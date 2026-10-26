Ipswich Town a retrouvé la terre promise de la Premier League dès sa première tentative. Cette fois, sous la direction de Gary O'Neil, le club espère y rester plus longtemps. Vous pouvez réserver dès aujourd’hui vos billets pour les matches à Portman Road et à l’extérieur.

Les supporters d’Ipswich Town sont encore portés par la deuxième place obtenue en Championship et la promotion directe décrochée la saison dernière. Cet enthousiasme s’est prolongé au début de la nouvelle campagne.

Ipswich a signé des performances impressionnantes à domicile et fait preuve de résistance à l’extérieur, une qualité qu’il devra conserver tout au long de la saison s’il veut éviter la relégation.

Voici toutes les dernières informations de GOAL pour obtenir des billets pour les matches d’Ipswich Town, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Les prochains matches d’Ipswich Town

Date et heure Match Billets Lieu Samedi 31 octobre (15 h) Hull City contre Ipswich Town Billets MKM Stadium (extérieur) Dimanche 8 novembre (14 h) Ipswich Town contre Bournemouth Billets Portman Road (domicile) Samedi 21 novembre (15 h) Tottenham Hotspur contre Ipswich Town Billets Tottenham Hotspur Stadium (extérieur) Samedi 28 novembre (17 h 30) Ipswich Town contre Aston Villa Billets Portman Road (domicile) Mardi 1er décembre (20 h) Coventry City contre Ipswich Town Billets Coventry Building Society Arena (extérieur) Samedi 5 décembre (20 h) Leeds United contre Ipswich Town Billets Elland Road (extérieur) Samedi 12 décembre (15 h) Ipswich Town contre Newcastle United Billets Portman Road (domicile) Dimanche 20 décembre (14 h) Brighton & Hove Albion contre Ipswich Town Billets American Express Stadium (extérieur) Samedi 26 décembre (15 h) Ipswich Town contre Brentford Billets Portman Road (domicile) Mercredi 30 décembre (20 h 15) Ipswich Town contre Chelsea Billets Portman Road (domicile) Samedi 2 janvier (15 h) Arsenal contre Ipswich Town Billets Emirates Stadium (extérieur) Mercredi 6 janvier (19 h 30) Ipswich Town contre Coventry City Billets Portman Road (domicile)

Comment acheter des billets pour Ipswich Town

Le principal moyen, et le plus sûr, d’acheter des billets officiels pour Ipswich Town est de passer par la billetterie en ligne du club. Il faut créer un compte numérique auprès du club, puis s’y connecter via un système d’authentification unique.

Les billets peuvent également être achetés sur place à la boutique Planet Blue Superstore du club, située à Portman Road. Il faut toutefois noter que l’achat sur place n’est généralement possible que les jours sans match et dans les rares cas où il reste des billets.

Calendrier et étapes de mise en vente des billets

Étape de vente Calendrier et conditions Le tirage au sort des billets Les inscriptions ouvrent environ 4 semaines avant le match. Le tirage est réservé aux membres Super Blues qui ne sont pas abonnés à la saison. Les membres s’inscrivent en groupe ou individuellement. Vente prioritaire aux membres Les personnes retenues lors du tirage au sort obtiennent un accès prioritaire. Les membres non retenus ou les autres membres Super Blues disposent ensuite d’une période de vente réservée pour acheter les billets restants, dans la limite d’un billet par membre. Revente des places des abonnés Elle se poursuit au fil des disponibilités jusqu’au jour du match. Si une personne abonnée ne peut pas assister à une rencontre, elle remet sa place en vente sur la plateforme officielle d’échange du club, où les autres membres éligibles peuvent aussitôt l’acheter. Vente au grand public Elle n’a lieu que s’il reste des billets après la fermeture de toutes les périodes réservées aux différentes catégories de membres, généralement 2 semaines avant le match. Pour les grandes affiches de Premier League, les billets atteignent rarement cette étape.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour les matches d’Ipswich Town sur le marché secondaire. StubHub est l’une des principales plateformes pour obtenir des places par d’autres canaux et constitue une option fiable pour les supporters qui espèrent trouver des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Ipswich Town ?

Les prix officiels des billets pour les matches d’Ipswich Town à Portman Road dépendent de la catégorie du match, de la tranche d’âge ouvrant droit à un tarif réduit et de la tribune choisie.

Pour la saison 2026-2027, le club a gelé les prix des billets à l’unité, conservant la même grille tarifaire de base que lors de la campagne précédente.

Les matches sont répartis en deux catégories principales selon la demande et le profil de l’adversaire :

Catégorie A : Les grandes affiches contre les clubs du top 6 ou des rivaux de premier plan, par exemple le derby d’Est-Anglie ou les grandes équipes de Londres et de Manchester.

Catégorie B : Les rencontres ordinaires contre des équipes habituellement situées en milieu ou en bas de tableau.

En règle générale, un billet adulte en vente au grand public directement auprès du club coûte entre 27 £ et plus de 38 £, selon que le match est classé en catégorie A ou B et que la place se trouve dans une tribune haute ou basse.

Consultez la billetterie officielle du club pour en savoir plus, ou les sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur Portman Road

Portman Road est le stade historique d’Ipswich Town F.C. et le stade de football ayant la plus grande capacité d’Est-Anglie, avec 30 311 places. C’est l’un des stades traditionnels les plus appréciés d’Angleterre, Ipswich Town y jouant sans interruption depuis 1884.

À partir de 1855, le site de Portman Road était utilisé par l’East Suffolk Cricket Club. Lorsqu’Ipswich Town s’y est installé en 1884, l’équipe jouait sur un terrain qui empiétait sur la partie centrale du terrain de cricket et le libérait chaque été pour permettre la reprise du cricket.

À la suite du rapport Taylor, Portman Road est devenu en 1992 le premier stade de Premier League à disposer de tribunes entièrement dotées de sièges sur ses quatre côtés. D’importants travaux d’agrandissement au tournant du millénaire ont permis de reconstruire les deux tribunes situées derrière les buts et de porter la capacité à plus de 30 000 places.

Les moments marquants de Portman Road

Le record d’affluence : Ipswich Town 0-0 Leeds United (1975) : Ce match du cinquième tour de la FA Cup a attiré un nombre record de 38 010 spectateurs. Les supporters se sont entassés dans tous les recoins des anciennes tribunes debout pour assister à cette confrontation légendaire.

Une leçon de tactique : Ipswich Town 3-0 Barcelone (1977) : Dans un stade comble, les hommes de Bobby Robson ont dominé de bout en bout une équipe de Barcelone comptant dans ses rangs deux légendes du football, Johan Cruyff et Johan Neeskens. Eric Gates, Trevor Whymark et Brian Talbot ont marqué les buts.

Le retour après 22 ans : Ipswich Town 2-0 Huddersfield Town (2024) : Les buts de Wes Burns et Omari Hutchinson ont déclenché un immense envahissement de terrain et une explosion de joie lorsque l’équipe de Kieran McKenna a décroché une deuxième promotion consécutive, retrouvant la Premier League après 22 ans d’absence.

Un record européen sans égal : Portman Road est réputé être un stade redoutable pour les équipes étrangères. Ipswich Town affiche un bilan exceptionnel d’invincibilité à domicile dans les compétitions européennes : 31 matches disputés sans une seule défaite, avec des victoires contre des géants comme l’AC Milan, l’Inter et le Real Madrid.

Des stars de la pop : En dehors du football, Portman Road a également accueilli de grands concerts d’Elton John, R.E.M., des Red Hot Chili Peppers et de Pink. À l’été 2025, Ed Sheeran, superstar mondiale, supporter d’Ipswich Town depuis toujours et actionnaire minoritaire du club, y a donné une série historique de trois concerts.

Records et statistiques d’Ipswich Town

Ipswich Town Football Club occupe une place singulière et légendaire dans l’histoire du football anglais, comme en témoignent ses trois grands titres et son record d’invincibilité à domicile en Europe.

Bien qu’issu d’une région relativement peu renommée pour son football, le club du Suffolk a conquis l’Angleterre et l’Europe durant ses âges d’or du milieu du XXe siècle.

Palmarès du club et principaux trophées

Champion de First Division : Une fois (1961-1962)

Vainqueur de la FA Cup : Une fois (1977-1978)

Vainqueur de la Coupe UEFA : Une fois (1980-1981)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches disputés : Mick Mills (741), John Wark (678)

Plus grand nombre de buts : Ray Crawford (218), John Wark (190)

Un tremplin vers le poste de sélectionneur de l’Angleterre

Ipswich est réputé pour avoir formé des entraîneurs de classe mondiale. Sir Alf Ramsey, champion d’Angleterre avec Ipswich en 1962, et Sir Bobby Robson, vainqueur de la FA Cup et de la Coupe UEFA, ont tous deux quitté directement le banc de Portman Road pour prendre les rênes de l’équipe nationale d’Angleterre et la conduire à ses plus grandes périodes en Coupe du monde.

Le célèbre surnom d’Ipswich Town

Initialement surnommé « les Bleus », Ipswich Town s’est vu attribuer en plaisantant un surnom lié aux tracteurs par les supporters adverses lors de son parcours en Premier League en 2000-2001, en raison des racines agricoles du Suffolk. Le club et ses supporters ont adopté ce surnom avec fierté.



