito Stirpe (extérieur)

Billets

31 janvier 2027

Milan contre la Juventus

San Siro (domicile)

Billets

7 février 2027

Bologne contre Milan

Stadio Renato Dall'Ara (extérieur)

Billets

14 février 2027

L’Inter contre Milan (Derby della Madonnina, match retour)

San Siro (extérieur, l’Inter reçoit)

Billets

21 février 2027

Milan contre le Genoa

San Siro (domicile)

Billets

28 février 2027

Côme contre Milan

Stadio Giuseppe Sinigaglia (extérieur)

Billets

7 mars 2027

Milan contre Cagliari

San Siro (domicile)

Billets

14 mars 2027

Milan contre Sassuolo

San Siro (domicile)

Billets

21 mars 2027

L’Atalanta contre Milan

Gewiss Stadium (extérieur)

Billets

4 avril 2027

Milan contre Monza

San Siro (domicile)

Billets

11 avril 2027

La Fiorentina contre Milan

Stadio Artemio Franchi (extérieur)

Billets

18 avril 2027

Milan contre Naples

San Siro (domicile)

Billets

25 avril 2027

Lecce contre Milan

Stadio Via del Mare (extérieur)

Billets

2 mai 2027

Milan contre la Lazio

San Siro (domicile)

Billets

9 mai 2027

Parme contre Milan

Stadio Ennio Tardini (extérieur)

Billets

16 mai 2027

Milan contre la Roma

San Siro (domicile)

Billets

23 mai 2027

Venezia contre Milan

Stadio Pier Luigi Penzo (extérieur)

Billets

30 mai 2027

Milan contre l’Udinese

San Siro (domicile)

Billets

Prochains matchs
BOU

BOU

Ligue Europa

22 oct. 2026

MIL

MIL

Comment acheter des billets pour l’AC Milan ?

  • Achetez vos billets sur la billetterie officielle du club, en la consultant régulièrement pour connaître les dates de mise en vente et les disponibilités.
  • La demande est la plus forte pour le Derby della Madonnina (contre l’Inter) et les matches face à la Juventus et à Naples. Les billets pour ces rencontres se vendent généralement vite sur les canaux officiels.
  • Si les billets officiels sont épuisés ou si vous cherchez une place pour un match précis à la dernière minute, les plateformes de revente constituent une autre solution, avec une protection des acheteurs incluse.

Combien coûtent les billets pour l’AC Milan ?

  • Les prix varient selon l’adversaire, l’emplacement du siège et la demande. Les grandes affiches contre l’Inter, la Juventus et Naples sont les plus chères.
  • Les places standard et celles situées dans les tribunes supérieures offrent le moyen le plus abordable d’assister à un match à San Siro.
  • Les places haut de gamme et au bord du terrain sont nettement plus chères, particulièrement pour les derbies.
  • Le marché de la revente, via StubHub, est une bonne option pour les matches à guichets fermés ou les achats de dernière minute, avec des prix qui fluctuent selon la demande.

Consultez la billetterie officielle du club pour connaître les derniers tarifs confirmés, ceux-ci étant réévalués chaque été.

À quoi s’attendre pour l’AC Milan en 2026/27

La saison 2025/26 de Milan avait suscité beaucoup d’espoirs, mais elle s’est terminée par un effondrement. Après un bon départ sous la direction de Massimiliano Allegri, revenu au club en 2025 après onze ans d’absence, l’équipe a nettement fléchi en fin de parcours. Une défaite à domicile contre Cagliari lors de la dernière journée a confirmé sa cinquième place, synonyme d’absence en Ligue des champions. Les conséquences ont été lourdes : Allegri, le directeur général Giorgio Furlani, le directeur sportif Igli Tare et le responsable du recrutement Geoffrey Moncada ont tous quitté le club dans les jours qui ont suivi la fin de la saison.

RedBird Capital, propriétaire du club, et son conseiller Zlatan Ibrahimovic se sont tournés vers Ruben Amorim, tout juste parti de Manchester United après seulement 63 matches à la tête de l’équipe à Old Trafford. Ils l’ont nommé pour trois ans à compter de juillet 2026. Amorim hérite d’un effectif construit autour de Christian Pulisic et Rafael Leao. Il aura pour mission de reconstruire l’équipe après une intersaison mouvementée. Milan disputera la Ligue Europa plutôt que la Ligue des champions cette saison, et ses deux Derby della Madonnina contre l’Inter, champion en titre, compteront parmi les affiches marquantes de l’exercice.

L’histoire de San Siro

San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) a ouvert ses portes en 1926 et reste le plus grand stade d’Italie, avec une capacité de 80 018 places. Il accueille à la fois l’AC Milan et l’Inter Milan, qui s’y affrontent lors du Derby della Madonnina. Le stade a accueilli des matches de la Coupe du monde de la FIFA (en 1934 et 1990), le Championnat d’Europe 1980 et quatre finales de Coupe d’Europe/Ligue des champions (en 1965, 1970, 2001 et 2016). Il a également accueilli la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de 2026 en février, confortant son statut parmi les enceintes sportives les plus chargées d’histoire au monde.


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