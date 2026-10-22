L’AC Milan aborde la saison 2026/27 avec un nouvel entraîneur, Ruben Amorim, après un bouleversement majeur à San Siro.

Un effondrement en fin de saison a coûté à l’AC Milan une place en Ligue des champions lors du dernier exercice. Dans la foulée, Massimiliano Allegri, le directeur sportif et le directeur général du club ont tous quitté leurs fonctions. Milan disputera donc la Ligue Europa cette saison, avec l’ambition de se reconstruire sous la direction d’Amorim.

GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour acheter des billets pour les matches de l’AC Milan cette saison.

Prochains matches de Serie A en 2026/27 et billets

Date et heure Match Stade Billets 25 octobre 2026 Udinese contre Milan Bluenergy Stadium (extérieur) Billets Mercredi 28 octobre 2026 Milan contre Bologne San Siro (domicile) Billets 1er novembre 2026 Milan contre l’Inter (Derby della Madonnina, match aller) San Siro (domicile) Billets 8 novembre 2026 Genoa contre Milan Stadio Luigi Ferraris (extérieur) Billets 22 novembre 2026 Milan contre Frosinone San Siro (domicile) Billets 29 novembre 2026 Cagliari contre Milan Unipol Domus (extérieur) Billets 6 décembre 2026 Milan contre Parme San Siro (domicile) Billets 13 décembre 2026 Naples contre Milan Stadio Diego Armando Maradona (extérieur) Billets 20 décembre 2026 Milan contre Côme San Siro (domicile) Billets 3 janvier 2027 Monza contre Milan U-Power Stadium (extérieur) Billets Mercredi 6 janvier 2027 Milan contre la Fiorentina San Siro (domicile) Billets 10 janvier 2027 La Roma contre Milan Stadio Olimpico (extérieur) Billets 17 janvier 2027 Milan contre le Torino San Siro (domicile) Billets 24 janvier 2027 Frosinone contre Milan Stadio Benito Stirpe (extérieur) Billets 31 janvier 2027 Milan contre la Juventus San Siro (domicile) Billets 7 février 2027 Bologne contre Milan Stadio Renato Dall'Ara (extérieur) Billets 14 février 2027 L’Inter contre Milan (Derby della Madonnina, match retour) San Siro (extérieur, l’Inter reçoit) Billets 21 février 2027 Milan contre le Genoa San Siro (domicile) Billets 28 février 2027 Côme contre Milan Stadio Giuseppe Sinigaglia (extérieur) Billets 7 mars 2027 Milan contre Cagliari San Siro (domicile) Billets 14 mars 2027 Milan contre Sassuolo San Siro (domicile) Billets 21 mars 2027 L’Atalanta contre Milan Gewiss Stadium (extérieur) Billets 4 avril 2027 Milan contre Monza San Siro (domicile) Billets 11 avril 2027 La Fiorentina contre Milan Stadio Artemio Franchi (extérieur) Billets 18 avril 2027 Milan contre Naples San Siro (domicile) Billets 25 avril 2027 Lecce contre Milan Stadio Via del Mare (extérieur) Billets 2 mai 2027 Milan contre la Lazio San Siro (domicile) Billets 9 mai 2027 Parme contre Milan Stadio Ennio Tardini (extérieur) Billets 16 mai 2027 Milan contre la Roma San Siro (domicile) Billets 23 mai 2027 Venezia contre Milan Stadio Pier Luigi Penzo (extérieur) Billets 30 mai 2027 Milan contre l’Udinese San Siro (domicile) Billets

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Comment acheter des billets pour l’AC Milan ?

Achetez vos billets sur la billetterie officielle du club, en la consultant régulièrement pour connaître les dates de mise en vente et les disponibilités.

La demande est la plus forte pour le Derby della Madonnina (contre l’Inter) et les matches face à la Juventus et à Naples. Les billets pour ces rencontres se vendent généralement vite sur les canaux officiels.

Si les billets officiels sont épuisés ou si vous cherchez une place pour un match précis à la dernière minute, les plateformes de revente constituent une autre solution, avec une protection des acheteurs incluse.

Combien coûtent les billets pour l’AC Milan ?

Les prix varient selon l’adversaire, l’emplacement du siège et la demande. Les grandes affiches contre l’Inter, la Juventus et Naples sont les plus chères.

Les places standard et celles situées dans les tribunes supérieures offrent le moyen le plus abordable d’assister à un match à San Siro.

Les places haut de gamme et au bord du terrain sont nettement plus chères, particulièrement pour les derbies.

Le marché de la revente, via StubHub , est une bonne option pour les matches à guichets fermés ou les achats de dernière minute, avec des prix qui fluctuent selon la demande.

Consultez la billetterie officielle du club pour connaître les derniers tarifs confirmés, ceux-ci étant réévalués chaque été.

À quoi s’attendre pour l’AC Milan en 2026/27

La saison 2025/26 de Milan avait suscité beaucoup d’espoirs, mais elle s’est terminée par un effondrement. Après un bon départ sous la direction de Massimiliano Allegri, revenu au club en 2025 après onze ans d’absence, l’équipe a nettement fléchi en fin de parcours. Une défaite à domicile contre Cagliari lors de la dernière journée a confirmé sa cinquième place, synonyme d’absence en Ligue des champions. Les conséquences ont été lourdes : Allegri, le directeur général Giorgio Furlani, le directeur sportif Igli Tare et le responsable du recrutement Geoffrey Moncada ont tous quitté le club dans les jours qui ont suivi la fin de la saison.

RedBird Capital, propriétaire du club, et son conseiller Zlatan Ibrahimovic se sont tournés vers Ruben Amorim, tout juste parti de Manchester United après seulement 63 matches à la tête de l’équipe à Old Trafford. Ils l’ont nommé pour trois ans à compter de juillet 2026. Amorim hérite d’un effectif construit autour de Christian Pulisic et Rafael Leao. Il aura pour mission de reconstruire l’équipe après une intersaison mouvementée. Milan disputera la Ligue Europa plutôt que la Ligue des champions cette saison, et ses deux Derby della Madonnina contre l’Inter, champion en titre, compteront parmi les affiches marquantes de l’exercice.

L’histoire de San Siro

San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) a ouvert ses portes en 1926 et reste le plus grand stade d’Italie, avec une capacité de 80 018 places. Il accueille à la fois l’AC Milan et l’Inter Milan, qui s’y affrontent lors du Derby della Madonnina. Le stade a accueilli des matches de la Coupe du monde de la FIFA (en 1934 et 1990), le Championnat d’Europe 1980 et quatre finales de Coupe d’Europe/Ligue des champions (en 1965, 1970, 2001 et 2016). Il a également accueilli la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de 2026 en février, confortant son statut parmi les enceintes sportives les plus chargées d’histoire au monde.



